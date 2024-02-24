트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2663 1...265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670...3399 새 코멘트 Aleksei Stepanenko 2022.07.16 14:17 #26621 그럼 무슨 3차원이죠? Uladzimir Izerski 2022.07.16 16:00 #26622 Aleksei Stepanenko #: 그렇다면 3차원은 무엇인가요? Z의 3차원입니다. 다음과 같은 그래프를 보려면 !!! "코끼리.") 말하는 것을 잊었습니다. 이 그래프는 기본 데이터를 기반으로 합니다. 데이터는 오래되었지만 오늘날에도 여전히 관련이 있습니다. Aleksei Stepanenko 2022.07.16 16:25 #26623 이제 3차원은 다른 이름으로 불립니다. 구식이긴 하지만 적절한 표현입니다. mytarmailS 2022.07.16 17:26 #26624 Aleksei Stepanenko #:구식이지만 적절한 말이네요. 네, 저도 마음에 들었습니다))) mytarmailS 2022.07.16 17:33 #26625 Uladzimir Izerski #:Z의 세 번째 차원. 같은 그래프를 보려면 !!! "코끼리.") 코끼리는 정적 데이터인 반면 곡선은 동적 데이터라는 것을 알 수 있습니다. 곡선에 3D를 그리면 시작과 끝이 어디인지 알 수 없고 시간에 대한 참조도 없으므로 분석할 수 없는 이해할 수 없는 점의 구름을 얻을 수 있습니다. Uladzimir Izerski 2022.07.16 17:40 #26626 mytarmailS #: 코끼리는 정적 데이터인 반면 곡선은 동적 데이터라는 것을 알 수 있습니다. 곡선에 3D를 구축하면 시작과 끝이 어디인지, 즉 시간에 대한 참조가 없으므로 분석할 수 없는 이해할 수 없는 점의 구름을 얻을 수 있습니다. ;) 모든 것이 저장된다는 사실을 아직 깨닫지 못했을 뿐입니다. 시간, 가격 및 볼륨. 좋은 하루 되세요. lynxntech 2022.07.16 17:54 #26627 Uladzimir Izerski #:;) 모든 것이 보존된다는 사실을 아직 깨닫지 못했을 뿐입니다. 시간, 가격, 용량. 좋은 하루 되세요. 균형 가격, 즉 추세 평균과 어떻게 맞나요? 일반적으로 지정학적 + 수입 통화 구매 및 수출 통화 덤핑. 모든 것이 허리에 걸린 고리처럼 빙빙 돌고 있습니다. 가만히 서 있으면 완벽하게 균형을 잡을 수 있지만 춤을 추면 mytarmailS 2022.07.16 18:26 #26628 Uladzimir Izerski #:;) 모든 것이 절약된다는 사실을 아직 깨닫지 못했을 뿐입니다. 시간, 가격, 용량. 좋은 하루 되세요. 다시 한 번 말씀드리지만, 마지막 3D 코끼리에는 시간이 없습니다. 그리고 시간이 없으면 분석도 없을 것입니다.좋은 하루 되세요 Uladzimir Izerski 2022.07.16 19:00 #26629 mytarmailS #: 마지막으로 다시 한 번 반복하겠습니다. 결과물인 3D 코끼리에는 시간이 없습니다. 그리고 시간이 없으므로 분석도 없을 것입니다. 좋은 하루 되세요 코끼리는 걸을 수 있습니다. 최선을 다하세요.) Uladzimir Izerski 2022.07.16 19:15 #26630 lynxntech #:균형 가격 즉 추세 평균과 어떻게 맞나요.... 일반적으로 지정학적 + 수입 통화 구매 및 수출 통화 덤핑 모든 것이 허리 주위의 후프처럼 회전합니다. 가만히 서 있으면 완벽하게 균형을 잡을 수 있지만 춤을 추면 완벽한 질문을 던진다면 그 안에 답이 있을 것입니다. 네, 한 개가 아니라 여러 개가 아니라 춤을 추는 것이 아니라 시대와 함께가는 후프입니다. 좋아요. 여기까지입니다. 1...265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그렇다면 3차원은 무엇인가요?
Z의 3차원입니다.
다음과 같은 그래프를 보려면 !!! "코끼리.")
말하는 것을 잊었습니다. 이 그래프는 기본 데이터를 기반으로 합니다. 데이터는 오래되었지만 오늘날에도 여전히 관련이 있습니다.
이제 3차원은 다른 이름으로 불립니다.
구식이긴 하지만 적절한 표현입니다.
구식이지만 적절한 말이네요.
Z의 세 번째 차원.
같은 그래프를 보려면 !!! "코끼리.")
코끼리는 정적 데이터인 반면 곡선은 동적 데이터라는 것을 알 수 있습니다. 곡선에 3D를 구축하면 시작과 끝이 어디인지, 즉 시간에 대한 참조가 없으므로 분석할 수 없는 이해할 수 없는 점의 구름을 얻을 수 있습니다.
;)
모든 것이 저장된다는 사실을 아직 깨닫지 못했을 뿐입니다. 시간, 가격 및 볼륨.
좋은 하루 되세요.
;)
모든 것이 보존된다는 사실을 아직 깨닫지 못했을 뿐입니다. 시간, 가격, 용량.
좋은 하루 되세요.
균형 가격, 즉 추세 평균과 어떻게 맞나요? 일반적으로 지정학적 + 수입 통화 구매 및 수출 통화 덤핑.
모든 것이 허리에 걸린 고리처럼 빙빙 돌고 있습니다. 가만히 서 있으면 완벽하게 균형을 잡을 수 있지만 춤을 추면
;)
모든 것이 절약된다는 사실을 아직 깨닫지 못했을 뿐입니다. 시간, 가격, 용량.
좋은 하루 되세요.
마지막으로 다시 한 번 반복하겠습니다. 결과물인 3D 코끼리에는 시간이 없습니다. 그리고 시간이 없으므로 분석도 없을 것입니다.
코끼리는 걸을 수 있습니다.
최선을 다하세요.)
균형 가격 즉 추세 평균과 어떻게 맞나요.... 일반적으로 지정학적 + 수입 통화 구매 및 수출 통화 덤핑
모든 것이 허리 주위의 후프처럼 회전합니다. 가만히 서 있으면 완벽하게 균형을 잡을 수 있지만 춤을 추면
완벽한 질문을 던진다면 그 안에 답이 있을 것입니다.
네, 한 개가 아니라 여러 개가 아니라 춤을 추는 것이 아니라 시대와 함께가는 후프입니다.
좋아요. 여기까지입니다.