나는 안다)) 나는 마지막 페이지에 대해 썼다. dbscan )
그러나 클러스터가 있는 첫 번째 경우에는 여전히 재생해야 하고 두 번째 경우에는 새 데이터를 매우 느리게 인식하므로 번거롭습니다.
어디선가 읽었습니다. 패키지가 r-studio에서 만들어질 예정이었다면 칩이 나타났어야 했습니다. 클러스터를 마우스로 바로 수동으로 선택할 수 있다는 내용을 들어본 적이 있습니까?
발명할 필요가 없습니다. 이것은 R에서 hdbscan을 가장 빠르게 구현한 것입니다. 그리고 장난칠 필요가 없으며 매개변수를 파악하고 사용해야 합니다. 나는 어딘가에서 읽었습니다. 한 남자는 말했습니다. 이것은 MO를 위한 것이 아닙니다.
데이터는 같지만 클래스가 3개 있는 대상
매개 변수를 조정하는 것은 내가 재생이라고 한 것입니다. 처음에는 분명히 필요한 클러스터에 들어가지 않을 것입니다. 그러나 그것은 그런 것입니다 ...
umap_transform(X = X1$test1$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, verbose = TRUE) -> test1.sumap이것은 표준 예측 변수 대신입니까? 여기에 새 데이터를 제출해야 합니까?
누군가 나에게 말할 수 있습니까? 러시아 연방의 단일 중개인이 파이썬(alfa-forex, BCS, FINAM, just2trade)을 사용하여 MT5에서 거래를 개시하는 것을 허용하지 않는다는 문제에 부딪쳤습니다. 모든 브로커에서 " comment=지원되지 않는 채우기 모드" 오류가 표시됩니다. 동시에 MetaQuotes 데모에서 MT5 개발자가 거래를 완벽하게 엽니다.
어떻게 대처해야 하는지 조언 부탁드립니다. 파이썬으로 거래할 수 있는 신뢰할 수 있는 브로커를 찾은 사람이 있습니까?
'ORDER_FILLING_FOK' 또는 'ORDER_FILLING_IOC' 사용
네, 일종의 예측입니다. 그리고 이것이 이 패키지의 가장 큰 장점입니다.
음, "umap" 패키지에서는 단순히 예측을 통해 예측을 할 수 있지만 대상을 첨부하기 위해 이것을 들어본 적이 없습니다. 어쨌든 새로운 경험에 감사드립니다.
결과는 일반적으로 어떻습니까? 이 패키지를 분류하는 것이 더 낫습니까?
증분, ma 빼기, 슬라이딩 창과 같이 입력을 정규화하는 가장 좋은 방법에 대한 연구를 어디서 본 적이 없습니까?
https://github.com/philipperemy/fractional-differentiation-time-series
ADF 테스트를 통과하기 시작할 때까지 차별화해야 합니다. 증분은 고정되지 않습니다. 그러나 당신은 조금 짧을 수 있습니다.
데이터가 한편으로는 알려진 신경망 범위를 벗어나지 않지만 다른 한편으로는 가능한 한 적은 정보를 잃지 않는다는 것은 의미가 있습니다.