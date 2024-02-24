트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 650 1...643644645646647648649650651652653654655656657...3399 새 코멘트 Dr. Trader 2018.02.08 06:33 #6491 이반 네그레쉬니 : 오랜 시간 동안 아무도 보고서를 게시하지 않았습니다. 그게 제 포워드입니다. 놀라운! 어드바이저가 실제로 22일에 생성되었고 그 이후로 업데이트 없이 거래되고 있다면 훌륭합니다. 2018년 1월 1일부터 오늘까지(10핍 스프레드) Dukascopy 진드기 테스트. 화살표가 눈에 띄는 무릎을 표시한 것은 불과 22일, 이익이 급격히 성장을 멈춘 것이 분명하지만 있다. 다음에 일어날 일 - 시간이 말해줄 것입니다. [삭제] 2018.02.08 06:36 #6492 사진에 시스템에 대한 최소한의 설명을 첨부하십시오 :) 물론 모든 것이 비밀이라는 것을 이해하지만 사진을 보는 것만으로는 그다지 흥미롭지 않습니다. Ivan Negreshniy 2018.02.08 07:22 #6493 막심 드미트리예프스키 : MT4가 시대착오적이라 설치도 안한게 아쉽네요 :D MT5로 전환 IMHO는 하나의 터미널을 번갈아 사용하는 것보다 두 가지를 모두 사용할 때 장점을 결합하고 단점을 보완하는 것이 좋습니다. 때로는 여러 개를 포함하여 동시에 사용할 수도 있습니다. 프로그램 간 통신을 통해 다른 플랫폼과 함께 사용합니다. [삭제] 2018.02.08 07:23 #6494 이반 네그레쉬니 : IMHO는 하나의 터미널을 번갈아 사용하는 것보다 두 가지를 모두 사용할 때 장점을 결합하고 단점을 보완하는 것이 좋습니다. 때로는 여러 개를 포함하여 동시에 사용할 수도 있습니다. 프로그램 간 통신을 통해 다른 플랫폼과 함께 사용합니다. 예 ..하지만 다른 일반 터미널, 특히 테스터를 본 적이 없습니다) 가장 가까운 경쟁자는 그다지 좋지 않습니다 Ivan Negreshniy 2018.02.08 07:24 #6495 박사 상인 : 놀라운! 어드바이저가 실제로 22일에 생성되었고 그 이후로 업데이트 없이 거래되고 있다면 훌륭합니다. 2018년 1월 1일부터 오늘까지(10핍 스프레드) Dukascopy 진드기 테스트. 화살표가 눈에 띄는 무릎을 표시한 것은 불과 22일, 이익이 급격히 성장을 멈춘 것이 분명하지만 있다. 다음에 일어날 일 - 시간이 말해줄 것입니다. 인상이 있습니다. 임계값(BuyLevel, SellLevel)을 변경해야 합니다. 기본적으로(100%) 아마도 그럴 것입니다. 훈련 기간(최대 22) 동안 암기 평가를 위해 OOS에서 할 수 있습니다. 줄이다. Ivan Negreshniy 2018.02.08 07:28 #6496 막심 드미트리예프스키 : 예 ..하지만 다른 일반 터미널, 특히 테스터를 본 적이 없습니다) 가장 가까운 경쟁자는 그다지 좋지 않습니다 대안으로 접근하지 않는다면 손을 내밀고 반드시 그런 것은 아니더라도 서로를 보완하는 것으로 충분함) pantural 2018.02.08 18:25 #6497 막심 드미트리예프스키 : 여기서 평균은 0입니다. 이것은 시장 중립 전략입니다. 게다가 순전히 통계로 내보내야 함) 어디로 이동하면 블랙박스에서 더 이상 분해할 수 없는 것 요컨대 계획된 3가지 중 2번째 전략은 거의 완성(첫번째의 결과는 이미 작성되어 작동하지 않음) 이게 안되면 그게 마지막이 된다. 그리고 이것에 MO를 사용하면 끝낼 수 있습니다. MO에서 문제가 해결되지 않으면 일반적으로 알고 거래와 연결하는 것이 좋습니다. 귀하의 것이 아니며 칠면조에는 아무 것도 없습니다. [삭제] 2018.02.08 18:31 #6498 팬츄럴 : MO에서 문제가 해결되지 않으면 일반적으로 알고 거래와 연결하는 것이 좋습니다. 귀하의 것이 아니며 칠면조에는 아무 것도 없습니다. 그런 다음 사람들에게 알고리즘 거래에 대해 가르치러 갈 것입니다. pantural 2018.02.08 19:22 #6499 막심 드미트리예프스키 : 그런 다음 사람들에게 알고리즘 거래에 대해 가르치러 갈 것입니다. 옵션이지만 외환 구루의 시대는 과거라고 생각합니다. 현대의 빨판은 더 정교합니다. 그는 작은 예금은 분산 될 수 없다는 것을 알고 있지만 큰 예금은 기술 개발에 몇 년을 보내야합니다. 빠는 사람은 전문가에게 가지 않습니다. 아마도 다른 원격 제어 계획, 패미 등에 대한 투자자를 찾는 것이 더 나을 것입니다. Dr. Trader 2018.02.08 19:36 #6500 이제 거래 데스크에 전화를 걸어 계좌 개설 조건으로 개인 교사를 제공하는 것이 유행입니다. 그의 지도력하에 거래를 열고 닫을 것이며 그는 백만 달러를 버는 방법을 보여줄 것입니다. "그리고 지금 유로는 상승세 입니다. 지금 계좌를 개설하고 계산원에 100달러를 입금하면 주말까지 1,000달러를 벌 수 있지만 오늘 해야 합니다. 서둘러야 합니다. 그렇지 않으면 놓치게 될 것입니다. 많은 돈으로." 저것들. 구루는 남아 있지만 그들은 스스로 전진하지 않고 거래 센터에 의해 전진합니다. 1...643644645646647648649650651652653654655656657...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
오랜 시간 동안 아무도 보고서를 게시하지 않았습니다. 그게 제 포워드입니다.
놀라운! 어드바이저가 실제로 22일에 생성되었고 그 이후로 업데이트 없이 거래되고 있다면 훌륭합니다.
2018년 1월 1일부터 오늘까지(10핍 스프레드) Dukascopy 진드기 테스트. 화살표가 눈에 띄는 무릎을 표시한 것은 불과 22일, 이익이 급격히 성장을 멈춘 것이 분명하지만 있다. 다음에 일어날 일 - 시간이 말해줄 것입니다.
사진에 시스템에 대한 최소한의 설명을 첨부하십시오 :) 물론 모든 것이 비밀이라는 것을 이해하지만 사진을 보는 것만으로는 그다지 흥미롭지 않습니다.
MT4가 시대착오적이라 설치도 안한게 아쉽네요 :D MT5로 전환
IMHO는 하나의 터미널을 번갈아 사용하는 것보다 두 가지를 모두 사용할 때 장점을 결합하고 단점을 보완하는 것이 좋습니다. 때로는 여러 개를 포함하여 동시에 사용할 수도 있습니다. 프로그램 간 통신을 통해 다른 플랫폼과 함께 사용합니다.
예 ..하지만 다른 일반 터미널, 특히 테스터를 본 적이 없습니다) 가장 가까운 경쟁자는 그다지 좋지 않습니다
대안으로 접근하지 않는다면 손을 내밀고 반드시 그런 것은 아니더라도 서로를 보완하는 것으로 충분함)
여기서 평균은 0입니다. 이것은 시장 중립 전략입니다.
게다가 순전히 통계로 내보내야 함) 어디로 이동하면 블랙박스에서 더 이상 분해할 수 없는 것
요컨대 계획된 3가지 중 2번째 전략은 거의 완성(첫번째의 결과는 이미 작성되어 작동하지 않음)
이게 안되면 그게 마지막이 된다.
그리고 이것에 MO를 사용하면 끝낼 수 있습니다.
MO에서 문제가 해결되지 않으면 일반적으로 알고 거래와 연결하는 것이 좋습니다. 귀하의 것이 아니며 칠면조에는 아무 것도 없습니다.
그런 다음 사람들에게 알고리즘 거래에 대해 가르치러 갈 것입니다.
옵션이지만 외환 구루의 시대는 과거라고 생각합니다. 현대의 빨판은 더 정교합니다. 그는 작은 예금은 분산 될 수 없다는 것을 알고 있지만 큰 예금은 기술 개발에 몇 년을 보내야합니다. 빠는 사람은 전문가에게 가지 않습니다. 아마도 다른 원격 제어 계획, 패미 등에 대한 투자자를 찾는 것이 더 나을 것입니다.
이제 거래 데스크에 전화를 걸어 계좌 개설 조건으로 개인 교사를 제공하는 것이 유행입니다. 그의 지도력하에 거래를 열고 닫을 것이며 그는 백만 달러를 버는 방법을 보여줄 것입니다. "그리고 지금 유로는 상승세 입니다. 지금 계좌를 개설하고 계산원에 100달러를 입금하면 주말까지 1,000달러를 벌 수 있지만 오늘 해야 합니다. 서둘러야 합니다. 그렇지 않으면 놓치게 될 것입니다. 많은 돈으로." 저것들. 구루는 남아 있지만 그들은 스스로 전진하지 않고 거래 센터에 의해 전진합니다.