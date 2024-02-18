mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 243 1...236237238239240241242243244245246247 새 코멘트 fxsaber 2024.02.04 11:27 #2421 성능에 큰 영향을 주지 않으면서 빠른 컴파일이 필요한 경우 컴파일된 라이브러리를 사용할 수 있습니다( #import .ex5). Mikola_2 2024.02.10 11:35 #2422 Nikolai Semko #:아마 그럴지도 모르죠: uchar WhatWeekDay(datetime t) { return uchar(t/(24*60*60)+4 )%7; } 아니요, 작동하지 않습니다. ((( Alexey Viktorov 2024.02.10 12:26 #2423 Mikola_2 #:아니요, 작동하지 않습니다. ((( 매우 정확하게 작동합니다. 저는 이것을 사용합니다. 값을 ENUM_DAY_OF_WEEK로 변환할 수 있습니다. Mikola_2 2024.02.10 14:26 #2424 Alexey Viktorov #:매우 정확하게 작동합니다. 저는 이것을 사용합니다. 값을 ENUM_DAY_OF_WEEK로 변환할 수 있습니다. "매우 정확하다"는 것은 없습니다. 항상 정확하거나 항상 정확하지 않을 수 있습니다. 그것은 마치 두 번째 신선한 청어와 같습니다. 어떤 기간에 테스트하셨나요? 못했어요. Aliaksandr Hryshyn 2024.02.10 14:35 #2425 Mikola_2 #:아니요, 작동하지 않습니다. ((( 대괄호가 누락되었으며, 7로 나눈 나머지는 uchar 유형으로 변환된 숫자에서 가져옵니다. Alexey Viktorov 2024.02.10 15:03 #2426 Mikola_2 #: "매우 정확하다"는 것은 존재하지 않습니다. 항상 정확할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 두 번째 신선한 청어와 같습니다. 어느 기간에 테스트하셨나요? 못했어요. 어떤 기간이라니 무슨 뜻인가요? 이 함수는 요일만 반환합니다. 그게 기간과 무슨 상관이죠? 아무 시간이나 입력하면 요일이 나옵니다. 생년월일을 입력하면 태어난 요일이 나옵니다. 또는 촛불 시간에 따른 요일은 다음과 같습니다. Alexey Viktorov 2024.02.10 15:07 #2427 Aliaksandr Hryshyn #:대괄호가 생략되고 7로 나눌 때 나머지는 uchar 유형으로 캐스팅된 숫자에서 가져옵니다. 모든 것이 있습니다. 24*60*60을 원하는 대로 바꿨습니다. uchar WhatWeekDay(datetime t) { return uchar(t/(PeriodSeconds(PERIOD_D1))+4)%7; } 위의 결과... 이 공식을 사용한 지 얼마나 오래되었는지 참고하세요. Aliaksandr Hryshyn 2024.02.10 15:25 #2428 Alexey Viktorov #:그 안에 있는 모든 것이 충분합니다. 24*60*60을 제 취향에 맞게 교체했습니다. 위의 결과... 제가 이 공식을 얼마나 오래 사용했는지 보세요. 화면에 오류가 없습니다! 잘 보세요. 오류를 지적했습니다. Mikola_2 2024.02.10 15:34 #2429 Aliaksandr Hryshyn #:대괄호가 생략되고 7로 나눌 때 나머지는 uchar 유형으로 캐스팅된 숫자에서 가져옵니다. 아, 맞다! 이제 사실인 것 같습니다. Alexey Viktorov 2024.02.10 15:35 #2430 Aliaksandr Hryshyn #:화면에 오류가 없습니다! 잘 살펴보세요. 오류를 지적했습니다. 함수의 전체 코드도 보여드렸습니다. 다시요: uchar WhatWeekDay(datetime t) { return uchar(t/(PeriodSeconds(PERIOD_D1))+4)%7; } 그래도 동의합니다. 아마도 Nikolai는 기억에서 글을 쓰고 부정확하게 만들었을 것입니다. 그러나 그것이 작동하지 않는다고 말하는 것은 옳지 않습니다. 1...236237238239240241242243244245246247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아마 그럴지도 모르죠:
매우 정확하게 작동합니다. 저는 이것을 사용합니다. 값을 ENUM_DAY_OF_WEEK로 변환할 수 있습니다.
대괄호가 누락되었으며, 7로 나눈 나머지는 uchar 유형으로 변환된 숫자에서 가져옵니다.
"매우 정확하다"는 것은 존재하지 않습니다. 항상 정확할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 두 번째 신선한 청어와 같습니다. 어느 기간에 테스트하셨나요? 못했어요.
어떤 기간이라니 무슨 뜻인가요? 이 함수는 요일만 반환합니다. 그게 기간과 무슨 상관이죠? 아무 시간이나 입력하면 요일이 나옵니다.
생년월일을 입력하면 태어난 요일이 나옵니다.
또는 촛불 시간에 따른 요일은 다음과 같습니다.
모든 것이 있습니다. 24*60*60을 원하는 대로 바꿨습니다.
이 공식을 사용한 지 얼마나 오래되었는지 참고하세요.
그 안에 있는 모든 것이 충분합니다. 24*60*60을 제 취향에 맞게 교체했습니다.
제가 이 공식을 얼마나 오래 사용했는지 보세요.
화면에 오류가 없습니다! 잘 보세요. 오류를 지적했습니다.
함수의 전체 코드도 보여드렸습니다. 다시요:
그래도 동의합니다. 아마도 Nikolai는 기억에서 글을 쓰고 부정확하게 만들었을 것입니다. 그러나 그것이 작동하지 않는다고 말하는 것은 옳지 않습니다.