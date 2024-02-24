트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1868 1...186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875...3399 새 코멘트 Renat Akhtyamov 2020.07.13 01:24 #18671 알렉세이 비아즈미킨 : 이론적으로 모든 사람은 여기에서 강합니다. 목적이 무엇입니까? 당신은 벌 수 있었나요? Reshetov는 포럼에서 나에게 올바른 질문을했습니다. 마이너스에 빠지면 어떻게해야합니까? 그리고 그는 아주 멍청하지도 않았고 신경망 에서 무언가를 이해했습니다. 결과는 비참합니다. Renat Akhtyamov 2020.07.13 01:28 #18672 발레리 야스트렘스키 : 글쎄, 어떻게 든 너무 날카 롭다) MO와 신경망은 특정 작업에서 작동합니다. Forex에서는 역사에 대한 튜토리얼을 제외하고는 집에 있는 컴퓨터에서 무엇이든 재현할 수 있을 것 같지 않습니다. 그러나 힘은 커지고 있습니다. 수천 개의 코어와 코어당 최대 RAM이 있는 클러스터는 아직 사용할 수 없지만 이는 시간 문제입니다. 그리고 아무도 흉상을 취소하지 않았으며 더욱 완전한 것) 갑자기, 음, 갑자기, 내가 뉴런을 차지한다면, 나는 마이너스에서 기어 나오는 작업을 그녀에게 맡길 것입니다. 저것들. 나는 그것이 끝나는 곳에서 바로 시작할 것입니다. 나는 이 주제를 지지할 수 있지만 내일은 ;) Aleksey Vyazmikin 2020.07.13 01:37 #18673 레나트 아크티아모프 : 목적이 무엇입니까? 당신은 수익을 관리 했습니까? Reshetov는 포럼에서 나에게 올바른 질문을했습니다. 마이너스에 빠지면 어떻게해야합니까? 그리고 그는 아주 바보가 아니었고 신경망에서 무언가를 이해했습니다. 결과는 비참합니다. 주제의 목적 - 위에서 발표했습니다. 그것은 벌고 잃는 것으로 밝혀졌습니다. 그래서 덜 잃는 방법이 흥미 롭습니다. [삭제] 2020.07.13 07:07 #18674 당신은 여름에 대마초 밑에 있습니까? 겨울엔 당연 - 각기 다른 Andrei01 2020.07.13 08:14 #18675 레나트 아크티아모프 : 확인. 다음은 Maxim의 코드입니다. https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073 디지털 필터가 생각난다 예, MO는 일반적인 필터이며 해당 매개변수만 원하는 필터로 조정됩니다. 그러한 필터가 기계보다 나은지는 또 다른 문제입니다.) Mihail Marchukajtes 2020.07.13 08:33 #18676 mytarmailS : #18535 에 ekspert를 읽으십시오... 더 좋은 것은 책을 읽는 것입니다. 나는 더 이상 시간을 낭비하지 않을 것이다 뭐라고 대답해야 할지조차 모르겠습니다. 당신은 당신이 나에게 회귀 추정기를 던졌고 지금 당신이 똑똑하다고 생각한다고 생각합니까? 훈련 과정에서 사용하는 것이 RSME 함수라면 그 가치를 낮추고 감소로 이어진 모델만 유지하려고 하지 않습니까? 그렇다면 원칙적으로 편차오차의 증가를 고려하지 않는다면 함수의 값이 얼마나 증가하는 것을 말하는 것인가? 이 오류는 어떤 조건에서 증가합니까? 우리가 오류를 관찰하고 결과 모델을 선택하지 않고 이 오류에 대해 점점 더 좋아지고 있는 엉터리 시대의 구름을 물었을 때? 아니, 그러면 훈련의 물리적 의미는 무엇입니까? 대중적으로 설명하자면 누가 보송보송한 주둥이를 가지고 있는지 봅시다!!!! Valeriy Yastremskiy 2020.07.13 09:33 #18677 막심 드미트리예프스키 : 당신은 여름에 대마초 밑에 있습니까? 겨울엔 당연 - 각기 다른 더위, 주말, 술, 레나))))) [삭제] 2020.07.13 10:23 #18678 글쎄, 사진, 거의 전체 프레임 워크를 빗질했습니다. 성배를 자르는 것이 남아 있습니다. 최대한 자동화하려고 노력합니다. 예를 들어, 각 클러스터에 대해 거래 규칙을 다른 mql 함수로 구문 분석하는 아이디어가 있었습니다. 예를 들어, 각 클러스터에 어떤 전략을 적용하시겠습니까? 조건의 유형에 따라.. 그런 종류의 종가가 거기에 있는 것(평균 또는 편차)보다 크거나 작으면 예측 클러스터에 따라 이것 저것을 수행합니다. 두 번째 시간만 거래에 참여합니다. i.е. 차트의 오른쪽 절반 일반적으로 봇의 전체 mql 코드를 생성할 수 있습니다. 다중통화 Expert Advisors 테스트 MT5에 대한 소원 푸리에 기반 가설 Valeriy Yastremskiy 2020.07.13 10:55 #18679 막심 드미트리예프스키 : 글쎄, 사진, 거의 전체 프레임 워크를 빗질했습니다. 성배를 자르는 것이 남아 있습니다. 최대한 자동화하려고 노력합니다. 예를 들어, 각 클러스터에 대해 거래 규칙을 다른 mql 함수로 구문 분석하는 아이디어가 있었습니다. 예를 들어, 각 클러스터에 어떤 전략을 적용하시겠습니까? 조건의 유형에 따라.. 그런 종류의 종가가 거기에 있는 것(평균 또는 편차)보다 크거나 작으면 예측 클러스터에 따라 이것 저것을 수행합니다. 두 번째 시간만 거래에 참여합니다. i.е. 차트의 오른쪽 절반 일반적으로 봇의 전체 mql 코드를 생성할 수 있습니다. 출구 및 비진입점 전략. 구문 분석을 통해 생성하시겠습니까? 그리고 배우는 데 얼마나 걸립니까? Aleksey Vyazmikin 2020.07.13 10:56 #18680 막심 드미트리예프스키 : 글쎄, 사진, 거의 전체 프레임 워크를 빗질했습니다. 성배를 자르는 것이 남아 있습니다. 최대한 자동화하려고 노력합니다. 예를 들어, 각 클러스터에 대해 거래 규칙을 다른 mql 함수로 구문 분석하는 아이디어가 있었습니다. 예를 들어, 각 클러스터에 어떤 전략을 적용하시겠습니까? 조건의 유형에 따라.. 그런 종류의 종가가 거기에 있는 것(평균 또는 편차)보다 크거나 작으면 예측 클러스터에 따라 이것 저것을 수행합니다. 두 번째 시간만 거래에 참여합니다. i.е. 차트의 오른쪽 절반 일반적으로 봇의 전체 mql 코드를 생성할 수 있습니다. 여기에서 위치의 주요 지원은 이익을 얻는 위치와 SL을 당기는 방법입니다. 성장/하강을 위한 클러스터 방향으로 진입, 플랫 클러스터에 대한 별도의 전략 - 120 마크의 중앙을 향합니다. 1...186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이론적으로 모든 사람은 여기에서 강합니다.
목적이 무엇입니까?
당신은 벌 수 있었나요?
Reshetov는 포럼에서 나에게 올바른 질문을했습니다. 마이너스에 빠지면 어떻게해야합니까?
그리고 그는 아주 멍청하지도 않았고 신경망 에서 무언가를 이해했습니다.
결과는 비참합니다.
글쎄, 어떻게 든 너무 날카 롭다) MO와 신경망은 특정 작업에서 작동합니다. Forex에서는 역사에 대한 튜토리얼을 제외하고는 집에 있는 컴퓨터에서 무엇이든 재현할 수 있을 것 같지 않습니다. 그러나 힘은 커지고 있습니다. 수천 개의 코어와 코어당 최대 RAM이 있는 클러스터는 아직 사용할 수 없지만 이는 시간 문제입니다. 그리고 아무도 흉상을 취소하지 않았으며 더욱 완전한 것)
갑자기, 음, 갑자기, 내가 뉴런을 차지한다면, 나는 마이너스에서 기어 나오는 작업을 그녀에게 맡길 것입니다.
저것들. 나는 그것이 끝나는 곳에서 바로 시작할 것입니다.
나는 이 주제를 지지할 수 있지만 내일은
;)
목적이 무엇입니까?
당신은 수익을 관리 했습니까?
Reshetov는 포럼에서 나에게 올바른 질문을했습니다. 마이너스에 빠지면 어떻게해야합니까?
그리고 그는 아주 바보가 아니었고 신경망에서 무언가를 이해했습니다.
결과는 비참합니다.
주제의 목적 - 위에서 발표했습니다.
그것은 벌고 잃는 것으로 밝혀졌습니다. 그래서 덜 잃는 방법이 흥미 롭습니다.
확인.
다음은 Maxim의 코드입니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073
디지털 필터가 생각난다
#18535 에 ekspert를 읽으십시오...
더 좋은 것은 책을 읽는 것입니다.나는 더 이상 시간을 낭비하지 않을 것이다
당신은 여름에 대마초 밑에 있습니까? 겨울엔 당연 - 각기 다른
글쎄, 사진, 거의 전체 프레임 워크를 빗질했습니다. 성배를 자르는 것이 남아 있습니다.
최대한 자동화하려고 노력합니다. 예를 들어, 각 클러스터에 대해 거래 규칙을 다른 mql 함수로 구문 분석하는 아이디어가 있었습니다.
예를 들어, 각 클러스터에 어떤 전략을 적용하시겠습니까?
조건의 유형에 따라.. 그런 종류의 종가가 거기에 있는 것(평균 또는 편차)보다 크거나 작으면 예측 클러스터에 따라 이것 저것을 수행합니다.
두 번째 시간만 거래에 참여합니다. i.е. 차트의 오른쪽 절반
일반적으로 봇의 전체 mql 코드를 생성할 수 있습니다.
글쎄, 사진, 거의 전체 프레임 워크를 빗질했습니다. 성배를 자르는 것이 남아 있습니다.
최대한 자동화하려고 노력합니다. 예를 들어, 각 클러스터에 대해 거래 규칙을 다른 mql 함수로 구문 분석하는 아이디어가 있었습니다.
예를 들어, 각 클러스터에 어떤 전략을 적용하시겠습니까?
조건의 유형에 따라.. 그런 종류의 종가가 거기에 있는 것(평균 또는 편차)보다 크거나 작으면 예측 클러스터에 따라 이것 저것을 수행합니다.
두 번째 시간만 거래에 참여합니다. i.е. 차트의 오른쪽 절반
일반적으로 봇의 전체 mql 코드를 생성할 수 있습니다.
출구 및 비진입점 전략. 구문 분석을 통해 생성하시겠습니까? 그리고 배우는 데 얼마나 걸립니까?
글쎄, 사진, 거의 전체 프레임 워크를 빗질했습니다. 성배를 자르는 것이 남아 있습니다.
최대한 자동화하려고 노력합니다. 예를 들어, 각 클러스터에 대해 거래 규칙을 다른 mql 함수로 구문 분석하는 아이디어가 있었습니다.
예를 들어, 각 클러스터에 어떤 전략을 적용하시겠습니까?
조건의 유형에 따라.. 그런 종류의 종가가 거기에 있는 것(평균 또는 편차)보다 크거나 작으면 예측 클러스터에 따라 이것 저것을 수행합니다.
두 번째 시간만 거래에 참여합니다. i.е. 차트의 오른쪽 절반
일반적으로 봇의 전체 mql 코드를 생성할 수 있습니다.
여기에서 위치의 주요 지원은 이익을 얻는 위치와 SL을 당기는 방법입니다. 성장/하강을 위한 클러스터 방향으로 진입, 플랫 클러스터에 대한 별도의 전략 - 120 마크의 중앙을 향합니다.