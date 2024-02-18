mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 243

성능에 큰 영향을 주지 않으면서 빠른 컴파일이 필요한 경우 컴파일된 라이브러리를 사용할 수 있습니다( #import .ex5).
 
Nikolai Semko #:

아마 그럴지도 모르죠:

uchar WhatWeekDay(datetime t) {
   return uchar(t/(24*60*60)+4 )%7;
}

아니요, 작동하지 않습니다. (((

 
Mikola_2 #:

아니요, 작동하지 않습니다. (((

매우 정확하게 작동합니다. 저는 이것을 사용합니다. 값을 ENUM_DAY_OF_WEEK로 변환할 수 있습니다.

 
Alexey Viktorov #:

매우 정확하게 작동합니다. 저는 이것을 사용합니다. 값을 ENUM_DAY_OF_WEEK로 변환할 수 있습니다.

"매우 정확하다"는 것은 없습니다. 항상 정확하거나 항상 정확하지 않을 수 있습니다. 그것은 마치 두 번째 신선한 청어와 같습니다. 어떤 기간에 테스트하셨나요? 못했어요.
 
Mikola_2 #:

아니요, 작동하지 않습니다. (((

대괄호가 누락되었으며, 7로 나눈 나머지는 uchar 유형으로 변환된 숫자에서 가져옵니다.

 
Mikola_2 #:
"매우 정확하다"는 것은 존재하지 않습니다. 항상 정확할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 두 번째 신선한 청어와 같습니다. 어느 기간에 테스트하셨나요? 못했어요.

어떤 기간이라니 무슨 뜻인가요? 이 함수는 요일만 반환합니다. 그게 기간과 무슨 상관이죠? 아무 시간이나 입력하면 요일이 나옵니다.

생년월일을 입력하면 태어난 요일이 나옵니다.

또는 촛불 시간에 따른 요일은 다음과 같습니다.


 
Aliaksandr Hryshyn #:

대괄호가 생략되고 7로 나눌 때 나머지는 uchar 유형으로 캐스팅된 숫자에서 가져옵니다.

모든 것이 있습니다. 24*60*60을 원하는 대로 바꿨습니다.

uchar WhatWeekDay(datetime t)
 {
  return uchar(t/(PeriodSeconds(PERIOD_D1))+4)%7;
 }

위의 결과...

이 공식을 사용한 지 얼마나 오래되었는지 참고하세요.


 
Alexey Viktorov #:

그 안에 있는 모든 것이 충분합니다. 24*60*60을 제 취향에 맞게 교체했습니다.

위의 결과...

제가 이 공식을 얼마나 오래 사용했는지 보세요.


화면에 오류가 없습니다! 잘 보세요. 오류를 지적했습니다.

 
Aliaksandr Hryshyn #:

대괄호가 생략되고 7로 나눌 때 나머지는 uchar 유형으로 캐스팅된 숫자에서 가져옵니다.

아, 맞다! 이제 사실인 것 같습니다.
 
Aliaksandr Hryshyn #:

화면에 오류가 없습니다! 잘 살펴보세요. 오류를 지적했습니다.

함수의 전체 코드도 보여드렸습니다. 다시요:

uchar WhatWeekDay(datetime t)
 {
  return uchar(t/(PeriodSeconds(PERIOD_D1))+4)%7;
 }

그래도 동의합니다. 아마도 Nikolai는 기억에서 글을 쓰고 부정확하게 만들었을 것입니다. 그러나 그것이 작동하지 않는다고 말하는 것은 옳지 않습니다.

