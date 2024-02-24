트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 525

마이클 마르쿠카이테스 :

사실, 모든 교사가 될 수 있습니다. 가장 중요한 것은 그가 미래를 내다보는 것입니다. 1 bar로도 충분합니다. 그리고 입구는 내가 이전에 쓴 것과 정확히 같을 것입니다. 저를 믿으십시오, 그들은 사용해야 하지만 어떻게???? 이것은 완전히 다른 이야기이며 거기에 시장의 비밀이 있습니다 ....

그리고 정말 - 어떻게? 비밀 공유

 
마이클 마르쿠카이테스 :

실제로 .... 당신은 당신이 말하는 것을 이해하지 못하기 때문에 너무 부정적입니다. NN은 데이터를 일반화할 수 있으며 이는 훈련에 참여하지 않은 몇 가지 새로운 예를 갖는 데 충분합니다. 제대로 해석해....


우리는 70년대에 수학적 모델링을 거쳤습니다.

우리는 NN 또는 기계 학습이라는 용어를 생각해 냈습니다. 글쎄,이 기적을 행하십시오. 아무도 당신을 귀찮게하지 않습니다.

 

국회 이용에 대한 답변을 한번에.

예측자 - 왜 그런가요? 모든 예측 변수는 시계열의 변환에 불과하며 정의에 따라 시계열에 없는 새로운 정보는 포함하지 않습니다. 따라서 시계열 자체를 NN에 공급하고 NN에 1-2개의 레이어를 더 추가하면 NN(또는 다른 ML 시스템)이 필요하거나 필요하지 않은 예측자를 결정하고 자체적으로 형성합니다.

미래를 내다보며 - 왜? 국회는 단순히 거래를 입력할지 여부에 대해 대답할 수 있습니다. 이 경우 국회의 업무가 크게 간소화된다.

교사와 함께 훈련. 네, 먼저 우리는 처음부터 전략을 알아야 하는 이상적인 교사를 만들어야 합니다. 그렇다면 이미 모든 것을 알고 모든 것을 할 수 있는 국회(MO)는 무엇입니까?

내 경험에 따르면 NS는 자신이 무엇을 원하는지, 무엇을 가르치는지 잘 모르는 교사와 함께 매우 잘 배웁니다. 예, 약간 다른 교수법과 몇 가지 시대가 더 있지만 그 이상은 아닙니다.

이러한 학습을 위해서는 일반적인 용어 이상으로 전략을 이해해야 합니다. 국회는 학습과정에서 독자적으로 해명할 예정이다.

ZY 앞서 이 주제에서 독립 표본에 대한 이러한 접근 방식으로 얻은 결과와 그래프를 이미 제시했습니다. Maxim Dmitrievsky 는 확실히 보고 알고 있었습니다. 따라서 그러한 접근 방식의 효과는 이전에 보여졌습니다.

 
유리 아사울렌코 :

MO를 기반으로 실제로 작동하는 수익성 있는 전략을 하나 이상 보여줄 수 있습니까? 많은 사람들이 그렇게 말할 수 있습니다.

 
페트로스 샤탁셴 :


MO를 기반으로 실제로 작동하는 수익성 있는 전략을 하나 이상 보여줄 수 있습니까? 많은 사람들이 그렇게 말할 수 있습니다.

이미 모델에서 보여주었습니다. 다음은 차트 중 하나입니다.

X는 거래 번호, Y는 총 이익입니다. 기간 - 3개월.

이미 실시간 디버깅에서 실제로 작동하고 있습니다. 보여줄 생각은 없습니다.

그러나 여기에 제 시간에 도착한 디버깅 거래가 있습니다.

 2 , 17.11 . 2017 18 : 32 : 41 , 1 , 17.11 . 2017 18 : 32 : 41 , 22707 , 17.11 . 2017 18 : 35 : 39 , 22718 , 11 , 27
끝에서 두 번째 숫자인 11은 거래의 이익입니다. 마지막 -27은 거래당 최대 이익입니다.
 
유리 아사울렌코 :

실제로 디버깅에서 이미 작동 중입니다. 보여줄 생각은 없습니다.


나는 많은 것을 가지고 있다. 그리고 테스터의 각각에 대해 위에서 아래로 정확히 반대되는 그래프를 얻습니다.

 
유리 아사울렌코 :

실제로 디버깅에서 이미 작동 중입니다. 보여줄 생각은 없습니다.

그리고 실제 틱 모드에서 MT5 테스터에서 이 모든 것을 놓칠 것입니다. MO 없이도 이것을 보여줄 수 있습니다.

 
페트로스 샤탁셴 :

산산이치 포멘코 :

MT 테스터를 사용하지 않습니다.) 그리고 실시간으로 디버깅합니다.

 
유리 아사울렌코 :

실제 진드기 테스트, 이것은 실시간입니다. 그리고 테스터와 함께 사용하지 않는 것은 매우 나쁩니다.

 
페트로스 샤탁셴 :

이것은 좋은데 그 필요성뿐만 아니라 편의도 보지 못한다.)
