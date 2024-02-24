트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1874 1...186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.07.14 20:26 #18731 막심 드미트리예프스키 : 쉼표 구분 기호가 있습니다 처음 백 두 번째 백 나는 비정상적인 것을 보지 못한다. 이 클리핑을 5시에서 6시 방향으로 했습니까? [삭제] 2020.07.14 20:29 #18732 mytarmailS : 처음 백 두 번째 백 나는 비정상적인 것을 보지 않는다. 이 클리핑을 5시에서 6시 방향으로 했습니까? 크리불키를 한번에 2시간동안 보고 나는 시간 사이에 비뚤어짐을 얻는다 아니면 각각에 24개의 값이 있습니까? mytarmailS 2020.07.14 20:35 #18733 막심 드미트리예프스키 : 크리불키를 한번에 2시간동안 보고 나는 시간 사이에 비뚤어짐을 얻는다 아니면 각각에 24개의 값이 있습니까? 이것은 방법입니다! 각 24개의 값... 12 5시 5분과 6시 12 5분을 함께 받았습니다. 24자의 한 행. [삭제] 2020.07.14 20:35 #18734 mytarmailS : 이것이 방법입니다! 각 24개의 값... 12 5시 5분과 6시 12 5분을 함께 받았습니다. 24자의 한 행. 수백은 어떻습니까? 한 번에 그려요, 제 생각에는 끝에 약간의 왜곡이 있습니다. mytarmailS 2020.07.14 20:40 #18735 막심 드미트리예프스키 : 수백은 어떻습니까? 한 번에 그려요, 제 생각에는 끝에 약간의 왜곡이 있습니다. 선이 너무 많아서 아무것도 안보인다.. 그게 한 번에 ---------------------- 클러스터용 데이터세트를 생성할 때 뭔가를 망쳤습니다. [삭제] 2020.07.14 20:55 #18736 mytarmailS : 선이 너무 많아서 아무것도 안보인다.. 그게 한 번에 ---------------------- 클러스터용 데이터세트를 생성할 때 뭔가를 망쳤습니다. 감사합니다 ZY 데이터세트의 시간 수가 다릅니다. 5시간: 139 6시간: 140 어떤 곳에서는 한 시간이 충분하지 않거나 한 시간이 불필요합니다. 왜 다 괜찮은지 모르겠어, 분명히 패키지 자체가 뭔가를 하는 것 같아 솔루션: 5분 빈도로 데이터 프레임을 다시 인덱싱하고 누락된 막대를 대체하기 위해 NaN이 추가됩니다. 가장 가까운 값으로 fillNa를 수행합니다. 드디어 %) Aleksei Kuznetsov 2020.07.15 07:54 #18737 왜 NaN인가? 가격은 변경되지 않았습니다. 이전 막대의 종가를 대체하십시오. mytarmailS 2020.07.15 09:51 #18738 막심 드미트리예프스키 : 감사합니다 나는 또한 5 시간과 6 시간의 다른 숫자를 가지고 있지만 모든 것이 잘 작동합니다. 벡터 시계 시간 hrs [ 1 ] 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 [ 32 ] 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 [ 63 ] 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 [ 94 ] 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 [ 125 ] 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 [ 156 ] 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 [ 187 ] 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 [ 218 ] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 [ 249 ] 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 [ 280 ] 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 [ 311 ] 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 코드 - 시간 5가 오면 이 위치에서 인덱스를 가져와서 24시간을 추가하고 전체 2시간이 걸리고 결과 출력 for (i in 2 :length(x$close)){ if ( hrs[i] == 5 & hrs[i- 1 ] == 4 ){ ii <- i:(i+ 23 ) print( hrs[ii] ) } 우리는 얻는다 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ...... ..... .... 모든 것이 제대로 작동합니다. 나는 당신에게 무엇이 잘못되었는지 모릅니다. [삭제] 2020.07.15 10:46 #18739 mytarmailS : 나는 또한 5 시간과 6 시간의 다른 숫자를 가지고 있지만 모든 것이 잘 작동합니다. 벡터 시계 시간 코드 - 5시간이 오면 이 위치에서 인덱스를 가져와서 24시간을 더하고 전체 2시간이 걸리고 결과를 출력합니다. 우리는 얻는다 모든 것이 제대로 작동합니다. 나는 당신에게 무엇이 잘못되었는지 모릅니다. 루프의 데이터 프레임 길이로 둘을 나누는 이유는 무엇입니까? ) 불행히도 R 낙서를 이해하지 못합니다. 시간 수가 다른 경우(갭으로 인해 다를 수 있음) 루프에서 행을 가져오면 이동이 발생합니다. 저것들. 예를 들어 어느 날의 시간과 다른 날의 시간을 취하십시오. 또는 일부 5분이 누락되어 있기 때문에 교대는 다른 시간에서 1시간의 5분이 됩니다. mytarmailS 2020.07.15 10:48 #18740 막심 드미트리예프스키 : 루프의 데이터 프레임 길이로 둘을 나누는 이유는 무엇입니까? ) 불행히도 R 낙서를 이해하지 못합니다. 나는 거기에 어떤 듀스를 나누지 않는다 예를 들어: 2:10 의미 - 2에서 10 == 2,3,4,5,6,7,8,9,10
감사합니다
ZY 데이터세트의 시간 수가 다릅니다.
5시간: 139
6시간: 140
어떤 곳에서는 한 시간이 충분하지 않거나 한 시간이 불필요합니다.
왜 다 괜찮은지 모르겠어, 분명히 패키지 자체가 뭔가를 하는 것 같아
솔루션: 5분 빈도로 데이터 프레임을 다시 인덱싱하고 누락된 막대를 대체하기 위해 NaN이 추가됩니다. 가장 가까운 값으로 fillNa를 수행합니다. 드디어 %)
루프의 데이터 프레임 길이로 둘을 나누는 이유는 무엇입니까? ) 불행히도 R 낙서를 이해하지 못합니다.시간 수가 다른 경우(갭으로 인해 다를 수 있음) 루프에서 행을 가져오면 이동이 발생합니다. 저것들. 예를 들어 어느 날의 시간과 다른 날의 시간을 취하십시오. 또는 일부 5분이 누락되어 있기 때문에 교대는 다른 시간에서 1시간의 5분이 됩니다.
