트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1914 1...190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921...3399 새 코멘트 Evgeny Dyuka 2020.07.25 13:12 #19131 Viktar DayTrader : 그리고 나는 누군가가 또 다른 성배를 발명했다는 것을 읽을 때 미소 짓습니다))) 그러므로 다시 성공하십시오) 신경망을 사용하여 가격 움직임을 예측하는 매우 흥미로운 작업이 있습니다. 이 문제는 해결할 수 있으며 이미 작동 중인 솔루션이 있습니다. 왜 모두가 수익을 내기 위해 자전거를 타나요? 그것은 비행을 배우는 것과 같지만 결과적으로 달에 도달할 때까지 비행을 고려하지 않습니다. 수익성 있게 거래되는 신경망은 한 번에 무에서 나오지 않습니다. 우리는 먼저 적어도 무언가를 예측하는 법을 배운 다음이 경험을 기반으로 연구 대상의 본질을 이해하고 작업하는 방법을 배워야합니다. 네트워크를 개선하고 품질을 높이면 이 품질이 필연적으로 성공적인 거래로 성장할 것입니다. 모든 사람이 거래에 묶여 있으며 탐색 및 점진적 성장 프로세스가 없습니다. 각 단계에서 결과가 있어야 합니다. 품질은 낮지만 실제 예측입니다. 결과를 얻고 발판을 마련한 다음 계속 진행해야 합니다. 손익으로 생각하면 절대 이 문제를 해결할 수 없습니다. 명확하고 이해할 수 있는 결과를 제공하는 명확한 연구를 위해 100K를 제공하는 것이 좋습니다. 구독을 위해 어떤 신호를 최적 이동 평균 Sultonov의 시스템 표시기 mytarmailS 2020.07.25 13:25 #19132 젠장, 압축된 기능 공간에서 이런 흥미로운 구조를 얻을 수 있습니다. 적용 방법은 명확하지 않지만 매혹적입니다) 두 개의 SAR 기능이 3D 공간 umap으로 표시됩니다. =========== 3차원 공간에 있는 두 개의 지표 Renat Akhtyamov 2020.07.25 13:33 #19133 mytarmailS : )))) 스토캐스틱이 최적화된 포럼에서 그런 사람을 찾지 말아야 할 수도 있습니다. 어쩌면 전문 부서에서 그러한 사람들을 찾아야 할 수도 있습니다. 또한 여러 .. 사람들이 날 수 있다는 것을 믿지 않았고 첫 번째 비행이 이루어졌고 86 년이 지났고 우리는 이미 우주에 있습니다 ... 예를 들어, 로봇이 실제로 스마트 알고리즘에 평생을 바친 지식 있는 사람과 거래하는 방법은 다음과 같습니다. 나는 당신에게 그의 연락처를 줄 수 있지만 그는 그의 백이나 백만이 아니라 당신을 필요로하지 않습니다, 왜? 답은 뻔하고 생각해보면 그림 속에 있다 부족의 섬에 살고 영어를 할 수 있는 사람이 아무도 없다면 영어를 할 수 없겠죠? )))))))) 화면의 숫자는 무엇의 척도입니까? mytarmailS 2020.07.25 13:40 #19134 레나트 아크티아모프 : 화면의 숫자는 무엇의 척도입니까? 입장 / 퇴장 시간, 지느러미. 입술 다른 것도 가능합니다. 글꼴의 흰색은 플러스, 주황색은 마이너스 Renat Akhtyamov 2020.07.25 13:47 #19135 mytarmailS : 입장 / 퇴장 시간, 지느러미. 입술 다른 것도 가능합니다. 글꼴의 흰색은 플러스, 주황색은 마이너스 알았습니다 뉴런? [삭제] 2020.07.25 13:49 #19136 mytarmailS : 아 시작하지마... 그래, 엄마의 운전사, 난 이미 너에게 지쳤어 sperdalai shybko ahahaah))) 그것이 모든 균열에서 나온 방법입니다))) 여기에 그림이 그려져 있습니다.)))) 주석) 광대) 지인 거래 ahahahahahaha))) 추가 확률론) 예측) 아마추어 [삭제] 2020.07.25 13:53 #19137 예브게니 듀카 : 신경망을 사용하여 가격 움직임을 예측하는 매우 흥미로운 작업이 있습니다. 이 문제는 해결할 수 있으며 이미 작동 중인 솔루션이 있습니다. 왜 모두가 수익을 내기 위해 자전거를 타나요? 그것은 비행을 배우는 것과 같지만 결과적으로 달에 도달할 때까지 비행을 고려하지 않습니다. 수익성 있게 거래되는 신경망은 무에서 바로 나오지 않습니다. 우리는 먼저 적어도 무언가를 예측하는 법을 배운 다음이 경험을 기반으로 연구 대상의 본질을 이해하고 작업하는 방법을 배워야합니다. 네트워크를 개선하고 품질을 높이면 이 품질이 필연적으로 성공적인 거래로 성장할 것입니다. 모든 사람이 거래에 묶여 있으며 탐색 및 점진적 성장 프로세스가 없습니다. 각 단계에서 결과가 있어야 합니다. 품질은 낮지만 실제 예측입니다. 결과를 얻고 통합한 다음 계속 진행해야 합니다. 손익으로 생각하면 절대 이 문제를 해결할 수 없습니다. 명확하고 이해할 수 있는 결과를 제공하는 명확한 연구를 위해 100K를 제공하는 것이 좋습니다. 기금에 백만 달러를 넣을 수 있습니다. 문제 없습니다. 1966년부터 자신의 초능력을 증명하는 자에게 100만 달러를 지급하는 초능력 실험과도 같은 일이지만 지금까지 아무도 그것을 증명하지 못했습니다. 시도는 있었지만 아아. 그리고 나머지 심령술사들은 이 백만을 쉽게 가져갈 수 있지만 필요하지 않을 뿐이라고 말합니다.)) 게시된 친구의 그림보다 높은 사람처럼 그는 수백 또는 수백만이 필요하지 않습니다 달러의. 현재로서는 희망이 없는 직업입니다. Evgeny Dyuka 2020.07.25 13:58 #19138 Viktar DayTrader : 기금에 백만 달러를 넣을 수 있습니다. 문제 없습니다. 1966년부터 자신의 초능력을 증명하는 자에게 100만 달러를 지급하는 초능력 실험과도 같은 일이지만 지금까지 아무도 그것을 증명하지 못했습니다. 시도는 있었지만 아아. 그리고 나머지 심령술사들은 이 백만을 쉽게 가져갈 수 있지만 필요하지 않다고 말합니다.))) 게시된 친구의 그림보다 높은 사람처럼 그는 수백 또는 수백만이 필요하지 않습니다 달러의. 현재로서는 희망이 없는 직업입니다. 네 쌍의 움직임을 예측하는 신경망을 4개월 동안 운영해 왔습니다. 품질은 이미 어떤 지표보다 높으며 모든 것을 공개적으로 보여줍니다. 나는 링크를 줄 수 없습니다. 그렇지 않으면 거기에 몇 가지 유료 서비스가 있기 때문에 관리자가 다시 히스테리 할 것입니다. 그러나 어쨌든 이것은 실제 신경망이고 실제로 무언가를 보고 예측합니다. mytarmailS 2020.07.25 13:59 #19139 레나트 아크티아모프 : 알았습니다 뉴런? 뉴런과 적응 필터링 및 스펙트럼 분석이 있으며 교사가 교사인 Q-학습 및 클러스터링 및 교육이 있으며, 자신이 입력할 그래프의 포인트를 직접 찔러 오류의 경우 로봇을 처벌합니다. 로봇은 적응력이 있으며 새로운 지식을 습득하고 필요한 경우 오래된 지식을 잊어버립니다. 다른 동물이 있습니다. [삭제] 2020.07.25 14:38 #19140 예브게니 듀카 : 네 쌍의 움직임을 예측하는 신경망을 4개월 동안 운영해 왔습니다. 품질은 이미 어떤 지표보다 높으며 모든 것을 공개적으로 보여줍니다. 나는 링크를 줄 수 없습니다. 그렇지 않으면 거기에 몇 가지 유료 서비스가 있기 때문에 관리자가 다시 히스테리 할 것입니다. 그러나 어쨌든 이것은 실제 신경망이고 실제로 무언가를 보고 예측합니다. 당신은 정말 훌륭합니다. 대부분의 네트워크 개발자의 문제는 가격 변동을 예측하도록 네트워크를 가르친다는 것입니다. 동시에 그들은 시장이 혼돈과 거리가 멀다는 것을 알기 때문에 시장의 역학을 제대로 이해하지 못합니다. 가격을 변경하는 사람과 방법을 알아야 하고, 가격을 변경하는 사람의 작업을 볼 수 있도록 네트워크를 이미 가르쳐야 합니다. 모든 것이 간단하고 당신은 왕에 있습니다. 네트워크 쓰레기를 입력으로 제공하면 쓰레기가 출력으로 제공됩니다. 지표나 다른 쓰레기가 필요하지 않습니다. 가격을 변경하기 위해 어떤 위치가 실제로 취해졌는지, 가격이 어떻게 작용하는지, 이 모든 메커니즘이 어떻게 발생하는지 알려줄 사람을 찾으십시오. 이러한 변화를 볼 수 있도록 네트워크를 훈련하고 전 세계가 당신의 발 앞에 있습니다. 1...190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 나는 누군가가 또 다른 성배를 발명했다는 것을 읽을 때 미소 짓습니다))) 그러므로 다시 성공하십시오)
신경망을 사용하여 가격 움직임을 예측하는 매우 흥미로운 작업이 있습니다. 이 문제는 해결할 수 있으며 이미 작동 중인 솔루션이 있습니다. 왜 모두가 수익을 내기 위해 자전거를 타나요? 그것은 비행을 배우는 것과 같지만 결과적으로 달에 도달할 때까지 비행을 고려하지 않습니다.
수익성 있게 거래되는 신경망은 한 번에 무에서 나오지 않습니다. 우리는 먼저 적어도 무언가를 예측하는 법을 배운 다음이 경험을 기반으로 연구 대상의 본질을 이해하고 작업하는 방법을 배워야합니다. 네트워크를 개선하고 품질을 높이면 이 품질이 필연적으로 성공적인 거래로 성장할 것입니다.
모든 사람이 거래에 묶여 있으며 탐색 및 점진적 성장 프로세스가 없습니다. 각 단계에서 결과가 있어야 합니다. 품질은 낮지만 실제 예측입니다. 결과를 얻고 발판을 마련한 다음 계속 진행해야 합니다.
손익으로 생각하면 절대 이 문제를 해결할 수 없습니다. 명확하고 이해할 수 있는 결과를 제공하는 명확한 연구를 위해 100K를 제공하는 것이 좋습니다.
젠장, 압축된 기능 공간에서 이런 흥미로운 구조를 얻을 수 있습니다. 적용 방법은 명확하지 않지만 매혹적입니다)
두 개의 SAR 기능이 3D 공간 umap으로 표시됩니다.
===========
3차원 공간에 있는 두 개의 지표
))))
스토캐스틱이 최적화된 포럼에서 그런 사람을 찾지 말아야 할 수도 있습니다.
어쩌면 전문 부서에서 그러한 사람들을 찾아야 할 수도 있습니다. 또한 여러 ..
사람들이 날 수 있다는 것을 믿지 않았고 첫 번째 비행이 이루어졌고 86 년이 지났고 우리는 이미 우주에 있습니다 ...
예를 들어, 로봇이 실제로 스마트 알고리즘에 평생을 바친 지식 있는 사람과 거래하는 방법은 다음과 같습니다.
나는 당신에게 그의 연락처를 줄 수 있지만 그는 그의 백이나 백만이 아니라 당신을 필요로하지 않습니다, 왜? 답은 뻔하고 생각해보면 그림 속에 있다
부족의 섬에 살고 영어를 할 수 있는 사람이 아무도 없다면 영어를 할 수 없겠죠? ))))))))
화면의 숫자는 무엇의 척도입니까?
입장 / 퇴장 시간, 지느러미. 입술 다른 것도 가능합니다. 글꼴의 흰색은 플러스, 주황색은 마이너스
입장 / 퇴장 시간, 지느러미. 입술 다른 것도 가능합니다. 글꼴의 흰색은 플러스, 주황색은 마이너스
알았습니다
뉴런?
아 시작하지마...
그래, 엄마의 운전사, 난 이미 너에게 지쳤어 sperdalai shybko
ahahaah))) 그것이 모든 균열에서 나온 방법입니다))) 여기에 그림이 그려져 있습니다.)))) 주석) 광대) 지인 거래 ahahahahahaha))) 추가 확률론) 예측) 아마추어
신경망을 사용하여 가격 움직임을 예측하는 매우 흥미로운 작업이 있습니다. 이 문제는 해결할 수 있으며 이미 작동 중인 솔루션이 있습니다. 왜 모두가 수익을 내기 위해 자전거를 타나요? 그것은 비행을 배우는 것과 같지만 결과적으로 달에 도달할 때까지 비행을 고려하지 않습니다.
수익성 있게 거래되는 신경망은 무에서 바로 나오지 않습니다. 우리는 먼저 적어도 무언가를 예측하는 법을 배운 다음이 경험을 기반으로 연구 대상의 본질을 이해하고 작업하는 방법을 배워야합니다. 네트워크를 개선하고 품질을 높이면 이 품질이 필연적으로 성공적인 거래로 성장할 것입니다.
모든 사람이 거래에 묶여 있으며 탐색 및 점진적 성장 프로세스가 없습니다. 각 단계에서 결과가 있어야 합니다. 품질은 낮지만 실제 예측입니다. 결과를 얻고 통합한 다음 계속 진행해야 합니다.
손익으로 생각하면 절대 이 문제를 해결할 수 없습니다. 명확하고 이해할 수 있는 결과를 제공하는 명확한 연구를 위해 100K를 제공하는 것이 좋습니다.
기금에 백만 달러를 넣을 수 있습니다. 문제 없습니다. 1966년부터 자신의 초능력을 증명하는 자에게 100만 달러를 지급하는 초능력 실험과도 같은 일이지만 지금까지 아무도 그것을 증명하지 못했습니다. 시도는 있었지만 아아. 그리고 나머지 심령술사들은 이 백만을 쉽게 가져갈 수 있지만 필요하지 않을 뿐이라고 말합니다.)) 게시된 친구의 그림보다 높은 사람처럼 그는 수백 또는 수백만이 필요하지 않습니다 달러의. 현재로서는 희망이 없는 직업입니다.
기금에 백만 달러를 넣을 수 있습니다. 문제 없습니다. 1966년부터 자신의 초능력을 증명하는 자에게 100만 달러를 지급하는 초능력 실험과도 같은 일이지만 지금까지 아무도 그것을 증명하지 못했습니다. 시도는 있었지만 아아. 그리고 나머지 심령술사들은 이 백만을 쉽게 가져갈 수 있지만 필요하지 않다고 말합니다.))) 게시된 친구의 그림보다 높은 사람처럼 그는 수백 또는 수백만이 필요하지 않습니다 달러의. 현재로서는 희망이 없는 직업입니다.
알았습니다
뉴런?
뉴런과 적응 필터링 및 스펙트럼 분석이 있으며 교사가 교사인 Q-학습 및 클러스터링 및 교육이 있으며, 자신이 입력할 그래프의 포인트를 직접 찔러 오류의 경우 로봇을 처벌합니다. 로봇은 적응력이 있으며 새로운 지식을 습득하고 필요한 경우 오래된 지식을 잊어버립니다. 다른 동물이 있습니다.
네 쌍의 움직임을 예측하는 신경망을 4개월 동안 운영해 왔습니다. 품질은 이미 어떤 지표보다 높으며 모든 것을 공개적으로 보여줍니다. 나는 링크를 줄 수 없습니다. 그렇지 않으면 거기에 몇 가지 유료 서비스가 있기 때문에 관리자가 다시 히스테리 할 것입니다. 그러나 어쨌든 이것은 실제 신경망이고 실제로 무언가를 보고 예측합니다.