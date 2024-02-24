트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1874

막심 드미트리예프스키 :

쉼표 구분 기호가 있습니다

처음 백

두 번째 백

나는 비정상적인 것을 보지 못한다.


이 클리핑을 5시에서 6시 방향으로 했습니까?


mytarmailS :

처음 백

두 번째 백

나는 비정상적인 것을 보지 않는다.


이 클리핑을 5시에서 6시 방향으로 했습니까?


크리불키를 한번에 2시간동안 보고

나는 시간 사이에 비뚤어짐을 얻는다

아니면 각각에 24개의 값이 있습니까?

 
막심 드미트리예프스키 :

크리불키를 한번에 2시간동안 보고

나는 시간 사이에 비뚤어짐을 얻는다

아니면 각각에 24개의 값이 있습니까?

이것은 방법입니다! 각 24개의 값...

12 5시 5분과 6시 12 5분을 함께 받았습니다. 24자의 한 행.

mytarmailS :

이것이 방법입니다! 각 24개의 값...

12 5시 5분과 6시 12 5분을 함께 받았습니다. 24자의 한 행.

수백은 어떻습니까? 한 번에 그려요, 제 생각에는 끝에 약간의 왜곡이 있습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

수백은 어떻습니까? 한 번에 그려요, 제 생각에는 끝에 약간의 왜곡이 있습니다.

선이 너무 많아서 아무것도 안보인다..

그게 한 번에

----------------------

클러스터용 데이터세트를 생성할 때 뭔가를 망쳤습니다.

mytarmailS :

선이 너무 많아서 아무것도 안보인다..

그게 한 번에

----------------------

클러스터용 데이터세트를 생성할 때 뭔가를 망쳤습니다.

감사합니다

ZY 데이터세트의 시간 수가 다릅니다.

5시간: 139

6시간: 140

어떤 곳에서는 한 시간이 충분하지 않거나 한 시간이 불필요합니다.

왜 다 괜찮은지 모르겠어, 분명히 패키지 자체가 뭔가를 하는 것 같아

솔루션: 5분 빈도로 데이터 프레임을 다시 인덱싱하고 누락된 막대를 대체하기 위해 NaN이 추가됩니다. 가장 가까운 값으로 fillNa를 수행합니다. 드디어 %)

 
왜 NaN인가? 가격은 변경되지 않았습니다. 이전 막대의 종가를 대체하십시오.
 
막심 드미트리예프스키 :

감사합니다

나는 또한 5 시간과 6 시간의 다른 숫자를 가지고 있지만 모든 것이 잘 작동합니다.

벡터 시계 시간 

hrs
   [ 1 ]   9    9    9    9    9    9    9    9    9    9    9    9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
  [ 32 ] 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14
  [ 63 ] 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16
  [ 94 ] 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19
 [ 125 ] 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
 [ 156 ] 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23    0    0    0    0    0    0
 [ 187 ]   0    0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    3
 [ 218 ]   3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    5    5    5    5    5    5    5    5
 [ 249 ]   5    5    5    5    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    7    7    7    7    7    7    7    7    7    7    7    7    8    8    8
 [ 280 ]   8    8    8    8    8    8    8    8    8    9    9    9    9    9    9    9    9    9    9    9    9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 [ 311 ] 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13


코드 - 시간 5가 오면 이 위치에서 인덱스를 가져와서 24시간을 추가하고 전체 2시간이 걸리고 결과 출력

 for (i in 2 :length(x$close)){
  
   if ( hrs[i] == 5 & hrs[i- 1 ] == 4 ){
    
     ii <- i:(i+ 23 )
    
     print(  hrs[ii] ) }

우리는 얻는다 

[ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
......
.....
....

모든 것이 제대로 작동합니다. 나는 당신에게 무엇이 잘못되었는지 모릅니다.

mytarmailS :

나는 또한 5 시간과 6 시간의 다른 숫자를 가지고 있지만 모든 것이 잘 작동합니다.

벡터 시계 시간


코드 - 5시간이 오면 이 위치에서 인덱스를 가져와서 24시간을 더하고 전체 2시간이 걸리고 결과를 출력합니다.

우리는 얻는다

모든 것이 제대로 작동합니다. 나는 당신에게 무엇이 잘못되었는지 모릅니다.

루프의 데이터 프레임 길이로 둘을 나누는 이유는 무엇입니까? ) 불행히도 R 낙서를 이해하지 못합니다.

시간 수가 다른 경우(갭으로 인해 다를 수 있음) 루프에서 행을 가져오면 이동이 발생합니다. 저것들. 예를 들어 어느 날의 시간과 다른 날의 시간을 취하십시오. 또는 일부 5분이 누락되어 있기 때문에 교대는 다른 시간에서 1시간의 5분이 됩니다.
 
막심 드미트리예프스키 :

루프의 데이터 프레임 길이로 둘을 나누는 이유는 무엇입니까? ) 불행히도 R 낙서를 이해하지 못합니다.

나는 거기에 어떤 듀스를 나누지 않는다

예를 들어:

2:10 의미 - 2에서 10 == 2,3,4,5,6,7,8,9,10

