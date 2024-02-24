트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1913 1...190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.07.25 11:32 #19121 Viktar DayTrader : 그러나 신경망은 가격(가격 동인)을 변경할 참가자의 정확한 진입 순간을 나타내지 않지만 이것이 필요하지는 않지만 - 가격 동인과 그 방향을 결정하는 방법을 알고 있다면 거래가 99% 항상 구현 이전에 있을 것이며 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 수준에서 작업을 의미합니까? , 그것이 공식화되면 국회가 당신보다 더 잘 할 것입니다. 형식화할 수 없으면 도박이다 [삭제] 2020.07.25 12:02 #19122 mytarmailS : 수준에서 작업을 의미합니까? , 그것이 공식화되면 국회가 당신보다 더 잘 할 것입니다. 형식화할 수 없으면 도박이다 글쎄, 시장 가격에 큰 포지션을 청산하려는 내 욕망을 어떻게 공식화합니까? 나는 포지션을 유지하고 싶었지만, 예를 들어 즉시 청산하고 내 롱을 청산하는 가격(모두가 내가 숏이 될 것이라는 것을 이해하기를 바랍니다)이 급격히 떨어지는 것과 같이 내 매수를 청산해야 한다고 제안했습니다. 나머지도 가격이 떨어지는 것을 보고 매도를 시작합니다. 그리고 신경망이 원칙적으로 아직 알려지지 않은 것을 어떻게 공식화하는지) [삭제] 2020.07.25 12:05 #19123 mytarmailS : 대량 구매는 순식간에 이루어지지 않고 시간이 걸립니다. 이 시간 동안 가격은 이러한 구매를 일종의 패턴으로 표시합니다. 기계 학습 알고리즘을 사용하여 이 패턴을 찾으려고 시도할 수 있습니다. 구매는 1초 미만에 이루어집니다.) 저는 이것을 말할 것입니다. 일련의 큰 포즈(내 볼륨 이상에 대해 말하는 것입니다)는 한 가지 방식으로만 발생합니다. 물리적으로 그렇지 않으면 작동하지 않습니다. 거기에는 패턴이나 다른 것이 없습니다. [삭제] 2020.07.25 12:12 #19124 mytarmailS : 수준에서 작업을 의미합니까? , 그것이 공식화되면 국회가 당신보다 더 잘 할 것입니다. 형식화할 수 없으면 도박이다 공식화할 수 있는 것은 관성의 꼬리를 잡는 것뿐입니다. 그리고 더 이상. 당신 자신도 이것을 이해하고 있다고 생각하지만 그것을 인정하기가 무섭습니다) 나는 시장 상황에 관계없이 그의 네트워크가 수익성이 있음을 증명할 수있는 재능을 1 년 이상 찾고있었습니다 - 그는 $ 100,000를받을 것입니다 / 그리고 신청한 사람들(1400명 조금 넘음)은 아무도 네트워크의 수익성을 증명할 수 없었습니다. 그런 다음 시장이 변경되었습니다(네트워크가 포즈 세트를 보는 법을 배웠고 이 동작이 물리적으로 변경될 수 없는 경우 네트워크는 모든 시장에서 포즈 세트를 보고 정확하게 방향을 표시함). 그러면 설정은 다음과 같습니다. 잘못되면 시장은 평평하고 추세는_))) Wave 이론에 따른 온라인 다중 통화 분석의 일부 StepMAExpert_EA mytarmailS 2020.07.25 12:21 #19125 Viktar DayTrader : 네트워크는 시장 상황에 관계없이 수익성이 있습니다 - 그는 $ 100,000를 받게됩니다 / 그리고 신청한 사람들 중 (그리고 이것은 1400 명을 조금 넘습니다) )))) 스토캐스틱이 최적화된 포럼에서 그런 사람을 찾지 말아야 할 수도 있습니다. 어쩌면 전문 부서에서 그러한 사람들을 찾아야 할 수도 있습니다. 또한 여러 .. 사람들이 비행이 가능하다는 것을 믿지 않고 첫 비행이 이루어지면 86 년이 지나고 우리는 이미 우주에 있습니다 ... 예를 들어, 로봇이 실제로 스마트 알고리즘에 평생을 바친 지식 있는 사람과 거래하는 방법은 다음과 같습니다. 나는 당신에게 그의 연락처를 줄 수 있지만 그는 그의 백이나 백만이 아니라 당신을 필요로하지 않습니다, 왜? 답은 뻔하고 생각해보면 그림 속에 있다 부족의 섬에 살고 영어를 할 수 있는 사람이 아무도 없다면 영어를 할 수 없겠죠? )))))))) 기차 시간표 T.A가 필요한가요? 월 20%부터 안정적으로 주는 [삭제] 2020.07.25 12:27 #19126 mytarmailS : )))) 그리고 나는 누군가가 또 다른 성배 를 발명했다는 것을 읽을 때 미소 짓습니다 ))) 따라서 다시 당신에게 성공) [삭제] 2020.07.25 13:02 #19127 mytarmailS : )))) 스토캐스틱이 최적화된 포럼에서 그런 사람을 찾지 말아야 할 수도 있습니다. 어쩌면 전문 부서에서 그러한 사람들을 찾아야 할 수도 있습니다. 또한 여러 .. 사람들이 날 수 있다는 것을 믿지 않았고 첫 번째 비행이 이루어졌고 86 년이 지났고 우리는 이미 우주에 있습니다 ... 예를 들어, 로봇이 실제로 스마트 알고리즘에 평생을 바친 지식 있는 사람과 거래하는 방법은 다음과 같습니다. 나는 당신에게 그의 연락처를 줄 수 있지만 그는 그의 백이나 백만이 아니라 당신을 필요로하지 않습니다, 왜? 답은 뻔하고 생각해보면 그림 속에 있다 와~ 이런 사진 많이 나오네요. 그러나 친구에게 그가 올바른 방향으로 가고 있다고 말하십시오. 그의 삼각형이 동방신기이고 그의 차트를 얼핏 보면 투기적 드라이버의 가격에 떨어지는 경우가 있음을 알 수 있습니다. 부서에서 검색하시겠습니까? 나는 그런 사람들을 찾고 있습니다. 자손을 사지 않고 시장에서 안정적인 수입을 가져올 수없는 것에 몇 년을 보낼 가치가 없다는 것을 증명하기 위해서입니다. 그리고 나는 당신의 친구가 이미 적어도 백만장자가 되기를 바랍니다.달러. [삭제] 2020.07.25 13:04 #19128 그리고 지금까지 대중 중 누구도 시장에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못했다는 것을 알았습니다. 이것은 매우 좋습니다. 전체 군중이 내 음식이기 때문에) 새로운 개발에 최선을 다하고 최선을 다하십시오! mytarmailS 2020.07.25 13:06 #19129 Viktar DayTrader : 그런 다음 그의 차트를 얼핏 보기만 해도 투기적 드라이버의 가격으로 떨어지는 경우가 있음을 알 수 있습니다. 더 정확하게 말하면 이것은 드라이버가 때때로 요점을 치는 것입니다) mytarmailS 2020.07.25 13:12 #19130 Viktar DayTrader : 그리고 지금까지 대중 중 누구도 시장에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못했다는 것을 알았습니다. 이것은 매우 좋습니다. 전체 군중이 내 음식이기 때문에) 새로운 개발에 최선을 다하고 최선을 다하십시오! 아 시작하지마... 좋아, 엄마의 운전사, 난 이미 당신이 지겹다 sperdalai shybko 1...190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그러나 신경망은 가격(가격 동인)을 변경할 참가자의 정확한 진입 순간을 나타내지 않지만 이것이 필요하지는 않지만 - 가격 동인과 그 방향을 결정하는 방법을 알고 있다면 거래가 99% 항상 구현 이전에 있을 것이며 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.
글쎄, 시장 가격에 큰 포지션을 청산하려는 내 욕망을 어떻게 공식화합니까? 나는 포지션을 유지하고 싶었지만, 예를 들어 즉시 청산하고 내 롱을 청산하는 가격(모두가 내가 숏이 될 것이라는 것을 이해하기를 바랍니다)이 급격히 떨어지는 것과 같이 내 매수를 청산해야 한다고 제안했습니다. 나머지도 가격이 떨어지는 것을 보고 매도를 시작합니다. 그리고 신경망이 원칙적으로 아직 알려지지 않은 것을 어떻게 공식화하는지)
대량 구매는 순식간에 이루어지지 않고 시간이 걸립니다. 이 시간 동안 가격은 이러한 구매를 일종의 패턴으로 표시합니다. 기계 학습 알고리즘을 사용하여 이 패턴을 찾으려고 시도할 수 있습니다.
구매는 1초 미만에 이루어집니다.) 저는 이것을 말할 것입니다. 일련의 큰 포즈(내 볼륨 이상에 대해 말하는 것입니다)는 한 가지 방식으로만 발생합니다. 물리적으로 그렇지 않으면 작동하지 않습니다. 거기에는 패턴이나 다른 것이 없습니다.
공식화할 수 있는 것은 관성의 꼬리를 잡는 것뿐입니다. 그리고 더 이상. 당신 자신도 이것을 이해하고 있다고 생각하지만 그것을 인정하기가 무섭습니다) 나는 시장 상황에 관계없이 그의 네트워크가 수익성이 있음을 증명할 수있는 재능을 1 년 이상 찾고있었습니다 - 그는 $ 100,000를받을 것입니다 / 그리고 신청한 사람들(1400명 조금 넘음)은 아무도 네트워크의 수익성을 증명할 수 없었습니다. 그런 다음 시장이 변경되었습니다(네트워크가 포즈 세트를 보는 법을 배웠고 이 동작이 물리적으로 변경될 수 없는 경우 네트워크는 모든 시장에서 포즈 세트를 보고 정확하게 방향을 표시함). 그러면 설정은 다음과 같습니다. 잘못되면 시장은 평평하고 추세는_)))

Wave 이론에 따른 온라인 다중 통화 분석의 일부 StepMAExpert_EA

mytarmailS 2020.07.25 12:21 #19125

Viktar DayTrader :
네트워크는 시장 상황에 관계없이 수익성이 있습니다 - 그는 $ 100,000를 받게됩니다 / 그리고 신청한 사람들 중 (그리고 이것은 1400 명을 조금 넘습니다)
부족의 섬에 살고 영어를 할 수 있는 사람이 아무도 없다면 영어를 할 수 없겠죠? ))))))))
그리고 나는 누군가가 또 다른 성배 를 발명했다는 것을 읽을 때 미소 짓습니다 ))) 따라서 다시 당신에게 성공)
와~ 이런 사진 많이 나오네요. 그러나 친구에게 그가 올바른 방향으로 가고 있다고 말하십시오. 그의 삼각형이 동방신기이고 그의 차트를 얼핏 보면 투기적 드라이버의 가격에 떨어지는 경우가 있음을 알 수 있습니다. 부서에서 검색하시겠습니까? 나는 그런 사람들을 찾고 있습니다. 자손을 사지 않고 시장에서 안정적인 수입을 가져올 수없는 것에 몇 년을 보낼 가치가 없다는 것을 증명하기 위해서입니다. 그리고 나는 당신의 친구가 이미 적어도 백만장자가 되기를 바랍니다.달러.

[삭제] 2020.07.25 13:04 #19128
그런 다음 그의 차트를 얼핏 보기만 해도 투기적 드라이버의 가격으로 떨어지는 경우가 있음을 알 수 있습니다.
더 정확하게 말하면 이것은 드라이버가 때때로 요점을 치는 것입니다)
그리고 지금까지 대중 중 누구도 시장에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못했다는 것을 알았습니다. 이것은 매우 좋습니다. 전체 군중이 내 음식이기 때문에) 새로운 개발에 최선을 다하고 최선을 다하십시오!

mytarmailS 2020.07.25 13:06 #19129

Viktar DayTrader :
좋아, 엄마의 운전사, 난 이미 당신이 지겹다 sperdalai shybko