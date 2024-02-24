트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1878

발레리 야스트렘스키 :

내가 이해하지 못한다. 언제든지 어드바이저를 열고 회의록이 61을 표시할 때까지 기다렸다가 5분 마감을 복사했습니까? 그리고 시작되는 시간, 우리도 신경쓰나요? 그리고 테스터에서는 오후 0시부터 시간을 세기 시작합니다.

코드에서 우리는 지금이 몇시인지 결정했고, 두 번째라면 첫 번째 시간의 따옴표에 따라 계산되는 클러스터 수를 사용합니다. 초등이다
마이클 마르쿠카이테스 :

젠장, 나는 다른 대답을 기대하지 않았다. 나는 특히 당신의 협회를 좋아했습니다. 나 같으면 중국 여자랑 정통파 여자 둘이서 쉬지 않고 씨름을 두세 번 하고 쉬고 나면 몇 번 더 씨름을 했을 텐데. 글쎄, 그런 사람을 어떻게 말할 수 있습니까 :-) 그러나 일반적으로 감사합니다!


글쎄, 더위가 시작되었다, 나는 그것을 싫어한다 :-(당신이 그것을 하늘의 마나처럼 기다리고 있지만 다행입니다. 나는 또 2 주와 여름이 지나고 생각하면 춥고 눈이 내릴 것입니다 ....

나는 한 아시아 .. 아름다운 쇼 PPC가 있었지만 상호 이해가 없었습니다. 따라서 Orthodox Python이 더 적합할 수 있습니다.
 
막심 드미트리예프스키 :
이것은 이해할 수 있으므로 질문입니다. 우리는 새벽 3시에 일어나 새벽 5시에 열어 계산하고 배열에 복사 하고 함수를 호출했습니다 . 그런 다음 10-15시에 그들은 고문을 던졌고 두 번째 시간은 12시에 나타납니다. 그리고 09-55에 있으면 두 번째 시간이 11시에 나타납니다.

그리고 질문은 아침이나 저녁에 언제 중요합니까? 이것은 이해할 수 없습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :
나는 한 아시아 .. 아름다운 쇼 PPC가 있었지만 상호 이해가 없었습니다. 따라서 Orthodox Python이 더 적합할 수 있습니다.

그래, 네 손에 든 비단구렁이가 동양인보다 낫다 아하하

그리고 좋은 점은 P에서 단일 명령을 모른다면 파이썬과 P를 비교할 수 없다는 것입니다.)

mytarmailS :

그래, 네 손에 든 비단구렁이가 동양인보다 낫다 아하하

그리고 좋은 점은 P에서 단일 명령을 모른다면 파이썬과 P를 비교할 수 없다는 것입니다.)

네, 알아요, 제가 망쳤습니다. 같은
발레리 야스트렘스키 :

요컨대, 나는 올 것이다 - 나는 그것을 할 것이다)
 
막심 드미트리예프스키 :
요컨대, 나는 올 것이다 - 나는 그것을 할 것이다)

예, 할 수 없습니다. 주제가 작동하지 않습니다)

mytarmailS :

파스시무. 모든것은 아름답다
mytarmailS :

파스시무. 모든것은 아름답다
 
막심 드미트리예프스키 :
1) 현재 시간(과거)과 다음 시간(미래)이 모두 예측되기 때문에

예측의 절반을 이미 알고 있기 때문에 이것은 좋지 않습니다.

2) 세 개의 클러스터가 상황을 너무 대략적으로, 너무 대략적으로 일반화합니다.

사진에서 보시는 바와 같이 전체적인 움직임이 올라간듯 해서 매수클러스터인데 1시 10분에 2차 거래중입니다

그 두 번째 시간 우리는 구매로 거래하지만 실제로는

하지만 이전 akurasi 0.5 없이 다음 시간의 수토 클러스터를 예측할 때 :)

