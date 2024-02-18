mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 238 1...231232233234235236237238239240241242243244245...247 새 코멘트 fxsaber 2023.12.17 23:11 #2371 소스 코드에 기계가 생성한 코드를 사용하게 될 줄은 상상도 못했습니다. 특히 성능을 위해 보관하는 곳에서 말이죠. 아래는 생성된 코드입니다. switch (this.Flag) { case 0: return(false); case 1: return(Tick.bid >= this.bid.Max); case 2: return(Tick.ask <= this.ask.Min); case 3: return((Tick.bid >= this.bid.Max) || (Tick.ask <= this.ask.Min)); case 4: return(Tick.bid <= this.bid.Min); case 5: return((Tick.bid >= this.bid.Max) || (Tick.bid <= this.bid.Min)); case 6: return((Tick.ask <= this.ask.Min) || (Tick.bid <= this.bid.Min)); case 7: return((Tick.bid >= this.bid.Max) || (Tick.ask <= this.ask.Min) || (Tick.bid <= this.bid.Min)); case 8: return(Tick.ask >= this.ask.Max); case 9: return((Tick.bid >= this.bid.Max) || (Tick.ask >= this.ask.Max)); case 10: return((Tick.ask <= this.ask.Min) || (Tick.ask >= this.ask.Max)); case 11: return((Tick.bid >= this.bid.Max) || (Tick.ask <= this.ask.Min) || (Tick.ask >= this.ask.Max)); case 12: return((Tick.bid <= this.bid.Min) || (Tick.ask >= this.ask.Max)); case 13: return((Tick.bid >= this.bid.Max) || (Tick.bid <= this.bid.Min) || (Tick.ask >= this.ask.Max)); case 14: return((Tick.ask <= this.ask.Min) || (Tick.bid <= this.bid.Min) || (Tick.ask >= this.ask.Max)); case 15: return((Tick.bid >= this.bid.Max) || (Tick.ask <= this.ask.Min) || (Tick.bid <= this.bid.Min) || (Tick.ask >= this.ask.Max)); } 생성을 위해 훨씬 더 간결한 스크립트가 작성되었습니다. 가설을 빠르게 테스트하고 인적 오류를 방지하는 데 편리할 수 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.12.18 07:18 #2372 fxsaber #:소스 코드에 기계가 생성한 코드를 사용하게 될 줄은 상상도 못했습니다. 특히 성능에 있어 기록이 중요한 곳에서 말이죠. 아래는 생성된 코드입니다. 생성을 위해 훨씬 더 간결한 스크립트가 작성되었습니다. 이는 가설을 빠르게 테스트하고 인적 오류를 방지하는 데 유용할 수 있습니다. 동일한 ChatGPT는 구문과 논리 모두에서 많은 실수를 범하므로 모든 것을 다시 확인해야 합니다. 하지만 정말 좋은 도구이며 아이디어를 코드로 표현하는 데 도움이 됩니다. A100 2023.12.18 09:15 #2373 fxsaber #:아래는 생성된 코드입니다. 생성을 위해 훨씬 더 간결한 스크립트가 작성되었습니다. 이는 가설을 빠르게 테스트하고 인적 오류를 방지하는 데 유용할 수 있습니다. 배경 정보가 충분하지 않습니다: 새 코드가 이전 코드보다 빨라졌는지 아닌지? 그렇지 않다면 이해할 수 있는 기존 코드를 이해할 수 없는 새 코드로 변경한 이유는 무엇인가요? 그렇다면, 채팅보다 훨씬 더 많은 가능성을 가지고 있는데 왜 MQL 컴파일러가 성능 측면에서 최적의 코드를 한 번에 생성하지 못하는가? fxsaber 2023.12.18 16:51 #2374 Aleksey Vyazmikin #:동일한 ChatGPT가 구문과 논리 모두에서 많은 실수를 저지르기 때문에 모든 것을 다시 확인해야 합니다. 하지만 정말 좋은 피치맨이며 코드에서 아이디어를 표현하는 데 도움이 됩니다. 스크립트 생성하기. // Генерация switch-кода. string GetString( const int Num ) { static const string Condition[] = {"(Tick.bid >= this.bid.Max)", "(Tick.ask <= this.ask.Min)", "(Tick.bid <= this.bid.Min)", "(Tick.ask >= this.ask.Max)"}; string Str = NULL; for (int i = 0; i < ArraySize(Condition); i++) if ((bool)(Num & (1 << i))) Str += ((Str == NULL) ? NULL : " || ") + Condition[i]; return(Str); } void OnStart() { for (int i = 0; i < 16; i++) Print("case " + (string)i + ":\n return(" + GetString(i) + ");"); } fxsaber 2023.12.18 16:51 #2375 A100 #:배경 정보가 충분하지 않은 경우: 새 코드가 이전 코드보다 빨라졌나요? 새 코드가 더 빠릅니다. 그렇다면 왜 MQL 컴파일러는 채팅보다 훨씬 더 많은 가능성을 가지고 있는데도 성능 측면에서 최적의 코드를 한 번에 생성할 수 없었을까요? 이것은 컴파일러 최적화가 아닌 알고리즘 최적화입니다. A100 2023.12.18 19:51 #2376 fxsaber #:새 버전이 더 빠릅니다. 이는 컴파일러 최적화가 아닌 알고리즘 최적화입니다. 얼마나 빨라졌나요? 1.5% 또는 1.5배? 마치 더 빠른 것처럼요? 아니면 정확한 측정값을 기반으로 하나요? 코드가 아니라 알고리즘을 제공한 건가요? 트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼 빌드 3902에서 AVX / AVX2 + FMA3 / AVX512 + FMA3 명령어 세트를 사용하여 MQL5 프로그램 컴파일하기 fxsaber, 2023.10.19 21:17 b4029. 스크립트 읽기 속도가 20~50% 빨라졌습니다. fxsaber 2023.12.18 20:19 #2377 A100 #:얼마나 빨라졌나요? 1.5퍼센트 또는 1.5배? 그리고 느낌이나 구체적인 측정값으로? 코드가 아니라 알고리즘을 제공한 건가요? 가상 소스 코드가 사용하는 방식입니다. 각 틱에 대해 네 번 확인해야 합니다. return((Tick.bid >= this.bid.Max) || (Tick.ask <= this.ask.Min) || (Tick.bid <= this.bid.Min) || (Tick.ask >= this.ask.Max)); 하지만 어떤 상황(0~15번 스위치)에서는 0~4번으로 더 적은 수의 확인을 수행할 수 있습니다. TS에 따라 다릅니다. 예를 들어 TS가 시장가 주문으로만 포지션을 개시/청산하고 SL/TP를 사용하지 않는 경우 한 번만 확인할 필요가 없습니다. 그러나 모든 유형의 주문을 동시에 사용하는 경우 네 가지 확인을 모두 수행해야 합니다. 그렇기 때문에 특정 TS를 가져와서 측정 결과를 확인해야 합니다. TS마다 가속도 결과가 다릅니다. 케이스(사례 수)를 더 많은 변종으로 분류할 수 있었습니다. 솔직히 말해서 저는 할 수 없었습니다. 논의 엘리트 지표 :) 간단한 대본이 필요한데 정말 JRandomTrader 2024.01.04 16:58 #2378 MQL5에는 이론적으로 문자열에 대한 메모리 재할당 횟수를 줄일 수 있는 StringReserve 함수가 있는데, 이를 사용하면 한 번에 충분히 큰 버퍼를 할당하고 그 안에서 작업할 수 있습니다. 그러나 실습에서 알 수 있듯이 이 문자열에 값을 나중에 할당하면 버퍼의 크기가 변경됩니다(즉, 분명히 메모리 재할당이 발생함). 결과적으로 string str; str.Reserve(8192); str="test"; 대신 string str; str.Reserve(8192); StringSetLength(str,0); // или str.SetLen(0); - в документации есть, но у меня в 4073 не поддерживается str+="test"; fxsaber 2024.01.04 20:02 #2379 JRandomTrader #:를 사용하는 것이 좋습니다. 를 사용하는 것이 좋습니다. 이 메커니즘은 문자열 완성에 매우 효과적입니다. 예를 들어 대용량 HTML 보고서를 생성할 때 유용합니다. 가상 소스 코드가 사용하는 방식입니다. 각 틱에 대해 네 번 확인해야 합니다.
하지만 어떤 상황(0~15번 스위치)에서는 0~4번으로 더 적은 수의 확인을 수행할 수 있습니다. TS에 따라 다릅니다.
예를 들어 TS가 시장가 주문으로만 포지션을 개시/청산하고 SL/TP를 사용하지 않는 경우 한 번만 확인할 필요가 없습니다.
그러나 모든 유형의 주문을 동시에 사용하는 경우 네 가지 확인을 모두 수행해야 합니다.
그렇기 때문에 특정 TS를 가져와서 측정 결과를 확인해야 합니다. TS마다 가속도 결과가 다릅니다.
케이스(사례 수)를 더 많은 변종으로 분류할 수 있었습니다. 솔직히 말해서 저는 할 수 없었습니다.
MQL5에는 이론적으로 문자열에 대한 메모리 재할당 횟수를 줄일 수 있는 StringReserve 함수가 있는데, 이를 사용하면 한 번에 충분히 큰 버퍼를 할당하고 그 안에서 작업할 수 있습니다.
그러나 실습에서 알 수 있듯이 이 문자열에 값을 나중에 할당하면 버퍼의 크기가 변경됩니다(즉, 분명히 메모리 재할당이 발생함).
를 사용하는 것이 좋습니다. 이 메커니즘은 문자열 완성에 매우 효과적입니다. 예를 들어 대용량 HTML 보고서를 생성할 때 유용합니다.
심볼에 데이터가 있는지 확인하여 데이터가 없는 경우 [마켓 워치] 창에 남기지 않으려면 어떻게 해야 하나요?
이러한 확인을 반복해서 사용합니다:
