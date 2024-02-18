mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 116 1...109110111112113114115116117118119120121122123...247 새 코멘트 Alexey Navoykov 2018.12.28 18:13 #1151 Ilya Malev : (지겹게도) 이것이 문제라면 "'k' - redefinition; different type modifiers"라는 에러가 나지만 화면에는 나오지 않는다. 따라서 컴파일러는 신경 쓰지 않으며 그게 요점이 아닙니다. 아 글쎄... Ilya Malev 2018.12.28 18:28 #1152 Alexey Navoykov : 아 글쎄... 글쎄, 그것을 스스로 컴파일 해보십시오. 포럼에서 이 주제에 대한 게시물을 작성하기에 너무 게으르지 않다면 너무 게으르지 않고 편집기로 몰아넣고 F7 키를 누르십시오. 훨씬 빠릅니다. Alexey Navoykov 2018.12.30 07:12 #1153 정수의 이진 로그를 계산하는 빠른 방법. MathLog 를 통한 계산보다 3-5배 더 빠르게 작동합니다. int log2( ulong n) { if (n== 0 ) return - 1 ; #define S(k) if (n >= ( ulong ( 1 )<<k)) { i += k; n >>= k; } int i= 0 ; S( 32 ); S( 16 ); S( 8 ); S( 4 ); S( 2 ); S( 1 ); return i; #undef S } Aleksey Rodionov 2019.01.02 09:09 #1154 MQL5로 작성된 Expert Advisor가 MT4 터미널에서 작동합니까? 나는 그것이 작동 할 것이라는 것을 어딘가에서 읽었습니다. Georgiy Merts 2019.01.04 10:14 #1155 Alexey Navoykov : 정수의 이진 로그를 계산하는 빠른 방법. MathLog를 통한 계산보다 3~5배 빠르게 작동합니다. 나는 다음과 같은 기능을 사용합니다(순수한 샤머니즘이지만 작동합니다). static const uint ulLogTable[ 64 ] = { 0 , 58 , 1 , 59 , 47 , 53 , 2 , 60 , 39 , 48 , 27 , 54 , 33 , 42 , 3 , 61 , 51 , 37 , 40 , 49 , 18 , 28 , 20 , 55 , 30 , 34 , 11 , 43 , 14 , 22 , 4 , 62 , 57 , 46 , 52 , 38 , 26 , 32 , 41 , 50 , 36 , 17 , 19 , 29 , 10 , 13 , 21 , 56 , 45 , 25 , 31 , 35 , 16 , 9 , 12 , 44 , 24 , 15 , 8 , 23 , 7 , 6 , 5 , 63 }; uint _FastLog2( ulong ulInput) { ulInput |= ulInput >> 1 ; ulInput |= ulInput >> 2 ; ulInput |= ulInput >> 4 ; ulInput |= ulInput >> 8 ; ulInput |= ulInput >> 16 ; ulInput |= ulInput >> 32 ; return (ulLogTable[( uint )((ulInput * 0x03f6eaf2cd271461 ) >> 58 )]); }; 두 기능 모두 동일한 정답을 제공하며 오류를 찾지 못했습니다. 작업 속도를 비교하는 것은 흥미롭습니다. 내 버전에서는 시프트와 덧셈 연산이 조금 덜하지만 끝에 곱셈이 있습니다. Aleksey 버전에는 시프트 및 덧셈 연산이 조금 더 있지만 곱셈은 없습니다. 얼마나 빠릅니까? Artyom Trishkin 2019.01.04 10:57 #1156 이 주제와 관련이 없는 댓글은 " MQL4에 대한 모든 초보자 질문, 알고리즘 및 코드에 대한 도움말 및 토론 "으로 이동되었습니다. Artyom Trishkin 2019.01.04 11:00 #1157 이 주제와 관련이 없는 댓글은 " MQL4에 대한 모든 초보자 질문, 알고리즘 및 코드에 대한 도움말 및 토론 "으로 이동되었습니다. Alexey Navoykov 2019.01.05 02:38 #1158 Georgiy Merts : 내 버전에서는 시프트와 덧셈 연산이 조금 덜하지만 끝에 곱셈이 있습니다. Aleksey 버전에는 시프트 및 덧셈 연산이 조금 더 있지만 곱셈은 없습니다. 얼마나 빠릅니까? 시프트 및 덧셈 연산이 있습니다 - 6 개 이하 (이진 검색). Shift(ulong)1<<k는 고려되지 않습니다. 그것은 상수입니다. 거기에 가는 유일한 것은 또한 상태 확인입니다. 조건 검사는 없지만 항상 6가지 연산, 곱셈, 1번의 시프트, 관리되는 배열에 대한 액세스(예: 인덱스 검사)가 있습니다. 따라서 속도 측면에서 분명히 귀하의 선택은 느려질 것입니다. 할머니에게도 가지 마십시오. :) 네, 그리고 당신의 버전은 확실히 신비로워 보입니다) 추신: 내 코드가 if-else를 통해 비교 체인으로 확장되고 모든 산술 연산 을 제거하면 엄청난 속도 향상을 얻을 수 있다는 가정이 있습니다. 그러나 이것은 코드의 큰 발판입니다. 매크로에서 재귀를 사용할 수만 있다면... 작업 전략 변동성 품질 지수 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, Ilya Malev 2019.01.05 03:03 #1159 Georgiy Merts : 작업 속도를 비교하는 것은 흥미롭습니다. 변형 log2가 더 빠릅니다. #property strict #define test(M,S,EX) { uint mss= GetTickCount (); uint nn=( uint ) pow ( 10 ,M); for ( uint t12= 0 ;t12<nn;t12++){EX;} \ printf ( "%s: loops=%i ms=%u" ,S,nn, GetTickCount ()-mss);} int log2( ulong n){ if (n== 0 ) return - 1 ; #define S(k) if (n >= ( ulong ( 1 )<<k)) { i += k; n >>= k; } int i= 0 ; S( 32 ); S( 16 ); S( 8 ); S( 4 ); S( 2 ); S( 1 ); return i; #undef S} static const uint ulLogTable[ 64 ] = { 0 , 58 , 1 , 59 , 47 , 53 , 2 , 60 , 39 , 48 , 27 , 54 , 33 , 42 , 3 , 61 , 51 , 37 , 40 , 49 , 18 , 28 , 20 , 55 , 30 , 34 , 11 , 43 , 14 , 22 , 4 , 62 , 57 , 46 , 52 , 38 , 26 , 32 , 41 , 50 , 36 , 17 , 19 , 29 , 10 , 13 , 21 , 56 , 45 , 25 , 31 , 35 , 16 , 9 , 12 , 44 , 24 , 15 , 8 , 23 , 7 , 6 , 5 , 63 }; uint _FastLog2( ulong ulInput){ ulInput |= ulInput >> 1 ; ulInput |= ulInput >> 2 ; ulInput |= ulInput >> 4 ; ulInput |= ulInput >> 8 ; ulInput |= ulInput >> 16 ; ulInput |= ulInput >> 32 ; return (ulLogTable[( uint )((ulInput * 0x03f6eaf2cd271461 ) >> 58 )]);}; void OnStart (){ srand ( GetTickCount ()); ulong n,n1; test( 8 , "MathLog" ,n= rand ()* rand ();n1= ulong ( MathLog (n)/ MathLog ( 2 ))) test( 8 , "log2" ,n= rand ()* rand ();n1=log2(n);) test( 8 , "_FastLog2" ,n= rand ()* rand ();n1=_FastLog2(n))} Georgiy Merts 2019.01.05 05:02 #1160 Ilya Malev : 변형 log2가 더 빠릅니다. 이해했다. 제 기능을 대신하고 있습니다. 1...109110111112113114115116117118119120121122123...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
(지겹게도) 이것이 문제라면 "'k' - redefinition; different type modifiers"라는 에러가 나지만 화면에는 나오지 않는다. 따라서 컴파일러는 신경 쓰지 않으며 그게 요점이 아닙니다.
글쎄, 그것을 스스로 컴파일 해보십시오. 포럼에서 이 주제에 대한 게시물을 작성하기에 너무 게으르지 않다면 너무 게으르지 않고 편집기로 몰아넣고 F7 키를 누르십시오. 훨씬 빠릅니다.
정수의 이진 로그를 계산하는 빠른 방법. MathLog 를 통한 계산보다 3-5배 더 빠르게 작동합니다.
나는 다음과 같은 기능을 사용합니다(순수한 샤머니즘이지만 작동합니다).
두 기능 모두 동일한 정답을 제공하며 오류를 찾지 못했습니다.
작업 속도를 비교하는 것은 흥미롭습니다. 내 버전에서는 시프트와 덧셈 연산이 조금 덜하지만 끝에 곱셈이 있습니다. Aleksey 버전에는 시프트 및 덧셈 연산이 조금 더 있지만 곱셈은 없습니다. 얼마나 빠릅니까?
시프트 및 덧셈 연산이 있습니다 - 6 개 이하 (이진 검색). Shift(ulong)1<<k는 고려되지 않습니다. 그것은 상수입니다. 거기에 가는 유일한 것은 또한 상태 확인입니다. 조건 검사는 없지만 항상 6가지 연산, 곱셈, 1번의 시프트, 관리되는 배열에 대한 액세스(예: 인덱스 검사)가 있습니다. 따라서 속도 측면에서 분명히 귀하의 선택은 느려질 것입니다. 할머니에게도 가지 마십시오. :)
네, 그리고 당신의 버전은 확실히 신비로워 보입니다)
추신: 내 코드가 if-else를 통해 비교 체인으로 확장되고 모든 산술 연산 을 제거하면 엄청난 속도 향상을 얻을 수 있다는 가정이 있습니다. 그러나 이것은 코드의 큰 발판입니다. 매크로에서 재귀를 사용할 수만 있다면...
변형 log2가 더 빠릅니다.
이해했다.
제 기능을 대신하고 있습니다.