예, "umap" 패키지만 사용합니다.
말도 안돼 목표에 맞는 공간으로 축소하는 것이 변환의 목표입니다. 또한, 이들은 tSNE처럼 훈련하는 것이 아니라 새로운 데이터(유효한/테스트)를 처리하는 기능을 제공하는 유일한 두 패키지입니다.
변환 후 dbscan으로 클러스터링합니다. 결과 클러스터는 포함된 변수에 대한 추가 예측 변수입니다. 여기에 옵션이 있습니다.
방법의 이름은 무엇입니까? 어쨌든 그것은 무엇입니까? 나는 파이썬을 볼 것이다
사진 속의 아메바와 세포의 어떤 종류의 생명체
그런데 마술사도 비슷한 변신을 보였다. 그는 거기에 점을 늘이고 타원으로 압축했습니다. 나는 그런 것을 기억합니다.
파이썬에서 같은 이름의 패키지는 umap입니다.
나는 안다)) 나는 마지막 페이지에 대해 썼다. dbscan )
그러나 클러스터가 있는 첫 번째 경우에는 여전히 재생해야 하고 두 번째 경우에는 새 데이터를 매우 느리게 인식하므로 번거롭습니다.
어디선가 읽었습니다. 패키지가 r-studio에서 만들어질 예정이었다면 칩이 나타났어야 했습니다. 클러스터를 마우스로 바로 수동으로 선택할 수 있다는 내용을 들어본 적이 있습니까?
나는 그것을 사용하거나 오히려 R의 래퍼를 사용합니다.
순서대로:
상수 설정:
지도 학습의 경우 수식에 대상 y를 추가하고 모델을 반환하도록 지정하기만 하면 됩니다(ret_model = TRUE).
모델이 있으면 원본 데이터 그룹의 3차원 및 기타 하위 집합 train/test/test1로 변환할 수 있습니다. 코드 아래
x/y를 대입하고 두 그룹으로 나누어진 3차원 공간에서 데이터를 가져옵니다. 미완성 기사에서 가져옴. 어딘가에 사진이 있지만 지금은 찾을 수 없습니다. 필요하면 내일 찾아보겠습니다. 그러나 나는 당신이 당신의 것을 얻을 수 있다고 생각합니다.
