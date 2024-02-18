mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 242 1...235236237238239240241242243244245246247 새 코멘트 Nikolai Semko 2024.01.29 22:49 #2411 Alain Verleyen #:MathMin() 함수는 결정론적일 것으로 예상합니다. 따라서 두 인수가 같을 때 항상 동일한 결과를 제공합니다. 어떤 인수가 첫 번째인지 두 번째인지에 따라 다른 결과가 나오지 않아야 합니다. fxsaber가 맞습니다. 이것이 문제입니다. 아..., 그렇다면 왜 " 수학적으로 동일한 표현식 (강조 표시) " 과 유니온 이면 충분했는데 왜 그렇게 헷갈렸을까요? Print(MathMin(-0.0, 0.0)); // 0.0 Print(MathMin(0.0, -0.0)); // -0.0 하지만 0.0 == -0.0이므로 이것이 문제가 될 수있는 상황을 상상할 수 없으며 전혀 영향을 미치지 않습니다. Maxim Kuznetsov 2024.01.29 23:00 #2412 개발자가 생각하는 방식, 즉 올바르게 작동합니다 :-) 잘못된 것은 표준입니다. Nikolai Semko 2024.01.29 23:11 #2413 Nikolai Semko #:아..., 그렇다면 왜 " (강조 표시된) 수학적으로 동일한 표현 " 과 유니온 으로 충분했을까요? 하지만 0.0 == -0.0이므로 이것이 문제가 될 수 있는 상황은 상상할 수 없으며 실제로는 전혀 영향을 미치지 않습니다. 0이 아니라면 문제가 될 것입니다. 그리고 0에서는 아무 영향도 미치지 않습니다. For: x * 0.0 = 0.0 x * -0.0 = -0.0 x + -0.0 = x x - -0.0 = x pow(x,-0.0) = 1 log(0.0) // -inf log(-0.0) // -inf Nikolai Semko 2024.01.29 23:20 #2414 C++ - -0과 0의 차이점은 무엇인가요? - 스택 오버플로 따라서 0 = -0 계산과 논리에 영향을 미치지 않는 전체 기능입니다. What is the difference between -0 and 0? 2010.09.14Danvil Danvil 22.5k 20 20 gold badges 66 66 silver badges 90 90 bronze badgesstackoverflow.com In C++, for example returns . The expression is true, but the bits are different. What is the purpose of having something like which should be but is represented differently? Is used exactly the same way as in any computations? Denis Kirichenko 2024.01.29 23:45 #2415 fxsaber #:저는 이 질문에 대한 이해도가 높기 때문에 프로그래밍 언어에서 수학적으로 동일한 함수가 다른 결과를 산출한다는 것을 보여주기 위해 두 가지 버전의 MathMin을 작성했습니다. template <typename T> T ToType( const double Num ) { union UNION { T Num1; double Num2; } Union; Union.Num2 = Num; return(Union.Num1); } void OnStart() { Print(ToType<long>(MathMin(-0.0, 0.0))); // 0 Print(ToType<long>(MathMin(0.0, -0.0))); // -9223372036854775808 } 버그인 것 같습니다. C++에서는 잘 작동합니다: #include <iostream> using namespace std; // template <typename T> T ToType(const double Num) { union UNION { T Num1; double Num2; } Union; Union.Num2 = Num; return(Union.Num1); } // int main() { double positive_zero_val, negative_zero_val; positive_zero_val = 0.0; negative_zero_val = -0.0; //--- long long_negative_zero_val = ToType<long>(negative_zero_val); printf("\nLong negative zero = %d", long_negative_zero_val); cin.get(); } 콘솔에서: Long negative zero = 0 개발자에게 전달할 질문입니다. 디버깅 창에서 Union 변수가 확장되지 않고 클릭에 전혀 반응하지 않는 것이 정상인가요? Union.Num1 및 Union.Num2 필드는 수동으로 추가되었습니다. 적어도 이렇게 하면 값을 볼 수 있습니다... amrali 2024.01.30 00:57 #2416 string DoubleToHexadecimal(const double value) { return StringFormat("0x%.16llX", value); } void OnStart() { Print(DoubleToHexadecimal(0.0) ); // 0x0000000000000000 (i.e, long integer 0) Print(DoubleToHexadecimal(-0.0) ); // 0x8000000000000000 (i,e, LONG_MIN -9223372036854775808) } 예상대로 작동합니다! 첫 번째 비트(비트 인덱스 0)는 -0.0으로 설정된 부호 비트입니다. 또한 ieee 754 형식에서는 좀 더 특별한 경우입니다. https://www. wikiwand.com/en/IEEE%20754#Special_values void OnStart() { const double Nan = (double)"nan"; const double Inf = (double)"inf"; Print( MathMin(Nan, Inf)); // inf Print( MathMin(Inf, Nan)); // nan Print( MathMin(Nan, 0)); // 0.0 Print( MathMin(0, Nan)); // nan } Nikolai Semko 2024.01.30 03:11 #2417 Denis Kirichenko #:버그인 것 같습니다. C++에서는 정상적으로 작동합니다: 콘솔에서: 버그가 없습니다. C++에서도 마찬가지입니다. 서식과 유형에 실수를 한 것입니다. 을 사용해 보세요: #include <iostream> using namespace std; // template <typename T> T ToType(const double Num) { union UNION { T Num1; double Num2; } Union; Union.Num2 = Num; return(Union.Num1); } // int main() { double positive_zero_val, negative_zero_val; positive_zero_val = 0.0; negative_zero_val = -0.0; //--- long long long_negative_zero_val = ToType<long long>(negative_zero_val); printf("\nLong negative zero = %ll d", long_negative_zero_val); } amrali 2024.01.30 05:34 #2418 같은 맥락에서 복식의 64비트 표현을 살펴볼 수 있습니다 https://www.mql5.com/en/code/20822 //+------------------------------------------------------------------+ //| Returns the bit representation corresponding to a double value . | //+------------------------------------------------------------------+ long DoubleToLongBits(const double value) { union _d {double value; long bits;} dbl; dbl.value = value; return dbl.bits; } 또는 더 짧은 버전 long DoubleToLongBits(const double value) { union _d {double value; long bits;} dbl = { value }; return dbl.bits; } Denis Kirichenko 2024.01.30 10:20 #2419 Nikolai Semko #:버그가 없습니다. 서식과 유형에 실수가 있었을 뿐입니다. 을 사용해 보세요: 예, 서두르고있었습니다. 과학에 감사드립니다 )) fxsaber 2024.02.04 11:21 #2420 때때로 EA를 테스터에 빠르게 넣어야 할 때가 있습니다. 다음과 같이 하면 됩니다. 미래의 날짜를 선택하고 ME에서 CTRL+F5를 누릅니다. 1...235236237238239240241242243244245246247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
MathMin() 함수는 결정론적일 것으로 예상합니다. 따라서 두 인수가 같을 때 항상 동일한 결과를 제공합니다. 어떤 인수가 첫 번째인지 두 번째인지에 따라 다른 결과가 나오지 않아야 합니다.
fxsaber가 맞습니다. 이것이 문제입니다.
아..., 그렇다면 왜 " 수학적으로 동일한 표현식 (강조 표시) " 과 유니온
이면 충분했는데 왜 그렇게 헷갈렸을까요?
하지만 0.0 == -0.0이므로 이것이 문제가 될 수있는 상황을 상상할 수 없으며 전혀 영향을 미치지 않습니다.
개발자가 생각하는 방식, 즉 올바르게 작동합니다 :-)
잘못된 것은 표준입니다.
아..., 그렇다면 왜 " (강조 표시된) 수학적으로 동일한 표현 " 과 유니온
으로 충분했을까요?
하지만 0.0 == -0.0이므로 이것이 문제가 될 수 있는 상황은 상상할 수 없으며 실제로는 전혀 영향을 미치지 않습니다.
0이 아니라면 문제가 될 것입니다. 그리고 0에서는 아무 영향도 미치지 않습니다.
For:
C++ - -0과 0의 차이점은 무엇인가요? - 스택 오버플로
따라서 0 = -0
계산과 논리에 영향을 미치지 않는 전체 기능입니다.
저는 이 질문에 대한 이해도가 높기 때문에 프로그래밍 언어에서 수학적으로 동일한 함수가 다른 결과를 산출한다는 것을 보여주기 위해 두 가지 버전의 MathMin을 작성했습니다.
버그인 것 같습니다.
C++에서는 잘 작동합니다:
콘솔에서:
Long negative zero = 0
개발자에게 전달할 질문입니다. 디버깅 창에서 Union 변수가 확장되지 않고 클릭에 전혀 반응하지 않는 것이 정상인가요?
Union.Num1 및 Union.Num2 필드는 수동으로 추가되었습니다. 적어도 이렇게 하면 값을 볼 수 있습니다...
예상대로 작동합니다! 첫 번째 비트(비트 인덱스 0)는 -0.0으로 설정된 부호 비트입니다.
또한 ieee 754 형식에서는 좀 더 특별한 경우입니다. https://www. wikiwand.com/en/IEEE%20754#Special_values
버그인 것 같습니다.
C++에서는 정상적으로 작동합니다:
콘솔에서:
버그가 없습니다. C++에서도 마찬가지입니다.
서식과 유형에 실수를 한 것입니다.
을 사용해 보세요:
같은 맥락에서 복식의 64비트 표현을 살펴볼 수 있습니다 https://www.mql5.com/en/code/20822
또는 더 짧은 버전
버그가 없습니다.
서식과 유형에 실수가 있었을 뿐입니다.
을 사용해 보세요:
예, 서두르고있었습니다. 과학에 감사드립니다 ))
때때로 EA를 테스터에 빠르게 넣어야 할 때가 있습니다. 다음과 같이 하면 됩니다.
미래의 날짜를 선택하고 ME에서 CTRL+F5를 누릅니다.