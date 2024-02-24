트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1920

알렉세이 비아즈미킨 :

그래서 흥미로웠지만 이 샘플을 이 섬으로 표시하고 이미 그 안에 있는 모델을 훈련하면 어떨까요?

그런 다음 예를 들어 kmeans 클러스터링이나 더 멋진 것을 적용해야 합니다. 잠시만 기다려 주세요.

km <- kmeans(um$layout, centers = 4 )

센터는 찾고자 하는 클러스터의 수입니다.

as.factor(km$cluster)

대상 대신 넣어


여기가 얼마나 아름다워졌는지, 사진

읽어!

mytarmailS :

그런 다음 예를 들어 kmeans 클러스터링이나 더 멋진 것을 적용해야 합니다. 잠시만 기다려 주세요.

그것을 실행

센터는 찾고자 하는 클러스터의 수입니다.

그리고 지금

대상 대신 넣어


여기

나는 그것을 올바르게하지 않습니다 :( 

> way <- "F:\\FX\\R\\2020_04_11_Pred_New_Full\\Pred_New_Fu ..." ... [TRUNCATED] 

> dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";" ) # читаем файл

> target <- dt$Target_100 # целевую в отдельную переменную

> #target <- km$cluster # целевую в отдельную переменную
> dt <- dt[, ! colnames(dt)  %in% 
+             #           c( "Target_100_Buy" , "Target_100 ..." ... [TRUNCATED] 

> km <- kmeans(um$layout, centers = 4 )           

> # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> #install.packages(c( "rgl" , "car" , "umap" ))
> # про um .... [TRUNCATED] 

> um <- umap(dt,n_components= 3 )   

> # n_components= 3   во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1
> # можно 333 , но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас  .... [TRUNCATED] 

> #тут все настройки по пакету  car
> # http: //www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization
> lib .... [TRUNCATED] 

> target <- as .factor(target)   #   target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой

> scatter3d(x = um.res[, 1 ], 
+           y = um.res[, 2 ], 
+           z = um.res[, 3 ],
+           #groups = target,
+           groups = km$cluster,
+ .... [TRUNCATED] 
Error in scatter3d. default (x = um.res[, 1 ], y = um.res[, 2 ], z = um.res[,  : 
  groups variable must be a factor
 
알렉세이 비아즈미킨 :

나는 그것을 올바르게하지 않습니다 :( 

scatter3d(x = um.res[, 1 ], 
+           y = um.res[, 2 ], 
+           z = um.res[, 3 ],
+           #groups = target,
+           groups = km$cluster,

그것을 버리십시오. 함수 인수 내부에 코드를 주석 처리할 수 없습니다.

 
mytarmailS :

그것을 버리십시오. 함수 인수 내부에 코드를 주석 처리할 수 없습니다.

와우, 나는 그것을 제거하고 스크린 샷과 같이했습니다. 

scatter3d(x = um.res[, 1 ], 
          y = um.res[, 2 ], 
          z = um.res[, 3 ],
          groups = as .factor(km$cluster),
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
            bg.col = "black" )

생각하면서

 
알렉세이 비아즈미킨 :

생각하면서

무엇에 대한 흥미로운))

 
mytarmailS :

무엇에 대한 흥미로운))


여기에서 생각해 보니 4개의 클러스터로 나눌 수 있다는 뜻인가요?

이제 각 클러스터에 대한 행 마크업을 저장하는 방법은 무엇입니까?

 
알렉세이 비아즈미킨 :

여기에서 생각해 보니 4개의 클러스터로 나눌 수 있다는 뜻인가요?

알렉세이 비아즈미킨 :

이제 각 클러스터에 대한 행 마크업을 저장하는 방법은 무엇입니까?

umap 모델 저장

kmeans 모델 저장

그리고 다..



다른 타원체 설정 = TRUE

그것은 시원해야합니다

 
mytarmailS :

이것은 흥미롭습니다. 모델을 개별적으로 가르치고 어떤 일이 일어나는지 보려고 노력할 것입니다.


mytarmailS :

umap 모델 저장

kmeans 모델 저장

그리고 다..

더 자세하게 가능한가요?

저장해야 합니다:

1. MQL로 인코딩하기 위해 읽을 수 있는 형태로 클러스터로 분할하는 규칙

2. csv 파일에서 행 클러스터로 표시

그것을 하는 방법?

 
알렉세이 비아즈미킨 :


1. MQL로 인코딩하기 위해 읽을 수 있는 형식의 클러스터링 규칙


이해하지 못했습니까? 전송 규칙에서 결과 proebrazovaniya를 받고 싶습니까?

