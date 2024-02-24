트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1918 1...191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.07.26 17:16 #19171 알렉세이 비아즈미킨 : 잡다 way <- "C:\\Users\\TARAS\\Desktop\\Test_Pred_2019.csv" # ваш путь dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";" ) # читаем файл target <- dt$Target_100 # целевую в отдельную переменную dt <- dt[, ! colnames(dt) %in% c( "Target_100_Buy" , "Target_100_Sell" , "Time" , "Target_100" ) ] # удаляем не нужные колонки # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить # install.packages(c( "rgl" , "car" , "umap" )) # про umap #https: //cran.r-project.org/web/packages/umap/vignettes/umap.html #https: //github.com/ropenscilabs/umapr library (umap) um <- umap(dt,n_components= 3 ) # n_components= 3 во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1 # можно 333 , но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас n_comp= 3 um.res <- um$layout # наши три вектора выход #тут все настройки по пакету car # http: //www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization library (car) # 3 d target <- as .factor(target) # target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой scatter3d(x = um.res[, 1 ], y = um.res[, 2 ], z = um.res[, 3 ], groups = target, grid = FALSE, surface = FALSE, ellipsoid = FALSE, bg.col = "black" ) #=============================== # ирисы фишера как пример data(iris) head(iris) sep.l <- iris$Sepal.Length sep.w <- iris$Sepal.Width pet.l <- iris$Petal.Length scatter3d(x = sep.l, y = sep.w, z = pet.l, groups = iris$Species, grid = FALSE, surface = FALSE, ellipsoid = FALSE, bg.col = "black" ) 여전히 umap 매개변수를 가지고 놀 수 있습니다. 메트릭, 근접성, k-이웃이 있습니다. um <- umap(dt,n_components= 3 , n_neighbors= 30 , min_dist= 0.5 ) 비네트를 보면 물건이 많다 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 17:37 #19172 mytarmailS : 잡다 여전히 umap 매개변수를 가지고 놀 수 있습니다. 메트릭, 근접성, k-이웃이 있습니다. 비네트를 보면 물건이 많다 흥미롭네요. 감사합니다! 사진으로 판단 - 쓰레기? :) 나는 나 자신을 시작할 수 없다 Warning in install.packages : packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available ( for R version 3.5 . 0 ) 나는 R이 나에게 구식이라는 것을 이해합니다. 어떻게 업데이트합니까? :) mytarmailS 2020.07.26 17:41 #19173 알렉세이 비아즈미킨 : 흥미롭네요, 감사합니다! 사진으로 판단 - 쓰레기? :) 나는 나 자신을 시작할 수 없다 나는 R이 나에게 구식이라는 것을 이해합니다. 어떻게 업데이트합니까? :) 예, 업데이트해야 합니다. 도중에, 그래, 쓰레기 :)) 수백만 개의 기능을 생성한 다음 일부 기능을 선택하고 폴더를 생성해야 한다고 생각합니다. 1000개의 중요한 표시를 모으면 뭔가를 할 수 있습니다. [삭제] 2020.07.26 17:43 #19174 신경망 : 안녕 모두. 여기 내 계정의 모니터링이 있습니다. 모든 사람을 영원히 폐쇄시키기 위해 모든 것이 거기에 보입니다. 당신이 인생의 패자라면 그냥 조용히 하고 다른 사람들이 일을 하도록 내버려 두십시오. 신경망은 작동하지만 작동하지 않는 것은 두뇌이며 반대라고 주장합니다! github에 소스를 링크할 수 있나요? 아마도 어떤 이론이있을 것입니다 mytarmailS 2020.07.26 17:56 #19175 알렉세이 비아즈미킨 : 흥미롭네요. 감사합니다! 사진으로 판단 - 쓰레기? :) 2D 공간에서 패턴 덩어리를 볼 수 있습니다. 하지만 우연의 일치일 수 있으며 더 많은 데이터가 필요합니다. Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 18:15 #19176 mytarmailS : 2D 공간에서 패턴 덩어리를 볼 수 있습니다. 하지만 우연의 일치일 수 있으며 더 많은 데이터가 필요합니다. 다른 연도의 샘플을 시험해 볼 수 있습니다. 제안된 대로 R의 4번째 버전을 다운로드했으며 이제 일종의 네 번째 인수로 끝납니다. > # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить > install.packages(c( "rgl" , "car" , "umap" )) Error in install.packages : 3 arguments passed to .Internal(unlink) which requires 4 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 18:39 #19177 재설치, 설치 시도가 있었지만 이 버전에 대한 패키지가 없다고 다시 씁니다. > # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить > install.packages(c( "rgl" , "car" , "umap" )) Warning in install.packages : unable to access index for repository https: //cran.rstudio.com/src/contrib: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES' Warning in install.packages : unable to access index for repository https: //cran.rstudio.com/src/contrib: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES' Warning in install.packages : packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available ( for R version 4.0 . 2 ) Warning in install.packages : unable to access index for repository https: //cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES' RStudio가 아닌 R을 통한 설치처럼 진행되었습니다. 1...191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? 안녕 모두. 여기 내 계정의 모니터링이 있습니다. 모든 사람을 영원히 폐쇄시키기 위해 모든 것이 거기에 보입니다. 당신이 인생의 패자라면 그냥 조용히 하고 다른 사람들이 일을 하도록 내버려 두십시오. 신경망은 작동하지만 작동하지 않는 것은 두뇌이며 반대라고 주장합니다!
github에 소스를 링크할 수 있나요? 아마도 어떤 이론이있을 것입니다
다른 연도의 샘플을 시험해 볼 수 있습니다.
제안된 대로 R의 4번째 버전을 다운로드했으며 이제 일종의 네 번째 인수로 끝납니다.
재설치, 설치 시도가 있었지만 이 버전에 대한 패키지가 없다고 다시 씁니다.RStudio가 아닌 R을 통한 설치처럼 진행되었습니다.
시작된 것 같지만 다시 계산하지 않도록 이러한 모델을 저장할 수 있습니까?
글쎄, 3D 모델이 별도의 창에서 열리고 화면을 만드는 방법조차 없어서 그렇게 저장하고 백지에서 불러오기만 하면 모델이 나온다고 해보자.
이러한 얼룩을 해석하는 방법은 다음과 같습니다.
그건 그렇고, 강제로 클래스에 색상을 설정하는 방법 - 무엇인지 이해하지 못합니다.