트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1867 1...186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874...3399 새 코멘트 Roman 2020.07.13 00:11 #18661 발레리 야스트렘스키 : 설명은 어디서 볼 수 있나요? 흥미로운 아이디어) 무엇에 대한 설명? 이해가 잘 안됩니다. PLO에 대한 모든 입문 과정은 동물의 예나 사람의 예에서 시작합니다. 그리고 강사의 빈약한 설명을 이해하기 위해 구글 사진을 이렇게 어딘가에 그림이 있었는데 OOP 아래에있었습니다. 지금은 찾을 수 없습니다. 거기에서 완전한 계획이 그려졌습니다. 그리고 나무에 대한 설명이 있다면 이것은 제 예일 뿐입니다. 제 상상입니다. 멍청하게 거리의 나무를보고 생성자, 필드, 메소드, 상속에서 나무 자체와 그 주민을 정신적으로 배치했습니다 :)) Valeriy Yastremskiy 2020.07.13 00:13 #18662 레나트 아크티아모프 : 동의한다 인터넷에서 그들은 실제로 단 하나의 뉴런도 돈을 버는 데 도움이되지 않았다는 사실에 대해 합창단에 씁니다. 그리고 여기에서도 https://www.mql5.com/ru/forum/346008 글쎄, 어떻게 든 너무 날카 롭다) MO와 신경망은 특정 작업에서 작동합니다. Forex에서는 역사에 대한 튜토리얼을 제외하고는 집에 있는 컴퓨터에서 무엇이든 재현할 수 있을 것 같지 않습니다. 그러나 힘은 커지고 있습니다. 수천 개의 코어와 코어당 최대 RAM이 있는 클러스터는 아직 사용할 수 없지만 이는 시간 문제입니다. 그리고 아무도 흉상을 취소하지 않았으며 더욱 완전한 것) Aleksey Vyazmikin 2020.07.13 00:17 #18663 레나트 아크티아모프 : 동의한다 인터넷에서 그들은 실제로 단 하나의 뉴런도 돈을 버는 데 도움이되지 않았다는 사실에 대해 합창단에 씁니다. 그리고 여기에서도 https://www.mql5.com/ru/forum/346008 레나트 아크티아모프 : 게다가, 나무 전문가 중 한 명이 이제 포럼의 자신의 스레드 중 하나에서 거대한 병합된 개코원숭이를 위해 열심히 울고 있습니다. 그것이 내가 노란 잎에 대해 여기에서 이 대화를 시작한 이유입니다 ... 분명히 합시다. 수동 거래에서는 돈이 고갈됩니다. 그렇다면 왜 MO를 암시하여 오도하는 것입니까? 그리고 그 주제에서 나는 울지 않지만 오류 제어의 가능성,시기 적절한 수정을 이해하고 싶습니다. Mihail Marchukajtes 2020.07.13 00:24 #18664 mytarmailS : 얘들 아, 인터넷에는 IR에 대한 수백 개의 코스 / 강의가 있습니다. 무엇이든 시청하지 마십시오. 왜 여기에 앉아서이 광기를 쓰고 있습니까? AMO에 대한 이해는 0을 위해 노력하는 것이 아닙니다. 멀리 빨간색, 왜 잘못된 정보가 많은 쓰레기 게시물을 작성합니까??? 너에게 할 말은 단 하나 자신에게 똥을 보여줍니다. 글쎄, 당신은 거짓말처럼 보이는 단어를 어떻게 설명합니까? Renat Akhtyamov 2020.07.13 00:28 #18665 알렉세이 비아즈미킨 : 분명히 합시다. 수동 거래에서는 돈이 고갈됩니다. 그렇다면 왜 MO를 암시하여 오도하는 것입니까? 그리고 그 주제에서 나는 울지 않지만 오류 제어의 가능성,시기 적절한 수정을 이해하고 싶습니다. 모든 전략의 개발이 시작되는 가장 첫 번째 것은 수익을 내는 방법이 아니라 잃지 않는 방법입니다. Renat Akhtyamov 2020.07.13 00:31 #18666 발레리 야스트렘스키 : 글쎄, 어떻게 든 너무 날카 롭다) MO와 신경망은 특정 작업에서 작동합니다. Forex에서는 역사에 대한 튜토리얼을 제외하고는 집에 있는 컴퓨터에서 무엇이든 재현할 수 있을 것 같지 않습니다. 그러나 힘은 커지고 있습니다. 수천 개의 코어와 코어당 최대 RAM이 있는 클러스터는 아직 사용할 수 없지만 이는 시간 문제입니다. 그리고 아무도 흉상을 취소하지 않았으며 더욱 완전한 것) 뉴런에서 벌기의 적어도 하나(!) 예를 보여줍니다. 이걸 가지고 여기 몇 번이나 올까 Aleksey Vyazmikin 2020.07.13 00:34 #18667 레나트 아크티아모프 : 모든 전략의 개발이 시작되는 가장 먼저 시작하는 것은 수익을 내는 방법이 아니라 잃지 않는 방법입니다. 이론적으로 모든 사람은 여기에서 강합니다. mytarmailS 2020.07.13 00:44 #18668 마이클 마르쿠카이테스 : 자신에게 똥을 보여줍니다. 글쎄, 당신은 거짓말처럼 보이는 단어를 어떻게 설명합니까? 누구에게???? ))) !!! 며칠 전에 새로운 데이터를 기반으로 한 예측을 기반으로 모델을 훈련해야 한다는 사실을 알게 되었습니다 . 확인하지만 그런 단어조차 모릅니다)) 그것은 당신에게 계시였습니다))) 5년 동안 스스로를 신경망 전문가라고 생각하고 오늘 처음으로 인공 뉴런이라는 용어를 듣는 것과 같습니다. 아하하하하 전문가... 그리고 여기 전문가들은 90% 미만입니다. 누가 설명해줄 사람 있니? 그들이 말하는 내용을 정말로 알고 있는 주제에 5명 미만의 사람들이 있으며, 당신은 확실히 거기에 없습니다. Mihail Marchukajtes 2020.07.13 00:58 #18669 mytarmailS : 누구에게???? ))) !!! 며칠 전에 새로운 데이터를 기반으로 한 예측을 기반으로 모델을 훈련해야 한다는 사실을 알게 되었습니다 . 확인하지만 그런 단어조차 모릅니다)) 계시네요))) 5년동안 스스로를 신경망 전문가라고 생각하다가 오늘 처음으로 인공뉴런이라는 말을 듣게 되는군요 아하하 팬케이크 전문가... 그리고 여기 전문가들은 90% 미만입니다. 누가 설명해줄 사람 있니? 그들이 말하는 내용을 정말로 알고 있는 주제에 5명 미만의 사람들이 있으며, 당신은 확실히 거기에 없습니다. 실례합니다, 저를 다른 사람과 혼동하셨나요? 제 말을 인용해주세요!!!! 훈련할 때 훈련한 것과 다른 분석을 위해 사이트를 사용하면 이것은 네트워크에 대한 새로운 데이터 아닌가요? 하지만 이 사이트가 "테스트"라고 하지 않는다고 가정해 봅시다. 아니면 내가 뭔가를 혼동하고 있습니까??? mytarmailS 2020.07.13 01:15 #18670 마이클 마르쿠카이테스 : 실례합니다, 저를 다른 사람과 혼동하셨나요? 제 말을 인용해주세요!!!! 훈련할 때 훈련한 것과 다른 분석을 위해 사이트를 사용하면 이것은 네트워크에 대한 새로운 데이터 아닌가요? 하지만 이 사이트가 "테스트"라고 하지 않는다고 가정해 봅시다. 아니면 내가 뭔가를 혼동하고 있습니까??? #18535 에 ekspert를 읽으십시오... 더 좋은 것은 책을 읽는 것입니다. 나는 더 이상 시간을 낭비하지 않을 것이다 Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2020.07.03www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... 1...186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
설명은 어디서 볼 수 있나요? 흥미로운 아이디어)
무엇에 대한 설명? 이해가 잘 안됩니다.
PLO에 대한 모든 입문 과정은 동물의 예나 사람의 예에서 시작합니다.
그리고 강사의 빈약한 설명을 이해하기 위해 구글 사진을 이렇게
어딘가에 그림이 있었는데 OOP 아래에있었습니다. 지금은 찾을 수 없습니다.
거기에서 완전한 계획이 그려졌습니다.
그리고 나무에 대한 설명이 있다면 이것은 제 예일 뿐입니다. 제 상상입니다.
멍청하게 거리의 나무를보고 생성자, 필드, 메소드, 상속에서 나무 자체와 그 주민을 정신적으로 배치했습니다 :))
동의한다
인터넷에서 그들은 실제로 단 하나의 뉴런도 돈을 버는 데 도움이되지 않았다는 사실에 대해 합창단에 씁니다.
그리고 여기에서도
https://www.mql5.com/ru/forum/346008
글쎄, 어떻게 든 너무 날카 롭다) MO와 신경망은 특정 작업에서 작동합니다. Forex에서는 역사에 대한 튜토리얼을 제외하고는 집에 있는 컴퓨터에서 무엇이든 재현할 수 있을 것 같지 않습니다. 그러나 힘은 커지고 있습니다. 수천 개의 코어와 코어당 최대 RAM이 있는 클러스터는 아직 사용할 수 없지만 이는 시간 문제입니다. 그리고 아무도 흉상을 취소하지 않았으며 더욱 완전한 것)
레나트 아크티아모프 :
동의한다
인터넷에서 그들은 실제로 단 하나의 뉴런도 돈을 버는 데 도움이되지 않았다는 사실에 대해 합창단에 씁니다.
그리고 여기에서도
https://www.mql5.com/ru/forum/346008
게다가, 나무 전문가 중 한 명이 이제 포럼의 자신의 스레드 중 하나에서 거대한 병합된 개코원숭이를 위해 열심히 울고 있습니다.그것이 내가 노란 잎에 대해 여기에서 이 대화를 시작한 이유입니다 ...
분명히 합시다. 수동 거래에서는 돈이 고갈됩니다. 그렇다면 왜 MO를 암시하여 오도하는 것입니까?
그리고 그 주제에서 나는 울지 않지만 오류 제어의 가능성,시기 적절한 수정을 이해하고 싶습니다.
얘들 아, 인터넷에는 IR에 대한 수백 개의 코스 / 강의가 있습니다. 무엇이든 시청하지 마십시오. 왜 여기에 앉아서이 광기를 쓰고 있습니까? AMO에 대한 이해는 0을 위해 노력하는 것이 아닙니다. 멀리 빨간색, 왜 잘못된 정보가 많은 쓰레기 게시물을 작성합니까???
너에게 할 말은 단 하나
분명히 합시다. 수동 거래에서는 돈이 고갈됩니다. 그렇다면 왜 MO를 암시하여 오도하는 것입니까?
그리고 그 주제에서 나는 울지 않지만 오류 제어의 가능성,시기 적절한 수정을 이해하고 싶습니다.
글쎄, 어떻게 든 너무 날카 롭다) MO와 신경망은 특정 작업에서 작동합니다. Forex에서는 역사에 대한 튜토리얼을 제외하고는 집에 있는 컴퓨터에서 무엇이든 재현할 수 있을 것 같지 않습니다. 그러나 힘은 커지고 있습니다. 수천 개의 코어와 코어당 최대 RAM이 있는 클러스터는 아직 사용할 수 없지만 이는 시간 문제입니다. 그리고 아무도 흉상을 취소하지 않았으며 더욱 완전한 것)
뉴런에서 벌기의 적어도 하나(!) 예를 보여줍니다.
이걸 가지고 여기 몇 번이나 올까
모든 전략의 개발이 시작되는 가장 먼저 시작하는 것은 수익을 내는 방법이 아니라 잃지 않는 방법입니다.
이론적으로 모든 사람은 여기에서 강합니다.
자신에게 똥을 보여줍니다. 글쎄, 당신은 거짓말처럼 보이는 단어를 어떻게 설명합니까?
누구에게???? ))) !!!
며칠 전에 새로운 데이터를 기반으로 한 예측을 기반으로 모델을 훈련해야 한다는 사실을 알게 되었습니다 . 확인하지만 그런 단어조차 모릅니다))
그것은 당신에게 계시였습니다))) 5년 동안 스스로를 신경망 전문가라고 생각하고 오늘 처음으로 인공 뉴런이라는 용어를 듣는 것과 같습니다. 아하하하하 전문가...
그리고 여기 전문가들은 90% 미만입니다.
누가 설명해줄 사람 있니?
그들이 말하는 내용을 정말로 알고 있는 주제에 5명 미만의 사람들이 있으며, 당신은 확실히 거기에 없습니다.
누구에게???? ))) !!!
며칠 전에 새로운 데이터를 기반으로 한 예측을 기반으로 모델을 훈련해야 한다는 사실을 알게 되었습니다 . 확인하지만 그런 단어조차 모릅니다))
계시네요))) 5년동안 스스로를 신경망 전문가라고 생각하다가 오늘 처음으로 인공뉴런이라는 말을 듣게 되는군요 아하하 팬케이크 전문가...
그리고 여기 전문가들은 90% 미만입니다.
누가 설명해줄 사람 있니?
그들이 말하는 내용을 정말로 알고 있는 주제에 5명 미만의 사람들이 있으며, 당신은 확실히 거기에 없습니다.
실례합니다, 저를 다른 사람과 혼동하셨나요? 제 말을 인용해주세요!!!!
훈련할 때 훈련한 것과 다른 분석을 위해 사이트를 사용하면 이것은 네트워크에 대한 새로운 데이터 아닌가요? 하지만 이 사이트가 "테스트"라고 하지 않는다고 가정해 봅시다. 아니면 내가 뭔가를 혼동하고 있습니까???
실례합니다, 저를 다른 사람과 혼동하셨나요? 제 말을 인용해주세요!!!!
훈련할 때 훈련한 것과 다른 분석을 위해 사이트를 사용하면 이것은 네트워크에 대한 새로운 데이터 아닌가요? 하지만 이 사이트가 "테스트"라고 하지 않는다고 가정해 봅시다. 아니면 내가 뭔가를 혼동하고 있습니까???
#18535 에 ekspert를 읽으십시오...
더 좋은 것은 책을 읽는 것입니다.나는 더 이상 시간을 낭비하지 않을 것이다