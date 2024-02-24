트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 647

막심 드미트리예프스키 :

국회가 끝나기까지 3주가 남았습니다. :)) 성배든, 젠장. 베팅하세요 :)

확률을 먼저 듣는 것은 나쁘지 않습니다. 여기에서 결국 아무도 영장을받지 않습니다.)

 

나는 최소한 하나의 부드러운 기능을 긴급히 찾아야했고 , 먼저 더 빠른 주제에 대해 다른 패키지를 비교하기로 결정했습니다. 테스트를 위해 Rastrigin 함수(일부 교수에 따르면 최적화하기 가장 어려운 함수)를 사용했습니다. 

Rastrigin <- function(x){
   return (sum(x^ 2 - 10 * cos ( 2 * pi * x)) + 10 * length(x))
}


테스트를 위해 4개의 매개변수를 사용했습니다. 

~ w^ 2 - 10 * cos ( 2 * pi * w)  +  x^ 2 - 10 * cos ( 2 * pi * x)  +  y^ 2 - 10 * cos ( 2 * pi * y)  +  z^ 2 - 10 * cos ( 2 * pi * z)   +   10 * 4


파생 상품:

 2 * w + 10 * ( sin ( 2 * pi * w) * 2 * pi
2 * x + 10 * ( sin ( 2 * pi * x) * 2 * pi
2 * y + 10 * ( sin ( 2 * pi * y) * 2 * pi
2 * z + 10 * ( sin ( 2 * pi * z) * 2 * pi


패키지 GenSA, lbfgs, lbfgsb3, n1qn1 및 표준 optim() 함수의 다양한 방법 비교

결과:
패키지, 피트니스(및 그래디언트) 함수 호출 수, 발견된 매개변수, 검색이 중지된 최종 결과. 

n1qn1 fitness function calls: 448 ; parameters = 3.90227 e- 18 3.90227 e- 18 3.90227 e- 18 3.90227 e- 18 ; result = 0 
lbfgs fitness function calls: 14 ; parameters = - 1.891749 e- 10 - 1.891749 e- 10 - 1.891749 e- 10 - 1.891749 e- 10 ; result = 0 
lbfgsb3 fitness function calls: 12 ; parameters = - 7.542216 e- 15 - 7.542216 e- 15 - 7.542216 e- 15 - 7.542216 e- 15 ; result = 0 
GenSA fitness function calls: 66582 ; parameters = 1.517382 e- 11 - 5.657816 e- 12 - 2.292922 e- 11 - 3.257902 e- 12 ; result = 0 
optim Nelder-Mead fitness function calls: 253 ; parameters = - 2.981633 3.988813 0.9902444 - 2.980489 ; result = 34.8497 
optim BFGS fitness function calls: 49 ; parameters = 8.731115 e- 16 8.731115 e- 16 8.731166 e- 16 8.731157 e- 16 ; result = 0 
optim CG fitness function calls: 918 ; parameters = 0.9949586 0.9949586 0.9949586 0.9949586 ; result = 3.979836 
optim L-BFGS-B fitness function calls: 81 ; parameters = 8.526118 e- 13 8.526118 e- 13 8.526118 e- 13 8.526118 e- 13 ; result = 0 
optim SANN fitness function calls: 10000 ; parameters = 750.3075 745.0596 743.626 753.8133 ; result = 2239327

처음 세 함수(n1qn1, lbfgs, lbfgsb3)는 분석적으로 구한 기울기를 사용합니다.

결과 = 0이 이상적이며 0에서 멀수록 더 나쁩니다.

그는 도함수를 매우 잘 알고 있음을 알 수 있습니다. lbfgsb3은 피트니스 함수를 12번 호출하여 완벽한 결과를 얻었습니다.
그라디언트를 수치적으로 결정하는 것 중에서 가장 좋은 것은 BFGS 방법을 사용한 표준 optim 함수였으며 49번은 피트니스 함수를 호출했습니다.

결론 - 파생 상품은 매우 좋습니다. 예를 들어 뉴런의 경우 이상적으로는 모든 가중치에 대한 도함수를 찾아 backprop 대신 lbfgsb3에 넣을 수 있습니다.
그러나 이 전체 테스트 결과는 모든 매개변수에 대해 도함수를 찾을 수 있는 평활 함수에만 적용됩니다. 함수 매개변수가 약간의 변경에도 결과를 무작위로 변경하는 경우 유전학, GenSA 및 기타 확률론적 알고리즘이 더 좋습니다.

코드가 포함된 파일을 첨부했습니다. 기능에서 테스트할 수 있습니다.

그러한 계열이 일부 아리마에 의해 예측될 수 있는지, 아니면 평균으로 되돌리는 작업에 충분한지 궁금합니다. 우리는 인상적으로 안정적인 결과를 달성했습니다(공적분 다이어그램), 작업 수익은 2 스프레드 이상


 

평균으로의 회귀는 마샤와도 거래할 수 있습니다. 그러나 평균이 추세를 따라 움직이는 경우 가격 평균이 어디에 있는지 확인하는 방법은 무엇입니까? (질문은 수사학적입니다 - 절대 아닙니다).

박사 상인 :

평균으로의 회귀는 마샤와도 거래할 수 있습니다. 그러나 평균이 추세를 따라 움직이는 경우 가격 평균이 어디에 있는지 확인하는 방법은 무엇입니까? (질문은 수사학적입니다 - 절대 아닙니다).

여기서 평균은 0입니다. 이것은 시장 중립 전략입니다.

게다가 순전히 통계로 내보내야 함) 어디로 이동하면 블랙박스에서 더 이상 분해할 수 없는 것

요컨대 계획된 3가지 중 2번째 전략은 거의 완성(첫번째의 결과는 이미 작성되어 작동하지 않음)

이것이 작동하지 않으면 마지막 것이 남습니다)

그리고 이것에 MO를 사용하면 끝낼 수 있습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

그러한 계열이 일부 아리마에 의해 예측될 수 있는지, 아니면 평균으로 되돌리는 작업에 충분한지 궁금합니다. 우리는 인상적으로 안정적인 결과를 달성했습니다(공적분 다이어그램), 작업 수익은 2 스프레드 이상


공동 통합은 용어이며 귀하의 그림과 아무 관련이 없습니다.

arima를 사용할 가능성은 여러 테스트에 의해 결정되며, 그 중 주요 테스트는 시계열 에서 아치 효과의 존재를 결정하는 아치입니다. 약 20%인 아치 효과가 없으면 거래하지만 ... 이 섹션은 이미 통과했거나 거의 통과했거나 ...

산산이치 포멘코 :

공동 통합은 용어이며 귀하의 그림과 아무 관련이 없습니다.

arima 사용 가능성은 시계열에서 아치 효과의 존재를 결정하는 아치가 주요 테스트인 여러 테스트에 의해 결정됩니다. 약 20%인 아치 효과가 없으면 거래하지만 ... 이 섹션은 이미 통과했거나 거의 통과했거나 ...

3번째로 공적분을 정의해 봅시다.. 무엇이며 내 그림에는 적용되지 않는 이유는 무엇입니까? :)

이건 이미 시험장에서 찍은 사진이라 히스토리는 전혀 안봐서 거기는 항상 모든게 완벽해

또는 이 스레드가 일반적으로 무엇에 관한 것인지 - ML을 위한 전략을 개발하거나 R의 다양한 기능을 분석하는 것에 대해, 제 생각에는 몇 개월 만에 적어도 일부 결과를 버렸습니다. :)

 
막심 드미트리예프스키 :

여기서 평균은 0입니다. 이것은 시장 중립 전략입니다.

그린 차트 자체를 거래하시겠습니까? 그렇다면 처음에는 그것이 유로화 거래에 대한 지표라고 생각했습니다.

먼저 알아낼 필요가 있습니다. 이것은 임의의 프로세스인지 아니면 일반 시계열 과 같은 메모리를 가지고 있습니까?

그가 기억력이 있다면 Masha와 Arima가 유용 할 수 있습니다.
그러나 그래프가 완전히 무작위이면 Markov 프로세스에 대한 모델이 필요합니다. 나는 이것을 하는 방법을 모르지만 Alexander는 Wiener 모델에 대해 뭔가 말했습니다. 예를 들어 당신은 그것으로 시작할 수 있습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

3번째로 공적분을 정의해 봅시다.. 무엇이며 내 그림에는 적용되지 않는 이유는 무엇입니까? :)

이건 이미 시험장에서 찍은 사진이라 히스토리는 전혀 안봐서 거기는 항상 모든게 완벽해

공적분에는 적어도 두 개의 시계열 이 있습니다.

하지만 그게 다가 아닙니다.

이 행은 고정되어 있지 않습니다.

하지만 그게 다가 아닙니다.

이러한 NOT 고정 계열은 결과가 고정되도록 연결해야 합니다.

이 STATIONARY 시리즈에서 거래 결정이 이루어지며 이는 예측 가능성을 보장합니다.

박사 상인 :

그린 차트 자체를 거래하시겠습니까? 그렇다면 처음에는 그것이 유로화 거래에 대한 지표라고 생각했습니다.

먼저 이것이 임의의 프로세스인지 아니면 일반 시계열과 같은 메모리가 있는지 파악해야 합니다.

그가 기억력이 있다면 Masha와 Arima가 유용 할 수 있습니다.
그러나 그래프가 완전히 무작위이면 Markov 프로세스에 대한 모델이 필요합니다. 나는 이것을 하는 방법을 모르지만 Alexander는 Wiener 모델에 대해 뭔가 말했습니다. 예를 들어 그것을 시작할 수 있습니다.

여기에서 그것은 기억이 있는지 여부를 결정해야 함을 의미합니다 .. 내가 이해하는 것처럼 꼬리에 의해 결정되는 것입니까?

