변수 또는 함수 이름 위로 마우스 포인터를 이동하고 Ctrl을 누르면 이 변수(함수)의 정의 또는 선언으로 이동합니다.
이것은 거의 모든 IDE에서 구현되며, Ctrl을 누를 때만 변수가 강조 표시되고 밑줄이 그어집니다. ME에는 없습니다.


도움말에서 이 기능을 찾지 못했습니다.
Alt+G를 눌러도 동일한 작업을 수행할 수 있지만 여전히 마우스를 사용하는 것이 더 편리합니다.



 
переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl click как это реализовано в VS или Qt Creator.
 
Artyom Trishkin #:

아, 최근에 개발되었군요.
 
Nikolai Semko #:

Alt+G를 눌러도 동일한 작업을 수행할 수 있지만 마우스를 사용하는 것이 더 편리합니다.

저는 ME에서 마우스를 사용하지 않기 때문에 흥미로운 발언입니다.

 
Artyom Trishkin #:

사용자의 "수많은" 요청에 따라 무언가가 수행되고 나서 무언가가 깨지는 것을 발견한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 단어를 강조 표시하려면 항상 CTRL + 클릭이었습니다. 저에게는 검지 손가락에 가해지는 부하와 두 번 클릭하지 않아도 충분히 크기 때문에 두 번 클릭하는 것보다 쉽습니다. 때로는 저녁에도 아파요. 이제 이렇게 작동하고 새로 만든 것처럼 작동합니다. 언제 작동해야하는지 알 수 없습니다.

 
fxsaber #:

저는 ME에서 마우스를 사용하지 않기 때문에 흥미로운 점입니다.

Vim을 사용해 보셨나요?
 
Nikolai Semko #:
vim을 사용해 보셨나요?

:q!

길을 잃을 경우를 대비하여 :-)

 
Alexey Viktorov #:

사용자의 "수많은" 요청에 따라 무언가가 수행되고 나서 무언가가 깨지는 것을 발견한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 단어를 강조 표시하려면 항상 CTRL + 클릭이었습니다. 검지 손가락에 가해지는 부하와 두 번 클릭하지 않는 것이 상당히 크기 때문에 두 번 클릭하는 것보다 쉽습니다. 때로는 저녁에도 아파요. 이제 이렇게 작동하다가 새로 만든 것처럼 작동합니다. 언제 작동해야하는지 알 수 없습니다.

저도 그런 단어를 강조하곤 했어요. 이제는 코드를 왔다 갔다 하면서 배워야 해요. 하지만 어떻게 할 수 있을까요?

 
Maxim Kuznetsov #:

:q!

길을 잃을 경우를 대비하여 :-)

대부분의 고급 프로게이머들이 쓰는 글입니다.
하지만 진입 문턱이 높은 편입니다.
몇 년이 지났지만 지금까지 가장 빠른 프로그램 작성법으로 꼽히는데...
마우스가 없습니다.

 
Alexey Viktorov #:

사용자가 무언가를 해달라는 "수많은" 요청을 받고 즉시 무언가를 깨뜨린 것은 이번이 처음이 아닙니다. 단어를 강조 표시하려면 항상 CTRL + 클릭이었습니다. 검지 손가락에 가해지는 부하와 두 번 클릭하지 않는 것이 상당히 크기 때문에 저에게는 두 번 클릭하는 것보다 쉽습니다. 때로는 저녁에도 아파요. 이제 이렇게 작동하고 새로 만든 것처럼 작동합니다. 언제 작동해야하는지 알 수 없습니다.

두 번 클릭하면 단어가 강조 표시되고, 세 번 클릭하면 논리적 표현이 강조 표시됩니다. 세 번 클릭이 항상 모든 사람에게 작동하는 것은 아닙니다....

하지만 이 텍스트에서 연습해 볼 수 있습니다.

