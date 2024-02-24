트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1876 1...186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.07.15 11:25 #18751 막심 드미트리예프스키 : 이 시간에는 요일이 다를 수 있습니다 . 나도 똑같았는데 이것 때문에 차트에 불일치가 있었는데 어째서인지 당신은 그것을 가지고 있지 않습니다 안 돼!!! 5시간 초반부터 바보같이 또 다른 자취를 취하기 때문이다. 23개의 인덱스가 있지만 나는 당신처럼 6시까지 한 바퀴 도는 것이 아닙니다. 알겠습니까? 며칠을 건너뛸 수도 있습니다. [삭제] 2020.07.15 11:33 #18752 mytarmailS : 안 돼!!! 5시간 초반부터 바보같이 또 다른 자취를 취하기 때문이다. 23개의 인덱스가 있지만 나는 당신처럼 6시까지 한 바퀴 도는 것이 아닙니다. 알겠습니까? 며칠을 건너뛸 수도 있습니다. 간단히 말해서 .. 데이터 세트에 간격이 있습니다(최소 1시간). 어째서인지 차트에서 찾을 수 없다)) I xs 다른 시간에는 5 분이 동일하지 않으며 간격도 있습니다. 그리고 모든 것이 같으면 차트에 공백이 없습니다. 한마디로 설명하기 지겹다 저것들. 적어도 1시간 동안 교대가 사라지면 다음과 같이 가격 격차가 발생할 것입니다. 이 시간이 지나면 모든 것이 바뀌었습니다. 내 코드는 이렇게 작동합니다. 민감한 의미입니다. 그러나 모든 것을 고쳤습니다 (건배) mytarmailS 2020.07.15 11:51 #18753 막심 드미트리예프스키 : 고정 (건배) 감독자 [삭제] 2020.07.15 11:53 #18754 mytarmailS : 감독자 하지만 코드 자체가 아니라 재인덱싱을 통해 누락된 인덱스를 데이터셋에 추가하고 갭이 사라졌습니다. prices = prices.reindex(pd.date_range(startdate, enddate, freq='5min')) prices = prices.fillna(method='backfill') mytarmailS 2020.07.15 12:36 #18755 막심 드미트리예프스키 : 하지만 코드 자체가 아니라 재인덱싱을 통해 누락된 인덱스를 데이터셋에 추가하고 갭이 사라졌습니다. 봇 거래의 일부를 자르자. 그렇지 않으면 전혀 흥미롭지 않습니다. [삭제] 2020.07.15 12:40 #18756 mytarmailS : 봇 거래의 일부를 자르자. 그렇지 않으면 전혀 흥미롭지 않습니다. 그만하고 더 이상 아무것도 하지 말자. 이 봇은 포기했습니다. 고백합니다. 저는 파이썬으로 코드를 작성하는 것을 좋아합니다. mytarmailS 2020.07.15 12:50 #18757 막심 드미트리예프스키 : 그만하고 더 이상 아무것도 하지 말자. 이 봇은 포기했습니다. 고백합니다. 저는 파이썬으로 코드를 작성하는 것을 좋아합니다. 아하하하))))) 갈 것이다))) Valeriy Yastremskiy 2020.07.15 13:05 #18758 빈틈이 있는 헛소리. 나는 5 분이 시계와 함께 뛰지 않는다는 것을 이해합니다. 어떤 이유로 낮은 TF의 오프닝은 장로들과 똑딱 거리지 않고 포럼 어딘가에 나타났습니다. 하지만 진드기가 없는 5분은 너무 많습니다. 시간이 5분 중반이면 교대조가 있습니다. 하지만 여전히 2.5분. 뭔가 잘못. Valeriy Yastremskiy 2020.07.15 13:29 #18759 막심 드미트리예프스키 : 짧게 봐. 나는 일주일 동안 산에 갈거야 다음은 2010년부터 현재까지 매일 1-2시간 동안의 클러스터입니다. 여기 애착의 생명나무가 있다 시도하기 위해 평면 또는 방향성 클러스터를 교환할 수 있습니다. 지금까지 이 시간 동안. 도착하자마자 제가 직접 하겠습니다. 마지막 5분(종가)의 12 5분을 f-th로 전송하고 첫 번째 5분 시간으로 정규화하면 f-th는 클러스터 번호를 반환합니다. 우리는 6시에 거래합니다. 6시에는 5시 15분까지 정규화합니다. 나무 분류 오류: >>> 인쇄(열차 점수, " ", tst_score) 1.0 0.8327272727272728 괄호 포함? [삭제] 2020.07.15 13:32 #18760 발레리 야스트렘스키 : 괄호 포함? 예, 모든 것이 작동합니다 편집기에서 컴파일 시도 메시지 텍스트의 시계를 수정했습니다. .. 5-6이 아니라 1-2 각각 유로벅스 1...186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 시간에는 요일이 다를 수 있습니다 .
나도 똑같았는데 이것 때문에 차트에 불일치가 있었는데 어째서인지 당신은 그것을 가지고 있지 않습니다
안 돼!!! 5시간 초반부터 바보같이 또 다른 자취를 취하기 때문이다. 23개의 인덱스가 있지만 나는 당신처럼 6시까지 한 바퀴 도는 것이 아닙니다. 알겠습니까?며칠을 건너뛸 수도 있습니다.
간단히 말해서 .. 데이터 세트에 간격이 있습니다(최소 1시간). 어째서인지 차트에서 찾을 수 없다)) I xs
다른 시간에는 5 분이 동일하지 않으며 간격도 있습니다. 그리고 모든 것이 같으면 차트에 공백이 없습니다.
한마디로 설명하기 지겹다
저것들. 적어도 1시간 동안 교대가 사라지면 다음과 같이 가격 격차가 발생할 것입니다. 이 시간이 지나면 모든 것이 바뀌었습니다.
내 코드는 이렇게 작동합니다. 민감한 의미입니다. 그러나 모든 것을 고쳤습니다 (건배)
하지만 코드 자체가 아니라 재인덱싱을 통해 누락된 인덱스를 데이터셋에 추가하고 갭이 사라졌습니다.
봇 거래의 일부를 자르자. 그렇지 않으면 전혀 흥미롭지 않습니다.
그만하고 더 이상 아무것도 하지 말자. 이 봇은 포기했습니다.고백합니다. 저는 파이썬으로 코드를 작성하는 것을 좋아합니다.
짧게 봐. 나는 일주일 동안 산에 갈거야
다음은 2010년부터 현재까지 매일 1-2시간 동안의 클러스터입니다.
여기 애착의 생명나무가 있다
시도하기 위해 평면 또는 방향성 클러스터를 교환할 수 있습니다. 지금까지 이 시간 동안. 도착하자마자 제가 직접 하겠습니다.
마지막 5분(종가)의 12 5분을 f-th로 전송하고 첫 번째 5분 시간으로 정규화하면 f-th는 클러스터 번호를 반환합니다. 우리는 6시에 거래합니다. 6시에는 5시 15분까지 정규화합니다.
나무 분류 오류:
>>> 인쇄(열차 점수, " ", tst_score)
1.0 0.8327272727272728
메시지 텍스트의 시계를 수정했습니다. .. 5-6이 아니라 1-2각각 유로벅스