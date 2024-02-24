트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1879 1...187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2020.07.15 16:42 #18781 mytarmailS : 1) 현재 시간(과거)과 다음 시간(미래)이 모두 예측되기 때문에 예측의 절반을 이미 알고 있기 때문에 이것은 좋지 않습니다. 2) 세 개의 클러스터가 상황을 너무 대략적으로, 너무 대략적으로 일반화합니다. 사진에서 보시는 바와 같이 전체적인 움직임이 올라간듯 해서 매수클러스터인데 1시 10분에 2차 거래중입니다 그 두 번째 시간 우리는 구매로 거래하지만 실제로는 하지만 이전 akurasi 0.5 없이 다음 시간의 수토 클러스터를 예측할 때 :) 사실이 아닙니다. 갑자기, 구매 클러스터에서 NS가 밝혀야 할 판매 코스터의 규칙성이 있습니다... 이것이 전부입니다. 그녀를 찾으십니까? mytarmailS 2020.07.15 16:49 #18782 마이클 마르쿠카이테스 : 사실이 아닙니다. 갑자기, 구매 클러스터에서 NS가 밝혀야 할 판매 코스터의 규칙성이 있습니다... 이것이 전부입니다. 그녀를 찾으십니까? 아니, 찾을 수 없다 Ivan_Invanov 2020.07.15 16:50 #18783 Forex에서 작동하는 신경망을 본 사람이 있습니까? 글쎄, 그것이 잘 알려진 알고리즘에 따라 작동하고 실제 거래의 결과가 보이도록? 누군가 이미 거래를 하고 있는 것은 아닐까요? 나는 신경망의 성능을 의심하지 않습니다. 결과를 비교하고 싶습니다. Mihail Marchukajtes 2020.07.15 16:56 #18784 mytarmailS : 아니, 찾을 수 없어 당신은 그것을 어떻게합니까? 표정으로? Mihail Marchukajtes 2020.07.15 16:56 #18785 Ivan_Invanov : Forex에서 작동하는 신경망을 본 사람이 있습니까? 글쎄, 그것이 잘 알려진 알고리즘에 따라 작동하고 실제 거래의 결과가 보이도록? 누군가 이미 거래를 하고 있는 것은 아닐까요? 나는 신경망의 성능을 의심하지 않습니다. 결과를 비교하고 싶습니다. 예를 들어, 저는 Forex가 아니라 실제 시장에 있습니다. 무엇 향후 계획? 투자 제안이 있으십니까? Rorschach 2020.07.16 09:01 #18786 ns에 대해 더 쉽게 설명하는 것은 아마도 불가능할 것입니다. 적어도 저는 본 적이 없습니다. 그리고 기사 Valeriy Yastremskiy 2020.07.16 10:19 #18787 막심 드미트리예프스키 : 요컨대, 나는 올 것이다 - 나는 그것을 할 것이다) 멀리, 높은 전류가 가지 않습니다)))) Evgeny Dyuka 2020.07.16 10:37 #18788 Ivan_Invanov : Forex에서 작동하는 신경망을 본 사람이 있습니까? 글쎄, 그것이 잘 알려진 알고리즘에 따라 작동하고 실제 거래의 결과가 보이도록? 누군가 이미 거래를 하고 있는 것은 아닐까요? 나는 신경망의 성능을 의심하지 않습니다. 결과를 비교하고 싶습니다. 내 게시물이 삭제된 이유는 무엇입니까? 어떤 사람이 forex에서 작동하는 신경망에 대해 물었고 "forex에서 작동하는 신경망"인 내 프로젝트 에 대한 링크를 제공했습니다. 무엇이 문제인가? Evgeny Dyuka 2020.07.16 10:57 #18789 예브게니 듀카 : 내 게시물이 삭제된 이유는 무엇입니까? 어떤 사람이 forex에서 작동하는 신경망에 대해 물었고 "forex에서 작동하는 신경망"인 내 프로젝트에 대한 링크를 제공했습니다. 무엇이 문제인가? 관리자님, 이것은 수사학적 질문이 아닙니다. 답변 부탁드립니다. 예: "우리 규칙에 따르면 금지되어 있습니다 ..." 알고 [삭제] 2020.07.16 12:35 #18790 mytarmailS : 1) 현재 시간(과거)과 다음 시간(미래)이 모두 예측되기 때문에 예측의 절반을 이미 알고 있기 때문에 이것은 좋지 않습니다. 2) 세 개의 클러스터가 상황을 너무 대략적으로, 너무 대략적으로 일반화합니다. 사진에서 보시는 바와 같이 전체적인 움직임이 올라간듯 해서 매수클러스터인데 1시 10분에 2차 거래중입니다 그 두 번째 시간 우리는 구매로 거래하지만 실제로는 하지만 이전 akurasi 0.5 없이 다음 시간의 수토 클러스터를 예측할 때 :) 두 번째 막대를 0번째 막대로 정규화하면 0.5가 아닙니다. 선형 변화가 있습니다. 곡선은 선 1에 있습니다. 따라서 시계 간의 상관 관계는 일치하는 경향이 있습니다. 확인 .. 모스크바를 켜십시오 충분하지 않습니다 3 - 500개를 만드세요 :) 이유를 정당화하세요 1...187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
1) 현재 시간(과거)과 다음 시간(미래)이 모두 예측되기 때문에
예측의 절반을 이미 알고 있기 때문에 이것은 좋지 않습니다.
2) 세 개의 클러스터가 상황을 너무 대략적으로, 너무 대략적으로 일반화합니다.
사진에서 보시는 바와 같이 전체적인 움직임이 올라간듯 해서 매수클러스터인데 1시 10분에 2차 거래중입니다
그 두 번째 시간 우리는 구매로 거래하지만 실제로는
하지만 이전 akurasi 0.5 없이 다음 시간의 수토 클러스터를 예측할 때 :)
사실이 아닙니다. 갑자기, 구매 클러스터에서 NS가 밝혀야 할 판매 코스터의 규칙성이 있습니다... 이것이 전부입니다. 그녀를 찾으십니까?
아니, 찾을 수 없다
Forex에서 작동하는 신경망을 본 사람이 있습니까? 글쎄, 그것이 잘 알려진 알고리즘에 따라 작동하고 실제 거래의 결과가 보이도록? 누군가 이미 거래를 하고 있는 것은 아닐까요? 나는 신경망의 성능을 의심하지 않습니다. 결과를 비교하고 싶습니다.
예를 들어, 저는 Forex가 아니라 실제 시장에 있습니다. 무엇 향후 계획? 투자 제안이 있으십니까?
ns에 대해 더 쉽게 설명하는 것은 아마도 불가능할 것입니다. 적어도 저는 본 적이 없습니다.
그리고 기사
요컨대, 나는 올 것이다 - 나는 그것을 할 것이다)
멀리, 높은 전류가 가지 않습니다))))
어떤 사람이 forex에서 작동하는 신경망에 대해 물었고 "forex에서 작동하는 신경망"인 내 프로젝트 에 대한 링크를 제공했습니다.
내 게시물이 삭제된 이유는 무엇입니까?
예: "우리 규칙에 따르면 금지되어 있습니다 ..."
알고
두 번째 막대를 0번째 막대로 정규화하면 0.5가 아닙니다.
선형 변화가 있습니다. 곡선은 선 1에 있습니다. 따라서 시계 간의 상관 관계는 일치하는 경향이 있습니다. 확인 .. 모스크바를 켜십시오
충분하지 않습니다 3 - 500개를 만드세요 :) 이유를 정당화하세요