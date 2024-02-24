트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 649 1...642643644645646647648649650651652653654655656...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.02.07 18:20 #6481 산산이치 포멘코 : 주머니 속의 무화과처럼 훌륭한 토론. 그리고 이 두 쌍을 어떻게 더했습니까? 나머지는 무엇입니까? 음, 신경망을 통해 이미 여기에 대해 여러 번 썼습니다. 당신은 나와 그와 같은 다른 사람들에게 VAR을 제공했습니다. 그러나 NS가 있는 경우 선형 회귀 가 필요한 이유는 무엇입니까? 논의할 것이 무엇인지, 문제는 예측 및 거래 또는 평균과 같은 시리즈에서 가장 잘 거래하는 방법이었습니다. Mb 누군가 여기에 경험이 있습니다 ..하지만 그들은 그렇지 않은 것 같습니다 :) 일반 페어 트레이딩, 우리는 하나를 사서 다른 것을 판매합니다. 다중통화 Expert Advisors 테스트 회귀 방정식 원시 아이디어 Mykola Demko 2018.02.07 18:39 #6482 막심 드미트리예프스키 : 그래서 노이즈의 속성은 예측할 필요가 없다는 것) 평균에서 벗어남 - 곧 돌아올 것이라는 의미.. 하지만 아치 효과가 있다고 해서 바로 돌아온다는 사실은 아니다.. 분산은 변수이지만 오 글쎄, 그것을 알아 봅시다) 그는 자신의 질문에 대답했습니다. 우리는 틱(단순)을 가져와서 반주기만큼 뒤로 이동하고(단순한 틱의 위상 지연은 주기의 반임) NN에 노이즈 따옴표를 입력하여 틱의 새 값을 최소한 한 바( 현재 것을 사용할 수도 있습니다. 미래의 틱이 있습니다). 애벌레 방법을 사용하여 기간의 누락된 절반을 마무리하고, 평균을 날리든 안 날든 상관없이 평균으로 수렴합니다. 시장은 미래의 마샤에게 돌아갈 것입니다. СанСаныч Фоменко 2018.02.07 18:43 #6483 막심 드미트리예프스키 : 음, 신경망을 통해 이미 여기에 대해 여러 번 썼습니다. 당신은 나와 그와 같은 다른 사람들에게 VAR을 제공했습니다. 그러나 NS가 있는 경우 선형 회귀 가 필요한 이유는 무엇입니까? 논의할 것이 무엇인지, 문제는 예측 및 거래 또는 평균과 같은 시리즈에서 가장 잘 거래하는 방법이었습니다. Mb 누군가 여기에 경험이 있습니다 ..하지만 그들은 그렇지 않은 것 같습니다 :) 일반 페어 트레이딩, 우리는 하나를 사서 다른 것을 판매합니다. 나는 NS에 대해 아무 말도 할 수 없습니다. 공적분은 모델에서 상당히 큰 추세이며 매우 잘 발달되어 있습니다. 이 모델에서는 모든 것이 테스트의 도움으로 증명되어야 하기 때문에 NS가 전혀 없습니다. 귀하의 아이디어를 사용할 수 있는지 여부 - 잘 모르겠습니다. 저는 TS에만 관심이 있으며 교육 단계에서 미래 속성을 증명합니다. 추신. 오래 전 일이지만 기억에 당신의 일정은 매우 이상합니다. 다음과 같아야 합니다. 추세가 있으면 아래쪽에 있는 차트가 축 위 또는 아래에 있고 앞뒤로 서두르고 있습니다. 구독자 1200명!! [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 엘리트 지표 :) [삭제] 2018.02.07 18:43 #6484 니콜라이 뎀코 : 그는 자신의 질문에 대답했습니다. 우리는 틱(단순)을 가져와서 반주기만큼 뒤로 이동하고(단순한 틱의 위상 지연은 주기의 반임) NN에 노이즈 따옴표를 입력하여 틱의 새 값을 최소 한 막대 이상 예측합니다. 애벌레 방법을 사용하여 기간의 누락된 절반을 마무리하고, 평균을 날리든 안 날든 상관없이 평균으로 수렴합니다. 시장은 미래의 마샤에게 돌아갈 것입니다. 그는 스스로에게 물었습니다-그는 스스로 대답했습니다)) 때때로 지칠 필요가 있습니다 Mashka만 적용해도 작은 아치 효과는 걸러낼 수 있습니다. 오 애벌레에 대해 .. 다시 생각하고 뭔가를하지 마십시오) [삭제] 2018.02.07 18:47 #6485 산산이치 포멘코 : 나는 NS에 대해 아무 말도 할 수 없습니다. 공적분은 모델에서 상당히 큰 추세이며 매우 잘 발달되어 있습니다. 이 모델에서는 모든 것이 테스트의 도움으로 증명되어야 하기 때문에 NS가 전혀 없습니다. 귀하의 아이디어를 사용할 수 있는지 여부 - 잘 모르겠습니다. 저는 TS에만 관심이 있으며 교육 단계에서 미래 속성을 증명합니다. 추신. 오래 전 일이지만 기억에 당신의 일정은 매우 이상합니다. 다음과 같아야 합니다. 추세가 있으면 아래쪽에 있는 차트가 축 위 또는 아래에 있고 앞뒤로 서두르고 있습니다. 요컨대, 나는 내 힘으로 최선을 다하고 결과를 정확하게 거래하는 포워드에서 (내일, 오늘 피곤합니다) 선형 회귀 및 비선형 뇌 모델을 통한 *** 계수로는 충분하지 않기 때문에 NS가 전혀 없습니다. 선형 모델이라면 더 높거나 낮을 것입니다. 맞습니다. 선형 모델은 모든 변동에 대해 그렇게 정확하게 맞출 수는 없지만 비선형 모델은 가능하기 때문입니다. 그렇지 않으면 원칙은 고전적인 쌍 거래와 정확히 동일합니다. Alexander_K2 2018.02.07 19:43 #6486 막심 드미트리예프스키 : 맥심, 그냥 소란하지 마세요! 어려운 시기에 마법사에게 도움을 요청해야 합니다! 왜 그런지 아세요? 이 신비한 캐릭터는 배포판과 국회 모두에서 더듬거립니다. 그는 어떻게 든이 두 가지를 하나로 간주합니다. 그리고 그는 증분에서가 아니라 특정 기간 동안 증분의 합 에서 시리즈로 작업합니다. 극단적인 경우에는 곧 내 차량의 무료 배포를 시작할 것입니다. NS 없이도 가장 호화로운 이익을 제공합니다 (지금까지는 데모에서 :))). 각자 주머니를 준비하고 먼지를 청소하는 것이 좋습니다! 쇼는 계속되어야 한다! [삭제] 2018.02.07 19:45 #6487 알렉산더_K2 : 맥심, 그냥 소란하지 마십시오! 어려운 시기에 마법사에게 도움을 요청해야 합니다! 왜 그런지 아세요? 이 신비한 캐릭터는 배포판과 국회 모두에서 더듬거립니다. 그는 어떻게 든이 두 가지를 하나로 간주합니다. 그리고 그는 증분에서가 아니라 특정 기간 동안 증분의 합 에서 시리즈로 작업합니다. 극단적인 경우에는 곧 내 차량의 무료 배포를 시작할 것입니다. NS 없이도 가장 호화로운 이익을 제공합니다 (지금까지는 데모에서 :))). 나는 모두에게 주머니를 준비하고 먼지로부터 청소하는 것이 좋습니다! 쇼는 계속되어야 한다! 따라서 증분의 합은 원래 시리즈를 제공합니다 :)) 뺄셈으로 얻은 경우 우리는 주머니를 준비 중이고 내일 끝낼 것입니다)) 그러나 배포판과 NS는 확실히 유용한 것입니다. 저는 지금 분산 분석에 대해 약간의 연구를 하고 있습니다. Alexander_K2 2018.02.07 19:49 #6488 막심 드미트리예프스키 : 따라서 증분의 합은 원래 시리즈를 제공합니다 :)) 뺄셈으로 얻은 경우 우리는 주머니를 준비 중이고 내일 끝낼 것입니다)) 그러나 배포판과 NS는 확실히 유용한 것입니다. 저는 지금 분산 분석에 대해 약간의 연구를 하고 있습니다. 여기 문제가 있습니다! 나는 이전 Maxim을 인식합니다! 그리고 마법사는 조만간 자신의 말을 할 것입니다. 그의 힌트를 이해할 수만 있으면 됩니다. Ivan Negreshniy 2018.02.07 22:59 #6489 오랫동안 보고서를 게시한 사람이 아무도 없었습니다. 여기 내 포워드가 있습니다. 2018년 1월 22일 EURUSD H1에서 코드 생성 테스트를 위해 MetaQuotes에서 사용 가능한 거의 모든 기록에 대해 교육했습니다. 어드바이저의 거대한 과적합과 크기로 인해 첨부할 수도 없습니다(관심 있는 경우 링크에서 다운로드). 이제 시작했는데 작동하는 것 같습니다... http:// /hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4 Metatrader 5로 시작하는 방법 경제 달력. 질문, 토론. 시장 깊이가 효과가 있습니까? [삭제] 2018.02.08 06:06 #6490 이반 네그레쉬니 : 오랜 시간 동안 아무도 보고서를 게시하지 않았습니다. 그게 제 포워드입니다. 2018년 1월 22일 EURUSD H1에서 코드 생성 테스트를 위해 MetaQuotes에서 사용 가능한 거의 모든 기록에 대해 교육했습니다. 어드바이저의 거대한 과적합과 크기로 인해 첨부할 수도 없습니다(관심 있는 경우 링크에서 다운로드). 이제 시작했는데 작동하는 것 같습니다... http:// /hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4 MT4가 시대착오적이라 설치도 안한게 아쉽네요 :D MT5로 전환 1...642643644645646647648649650651652653654655656...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
주머니 속의 무화과처럼 훌륭한 토론.
그리고 이 두 쌍을 어떻게 더했습니까? 나머지는 무엇입니까?
그래서 노이즈의 속성은 예측할 필요가 없다는 것) 평균에서 벗어남 - 곧 돌아올 것이라는 의미.. 하지만 아치 효과가 있다고 해서 바로 돌아온다는 사실은 아니다.. 분산은 변수이지만 오 글쎄, 그것을 알아 봅시다)
그는 자신의 질문에 대답했습니다. 우리는 틱(단순)을 가져와서 반주기만큼 뒤로 이동하고(단순한 틱의 위상 지연은 주기의 반임) NN에 노이즈 따옴표를 입력하여 틱의 새 값을 최소한 한 바( 현재 것을 사용할 수도 있습니다. 미래의 틱이 있습니다). 애벌레 방법을 사용하여 기간의 누락된 절반을 마무리하고, 평균을 날리든 안 날든 상관없이 평균으로 수렴합니다. 시장은 미래의 마샤에게 돌아갈 것입니다.
공적분은 모델에서 상당히 큰 추세이며 매우 잘 발달되어 있습니다. 이 모델에서는 모든 것이 테스트의 도움으로 증명되어야 하기 때문에 NS가 전혀 없습니다.
귀하의 아이디어를 사용할 수 있는지 여부 - 잘 모르겠습니다. 저는 TS에만 관심이 있으며 교육 단계에서 미래 속성을 증명합니다.
오래 전 일이지만 기억에 당신의 일정은 매우 이상합니다. 다음과 같아야 합니다. 추세가 있으면 아래쪽에 있는 차트가 축 위 또는 아래에 있고 앞뒤로 서두르고 있습니다.
그는 스스로에게 물었습니다-그는 스스로 대답했습니다)) 때때로 지칠 필요가 있습니다
Mashka만 적용해도 작은 아치 효과는 걸러낼 수 있습니다.
오 애벌레에 대해 .. 다시 생각하고 뭔가를하지 마십시오)
공적분은 모델에서 상당히 큰 추세이며 매우 잘 발달되어 있습니다. 이 모델에서는 모든 것이 테스트의 도움으로 증명되어야 하기 때문에 NS가 전혀 없습니다.
귀하의 아이디어를 사용할 수 있는지 여부 - 잘 모르겠습니다. 저는 TS에만 관심이 있으며 교육 단계에서 미래 속성을 증명합니다.
오래 전 일이지만 기억에 당신의 일정은 매우 이상합니다. 다음과 같아야 합니다. 추세가 있으면 아래쪽에 있는 차트가 축 위 또는 아래에 있고 앞뒤로 서두르고 있습니다.
요컨대, 나는 내 힘으로 최선을 다하고 결과를 정확하게 거래하는 포워드에서 (내일, 오늘 피곤합니다)
선형 회귀 및 비선형 뇌 모델을 통한 *** 계수로는 충분하지 않기 때문에 NS가 전혀 없습니다.
선형 모델이라면 더 높거나 낮을 것입니다. 맞습니다. 선형 모델은 모든 변동에 대해 그렇게 정확하게 맞출 수는 없지만 비선형 모델은 가능하기 때문입니다. 그렇지 않으면 원칙은 고전적인 쌍 거래와 정확히 동일합니다.
극단적인 경우에는 곧 내 차량의 무료 배포를 시작할 것입니다. NS 없이도 가장 호화로운 이익을 제공합니다 (지금까지는 데모에서 :))).
각자 주머니를 준비하고 먼지를 청소하는 것이 좋습니다! 쇼는 계속되어야 한다!
극단적인 경우에는 곧 내 차량의 무료 배포를 시작할 것입니다. NS 없이도 가장 호화로운 이익을 제공합니다 (지금까지는 데모에서 :))).
나는 모두에게 주머니를 준비하고 먼지로부터 청소하는 것이 좋습니다! 쇼는 계속되어야 한다!
우리는 주머니를 준비 중이고 내일 끝낼 것입니다)) 그러나 배포판과 NS는 확실히 유용한 것입니다. 저는 지금 분산 분석에 대해 약간의 연구를 하고 있습니다.
우리는 주머니를 준비 중이고 내일 끝낼 것입니다)) 그러나 배포판과 NS는 확실히 유용한 것입니다. 저는 지금 분산 분석에 대해 약간의 연구를 하고 있습니다.
여기 문제가 있습니다! 나는 이전 Maxim을 인식합니다!
그리고 마법사는 조만간 자신의 말을 할 것입니다. 그의 힌트를 이해할 수만 있으면 됩니다.
2018년 1월 22일 EURUSD H1에서 코드 생성 테스트를 위해 MetaQuotes에서 사용 가능한 거의 모든 기록에 대해 교육했습니다. 어드바이저의 거대한 과적합과 크기로 인해 첨부할 수도 없습니다(관심 있는 경우 링크에서 다운로드). 이제 시작했는데 작동하는 것 같습니다... http:// /hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
2018년 1월 22일 EURUSD H1에서 코드 생성 테스트를 위해 MetaQuotes에서 사용 가능한 거의 모든 기록에 대해 교육했습니다. 어드바이저의 거대한 과적합과 크기로 인해 첨부할 수도 없습니다(관심 있는 경우 링크에서 다운로드). 이제 시작했는데 작동하는 것 같습니다... http:// /hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
MT4가 시대착오적이라 설치도 안한게 아쉽네요 :D MT5로 전환