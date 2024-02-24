트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 653

유리 아사울렌코 :

Alexander, 당신은 "이론에서 실천으로"라는 멋진 실을 가지고 있습니다. 귀하의 게시물은 MO 주제와 전혀 관련이 없습니다.

그건 그렇고, 포럼에서 제품 광고는 금지되어 있으며 공개적으로하고 있습니다.

진행자 여러분...

기만당하다))))

 
Alexander_K2 :

프로젝트 제공 프로세스의 속도를 높이려면 다음을 믿고 도와주세요.

모든 브로커에서 틱 아카이브를 변환하는 프로그램 작성

나는 마법처럼 Garik Sukachev의 콘서트를 우연히 발견했고 변환기는 어떻게 든 영감을 받아 그를 위해 썼습니다.
프로젝트의 후원자 목록에 Garik을 추가하세요 :)


다음은 공격의 MT5 스크립트입니다. 어떻게든 다음과 같이 작업해야 합니다.


먼저 틱 테이블을 만듭니다 .

1) MT5를 시작하고 브로커(또는 MetaQuotes-Demo 서버에 연결하고 터미널에서 바로 데모 계정 생성)에 연결합니다.

2) 메뉴 보기 -> 기호로 이동합니다. 플레이트에서 필요한 기호를 찾아 마우스로 클릭하면 창의 오른쪽 하단 패널에 세부 정보가 표시됩니다.

3) "Ticks" 탭으로 이동하여 날짜를 선택하고 "all" 또는 "bid/ask" 모드를 선택한 다음 "요청" 버튼을 클릭한 다음 창 하단의 "내보내기" 버튼을 클릭합니다. 눈금이 있는 csv 파일을 가져옵니다.

자신만의 틱 소스가 있는 경우 MT5와 정확히 동일한 형식으로 csv 파일을 만드십시오.
처음 두 열은 필수 항목입니다.
Bid 및 Ask는 비워 둘 수 있습니다(과거 값이 변경되지 않음을 의미).
나는 스크립트에서 마지막과 볼륨을 사용하지 않으며(중개인은 일반적으로 거의 채우지 않음) 생성하거나 채우지 않습니다.


완성된 csv 파일을 C:\Users\IvanPetrov\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files 에 저장하십시오. 그렇지 않으면 MT5의 스크립트가 액세스할 수 없습니다.

MT5 자체로 돌아가서 파일 메뉴로 이동하여 데이터 디렉토리를 엽니다.
그런 다음 MQL5/Scripts 폴더로 이동합니다.
이 폴더에 여기에서 첨부 파일의 TicksDiscrInt.mq5 파일을 저장합니다.
MT5를 다시 시작하면 네비게이터에 스크립트가 컴파일되고 표시되어야 합니다.


차트를 열고 탐색기에서 스크립트를 마우스로 끌어 차트로 끌어 시작하십시오.
거기에서 매개변수를 변경하십시오 - 눈금이 있는 파일 이름, 새로 변환된 파일 이름, 밀리초 단위의 단계(1초 = 1000), csv의 구분 기호(기본적으로 탭 설정에 있음) 및 개수 새 파일에서 가격의 소수점 이하 자릿수.

가격 차트의 상단 모서리에서 스크립트 아이콘이 사라질 때까지 기다리면 완료됩니다. 새 scv 파일은 같은 폴더에 있습니다 ...\Terminal\Common\Files

예를 들어 공격에서 틱이 있는 scv 파일이 있는 아카이브와 789밀리초 단위로 변환된 csv가 있습니다.

파일:
TicksDiscrInt.mq5  6 kb
ticks.zip  9732 kb
[삭제]  

아, 간단한 SC에 BB 형태로 레벨을 추가하는 동안 이 표시기로 고생했습니다. 더 잘 반응하고 아리마가 필요하지 않도록 지수로 만드는 것이 더 나은 것 같습니다. 그리고 마침내 봇을 만들고 볼 수 있습니다.

정확히 동일한 원리를 사용하여 1개의 기기를 예측하기 위한 신호를 수신할 수 있습니다. 여기에서 2가 아니라 회귀 MO에 대한 신호를 수신하는 것이 편리합니다.


 
박사 상인 :

효과가 있었다고 말해! 나와 함께 - 차량의 기성품 무료 작업 버전. 주머니, 주머니 준비! 농담 아니야.

 
막심 드미트리예프스키 :

아, 간단한 SC에 BB 형태로 레벨을 추가하는 동안 이 표시기로 고생했습니다. 더 잘 반응하고 아리마가 필요하지 않도록 지수로 만드는 것이 더 나은 것 같습니다. 그리고 마침내 봇을 만들고 볼 수 있습니다.

정확히 동일한 원리를 사용하여 1개의 기기를 예측하기 위한 신호를 수신할 수 있습니다. 여기에서 2가 아니라 회귀 MO에 대한 신호를 수신하는 것이 편리합니다.


BB는 없지만 분산 계산이 약간 다릅니다. 그러나 이 지표도 매우 좋습니다. Vivat, Maxim - 올바른 길을 가고 있지만 여전히 약간의 작업이 필요합니다.

 
박사 상인 :


Alexander_K2 :

효과가 있었다고 말해! 나에게서 - 차량의 기성품 무료 작업 버전. 주머니, 주머니 준비! 농담 아니야.

얘들 아, 그의 주제에 모든 것을 작성하십시오 - https://www.mql5.com/ru/forum/221552 , MO가 아닙니다. 주제가 확정되었습니다.

제 글은 나중에 삭제하겠습니다.

[삭제]  
알렉산더_K2 :

BB는 없지만 분산 계산이 약간 다릅니다. 그러나 이 지표도 매우 좋습니다. Vivat, Maxim - 올바른 길을 가고 있지만 여전히 약간의 작업이 필요합니다.

글쎄, 모델을 계산하기 위해 이미 지수 지연으로 가져온 증분을 사용하고 있습니다 :) 그리고 출력 시리즈가 이미 거의 고정되어 있기 때문에 BB가 맞아야 합니다.

 
Alexander_K2 :

효과가 있었다고 말해! 나에게서 - 차량의 기성품 무료 작업 버전. 주머니, 주머니 준비! 농담 아니야.

 
막심 드미트리예프스키 :

글쎄, 모델을 계산하기 위해 이미 지수 지연으로 가져온 증분을 사용하고 있습니다 :) 그리고 출력 시리즈가 이미 거의 고정되어 있기 때문에 BB가 맞아야 합니다.

어쨌든 경로는 정확하고 독창적입니다. 당신은 그것을 끝까지 통과해야합니다. 마이클 선생님은 어디에 있습니까? 금을 추구하는 데 금이 포함되지 않는 이유는 무엇입니까? 사라졌다, 완전히 사라졌다... 신경망에 얽매여... 그를 도울 시간이다!

 
마법사_ :

데이터를 처리합니다. 열에 상자 그림이나 아름다운 곡선을 표시합니다.

고정 단계에서 1 곡선 = 창 너비(12k 또는 무엇이든)

"고정성"은 엄격하지 않고 떠오를 것입니다. 가장 중요한 것은 그렇지 않습니다)))

나는 기억합니다, 당신의 이 임무를 기억합니다. 시간내서 해보겠습니다.

