트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 658 1...651652653654655656657658659660661662663664665...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:48 #6571 막심 드미트리예프스키 : 왜 두번째야? ReturnsBuffer[i]= log (pr2); [삭제] 2018.02.10 15:48 #6572 다음과 같이 제거하면 마지막 줄에서 대수를 2번 취했습니다. [삭제] 2018.02.10 15:49 #6573 도서관 : 왜 두번째야? 네, 이미 찾았습니다. 글쎄, 어떻게 이런 걸 가르칠 수 있니? Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:50 #6574 막심 드미트리예프스키 : 네, 이미 찾았습니다. 글쎄, 어떻게 이런 걸 가르칠 수 있니? 모르겠어. 그러나 첫 번째 경우에는 로그가 있는 경우와 로그가 없는 경우 - 그래프가 동일합니다. [삭제] 2018.02.10 15:52 #6575 도서관 : 모르겠어. 그러나 첫 번째 경우에는 로그가 있는 경우와 로그가 없는 경우 - 그래프가 동일합니다. 네, 첫 번째 경우에는 -1에서 1로 국회에 인풋이 필요하고 디트렌드를 만들면 빼기의 경우 추세가 아닌 것처럼 보입니다. Dr. Trader 2018.02.10 15:58 #6576 막심 드미트리예프스키 : for ( int i=start;i<rates_total;i++) { bool invert = false ; double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod]; if (pr< 0 ) { pr = pr*- 1 ; invert = true ; } double pr2 = log (pr); if (invert) pr2 = pr2*- 1 ; ReturnsBuffer[i]= log (pr2); } 로그에 문제가 있습니다. log() 대신 sqrt()로 원하는 것을 얻을 수 있습니다. Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 15:58 #6577 막심 드미트리예프스키 : 네, 첫 번째 경우에는 -1에서 1로 국회에 인풋이 필요하고 디트렌드를 만들면 빼기의 경우 추세가 아닌 것처럼 보입니다. 음, 로그가 추세 제거에만 사용된다면 그렇습니다. 나는 당신이 또한 배기 가스를 제거하고 싶다고 생각했습니다 ... 그리고 로그를 가지고 놀 수 있습니다. 아마도 소수점으로 더 재미있을 것입니다. 또는 다른 이유로 계산 ... 예를 들어 1000 [삭제] 2018.02.10 16:00 #6578 박사 상인 : 로그에 문제가 있습니다. log() 대신 sqrt()로 원하는 것을 얻을 수 있습니다. 나는 그에게서 아무것도 원하지 않는다)) 나는 센터가 0에 있도록 방금 그것을 사용했다. [삭제] 2018.02.10 16:01 #6579 도서관 : 음, 로그가 추세 제거에만 사용된다면 그렇습니다. 나는 당신이 또한 배기 가스를 제거하고 싶다고 생각했습니다 ... 그리고 로그를 가지고 놀 수 있습니다. 아마도 소수점으로 더 재미있을 것입니다. 또는 다른 이유로 계산 ... 예를 들어 1000 배출량을 제거하려면 가격이 아닌 시간에 대수 규모를 수행해야 합니다. http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/ Логарифмическая шкала цен для трендовых линий — Берг IAMWWberg.com.ua Трендовые линии имеют интересное свойство: проявлять себя на графиках с логарифмической ценовой шкалой (а не арифметической). Если в абсолютном отношении на графике можно наблюдать ускорение роста цены (или замедление падения), то на этом же графике но с относительной (т.е. логарифмической) шкалой цен, вероятно, проявится отчетливая линия... Aleksei Kuznetsov 2018.02.10 16:03 #6580 막심 드미트리예프스키 : 이상값을 제거하려면 가격이 아닌 시간에 대수 규모를 수행해야 합니다. 시간 방출을 제거합니다))) 1...651652653654655656657658659660661662663664665...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
왜 두번째야?
ReturnsBuffer[i]= log (pr2);
다음과 같이 제거하면 마지막 줄에서 대수를 2번 취했습니다.
왜 두번째야?
네, 이미 찾았습니다.
글쎄, 어떻게 이런 걸 가르칠 수 있니?
네, 이미 찾았습니다.
글쎄, 어떻게 이런 걸 가르칠 수 있니?
모르겠어. 그러나 첫 번째 경우에는 로그가 있는 경우와 로그가 없는 경우 - 그래프가 동일합니다.
네, 첫 번째 경우에는 -1에서 1로 국회에 인풋이 필요하고 디트렌드를 만들면
빼기의 경우 추세가 아닌 것처럼 보입니다.
막심 드미트리예프스키 :
로그에 문제가 있습니다. log() 대신 sqrt()로 원하는 것을 얻을 수 있습니다.
네, 첫 번째 경우에는 -1에서 1로 국회에 인풋이 필요하고 디트렌드를 만들면
빼기의 경우 추세가 아닌 것처럼 보입니다.
그리고 로그를 가지고 놀 수 있습니다. 아마도 소수점으로 더 재미있을 것입니다. 또는 다른 이유로 계산 ... 예를 들어 1000
로그에 문제가 있습니다. log() 대신 sqrt()로 원하는 것을 얻을 수 있습니다.
나는 그에게서 아무것도 원하지 않는다)) 나는 센터가 0에 있도록 방금 그것을 사용했다.
음, 로그가 추세 제거에만 사용된다면 그렇습니다. 나는 당신이 또한 배기 가스를 제거하고 싶다고 생각했습니다 ...
그리고 로그를 가지고 놀 수 있습니다. 아마도 소수점으로 더 재미있을 것입니다. 또는 다른 이유로 계산 ... 예를 들어 1000
배출량을 제거하려면 가격이 아닌 시간에 대수 규모를 수행해야 합니다.http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/
이상값을 제거하려면 가격이 아닌 시간에 대수 규모를 수행해야 합니다.