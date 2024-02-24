트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1920 1...191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.07.26 20:09 #19191 알렉세이 비아즈미킨 : 그래서 흥미로웠지만 이 샘플을 이 섬으로 표시하고 이미 그 안에 있는 모델을 훈련하면 어떨까요? 그런 다음 예를 들어 kmeans 클러스터링이나 더 멋진 것을 적용해야 합니다. 잠시만 기다려 주세요. 그것을 실행 km <- kmeans(um$layout, centers = 4 ) 센터는 찾고자 하는 클러스터의 수입니다. 그리고 지금 as.factor(km$cluster) 대상 대신 넣어 여기 Renat Akhtyamov 2020.07.26 20:22 #19192 여기가 얼마나 아름다워졌는지, 사진 읽어! 계속 가세요 여러분, 저는 그 과정을 매우 유심히 지켜보고 있습니다 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 20:34 #19193 mytarmailS : 그런 다음 예를 들어 kmeans 클러스터링이나 더 멋진 것을 적용해야 합니다. 잠시만 기다려 주세요. 그것을 실행 센터는 찾고자 하는 클러스터의 수입니다. 그리고 지금 대상 대신 넣어 여기 나는 그것을 올바르게하지 않습니다 :( > way <- "F:\\FX\\R\\2020_04_11_Pred_New_Full\\Pred_New_Fu ..." ... [TRUNCATED] > dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";" ) # читаем файл > target <- dt$Target_100 # целевую в отдельную переменную > #target <- km$cluster # целевую в отдельную переменную > > dt <- dt[, ! colnames(dt) %in% + # c( "Target_100_Buy" , "Target_100 ..." ... [TRUNCATED] > km <- kmeans(um$layout, centers = 4 ) > # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить > #install.packages(c( "rgl" , "car" , "umap" )) > > > > # про um .... [TRUNCATED] > um <- umap(dt,n_components= 3 ) > # n_components= 3 во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1 > # можно 333 , но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас .... [TRUNCATED] > #тут все настройки по пакету car > # http: //www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization > lib .... [TRUNCATED] > target <- as .factor(target) # target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой > scatter3d(x = um.res[, 1 ], + y = um.res[, 2 ], + z = um.res[, 3 ], + #groups = target, + groups = km$cluster, + .... [TRUNCATED] Error in scatter3d. default (x = um.res[, 1 ], y = um.res[, 2 ], z = um.res[, : groups variable must be a factor mytarmailS 2020.07.26 20:37 #19194 알렉세이 비아즈미킨 : 나는 그것을 올바르게하지 않습니다 :( scatter3d(x = um.res[, 1 ], + y = um.res[, 2 ], + z = um.res[, 3 ], + #groups = target, + groups = km$cluster, 그것을 버리십시오. 함수 인수 내부에 코드를 주석 처리할 수 없습니다. Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 20:41 #19195 mytarmailS : 그것을 버리십시오. 함수 인수 내부에 코드를 주석 처리할 수 없습니다. 와우, 나는 그것을 제거하고 스크린 샷과 같이했습니다. scatter3d(x = um.res[, 1 ], y = um.res[, 2 ], z = um.res[, 3 ], groups = as .factor(km$cluster), grid = FALSE, surface = FALSE, ellipsoid = FALSE, bg.col = "black" ) 생각하면서 mytarmailS 2020.07.26 20:42 #19196 알렉세이 비아즈미킨 : 생각하면서 무엇에 대한 흥미로운)) Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 20:45 #19197 mytarmailS : 무엇에 대한 흥미로운)) 여기에서 생각해 보니 4개의 클러스터로 나눌 수 있다는 뜻인가요? 이제 각 클러스터에 대한 행 마크업을 저장하는 방법은 무엇입니까? mytarmailS 2020.07.26 20:49 #19198 알렉세이 비아즈미킨 : 여기에서 생각해 보니 4개의 클러스터로 나눌 수 있다는 뜻인가요? 예 알렉세이 비아즈미킨 : 이제 각 클러스터에 대한 행 마크업을 저장하는 방법은 무엇입니까? umap 모델 저장 kmeans 모델 저장 그리고 다.. 다른 타원체 설정 = TRUE 그것은 시원해야합니다 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 21:00 #19199 mytarmailS : 예 이것은 흥미롭습니다. 모델을 개별적으로 가르치고 어떤 일이 일어나는지 보려고 노력할 것입니다. mytarmailS : umap 모델 저장 kmeans 모델 저장 그리고 다.. 더 자세하게 가능한가요? 저장해야 합니다: 1. MQL로 인코딩하기 위해 읽을 수 있는 형태로 클러스터로 분할하는 규칙 2. csv 파일에서 행 클러스터로 표시 그것을 하는 방법? mytarmailS 2020.07.26 21:05 #19200 알렉세이 비아즈미킨 : 1. MQL로 인코딩하기 위해 읽을 수 있는 형식의 클러스터링 규칙 이해하지 못했습니까? 전송 규칙에서 결과 proebrazovaniya를 받고 싶습니까? 1...191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그래서 흥미로웠지만 이 샘플을 이 섬으로 표시하고 이미 그 안에 있는 모델을 훈련하면 어떨까요?
그런 다음 예를 들어 kmeans 클러스터링이나 더 멋진 것을 적용해야 합니다. 잠시만 기다려 주세요.
그것을 실행
km <- kmeans(um$layout, centers = 4 )
센터는 찾고자 하는 클러스터의 수입니다.
그리고 지금
대상 대신 넣어
여기
여기가 얼마나 아름다워졌는지, 사진
읽어!
계속 가세요 여러분, 저는 그 과정을 매우 유심히 지켜보고 있습니다
나는 그것을 올바르게하지 않습니다 :(
나는 그것을 올바르게하지 않습니다 :(
그것을 버리십시오. 함수 인수 내부에 코드를 주석 처리할 수 없습니다.
와우, 나는 그것을 제거하고 스크린 샷과 같이했습니다.
생각하면서
생각하면서
무엇에 대한 흥미로운))
여기에서 생각해 보니 4개의 클러스터로 나눌 수 있다는 뜻인가요?
이제 각 클러스터에 대한 행 마크업을 저장하는 방법은 무엇입니까?
예
umap 모델 저장
kmeans 모델 저장
그리고 다..
다른 타원체 설정 = TRUE
그것은 시원해야합니다
예
이것은 흥미롭습니다. 모델을 개별적으로 가르치고 어떤 일이 일어나는지 보려고 노력할 것입니다.
더 자세하게 가능한가요?
저장해야 합니다:
1. MQL로 인코딩하기 위해 읽을 수 있는 형태로 클러스터로 분할하는 규칙
2. csv 파일에서 행 클러스터로 표시
그것을 하는 방법?
이해하지 못했습니까? 전송 규칙에서 결과 proebrazovaniya를 받고 싶습니까?