트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1867

발레리 야스트렘스키 :

설명은 어디서 볼 수 있나요? 흥미로운 아이디어)

무엇에 대한 설명? 이해가 잘 안됩니다.
PLO에 대한 모든 입문 과정은 동물의 예나 사람의 예에서 시작합니다.
그리고 강사의 빈약한 설명을 이해하기 위해 구글 사진을 이렇게

어딘가에 그림이 있었는데 OOP 아래에있었습니다. 지금은 찾을 수 없습니다.
거기에서 완전한 계획이 그려졌습니다.

그리고 나무에 대한 설명이 있다면 이것은 제 예일 뿐입니다. 제 상상입니다.
멍청하게 거리의 나무를보고 생성자, 필드, 메소드, 상속에서 나무 자체와 그 주민을 정신적으로 배치했습니다 :))

 
레나트 아크티아모프 :

글쎄, 어떻게 든 너무 날카 롭다) MO와 신경망은 특정 작업에서 작동합니다. Forex에서는 역사에 대한 튜토리얼을 제외하고는 집에 있는 컴퓨터에서 무엇이든 재현할 수 있을 것 같지 않습니다. 그러나 힘은 커지고 있습니다. 수천 개의 코어와 코어당 최대 RAM이 있는 클러스터는 아직 사용할 수 없지만 이는 시간 문제입니다. 그리고 아무도 흉상을 취소하지 않았으며 더욱 완전한 것)

 


레나트 아크티아모프 :

레나트 아크티아모프 :

게다가, 나무 전문가 중 한 명이 이제 포럼의 자신의 스레드 중 하나에서 거대한 병합된 개코원숭이를 위해 열심히 울고 있습니다.

그것이 내가 노란 잎에 대해 여기에서 이 대화를 시작한 이유입니다 ...

분명히 합시다. 수동 거래에서는 돈이 고갈됩니다. 그렇다면 왜 MO를 암시하여 오도하는 것입니까?

그리고 그 주제에서 나는 울지 않지만 오류 제어의 가능성,시기 적절한 수정을 이해하고 싶습니다.

 
mytarmailS :

얘들 아, 인터넷에는 IR에 대한 수백 개의 코스 / 강의가 있습니다. 무엇이든 시청하지 마십시오. 왜 여기에 앉아서이 광기를 쓰고 있습니까? AMO에 대한 이해는 0을 위해 노력하는 것이 아닙니다. 멀리 빨간색, 왜 잘못된 정보가 많은 쓰레기 게시물을 작성합니까???

너에게 할 말은 단 하나

자신에게 똥을 보여줍니다. 글쎄, 당신은 거짓말처럼 보이는 단어를 어떻게 설명합니까?
 
알렉세이 비아즈미킨 :

분명히 합시다. 수동 거래에서는 돈이 고갈됩니다. 그렇다면 왜 MO를 암시하여 오도하는 것입니까?

그리고 그 주제에서 나는 울지 않지만 오류 제어의 가능성,시기 적절한 수정을 이해하고 싶습니다.

모든 전략의 개발이 시작되는 가장 첫 번째 것은 수익을 내는 방법이 아니라 잃지 않는 방법입니다.
 
발레리 야스트렘스키 :

글쎄, 어떻게 든 너무 날카 롭다) MO와 신경망은 특정 작업에서 작동합니다. Forex에서는 역사에 대한 튜토리얼을 제외하고는 집에 있는 컴퓨터에서 무엇이든 재현할 수 있을 것 같지 않습니다. 그러나 힘은 커지고 있습니다. 수천 개의 코어와 코어당 최대 RAM이 있는 클러스터는 아직 사용할 수 없지만 이는 시간 문제입니다. 그리고 아무도 흉상을 취소하지 않았으며 더욱 완전한 것)

뉴런에서 벌기의 적어도 하나(!) 예를 보여줍니다.

이걸 가지고 여기 몇 번이나 올까

 
레나트 아크티아모프 :
모든 전략의 개발이 시작되는 가장 먼저 시작하는 것은 수익을 내는 방법이 아니라 잃지 않는 방법입니다.

이론적으로 모든 사람은 여기에서 강합니다.

 
마이클 마르쿠카이테스 :
자신에게 똥을 보여줍니다. 글쎄, 당신은 거짓말처럼 보이는 단어를 어떻게 설명합니까?

누구에게???? ))) !!!

며칠 전에 새로운 데이터를 기반으로 한 예측을 기반으로 모델을 훈련해야 한다는 사실을 알게 되었습니다 . 확인하지만 그런 단어조차 모릅니다))

그것은 당신에게 계시였습니다))) 5년 동안 스스로를 신경망 전문가라고 생각하고 오늘 처음으로 인공 뉴런이라는 용어를 듣는 것과 같습니다. 아하하하하 전문가...

그리고 여기 전문가들은 90% 미만입니다.

누가 설명해줄 사람 있니?

그들이 말하는 내용을 정말로 알고 있는 주제에 5명 미만의 사람들이 있으며, 당신은 확실히 거기에 없습니다.

 
mytarmailS :

누구에게???? ))) !!!

며칠 전에 새로운 데이터를 기반으로 한 예측을 기반으로 모델을 훈련해야 한다는 사실을 알게 되었습니다 . 확인하지만 그런 단어조차 모릅니다))

계시네요))) 5년동안 스스로를 신경망 전문가라고 생각하다가 오늘 처음으로 인공뉴런이라는 말을 듣게 되는군요 아하하 팬케이크 전문가...

그리고 여기 전문가들은 90% 미만입니다.

누가 설명해줄 사람 있니?

그들이 말하는 내용을 정말로 알고 있는 주제에 5명 미만의 사람들이 있으며, 당신은 확실히 거기에 없습니다.

실례합니다, 저를 다른 사람과 혼동하셨나요? 제 말을 인용해주세요!!!!

훈련할 때 훈련한 것과 다른 분석을 위해 사이트를 사용하면 이것은 네트워크에 대한 새로운 데이터 아닌가요? 하지만 이 사이트가 "테스트"라고 하지 않는다고 가정해 봅시다. 아니면 내가 뭔가를 혼동하고 있습니까???

 
마이클 마르쿠카이테스 :

실례합니다, 저를 다른 사람과 혼동하셨나요? 제 말을 인용해주세요!!!!

훈련할 때 훈련한 것과 다른 분석을 위해 사이트를 사용하면 이것은 네트워크에 대한 새로운 데이터 아닌가요? 하지만 이 사이트가 "테스트"라고 하지 않는다고 가정해 봅시다. 아니면 내가 뭔가를 혼동하고 있습니까???

에 ekspert를 읽으십시오...

더 좋은 것은 책을 읽는 것입니다.

나는 더 이상 시간을 낭비하지 않을 것이다
