트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 659

[삭제] 2018.02.10 16:04 #6581

시간 방출을 제거합니다)))

글쎄, 요컨대, 어떻게 든 그는 그림에서 거기에 그려진 것처럼) (이전 포스트 참조)

Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 16:09 #6582

그림에서 수직은 대수입니다. 물가. 분명히 Alexander는 시간의 로그와 당신을 혼동했습니다.

[삭제] 2018.02.10 16:11 #6583

예, 하지만 어떻게 합니까? 무엇으로 무엇을 기록할 것인가) 정확히는 Alexander가 책임이 있습니다. :)

Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 16:12 #6584

가격 델타가 아닌 로그(가격)일 뿐입니다.

[삭제] 2018.02.10 16:19 #6585

단지 Log10이 가격과 시각적으로 다르지 않다는 것뿐입니다(증가와 마찬가지로)

Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 16:20 #6586

동일한 차트에서 봇을 실행하는 것이 합리적일 수 있습니다. :) 오랜 시간 동안 거기 가격이 많이 올랐습니다. 그리고 로그를 사용하면 강력한 가격 변동이 작은 것으로 축소되어 보다 선형적인 형태의 차트로 변경됩니다. 예를 들어, 나는 인트라데이를 좋아합니다 ... 몇 년 동안 이익을 기다리는 것은 지루합니다. 그리고 그날의 가격은 때때로 변하지 않을 것입니다. 로그를 사용할 수 있습니다. 귀하와 같은 추세 제거에만 사용할 수 있습니다. 글쎄, 또는 배출을 제거하십시오. 그러나 배출은 뿌리에 의해 제거될 수 있으며 단순히 수준에 따라 차단될 수 있습니다.

Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 16:21 #6587

가격변동은 가끔이 아니라 10%미만이기 때문에

Yuriy Asaulenko 2018.02.10 16:27 #6588

로그온 증분은 적어도 어느 정도 의미가 있습니다(비록 그것이 무엇인지 이해하지는 못하지만))). 가격 기록은 전혀 의미가 없습니다. 모든 것이 동일하지만 약간 평평한 차트입니다. 꼬리가 가장 많은 경우 꼬리와 싸우는 이유는 무엇입니까?))

Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 16:31 #6589

나는 단순히 수준별로 증분 이상값을 잘라냈지만 여기 누군가가 증분의 로그를 사용하라고 조언했습니다.

Yuriy Asaulenko 2018.02.10 16:37 #6590

누군가 조언했습니다. 예, 완전히 다른 작업을 수행할 수 있습니다. 개인적으로, 나는 일반적으로 꼬리에서 서자입니다. 많을수록 좋습니다.))) 그리고 당신은 전 세계에서 그들과 싸우고 있습니다.))) 재미있습니다. 추세를 늦추고 가만히 앉아서 꼬리를 치면 아무 것도 예측할 필요가 없습니다.
시간 방출을 제거합니다)))
글쎄, 요컨대, 어떻게 든 그는 그림에서 거기에 그려진 것처럼)
(이전 포스트 참조)
글쎄, 요컨대, 어떻게 든 그는 그림에서 거기에 그려진 것처럼)
(이전 포스트 참조)
그림에서 수직은 대수입니다. 물가.
예, 하지만 어떻게 합니까? 무엇으로 무엇을 기록할 것인가)
정확히는 Alexander가 책임이 있습니다. :)
예, 하지만 어떻게 합니까? 무엇으로 무엇을 기록할 것인가)
가격 델타가 아닌 로그(가격)일 뿐입니다.
단지 Log10이 가격과 시각적으로 다르지 않다는 것뿐입니다(증가와 마찬가지로)
동일한 차트에서 봇을 실행하는 것이 합리적일 수 있습니다. :)
예를 들어, 나는 인트라데이를 좋아합니다 ... 몇 년 동안 이익을 기다리는 것은 지루합니다. 그리고 그날의 가격은 때때로 변하지 않을 것입니다.
로그를 사용할 수 있습니다. 귀하와 같은 추세 제거에만 사용할 수 있습니다. 글쎄, 또는 배출을 제거하십시오. 그러나 배출은 뿌리에 의해 제거될 수 있으며 단순히 수준에 따라 차단될 수 있습니다.
단지 Log10이 가격과 시각적으로 다르지 않다는 것뿐입니다(증가와 마찬가지로)
가격변동은 가끔이 아니라 10%미만이기 때문에
로그온 증분은 적어도 어느 정도 의미가 있습니다(비록 그것이 무엇인지 이해하지는 못하지만))). 가격 기록은 전혀 의미가 없습니다. 모든 것이 동일하지만 약간 평평한 차트입니다.
꼬리가 가장 많은 경우 꼬리와 싸우는 이유는 무엇입니까?))
로그온 증분은 적어도 어느 정도 의미가 있습니다(비록 그것이 무엇인지 이해하지는 못하지만))). 가격 로그는 전혀 의미가 없습니다. 모든 것이 동일하지만 약간 평평한 차트 ..
나는 단순히 수준별로 증분 이상값을 잘라냈지만 여기 누군가가 증분의 로그를 사용하라고 조언했습니다.
누군가 조언했습니다. 예, 완전히 다른 작업을 수행할 수 있습니다.
개인적으로, 나는 일반적으로 꼬리에서 서자입니다. 많을수록 좋습니다.))) 그리고 당신은 전 세계에서 그들과 싸우고 있습니다.))) 재미있습니다.
추세를 늦추고 가만히 앉아서 꼬리를 치면 아무 것도 예측할 필요가 없습니다.