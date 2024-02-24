트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 933 1...926927928929930931932933934935936937938939940...3399 새 코멘트 Vladimir Perervenko 2018.05.19 22:14 #9321 박사 상인 : 이것은 내가 약 100페이지 전에 Mikhail에게 보여준 R 스크립트에 있습니다. 유전 알고리즘 은 elmnn(활성화 함수, HPC 시드, 숨겨진 뉴런의 수)에 대한 매개변수를 열거합니다. 유전학에 대한 적합성 함수에서 elmnn 모델 위원회는 이러한 매개변수를 사용하여 훈련되고 kfold 등으로 평가됩니다. 스크립트 자체는 elmnn 및 베이지안 최적화에 대한 기사에서 영감을 받아 작성되었습니다. 하지만 나는 Baes 대신 유전학을 했고 훨씬 더 빨리 효과가 있었고 위원회의 평가를 내 취향에 맞게 만들었습니다. 이해했다. 당신이 전에 그것에 대해 쓰지 않았거나 내가 놓친.. 행운을 빕니다 Aleksey Vyazmikin 2018.05.19 22:20 #9322 박사 상인 : 유전학에 대한 적합성 함수에서 elmnn 모델 위원회는 이러한 매개변수를 사용하여 훈련되고 kfold 등으로 평가됩니다. 피트니스 기능을 통한 트레이닝에 대해 자세히 알려주실 수 있나요? 내 예측기가 이러한 유형의 NN에 대해 작동할 수 있습니까? 그들이 할 수 있다면 어떻게 시도합니까? Vladimir Perervenko 2018.05.19 22:21 #9323 로프필드 : 어느 기간 동안 데이터를 덤프합니까? 나는 2년의 차이가 있고 데이터의 차이는 15초입니다. 예측 변수: "(double)(val1 < val2)" 형식으로 생성된 30개의 자연 및 1000개 이상. 저도 처음에는 예측 변수의 수를 줄여야 한다고 생각했지만 실제로는 많을수록 좋은 것으로 나타났습니다. 물론 2년 동안 1000개의 예측자는 약 3GB의 볼륨을 제공합니다. 이러한 볼륨과 함께 R을 사용하는 것은 심각하지 않습니다. 흥미롭네요 왜? TensorFlow, Spark, MXNet과 같은 프로젝트에 연결된 Cython 및 Jython이 있기 때문에 Python은 데이터 마이닝에서 R을 능가했습니다. 그는 (Python) 누구도 우회하지 않았습니다. 누가 컨소시엄 R에 들어갔는지 보셨나요? 어떤 언어가 더 나은지에 대한 무의미한 논쟁을 다시 시작하지 마십시오. 또한 이제 두 가지를 동시에 안전하게 사용할 수 있습니다. Cython과 Jython에 대해 미소를 지었습니다. 행운을 빕니다 Roffild 2018.05.20 00:08 #9324 누구나 컨소시엄에 가입할 수 있지만 이것이 완전한 지원을 의미하지는 않습니다. RStudio는 Anaconda와 달리 축척, 좌표 등 그래프로 정상적으로 작동하는 방법을 모릅니다. 이제 서버 컴퓨팅의 표준이 된 https://jupyter.org/입니다. Project Jupyter jupyter.org Jupyter Notebooks are an open document format based on JSON. They contain a complete record of the user's sessions and include code, narrative text, equations and rich output. Go back Interactive Computing Protocol The Notebook communicates with computational Kernels using the Interactive Computing Protocol, an open network protocol... Dr. Trader 2018.05.20 00:13 #9325 알렉세이 비아즈미킨 : 피트니스 기능을 통한 트레이닝에 대해 자세히 알려주실 수 있나요? 내 예측기가 이러한 유형의 NN에 대해 작동할 수 있습니까? 그들이 할 수 있다면 어떻게 시도합니까? 대략적으로 말하면 매개변수가 있는 기능이 있습니다. 바로 뉴런 설정입니다. 함수는 이러한 매개변수에 따라 뉴런을 훈련시키고 결과를 평가합니다. 그리고 유전적 최적화기는 더 높은 점수를 얻기 위해 함수의 이러한 모든 매개변수를 선택합니다. 즉, 더 나은 설정을 찾기 위해 다른 매개변수로 이 함수를 수천 번 호출합니다. 이것은 MT5 옵티마이저의 유전학과 유사합니다. 시도해 볼 수 있습니다. 제 블로그에 대략적인 R 코드가 있지만 예측 변수에 대한 평가 및 스크리닝을 추가해야 하며 뉴런 자체에서는 이 작업을 수행하지 않습니다. 예측 변수를 삭제하지 않으면 과적합과 나쁜 결과가 발생할 가능성이 큽니다. Aleksey Vyazmikin 2018.05.20 00:27 #9326 박사 상인 : 대략적으로 말하면 매개변수가 있는 기능이 있습니다. 바로 뉴런 설정입니다. 함수는 이러한 매개변수에 따라 뉴런을 훈련시키고 결과를 평가합니다. 그리고 유전적 최적화기는 더 높은 점수를 얻기 위해 함수의 이러한 모든 매개변수를 선택합니다. 즉, 더 나은 설정을 찾기 위해 다른 매개변수로 이 함수를 수천 번 호출합니다. 이것은 MT5 옵티마이저의 유전학과 유사합니다. 시도해 볼 수 있습니다. 제 블로그에 대략적인 R 코드가 있지만 예측 변수에 대한 평가 및 스크리닝을 추가해야 하며 뉴런 자체에서는 이 작업을 수행하지 않습니다. 예측 변수를 삭제하지 않으면 과적합과 나쁜 결과가 발생할 가능성이 큽니다. 예, 줄을 서겠습니다. 처음에는 숲을 테스트하고 싶었습니다. 그러나 질문은 왜 옵티마이저에서 예측자를 정렬할 수 없습니까? Vladimir Perervenko 2018.05.20 08:43 #9327 로프필드 : 누구나 컨소시엄에 가입할 수 있지만 이것이 완전한 지원을 의미하지는 않습니다. RStudio는 Anaconda와 달리 축척, 좌표 등 그래프로 정상적으로 작동하는 방법을 모릅니다. 이제 서버 컴퓨팅의 표준이 된 https://jupyter.org/입니다. 개발 자금 조달, 제품 구현이 완전히 지원되지 않습니까?? 문장을 잘못 구성하고 있습니다. 다음과 같이 작성하십시오. "Rstudio에서 일반적으로 그래프로 작업하는 방법을 모릅니다. 아직 배우지 못했습니다." 코멘트가 없는 나머지는 매우 순진합니다. 이 논쟁을 끝내자. MO를 위해 특별히 작성하십시오. 긍정적인 결과는 없지만 약간의 경험이 있지만 시간이 지나면 올 것입니다. 그들에 대해 알려주고 경험을 공유하십시오. 이것은 한 언어가 다른 언어보다 우월하다는 공허한 말보다 훨씬 더 유용할 것입니다. 행운을 빕니다 Yuriy Asaulenko 2018.05.20 17:32 #9328 블라디미르 페레르벤코 : 문장을 잘못 구성하고 있습니다. 다음과 같이 작성하십시오. "Rstudio에서 일반적으로 차트를 사용하는 방법을 모릅니다. 아직 배우지 못했습니다." 그리고 R 자체에는 그래픽이 없습니다. 그리고 카운트 패키지를 통해서도 하나님은 무엇을 알고 계십니다. Dr. Trader 2018.05.20 18:05 #9329 Filter_02 2016 arr_구매 거기에는 클래스 "1"이 "0"을 초과하는 경우도 있으므로 이전에 비해 잘못된 항목이 적습니다. EA에서 이 트리를 사용해 보십시오. 수익 차트에 어떤 내용이 나올지 지켜보는 것도 흥미롭습니다. y_pred y_true 0 하나 0 30715 18216 하나 72076 81753 Dr. Trader 2018.05.20 18:10 #9330 알렉세이 비아즈미킨 : 그러나 질문은 왜 옵티마이저에서 예측자를 정렬할 수 없습니까? 할 수 있다 1...926927928929930931932933934935936937938939940...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것은 내가 약 100페이지 전에 Mikhail에게 보여준 R 스크립트에 있습니다. 유전 알고리즘 은 elmnn(활성화 함수, HPC 시드, 숨겨진 뉴런의 수)에 대한 매개변수를 열거합니다. 유전학에 대한 적합성 함수에서 elmnn 모델 위원회는 이러한 매개변수를 사용하여 훈련되고 kfold 등으로 평가됩니다.
스크립트 자체는 elmnn 및 베이지안 최적화에 대한 기사에서 영감을 받아 작성되었습니다. 하지만 나는 Baes 대신 유전학을 했고 훨씬 더 빨리 효과가 있었고 위원회의 평가를 내 취향에 맞게 만들었습니다.
이해했다. 당신이 전에 그것에 대해 쓰지 않았거나 내가 놓친..
피트니스 기능을 통한 트레이닝에 대해 자세히 알려주실 수 있나요? 내 예측기가 이러한 유형의 NN에 대해 작동할 수 있습니까? 그들이 할 수 있다면 어떻게 시도합니까?
어느 기간 동안 데이터를 덤프합니까?
나는 2년의 차이가 있고 데이터의 차이는 15초입니다. 예측 변수: "(double)(val1 < val2)" 형식으로 생성된 30개의 자연 및 1000개 이상.
저도 처음에는 예측 변수의 수를 줄여야 한다고 생각했지만 실제로는 많을수록 좋은 것으로 나타났습니다.
물론 2년 동안 1000개의 예측자는 약 3GB의 볼륨을 제공합니다. 이러한 볼륨과 함께 R을 사용하는 것은 심각하지 않습니다.
흥미롭네요 왜?
TensorFlow, Spark, MXNet과 같은 프로젝트에 연결된 Cython 및 Jython이 있기 때문에 Python은 데이터 마이닝에서 R을 능가했습니다.
그는 (Python) 누구도 우회하지 않았습니다. 누가 컨소시엄 R에 들어갔는지 보셨나요? 어떤 언어가 더 나은지에 대한 무의미한 논쟁을 다시 시작하지 마십시오. 또한 이제 두 가지를 동시에 안전하게 사용할 수 있습니다. Cython과 Jython에 대해 미소를 지었습니다.
대략적으로 말하면 매개변수가 있는 기능이 있습니다. 바로 뉴런 설정입니다. 함수는 이러한 매개변수에 따라 뉴런을 훈련시키고 결과를 평가합니다. 그리고 유전적 최적화기는 더 높은 점수를 얻기 위해 함수의 이러한 모든 매개변수를 선택합니다. 즉, 더 나은 설정을 찾기 위해 다른 매개변수로 이 함수를 수천 번 호출합니다. 이것은 MT5 옵티마이저의 유전학과 유사합니다.
시도해 볼 수 있습니다. 제 블로그에 대략적인 R 코드가 있지만 예측 변수에 대한 평가 및 스크리닝을 추가해야 하며 뉴런 자체에서는 이 작업을 수행하지 않습니다. 예측 변수를 삭제하지 않으면 과적합과 나쁜 결과가 발생할 가능성이 큽니다.
예, 줄을 서겠습니다. 처음에는 숲을 테스트하고 싶었습니다.
그러나 질문은 왜 옵티마이저에서 예측자를 정렬할 수 없습니까?
개발 자금 조달, 제품 구현이 완전히 지원되지 않습니까??
문장을 잘못 구성하고 있습니다. 다음과 같이 작성하십시오. "Rstudio에서 일반적으로 그래프로 작업하는 방법을 모릅니다. 아직 배우지 못했습니다."
코멘트가 없는 나머지는 매우 순진합니다.
이 논쟁을 끝내자. MO를 위해 특별히 작성하십시오. 긍정적인 결과는 없지만 약간의 경험이 있지만 시간이 지나면 올 것입니다. 그들에 대해 알려주고 경험을 공유하십시오. 이것은 한 언어가 다른 언어보다 우월하다는 공허한 말보다 훨씬 더 유용할 것입니다.
그리고 R 자체에는 그래픽이 없습니다. 그리고 카운트 패키지를 통해서도 하나님은 무엇을 알고 계십니다.
Filter_02 2016 arr_구매
거기에는 클래스 "1"이 "0"을 초과하는 경우도 있으므로 이전에 비해 잘못된 항목이 적습니다. EA에서 이 트리를 사용해 보십시오. 수익 차트에 어떤 내용이 나올지 지켜보는 것도 흥미롭습니다.
할 수 있다