몇 가지.

트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트에 관한 포럼

오류, 버그, 질문

fxsaber, 2023.07.19 19:10

ulong HistoryDealGetTicket( int )
{
  return(0);
} // Перегрузка в каком-нибудь далеком mqh.

void OnStart()
{
  if (HistorySelect(0, INT_MAX))
  {
    for (uint i = HistoryDealsTotal(); (bool)i--; ) // Хорошо - потенциальная перегрузка не сломает результат.
      Print(HistoryDealGetTicket(i));
    
    for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--) // Классика - плохо из-за потенциальной перегрузки.
      Print(HistoryDealGetTicket(i));
  }
}

트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트에 관한 포럼

버그, 버그, 질문

fxsaber, 2023.07.19 18:55

히스토리오더겟티켓, 포지션겟티켓, 주문겟티켓 - 유사.

fxsaber 2023.09.09 23:24 #2322

때로는 이러한 알림을 만드는 것이 유용할 때가 있습니다.

void Func()
{
  int Доделать;
}

그러면 컴파일러가 알려줍니다.

variable 'Доделать' not used
Test5-3.mq5	516	7
code generated	1	1
0 errors, 1 warnings, 241 msec elapsed, cpu='X64 Regular'	1	2

"마침"을 두 번 클릭하면 올바른 위치로 바로 이동합니다.

fxsaber 2023.10.05 10:11 #2323

GUI를 통해 파일 열기.

// Диалог для открытия файла.
bool GUIOpenFile( const string FileName, const bool Common = false, const ushort Separator = '/' )
{
  const bool Res = FileIsExist(FileName, Common);
  
  if (Res)
  {
    string Str[];
    const int Size = StringSplit(FileName, Separator, Str) - 1;
    const string File = Str[Size];
    const string Path = Size ? StringSubstr(FileName, 0, StringLen(FileName) - StringLen(File) - 1) : NULL;
    
    FileSelectDialog("Right-click on the file " + File + " and select open.", Path, File + "|" + File, Common ? FSD_COMMON_FOLDER : 0, Str, File);
  }
  
  return(Res);
}

void OnStart()
{
  GUIOpenFile("Reports//Report.htm");
}

Aleksey Vyazmikin 2023.10.05 14:12 #2324

fxsaber #:

파일 선택 대화 상자

와, 몰랐네요.

FileSelectDialog

언제부터 가능했나요?

fxsaber 2023.10.05 14:16 #2325

Aleksey Vyazmikin #:얼마나 오랫동안 그렇게 할 수 있었나요?

3.5년이 넘었습니다.

MetaTrader 5 build 2340: Управление настройками счета в тестере и расширение интеграции с Python
2020.02.21MetaQuoteswww.metatrader5.com
Добавлена возможность удобной работы с SQLite базами данных. В предыдущем обновлении платформы мы добавили поддержку работы с базами данных SQLite прямо из MQL5. Теперь основные функции стали доступны и через пользовательский интерфейс MetaEditor: Как это работает Для быстрого создания баз данных воспользуйтесь "Мастером MQL5". Здесь вы можете...

Aleksey Vyazmikin 2023.10.05 14:23 #2326

fxsaber #:3.5년 이상.

정말입니다. 한 번도 사용한 적이 없습니다.

fxsaber 2023.10.05 14:55 #2327

Aleksey Vyazmikin #:그렇습니다. 아직 사용해보지 못했습니다.

몇 가지 시나리오에 직접 적용했습니다(그 중 하나 ). 측면에서도 본 적이 없습니다.

Библиотеки: Sequence - Пример советника, который убьет большинство VPS-катастрофы
2020.10.12www.mql5.com
Больше 4 Gb памяти потребовал Терминал для запуска этих шести советников. что запускаете Терминал с висящими советниками в нем. На запуске советников удалось уменьшить потребление памяти Терминалом более. но сумел удержать Терминал от огромного потребления ОЗУ

fxsaber 2023.11.01 22:11 #2328

주문 전송 동기화는 실행하는 데 5초 이상 걸릴 수 있습니다.

Maxim Kuznetsov 2023.11.01 22:35 #2329

fxsaber

주문 전송 동기화는 실행하는 데 5초 이상 걸릴 수 있습니다.

???

어떻게?

fxsaber 2023.11.01 22:45 #2330

Maxim Kuznetsov #:??? 어때요?

지속 시간을 측정하고 결과를 얻습니다. TRADE_ACTION_MODIFY에서 이런 일이 발생했습니다.
