트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1872 1...186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2020.07.13 17:35 #18711 막심 드미트리예프스키 : 적어도 그것을 가지고 한 줄씩 잘못된 것을 찾으십시오. 시간의 전환에서 때로는 강한 격차가 있습니다. 분명히 하루 이상의 시간이 확보되고 이동됩니다. 공휴일이나 다른 시간(공휴일 또는 다른 시간)에 열리는 세션 때문일 수 있습니다. 복도를 만들고 반대쪽 가장자리가 나오면 재건하거나 기다렸다가 재건하십시오. 조건으로 인해 변경되면 제자리로 돌아오나요? 그것이 돌아 오면 지켜봐야하고, 돌아 오지 않으면 뭔가 잘못되었습니다. Roman 2020.07.13 18:19 #18712 막심 드미트리예프스키 : 글쎄, 사진, 거의 전체 프레임 워크를 빗질했습니다. 성배를 자르는 것이 남아 있습니다. 최대한 자동화하려고 노력합니다. 예를 들어, 각 클러스터에 대해 거래 규칙을 다른 mql 함수로 구문 분석하는 아이디어가 있었습니다. 예를 들어, 각 클러스터에 어떤 전략을 적용하시겠습니까? 조건의 유형에 따라.. 그런 종류의 종가가 거기에 있는 것(평균 또는 편차)보다 크거나 작으면 예측 클러스터에 따라 이것 저것을 수행합니다. 두 번째 시간만 거래에 참여합니다. i.е. 차트의 오른쪽 절반 일반적으로 봇의 전체 mql 코드를 생성할 수 있습니다. Cluster0은 이상치 및 평균 측면에서 더 정적입니다. 나머지 클러스터는 한쪽으로 치우쳐 있고 평균도 안정적이지 않습니다. 이것은 당신이 시작해야 할 것입니다. Cluster0 에서 통계 모델을 구축합니다. [삭제] 2020.07.13 19:31 #18713 발레리 야스트렘스키 : 복도를 만들고 반대쪽 가장자리가 나오면 재건하거나 기다렸다가 재건하십시오. 조건으로 인해 변경되면 제자리로 돌아오나요? 그것이 돌아 오면 지켜봐야하고, 돌아 오지 않으면 뭔가 잘못되었습니다. 여름/겨울 시간으로의 전환 과 관련이 있는 것 같은데.. 정확하지 않습니다. mytarmailS 2020.07.13 19:33 #18714 아하)) 새 신랑 등장) 잠재 맘코게브)))) 처음에 인사만 했다면 아하하.. 불결... Renat Akhtyamov 2020.07.13 19:36 #18715 mytarmailS : 아하)) 새 신랑 등장) 잠재 맘코게브)))) 처음에 인사만 했다면 아하하.. 불결... 당신의 친구들은 당신을 사랑합니다 ;) mytarmailS 2020.07.13 19:36 #18716 레나트 아크티아모프 : 당신의 친구들은 당신을 사랑합니다 ;) ))) [삭제] 2020.07.13 19:43 #18717 mytarmailS : 아하)) 새 신랑 등장) 잠재 맘코게브)))) 처음에 인사만 했다면 아하하.. 불결... 의사 소통 스타일의 마술사처럼 보입니다. [삭제] 2020.07.13 19:45 #18718 요컨대 문제를 현지화했습니다. API를 통해 가져온 데이터 간격에 있습니다. 나는 다른 DC로 전환했습니다. 다른 곳에서 떼가 발생합니다. 임의의 장소에서 변화가 일어나고 있는 곳 이 경우에 대한 논리를 수정해야 합니다. Rorschach 2020.07.14 12:11 #18719 네트워크를 다루는 사람이 있습니까? Epoch 수, 배치 크기 및 레인 속도의 비율을 어떻게 선택합니까? Aleksei Kuznetsov 2020.07.14 14:46 #18720 로르샤흐 : 네트워크를 다루는 사람이 있습니까? Epoch 수, 배치 크기 및 레인 속도의 비율을 어떻게 선택합니까? NS를 오랫동안 하지 않았습니다. 무차별 대입을 시도하여 최상의 옵션을 찾으십시오. V. Perervenko는 하이퍼파라미터 선택에 대한 기사를 가지고 있습니다. 그것은 그들입니다. 1...186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
적어도 그것을 가지고 한 줄씩 잘못된 것을 찾으십시오. 시간의 전환에서 때로는 강한 격차가 있습니다. 분명히 하루 이상의 시간이 확보되고 이동됩니다.
공휴일이나 다른 시간(공휴일 또는 다른 시간)에 열리는 세션 때문일 수 있습니다.
복도를 만들고 반대쪽 가장자리가 나오면 재건하거나 기다렸다가 재건하십시오. 조건으로 인해 변경되면 제자리로 돌아오나요? 그것이 돌아 오면 지켜봐야하고, 돌아 오지 않으면 뭔가 잘못되었습니다.
글쎄, 사진, 거의 전체 프레임 워크를 빗질했습니다. 성배를 자르는 것이 남아 있습니다.
최대한 자동화하려고 노력합니다. 예를 들어, 각 클러스터에 대해 거래 규칙을 다른 mql 함수로 구문 분석하는 아이디어가 있었습니다.
예를 들어, 각 클러스터에 어떤 전략을 적용하시겠습니까?
조건의 유형에 따라.. 그런 종류의 종가가 거기에 있는 것(평균 또는 편차)보다 크거나 작으면 예측 클러스터에 따라 이것 저것을 수행합니다.
두 번째 시간만 거래에 참여합니다. i.е. 차트의 오른쪽 절반
일반적으로 봇의 전체 mql 코드를 생성할 수 있습니다.
Cluster0은 이상치 및 평균 측면에서 더 정적입니다.
나머지 클러스터는 한쪽으로 치우쳐 있고 평균도 안정적이지 않습니다.
이것은 당신이 시작해야 할 것입니다. Cluster0 에서 통계 모델을 구축합니다.
복도를 만들고 반대쪽 가장자리가 나오면 재건하거나 기다렸다가 재건하십시오. 조건으로 인해 변경되면 제자리로 돌아오나요? 그것이 돌아 오면 지켜봐야하고, 돌아 오지 않으면 뭔가 잘못되었습니다.
여름/겨울 시간으로의 전환 과 관련이 있는 것 같은데.. 정확하지 않습니다.
아하))
새 신랑 등장)
잠재 맘코게브))))
처음에 인사만 했다면 아하하.. 불결...
아하))
새 신랑 등장)
잠재 맘코게브))))
처음에 인사만 했다면 아하하.. 불결...
당신의 친구들은 당신을 사랑합니다 ;)
)))
아하))
새 신랑 등장)
잠재 맘코게브))))
처음에 인사만 했다면 아하하.. 불결...
의사 소통 스타일의 마술사처럼 보입니다.
요컨대 문제를 현지화했습니다. API를 통해 가져온 데이터 간격에 있습니다. 나는 다른 DC로 전환했습니다. 다른 곳에서 떼가 발생합니다. 임의의 장소에서 변화가 일어나고 있는 곳
이 경우에 대한 논리를 수정해야 합니다.
네트워크를 다루는 사람이 있습니까? Epoch 수, 배치 크기 및 레인 속도의 비율을 어떻게 선택합니까?