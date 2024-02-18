mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 245 1...238239240241242243244245246247 새 코멘트 amrali 2024.02.12 19:06 #2441 Nikolai Semko # : https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page243#comment_52244665 무슨 문제인가요? 오래된 메시지를 보고 있는데 너무 게을러서 앞을 보지 못하는 것일 수 있습니다. 죄송합니다. Google 자동 번역 때문에 Andrey Dik 2024.02.16 06:05 #2442 사진의 질문은 다음과 같습니다: 코드: class C_AO_Agent { public: double c[]; double f; }; class C_AO { public: double cB[]; C_AO_Agent *a; virtual void Init() { } }; class C_Agent : public C_AO_Agent { public: double g; class ad { }; }; class C_P : public C_AO { public: void Init() { a = new C_Agent; a.f = 5; } }; void OnStart() { C_AO *ao; ao = new C_P; ao.Init(); } fxsaber 2024.02.16 07:09 #2443 Andrey Dik #:사진의 질문은 다음과 같습니다: 코드: 거래, 자동 거래 시스템 및 테스트 거래 전략에 관한 포럼. mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 기술 안드레이 딕, 2024.02.16 06:05 class C_AO_Agent { public: double c[]; double f; }; class C_AO { public: double cB[]; C_AO_Agent *a; virtual void Init() { } }; class C_Agent : public C_AO_Agent { public: double g; class ad { }; }; class C_P : public C_AO { public: void Init() { a = new C_Agent; a.f = 5; } }; void OnStart() { C_AO *ao; ao = new C_P; ao.Init(); } 기본 클래스는 자손 필드에 액세스할 수 없습니다. Andrey Dik 2024.02.16 07:24 #2444 fxsaber #: 기본 클래스에는 하위 필드에 대한 액세스 권한이 없습니다. 예, 하지만 다음과 같은 방법으로 해결했습니다: class C_AO_Agent { public: double c; double f; }; class C_AO { public: double cB[]; C_AO_Agent *a; virtual void Init() { } }; class C_Agent : public C_AO_Agent { public: double g; class ad { }; }; class C_P : public C_AO { public: void Init() { a = new C_Agent; C_Agent *agent = (C_Agent*)a; // Приведение типов agent.f = 5; agent.g = 7; //теперь есть доступ к g!!! agent.c = 8; } }; void OnStart() { C_AO *ao; ao = new C_P; ao.Init(); //тут нам нужен доступ только к f и c Print (ao.a.f); Print (ao.a.c); // Удаление объектов delete ((C_Agent*)ao.a); delete ao; } 이것은 필요한 것의 작동 버전입니다. Sergey Gridnev 2024.02.16 07:33 #2445 Andrey Dik #: 예, 하지만 다음과 같은 방법으로 패배했습니다: 필요한 것의 작동 버전입니다. 매우 버그가 많습니다.OnStart 메서드에서 C_P 클래스의 Init 메서드에서만 알려진 유형을 지정해야합니다.C_P에 Deinit()을 추가하는 것이 더 낫다고 생각합니다. Andrey Dik 2024.02.16 08:02 #2446 Sergey Gridnev #: 매우 버그가 많습니다. OnStart 메서드에서 C_P 클래스의 Init 메서드에서만 알 수 있는 유형을 지정해야 합니다. C_P에 Deinit()을 추가하는 것이 더 낫다고 생각합니다. 예제를 보여 주시면 누구나 아티스트의 기분을 상하게 할 수 있습니다.) fxsaber 2024.02.16 10:34 #2447 Andrey Dik #: 예제 보기 class C_AO_Agent { public: double c; double f; }; class C_AO { public: double cB[]; C_AO_Agent *a; C_AO( void ) : a(NULL) {} ~C_AO( void ) { this.Init(); } virtual void Init() { if (::CheckPointer(this.a) == POINTER_DYNAMIC) delete this.a; } }; class C_P : public C_AO { protected: class C_Agent : public C_AO_Agent { public: double g; class ad { }; } *agent; public: C_P( void ) : agent(NULL) {} virtual void Init() { this.C_AO::Init(); this.agent = new C_Agent; this.a = this.agent; } }; void OnStart() { C_AO *ao; ao = new C_P; ao.Init(); //тут нам нужен доступ только к f и c Print (ao.a.f); Print (ao.a.c); // Удаление объектов delete ao; } Sergey Gridnev 2024.02.16 10:37 #2448 Andrey Dik #: 예를 보여 주면 누구나 아티스트의 기분을 상하게 할 수 있습니다). 어떤 예시요?a가 객체에 대한 유효한 포인터인 경우 delete(a)를 호출하는 클래스에 void Deinit(void) 메서드를 추가하는 방법은 무엇인가요?또는 OnStart()에서 ao.Deinit()을 작성하는 방법은 무엇인가요?;) Andrey Dik 2024.02.16 11:36 #2449 Sergey Gridnev #: 어떤 예시인가요? a가 객체에 대한 유효한 포인터인 경우 delete(a)를 호출하는 클래스에 void Deinit(void) 메서드를 추가하려면 어떻게 해야 하나요? 또는 OnStart()에 ao.Deinit()을 작성하는 방법은 무엇인가요? ;) 이 작업은 객체에 대한 액세스 권한을 얻는 것이지 객체를 올바르게 삭제하는 것이 아닙니다. 삭제는 항상 생성보다 쉽습니다.) Andrey Dik 2024.02.16 11:40 #2450 fxsaber #: 감사합니다, 흥미롭네요. 1...238239240241242243244245246247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
거래, 자동 거래 시스템 및 테스트 거래 전략에 관한 포럼.
mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 기술
안드레이 딕, 2024.02.16 06:05
기본 클래스는 자손 필드에 액세스할 수 없습니다.
기본 클래스에는 하위 필드에 대한 액세스 권한이 없습니다.
예, 하지만 다음과 같은 방법으로 패배했습니다:
매우 버그가 많습니다.
예를 보여 주면 누구나 아티스트의 기분을 상하게 할 수 있습니다).
어떤 예시인가요?
이 작업은 객체에 대한 액세스 권한을 얻는 것이지 객체를 올바르게 삭제하는 것이 아닙니다. 삭제는 항상 생성보다 쉽습니다.)