트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1919

새 코멘트
 

여기 사진이 있습니다


이러한 이익 그래프를 제공합니다


 
알렉세이 비아즈미킨 :

어떻게 화면을 만들어서 저렇게 저장하고 그냥 백지에서 불러오기만 하면 모델이 나올까요?

알렉세이 비아즈미킨 :

이러한 얼룩을 해석하는 방법은 다음과 같습니다.

이것은 클러스터입니다. 마치 다차원 공간의 물체가 3차원 공간에서 그런 덩어리로 결합된 것처럼 보입니다 . 그래서 100-500차원 데이터를 3차원 형태로 보고 어떻게든 평가할 수 있습니다. 구조

알렉세이 비아즈미킨 :

그건 그렇고, 강제로 클래스에 색상을 설정하는 방법 - 무엇인지 이해하지 못합니다.

거기에 색상이 이미 대상 변수를 통해 설정되어 있고 세 가지 색상이 있는 것을 볼 수 있습니다. 이것은 세 가지 클래스의 대상입니다

 

그건 그렇고, 위의 섬이있는 그림은 내 예측자 변환 방법 이후이며 원본 샘플은 변환 전의 모습입니다.


두 개의 성운...

데이터는 본질적으로 동일하지만 결과는 시각적으로도 다릅니다. 따라서 훈련을 위한 샘플의 준비 상태를 평가하는 것 외에는 이 도구를 사용하는 방법을 모릅니다....

 
알렉세이 비아즈미킨 :

글쎄, 3D 모델이 별도의 창에서 열리고 화면을 만드는 방법조차 없어서 그렇게 저장하고 백지에서 불러오기만 하면 모델이 나온다고 해보자.

새로운 데이터를 인식할 수도 있습니다.

 
mytarmailS :

이것은 클러스터입니다. 마치 다차원 공간의 물체가 3차원 공간에서 그런 덩어리로 결합된 것처럼 보입니다 . 그래서 100-500차원 데이터를 3차원 형태로 보고 어떻게든 평가할 수 있습니다. 구조

대상은 이 섬의 수에 따라야 하지 않을까요? 이 시각화의 품질 평가를 이해할 수 없습니다.

여기에서 색상을 어떻게든 설정해야 합니다. 뒷면은 검정색이고 나머지는 1,2,3입니다. 이것을 색상으로 변환하는 방법은 무엇입니까? 

target <- as .factor(target)   #   target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой

scatter3d(x = um.res[, 1 ], 
          y = um.res[, 2 ], 
          z = um.res[, 3 ],
          groups = target,
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
            bg.col = "black" )
 
mytarmailS :

새로운 데이터를 인식할 수도 있습니다.

이것이 의미하는 바는 무엇입니까? 어떤 데이터입니까? 어디에?

 
알렉세이 비아즈미킨 :

대상은 이 섬의 수에 따라야 하지 않을까요? 이 시각화의 품질 평가를 이해할 수 없습니다.


이 클러스터는 객관적인 현실이며 데이터의 실제 구조입니다...

클래스의 레이블이 클러스터의 구조와 전혀 연결되어 있지 않기 때문에 목표는 주관적인 현실(개그)입니다.

예와 붓꽃을 보면 모든 것을 이해할 수 있습니다.


여기에서 색상을 어떻게든 설정해야 합니다. 뒷면은 검정색이고 나머지는 1,2,3입니다. 이것을 색상으로 변환하는 방법은 무엇입니까?

설명서 봐봐 댓글에 다 나와있어

 
알렉세이 비아즈미킨 :

이것이 의미하는 바는 무엇입니까? 어떤 데이터입니까? 어디에?

)))

글쎄, 일반 산림 네트워크와 마찬가지로 새로운 데이터가 나타났습니다. 저장된 모델로 인식 할 수 있습니다.

 
mytarmailS :

이 클러스터는 객관적인 현실이며 데이터의 실제 구조입니다...

클래스의 레이블이 클러스터의 구조와 전혀 연결되어 있지 않기 때문에 목표는 주관적인 현실(개그)입니다.

그래서 흥미로웠지만 이 샘플을 이 섬으로 표시하고 이미 그 안에 있는 모델을 훈련하면 어떨까요?

다른 클러스터는 결과에 영향을 미치는 다양한 요인, 더 정확하게는 다른 가중치에 대해 설명합니다.

어떻게 이런 이별을...


그건 그렇고, 다른 각도에서 모든 동일한 완전한 데이터 - 4개의 클러스터가 표시됩니다.


 
알렉세이 비아즈미킨 :

따라서 훈련을 위한 샘플의 준비 상태를 평가하는 것 외에는 이 도구를 사용하는 방법을 모릅니다....

의도한 대로 사용 - 데이터 구조 를 평가하기 위한 다차원 공간의 시각화, 클러스터가 있는지 아니면 포인트 클라우드인지 등

1...191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926...3399
새 코멘트