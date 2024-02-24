트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2030 1...202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037...3399 새 코멘트 Александр Алексеевич 2020.10.22 09:54 #20291 막심 드미트리예프스키 : 나머지와 마찬가지로 재교육 구글은 정보로 가득 차 있다 여기 좋은 것이 있습니다 https://towardsdatascience.com/gate-recurrent-units-explained-using-matrices-part-1-3c781469fc18 ) 영어로 나에게는 문제가 있음)))), 그러나 러시아어로 된 기사는 거의 없습니다. 즉, 링크의 가중치를 업데이트하는 방법이 명확하지 않습니다. 정확히 말하면 뉴런의 출력에서 입력으로 가는 가중치가 어떻게 업데이트되는지는 분명하지 않습니다. mytarmailS 2020.10.22 10:06 #20292 막심 드미트리예프스키 : 아마도 그는 테스터에서 같은 실수를 저질렀을 것입니다. Vryatli .. 처음부터 그는 다른 데이터에 대해 테스트했으며 그는 부울 함수나 이와 유사한 것을 찾고 있었습니다. 그리고 모든 것이 그에게 잘 맞았습니다.) 막심 드미트리예프스키 : 마침내 테스터에서 버그를 발견했습니다. 이제 모든 것이 제자리에 있습니다. 주제 닫음) 서둘러, 람바 연기 그래서 결론은?? 이것은 작동하지 않습니다? 아니면 뭔가를 다시 작성해야 합니까? Rorschach 2020.10.22 10:40 #20293 알렉세이 비아즈미킨 : CatBoost는 이 데이터를 삼킬 것입니다. 대용량 파일에서 잘 작동합니다. 타겟이 뭔지도 모르겠고... 대상에서 csv 형식으로 데이터를 준비하면 내가 직접 실행할 수 있습니다. 어떤 소원? 아직 결과를 해독하지 못했습니다. 내 옵션은 트랜잭션 +/-의 결과 를 결정하거나 입력에 대한 정보에서 정확한 값을 예측하는 것입니다. 방법을 모르겠습니다. 유리한 매개변수에 대한 정보를 가져오고 싶습니다: 진입 시간, 유지/종료 시간, 방향, SL, TP. 더 흥미로운 것은 전략 빌더를 만드는 것입니다. 테이블에는 모든 데이터가 있습니다. 부피, 방향에 대한 계수를 대체하기만 하면 됩니다. 모든 시스템, 가역성, 마틴 등을 조합할 수 있습니다. Rorschach 2020.10.22 10:48 #20294 알렉세이 비아즈미킨 : 그리고 나는 TP가 SL보다 2~3배 더 큰 시스템을 만들 수 있었지만 또 다른 문제가 있습니다. 이기는 거래의 20% -25%이며, 수익이 나지 않는 항목을 걸러내기 위해 모델을 정상적으로 훈련할 수 없습니다. IMHO, SL=TP는 비교하기에 매우 명확하고 정직하며 편리하지만 관찰 결과 SL>TP가 더 낫습니다. 비록 이것이 마틴게일 때문일 수 있지만 mytarmailS 2020.10.22 11:07 #20295 알렉세이 비아즈미킨 : 그리고 나는 TP가 SL보다 2~3배 더 큰 시스템을 만들 수 있었지만 또 다른 문제가 있습니다. 이기는 거래의 20% -25%이며, 수익이 나지 않는 항목을 걸러내기 위해 모델을 정상적으로 훈련할 수 없습니다. 한 번에 4개의 매개변수 형식으로 보다 복잡한 방식으로 대상을 표현하려고 할 수 있습니다. 우리가 구매하기로 결정했다고 가정 해 봅시다 ... 그리드는 우리에게 단순히 구매하는 것이 아니라 판매하는 것을 알려줍니다. 하지만 말한다 얼마에 매수할지, 얼마에 마감할지, 몇시 이후에 얼마에 마감할지 손절매를 추가할 수 있나요 [삭제] 2020.10.22 12:54 #20296 mytarmailS : Vryatli .. 처음부터 그는 다른 데이터에 대해 테스트했으며 그는 부울 함수나 이와 유사한 것을 찾고 있었습니다. 그리고 모든 것이 그에게 잘 맞았습니다.) 그래서 결론은?? 이것은 작동하지 않습니다? 아니면 뭔가를 다시 작성해야 합니까? 수익성 없는 거래가 수익성 있는 거래로 가장하여 테스터에 유출되었습니다. 다시 쓰자 마자 일정이 반대가 되어 선택지가 없음) 당신을 도둑질하게 만들 것입니다 + 지금은 전혀 작동하지 않습니다 5개의 기능, 4개의 라인의 부울 f-ii가 있습니다. 죄송합니다. 수백 번의 반복을 쫓고 있습니다. 웃기지도 않습니다. 당신이 그랬던 것처럼, 하지만 거의 없습니다. 비록 x. [삭제] 2020.10.22 12:56 #20297 알렉산더 알렉세비치 : ) 영어로 나에게는 문제가 있음)))), 그러나 러시아어로 된 기사는 거의 없습니다. 즉, 링크의 가중치를 업데이트하는 방법이 명확하지 않습니다. 정확히 말하면 뉴런의 출력에서 입력으로 가는 가중치가 어떻게 업데이트되는지는 분명하지 않습니다. https://www.mql5.com/en/articles/8385 좋은 구현이 있다는 사실이 아님) 러시아어로 나는 패스 Нейросети — это просто (Часть 4): Рекуррентные сети www.mql5.com Продолжаем изучение нейронных сетей. Ранее мы уже рассмотрели многослойный перцептрон и сверточные нейронный сети. Все они работают со статичными данными в рамках марковских процессов, когда последующее состояние системы зависит только от ее текущего состояния и не зависит от состояния системы в прошлом. Сейчас я предлагаю посмотреть в сторону... Mihail Marchukajtes 2020.10.22 14:34 #20298 mytarmails : 한 번에 4개의 매개변수 형식으로 보다 복잡한 방식으로 대상을 표현하려고 할 수 있습니다. 우리가 구매하기로 결정했다고 가정 해 봅시다 ... 그리드는 우리에게 단순히 구매하는 것이 아니라 판매하는 것을 알려줍니다. 하지만 말한다 얼마에 매수할지, 얼마에 마감할지, 몇시 이후에 얼마에 마감할지 손절매를 추가할 수 있나요 어떤 형식의 기본 전략을 기본으로 삼고 그에 따라 교육 파일을 구축하지 않겠습니까? 이 경우 원칙적으로 대상에 문제가 없습니다. 그리고 결국 하나의 그리드 대신 4개를 만들고 모든 사람을 추적하려고 합니다. 가격이 최소한으로 정규화되어야 한다는 점을 고려할 때 어떤 가격으로 그리드에서 답을 얻고자 하는지가 특히 흥미롭습니다. 이렇게 해도 되지만 시작점에서 하는 경우에만 훈련 후 다음 막대라고 생각하고 결과적으로 특정 가격 수치를 얻으려면 결과 목표 막대를 추가로 변환해야 합니다. Aleksey Vyazmikin 2020.10.22 15:00 #20299 로르샤흐 : 어떤 소원? 아직 결과를 해독하지 못했습니다. 내 옵션은 트랜잭션 +/-의 결과 를 결정하거나 입력에 대한 정보에서 정확한 값을 예측하는 것입니다. 방법을 모르겠습니다. 유리한 매개변수에 대한 정보를 가져오고 싶습니다: 진입 시간, 유지/종료 시간, 방향, SL, TP. 더 흥미로운 것은 전략 빌더를 만드는 것입니다. 테이블에는 모든 데이터가 있습니다. 부피, 방향에 대한 계수를 대체하기만 하면 됩니다. 모든 시스템, 반전, 마틴 등을 조합할 수 있습니다. 성공을 기원합니다 :) 회귀가 필요합니까? 저는 이 모델들에 대한 경험이 많지 않습니다. 나는 이 개념에 익숙합니다. 그렇게 하는 사람들이 있습니다. 문제는 엔진 자체에서 전략을 만드는 방법은 무엇입니까 ... Aleksey Vyazmikin 2020.10.22 15:02 #20300 로르샤흐 : IMHO, SL=TP는 비교하기에 매우 명확하고 정직하며 편리하지만 관찰 결과 SL>TP가 더 낫습니다. 비록 이것이 마틴게일 때문일 수 있지만 시장은 변덕스럽고 고정 TP/SL은 유사한 그래픽 조건에서 항상 효과적인 것은 아닙니다. 따라서 특정 진입점에 얽매이는 것이 좋고, 아이디어로 배우는 것이 더 좋을 것입니다. 1...202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나머지와 마찬가지로 재교육
구글은 정보로 가득 차 있다
여기 좋은 것이 있습니다
https://towardsdatascience.com/gate-recurrent-units-explained-using-matrices-part-1-3c781469fc18
) 영어로 나에게는 문제가 있음)))), 그러나 러시아어로 된 기사는 거의 없습니다.즉, 링크의 가중치를 업데이트하는 방법이 명확하지 않습니다. 정확히 말하면 뉴런의 출력에서 입력으로 가는 가중치가 어떻게 업데이트되는지는 분명하지 않습니다.
아마도 그는 테스터에서 같은 실수를 저질렀을 것입니다.
마침내 테스터에서 버그를 발견했습니다. 이제 모든 것이 제자리에 있습니다.
주제 닫음) 서둘러, 람바 연기
CatBoost는 이 데이터를 삼킬 것입니다. 대용량 파일에서 잘 작동합니다. 타겟이 뭔지도 모르겠고...
대상에서 csv 형식으로 데이터를 준비하면 내가 직접 실행할 수 있습니다.
어떤 소원? 아직 결과를 해독하지 못했습니다.
내 옵션은 트랜잭션 +/-의 결과 를 결정하거나 입력에 대한 정보에서 정확한 값을 예측하는 것입니다.
방법을 모르겠습니다. 유리한 매개변수에 대한 정보를 가져오고 싶습니다: 진입 시간, 유지/종료 시간, 방향, SL, TP.
더 흥미로운 것은 전략 빌더를 만드는 것입니다. 테이블에는 모든 데이터가 있습니다. 부피, 방향에 대한 계수를 대체하기만 하면 됩니다. 모든 시스템, 가역성, 마틴 등을 조합할 수 있습니다.
그리고 나는 TP가 SL보다 2~3배 더 큰 시스템을 만들 수 있었지만 또 다른 문제가 있습니다. 이기는 거래의 20% -25%이며, 수익이 나지 않는 항목을 걸러내기 위해 모델을 정상적으로 훈련할 수 없습니다.
IMHO, SL=TP는 비교하기에 매우 명확하고 정직하며 편리하지만 관찰 결과 SL>TP가 더 낫습니다. 비록 이것이 마틴게일 때문일 수 있지만
한 번에 4개의 매개변수 형식으로 보다 복잡한 방식으로 대상을 표현하려고 할 수 있습니다.
우리가 구매하기로 결정했다고 가정 해 봅시다 ...
그리드는 우리에게 단순히 구매하는 것이 아니라 판매하는 것을 알려줍니다.
하지만 말한다
얼마에 매수할지, 얼마에 마감할지, 몇시 이후에 얼마에 마감할지
손절매를 추가할 수 있나요
수익성 없는 거래가 수익성 있는 거래로 가장하여 테스터에 유출되었습니다. 다시 쓰자 마자 일정이 반대가 되어 선택지가 없음)
당신을 도둑질하게 만들 것입니다 + 지금은 전혀 작동하지 않습니다
5개의 기능, 4개의 라인의 부울 f-ii가 있습니다. 죄송합니다. 수백 번의 반복을 쫓고 있습니다. 웃기지도 않습니다. 당신이 그랬던 것처럼, 하지만 거의 없습니다. 비록 x.
https://www.mql5.com/en/articles/8385
좋은 구현이 있다는 사실이 아님)
러시아어로 나는 패스
어떤 형식의 기본 전략을 기본으로 삼고 그에 따라 교육 파일을 구축하지 않겠습니까? 이 경우 원칙적으로 대상에 문제가 없습니다. 그리고 결국 하나의 그리드 대신 4개를 만들고 모든 사람을 추적하려고 합니다.
가격이 최소한으로 정규화되어야 한다는 점을 고려할 때 어떤 가격으로 그리드에서 답을 얻고자 하는지가 특히 흥미롭습니다. 이렇게 해도 되지만 시작점에서 하는 경우에만 훈련 후 다음 막대라고 생각하고 결과적으로 특정 가격 수치를 얻으려면 결과 목표 막대를 추가로 변환해야 합니다.
성공을 기원합니다 :)
회귀가 필요합니까? 저는 이 모델들에 대한 경험이 많지 않습니다.
나는 이 개념에 익숙합니다. 그렇게 하는 사람들이 있습니다. 문제는 엔진 자체에서 전략을 만드는 방법은 무엇입니까 ...
시장은 변덕스럽고 고정 TP/SL은 유사한 그래픽 조건에서 항상 효과적인 것은 아닙니다. 따라서 특정 진입점에 얽매이는 것이 좋고, 아이디어로 배우는 것이 더 좋을 것입니다.