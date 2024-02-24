트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2663

새 코멘트
 
그럼 무슨 3차원이죠?
 
Aleksei Stepanenko #:
그렇다면 3차원은 무엇인가요?

Z의 3차원입니다.

다음과 같은 그래프를 보려면 !!! "코끼리.")

1112

말하는 것을 잊었습니다. 이 그래프는 기본 데이터를 기반으로 합니다. 데이터는 오래되었지만 오늘날에도 여전히 관련이 있습니다.

 

이제 3차원은 다른 이름으로 불립니다.

구식이긴 하지만 적절한 표현입니다.

 
Aleksei Stepanenko #:

구식이지만 적절한 말이네요.

네, 저도 마음에 들었습니다)))
 
Uladzimir Izerski #:

Z의 세 번째 차원.

같은 그래프를 보려면 !!! "코끼리.")

코끼리는 정적 데이터인 반면 곡선은 동적 데이터라는 것을 알 수 있습니다. 곡선에 3D를 그리면 시작과 끝이 어디인지 알 수 없고 시간에 대한 참조도 없으므로 분석할 수 없는 이해할 수 없는 점의 구름을 얻을 수 있습니다.
 
mytarmailS #:
코끼리는 정적 데이터인 반면 곡선은 동적 데이터라는 것을 알 수 있습니다. 곡선에 3D를 구축하면 시작과 끝이 어디인지, 즉 시간에 대한 참조가 없으므로 분석할 수 없는 이해할 수 없는 점의 구름을 얻을 수 있습니다.

;)

모든 것이 저장된다는 사실을 아직 깨닫지 못했을 뿐입니다. 시간, 가격 및 볼륨.

좋은 하루 되세요.

 
Uladzimir Izerski #:

;)

모든 것이 보존된다는 사실을 아직 깨닫지 못했을 뿐입니다. 시간, 가격, 용량.

좋은 하루 되세요.

균형 가격, 즉 추세 평균과 어떻게 맞나요? 일반적으로 지정학적 + 수입 통화 구매 및 수출 통화 덤핑.

모든 것이 허리에 걸린 고리처럼 빙빙 돌고 있습니다. 가만히 서 있으면 완벽하게 균형을 잡을 수 있지만 춤을 추면

 
Uladzimir Izerski #:

;)

모든 것이 절약된다는 사실을 아직 깨닫지 못했을 뿐입니다. 시간, 가격, 용량.

좋은 하루 되세요.

다시 한 번 말씀드리지만, 마지막 3D 코끼리에는 시간이 없습니다. 그리고 시간이 없으면 분석도 없을 것입니다.
좋은 하루 되세요
 
mytarmailS #:
마지막으로 다시 한 번 반복하겠습니다. 결과물인 3D 코끼리에는 시간이 없습니다. 그리고 시간이 없으므로 분석도 없을 것입니다.
좋은 하루 되세요

코끼리는 걸을 수 있습니다.

최선을 다하세요.)

 
lynxntech #:

균형 가격 즉 추세 평균과 어떻게 맞나요.... 일반적으로 지정학적 + 수입 통화 구매 및 수출 통화 덤핑

모든 것이 허리 주위의 후프처럼 회전합니다. 가만히 서 있으면 완벽하게 균형을 잡을 수 있지만 춤을 추면

완벽한 질문을 던진다면 그 안에 답이 있을 것입니다.

네, 한 개가 아니라 여러 개가 아니라 춤을 추는 것이 아니라 시대와 함께가는 후프입니다.

좋아요. 여기까지입니다.

1...265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670...3399
새 코멘트