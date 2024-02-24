트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2771 1...276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778...3399 새 코멘트 Maxim Kuznetsov 2022.10.02 12:39 #27701 그건 그렇고, 창문의 어려움에 대해-동등한 볼륨 창을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 총 틱 볼륨이 1000 바인 창을 예로 들어 보겠습니다. 고정 된 시간 (막대 수)의 창보다 프로세스의 물리학에 조금 더 가깝습니다. 틱 차트도 마찬가지입니다. 호가를 tickSize보다 더 많이 움직이거나 매수 호가와 매도 호가를 동시에 변경하는 틱은 tick_volume을 수정해야 합니다. 다만 NN에 맞추기가 쉽지 않을 것입니다. 맥박 깊이 있는 상승세 표시기 초보자의 질문 MQL5 MT5 СанСаныч Фоменко 2022.10.02 12:50 #27702 2021.03.01,00:00부터 EURUSD에서 신호를 수신한 결과입니다. 훈련 샘플이 없고 "훈련 중" 샘플이 없습니다. 모델은 H1에서 작동합니다. 매시간 데이터 마이닝 및 모델 훈련. 초기 예측자 수는 약 170개입니다. 데이터 마이닝된 예측 변수 5~10개를 사용하는 모델 3개. 1000개의 막대를 실행합니다. 계산 시간 = 6.78시간. 단기, 장기 및 시장 이탈 예측 - 삼원 모델 예측 결과: 1시간 앞 예측 short_er <- 0.8947 long_er <- 0.9285 2시간 앞 예측 short_er <- 0,6578 long_er <- 0,8928 3시간 전 예측 short_er <- 0, 5789 long_er <- 0, 6785 Machine learning in trading: 베이지안 회귀 - 이 10포인트 3.mq4 Maxim Kuznetsov 2022.10.02 12:53 #27703 5시간(!!!) 전의 정확한 예측: 환율은 변하지 않습니다...거래는 없습니다. СанСаныч Фоменко 2022.10.02 12:54 #27704 Maxim Dmitrievsky #:산치의 재교육 및 말더듬이 창에 대한 호기심 메모 https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87 월요일 첫 몇 시간은 거래하지 않는 것이 가장 좋다는 것은 잘 알려진 사실입니다. 그건 그렇고, 금요일 마지막 몇 시간도 마찬가지입니다. 그런데, EA mytarmailS 2022.10.02 12:55 #27705 СанСаныч Фоменко #:2021.03.01,00:00:00 이후 EURUSD의 신호 결과 트레이닝 샘플이 없고 "트레이닝 중" 샘플이 없습니다. 이 모델은 H1에서 작동합니다. 매시간 데이터 마이닝 및 모델 학습. 초기 예측 변수의 수는 약 170개입니다. 데이터 마이닝된 5~10개의 예측자를 사용하는 3개의 모델. 1000개의 막대를 실행합니다. 계산 시간 = 6.78시간. 단기, 장기 및 시장 이탈 예측 - 삼원 모델 예측 결과: 1시간 전 예측 short_er <- 0.8947 long_er <- 0.9285 2시간 전 예측 short_er <- 0,6578 long_er <- 0,8928 3시간 전 예측 short_er <- 0, 5789 long_er <- 0, 6785 거래를 볼 수 있나요? СанСаныч Фоменко 2022.10.02 13:00 #27706 mytarmailS #: 거래를 볼 수 있나요? 기성품은 없으며 직접 손을 움직여야 합니다. 훨씬 더 중요한 것은 시간을 획기적으로 단축하는 것입니다. 1000바는 아무것도 아닙니다. 그것이 오늘날의 주요 문제입니다. 저는 예측의 예측력에 대한 캠페인을 위해 이 데이터를 공개했습니다. СанСаныч Фоменко 2022.10.02 13:05 #27707 mytarmailS #: 거래를 볼 수 있나요? 저에게는 쉽지 않은 일이지만 정말 흥미로워서 살펴볼 생각입니다. mytarmailS 2022.10.02 13:16 #27708 СанСаныч Фоменко #:기성품이 없으므로 손을 움직여야 합니다. 훨씬 더 중요한 것은 시간을 획기적으로 단축하는 것입니다. 1000 바는 아무것도 아닙니다. 이것이 오늘날의 주요 문제입니다. 저는 예측자의 예측력을 자극하기 위해 이 문제를 제기했습니다. 사용할 수 없는 것은 무엇인가요? СанСаныч Фоменко 2022.10.02 14:13 #27709 mytarmailS #: 준비되지 않은 것은 무엇인가요? 견적 차트에 바인딩. mytarmailS 2022.10.02 14:19 #27710 СанСаныч Фоменко #:견적 차트에 바인딩합니다. 거래가 진행 중이었나요? 아니면 모두 R-KE에서 테스트하는 수준이었나요? 1...276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그건 그렇고, 창문의 어려움에 대해-동등한 볼륨 창을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 총 틱 볼륨이 1000 바인 창을 예로 들어 보겠습니다. 고정 된 시간 (막대 수)의 창보다 프로세스의 물리학에 조금 더 가깝습니다.
틱 차트도 마찬가지입니다. 호가를 tickSize보다 더 많이 움직이거나 매수 호가와 매도 호가를 동시에 변경하는 틱은 tick_volume을 수정해야 합니다.
다만 NN에 맞추기가 쉽지 않을 것입니다.
2021.03.01,00:00부터 EURUSD에서 신호를 수신한 결과입니다.
훈련 샘플이 없고 "훈련 중" 샘플이 없습니다.
모델은 H1에서 작동합니다.
매시간 데이터 마이닝 및 모델 훈련.
초기 예측자 수는 약 170개입니다.
데이터 마이닝된 예측 변수 5~10개를 사용하는 모델 3개.
1000개의 막대를 실행합니다. 계산 시간 = 6.78시간.
단기, 장기 및 시장 이탈 예측 - 삼원 모델
예측 결과:
1시간 앞 예측
short_er <- 0.8947
long_er <- 0.9285
2시간 앞 예측
short_er <- 0,6578
long_er <- 0,8928
3시간 전 예측
short_er <- 0, 5789
long_er <- 0, 6785
5시간(!!!) 전의 정확한 예측: 환율은 변하지 않습니다...거래는 없습니다.
산치의 재교육 및 말더듬이 창에 대한 호기심 메모
https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87
월요일 첫 몇 시간은 거래하지 않는 것이 가장 좋다는 것은 잘 알려진 사실입니다. 그건 그렇고, 금요일 마지막 몇 시간도 마찬가지입니다.
그런데, EA
거래를 볼 수 있나요?
기성품은 없으며 직접 손을 움직여야 합니다. 훨씬 더 중요한 것은 시간을 획기적으로 단축하는 것입니다. 1000바는 아무것도 아닙니다. 그것이 오늘날의 주요 문제입니다.
저는 예측의 예측력에 대한 캠페인을 위해 이 데이터를 공개했습니다.
저에게는 쉽지 않은 일이지만 정말 흥미로워서 살펴볼 생각입니다.
견적 차트에 바인딩.
거래가 진행 중이었나요? 아니면 모두 R-KE에서 테스트하는 수준이었나요?