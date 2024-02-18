mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 242

Alain Verleyen #:

MathMin() 함수는 결정론적일 것으로 예상합니다. 따라서 두 인수가 같을 때 항상 동일한 결과를 제공합니다. 어떤 인수가 첫 번째인지 두 번째인지에 따라 다른 결과가 나오지 않아야 합니다.

fxsaber가 맞습니다. 이것이 문제입니다.

아..., 그렇다면 왜 " 수학적으로 동일한 표현식 (강조 표시) " 과 유니온
이면 충분했는데 왜 그렇게 헷갈렸을까요?

Print(MathMin(-0.0, 0.0)); // 0.0
Print(MathMin(0.0, -0.0)); // -0.0

하지만 0.0 == -0.0이므로 이것이 문제가 될 수있는 상황을 상상할 수 없으며 전혀 영향을 미치지 않습니다.

 

개발자가 생각하는 방식, 즉 올바르게 작동합니다 :-)

Nikolai Semko #:

아..., 그렇다면 왜 " (강조 표시된) 수학적으로 동일한 표현 " 과 유니온
으로 충분했을까요?

하지만 0.0 == -0.0이므로 이것이 문제가 될 수 있는 상황은 상상할 수 없으며 실제로는 전혀 영향을 미치지 않습니다.

0이 아니라면 문제가 될 것입니다. 그리고 0에서는 아무 영향도 미치지 않습니다.
For:

x * 0.0 = 0.0
x * -0.0 = -0.0
x + -0.0 = x
x - -0.0 = x
pow(x,-0.0) = 1
log(0.0)  // -inf
log(-0.0)  // -inf
 

따라서 0 = -0
계산과 논리에 영향을 미치지 않는 전체 기능입니다.

fxsaber #:

저는 이 질문에 대한 이해도가 높기 때문에 프로그래밍 언어에서 수학적으로 동일한 함수가 다른 결과를 산출한다는 것을 보여주기 위해 두 가지 버전의 MathMin을 작성했습니다.

template <typename T>
T ToType( const double Num )
{
  union UNION
  {
    T Num1;
    double Num2;
  } Union;
  
  Union.Num2 = Num;
  
  return(Union.Num1);
}

void OnStart()
{
  Print(ToType<long>(MathMin(-0.0, 0.0))); // 0
  Print(ToType<long>(MathMin(0.0, -0.0))); // -9223372036854775808
}

버그인 것 같습니다.

C++에서는 잘 작동합니다:

#include <iostream>

using namespace std;
//
template <typename T>
T ToType(const double Num)
{
    union UNION
    {
        T Num1;
        double Num2;
    } Union;
    Union.Num2 = Num;
    return(Union.Num1);
}
//
int main()
{
    double positive_zero_val, negative_zero_val;
    positive_zero_val = 0.0;
    negative_zero_val = -0.0;
    //---
    long long_negative_zero_val = ToType<long>(negative_zero_val);
    printf("\nLong negative zero = %d", long_negative_zero_val);
    cin.get();
}

콘솔에서:

Long negative zero = 0


개발자에게 전달할 질문입니다. 디버깅 창에서 Union 변수가 확장되지 않고 클릭에 전혀 반응하지 않는 것이 정상인가요?


Union.Num1 및 Union.Num2 필드는 수동으로 추가되었습니다. 적어도 이렇게 하면 값을 볼 수 있습니다...

  
string DoubleToHexadecimal(const double value)
  {
   return StringFormat("0x%.16llX", value);
  }

void OnStart()
  {
   Print(DoubleToHexadecimal(0.0) );    // 0x0000000000000000   (i.e, long integer 0)
   Print(DoubleToHexadecimal(-0.0) );   // 0x8000000000000000   (i,e, LONG_MIN -9223372036854775808)
  }
  

예상대로 작동합니다! 첫 번째 비트(비트 인덱스 0)는 -0.0으로 설정된 부호 비트입니다.

또한 ieee 754 형식에서는 좀 더 특별한 경우입니다. https://www. wikiwand.com/en/IEEE%20754#Special_values

void OnStart()
  {
   const double Nan = (double)"nan";
   const double Inf = (double)"inf";

   Print( MathMin(Nan, Inf));   // inf
   Print( MathMin(Inf, Nan));   // nan

   Print( MathMin(Nan, 0));     // 0.0
   Print( MathMin(0, Nan));     // nan
  }
 
Denis Kirichenko #:

버그인 것 같습니다.

C++에서는 정상적으로 작동합니다:

콘솔에서:

버그가 없습니다. C++에서도 마찬가지입니다.
서식과 유형에 실수를 한 것입니다.

을 사용해 보세요:

#include <iostream>

using namespace std;
//
template <typename T>
T ToType(const double Num)
{
    union UNION
    {
        T Num1;
        double Num2;
    } Union;
    Union.Num2 = Num;
    return(Union.Num1);
}
//
int main()
{
    double positive_zero_val, negative_zero_val;
    positive_zero_val = 0.0;
    negative_zero_val = -0.0;
    //---
    long long  long_negative_zero_val = ToType<long long>(negative_zero_val);
    printf("\nLong negative zero = %ll d", long_negative_zero_val);
}
 

같은 맥락에서 복식의 64비트 표현을 살펴볼 수 있습니다 https://www.mql5.com/en/code/20822

//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns the bit representation corresponding to a double value . |
//+------------------------------------------------------------------+
long DoubleToLongBits(const double value)
  {
   union _d {double value; long bits;} dbl;
   dbl.value = value;

   return dbl.bits;
  }

또는 더 짧은 버전

long DoubleToLongBits(const double value)
  {
   union _d {double value; long bits;} dbl = { value };

   return dbl.bits;
  }
 
Nikolai Semko #:

버그가 없습니다.
서식과 유형에 실수가 있었을 뿐입니다.

을 사용해 보세요:

예, 서두르고있었습니다. 과학에 감사드립니다 ))

 

때때로 EA를 테스터에 빠르게 넣어야 할 때가 있습니다. 다음과 같이 하면 됩니다.

미래의 날짜를 선택하고 ME에서 CTRL+F5를 누릅니다.

