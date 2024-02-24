트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1873 1...186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.07.14 14:58 #18721 로르샤흐 : 네트워크를 다루는 사람이 있습니까? Epoch 수, 배치 크기 및 레인 속도의 비율을 어떻게 선택합니까? 스토캐스틱의 기간을 선택하는 것과 똑같은 방식으로 정확히 동일한 결과를 얻습니다. Rorschach 2020.07.14 15:22 #18722 이 세 가지 매개변수는 n1에서 MA10을 사용하거나 m1에서 MA600을 사용하는 것과 같이 매우 영리하게 연결되어 있습니다. Mihail Marchukajtes 2020.07.14 17:09 #18723 로르샤흐 : 네트워크를 다루는 사람이 있습니까? Epoch 수, 배치 크기 및 레인 속도의 비율을 어떻게 선택합니까? 흥미로운 질문을 하셨습니다! 내가 어떻게하는지 확인하십시오. Reshetov 옵티마이저는 두 클래스를 나누는 초평면에 대한 벡터의 방향을 결정하는 지원 벡터 방법을 구현한다는 것을 상기시켜 드리겠습니다. 그리고 아시다시피 이 방법은 가장 노동 집약적이며 오류의 역전파를 찾는 기울기 하강법이 아닙니다. 여기서는 약간 다릅니다. 두 개의 서로 다른 피처 사이에 수직인 평면을 찾는 것과 비슷하지만 이 평면이 두 클래스에 수직이 되도록 이 두 클래스의 최대 거리를 고려합니다. 일반적으로 이러한 공포는 모든 벡터에서 발생합니다. 걱정하지 마세요. 엄마. 다음 벡터가 변경되면 이전 평면이 이동하고 한 에포크 동안 근처에 있는 다른 클래스 근처의 모든 평면을 나누는 검색이 있으므로 걱정하지 마십시오. 그래서 나에게 에포크의 수는 동적으로 변합니다. 대단한 것은 아니며 아마도 열렸을 것입니다. 그리고 변화의 논리는 다항식에 주어진 입력의 수에 따라 달라집니다. 새로운 항목이 있을 때마다 검색이 기하학적으로 늘어납니다. 결과적으로 11개의 입력으로 약 800개의 Epoch가 있고 5개의 경우 약 3000개의 Epoch를 쓰고 싶지만 그제서야 깨달았습니다. 오랜만에 자바를 안 올렸는데 RSME가 뭔지도 몰라서 솔직히 지옥에 보내줬는데 이걸로 덮는 거 봤는데 mytarmailS 맞죠?? ?? 그래서 저는 나쁜 사람이 아닙니다. 처음부터 그런 비난을 하기 위해 내가 일하는 것이 바보가 될 것입니다 :-) 그냥 농담이에요, 그래서 저는 친절할 때 :-)))))))))))))))))))) ))!!!!!!!!!!!!! 여기 정확한 데이터가 있습니다. <7=1600 epochs, >=12 epochs 30이 됩니다. 나는 지금 내가 능력에서 맹렬히 잃고 있다는 것을 이해하지만 방법의 아킬레스건. 코어 수뿐만 아니라 주파수도 필요합니다. 다른 방법들에 비해 적절하지 않습니까? 난 그냥 이해가 안 돼요.... 컴퓨터에 대한 쉬운 방법을 찾는 것은 분명히 적어도 자신을 제한하고 있습니다... 독점 IMHO!!!!! 그리고 제가 드린 데이터는 최대 주파수 32코어 입니다..... 가끔 메일로 빌려드립니다. 적극 권장합니다.... 편리한 기능, 광고가 전혀 없습니다 :-) 그리고 네, mytarmails, 제가 이 게시물에서 귀하를 언급한 것은 헛된 것이 아닙니다. 왜냐하면 귀하가 제안한 평가를 파악하고 매우 흥미롭다는 것을 알았기 때문입니다. 나는 최적화 과정에서 그것을 사용하지 않고 그것이 무엇인지 보기만 한다면 내가 받은 모델의 추정치는 얼마가 될 것인지 스스로에게 질문했다. 가장 좋은 모델은 동일한 최적화 결과(훈련 조건에 따라)를 보여주지만 동시에 RMSE 점수가 더 나쁜 모델이라는 느낌이 있습니다. 어떻게 생각하나요? 이해하거나 반복합니까? 그러니 술 마시지 마세요... 자기야, 오래전부터 말하고 싶었어. 케이스가 없어서 찾아갔습니다 :-))))))) 거기에서 그래프를 그려야 명확하지만 중단됩니다. 로딩하지마... mytarmailS www.mql5.com Профиль трейдера 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 멋진 퍼포먼스 원시 아이디어 [삭제] 2020.07.14 18:03 #18724 어떤 식 으로든 누락 된 따옴표로 버그를 잡을 수 없습니다) 날짜/시간 인덱스(5분)가 있는 데이터 프레임이 있다고 가정해 보겠습니다. 2시간 단위로 분류됩니다. 첫 번째 시간에 이어 두 번째 시간, 두 번째 시간에 이어집니다. 1시간 후의 일. 낮. 사이클에서 약 5분 또는 전체 시간의 간격이 있는지 확인하고 그 중 적어도 하나에 간격이 있는 경우 몇 시간을 줄여야 합니다. 유형별 dropna 또는 fillna(가장 가까운 값의 경우). 하지만 NA가 없다. [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 MQL4 및 MQL5에 대한 NFA는 2009년 5월 15일부터 mytarmailS 2020.07.14 18:11 #18725 마이클 마르쿠카이테스 : 그녀는 머리에 문제가 있다 막심 드미트리예프스키 : 들어보니 무리해서 이익이 전혀 안나는 것 같은데 정보 자체를 제시하는데 MO 정보를 더 큰 TF의 양초 형태로 제시해야 한다는 의혹이 있다. 예를 들면, 시간의 시작부터 종료까지의 시간을 5분으로 표시하고 다음을 예측합니다. 시간이 흐르고 클러스터를 어지럽히는 것보다 나쁘지도 않고 더 좋지도 않을 것 같지만 이것은 순전히 가설입니다. [삭제] 2020.07.14 18:45 #18726 mytarmails : 들어보니 무리해서 이익이 전혀 안나는 것 같은데 정보 자체를 제시하는데 MO 정보를 더 큰 TF의 양초 형태로 제시해야 한다는 의혹이 있다. 예를 들면, 시간의 시작부터 종료까지의 시간을 5분으로 표시하고 다음을 예측합니다. 시간이 흐르고 클러스터를 어지럽히는 것보다 나쁘지도 않고 더 좋지도 않을 것 같지만 이것은 순전히 가설입니다. 어쨌든, 상관없이 그러나 어딘가에서 몇 시간 또는 몇 분을 건너 뛰고 어디를 봐야할지 잘 모르겠습니다. 기본적으로 시계의 접점이 맞지 않아 전에 했던 것처럼 내 파일에 커브를 만들 수 있습니까? 클러스터 없이 가능 5시간과 6시간을 잡습니다. 5시에서 6시 방향으로 움직일 때 거의 같은 크기로 날카로운 점프가 때때로 발생합니다. 이것이 실제 전환일 가능성은 낮고, 어딘가에서 한 시간 건너뛰고 하루에 교대가 있을 가능성이 큽니다. 이 때문에 클러스터링이 비뚤어지게 작동할 수 있습니다. 파일: quotes.zip 286 kb mytarmailS 2020.07.14 19:14 #18727 막심 드미트리예프스키 : 어쨌든, 상관없이 그러나 어딘가에서 몇 시간 또는 몇 분을 건너 뛰고 어디를 봐야할지 잘 모르겠습니다. 기본적으로 시계의 접점이 맞지 않아 전에 했던 것처럼 내 파일에 커브를 만들 수 있습니까? 클러스터 없이 가능 5시간과 6시간을 잡습니다. 5시에서 6시 방향으로 움직일 때 거의 같은 크기로 날카로운 점프가 때때로 발생합니다. 이것이 실제 전환일 가능성은 낮고, 어딘가에서 한 시간 건너뛰고 하루에 교대가 있을 가능성이 큽니다. 이 때문에 클러스터링이 비뚤어지게 작동할 수 있습니다. 나는 노력할 것이다 -------------- 이게 대체 뭐야??? 그것은해야한다?? Mihail Marchukajtes 2020.07.14 19:15 #18728 mytarmailS : 그녀는 머리에 문제가 있다 아니, 나한테 똥을 던지는 게 싫어.... Rorschach 2020.07.14 19:21 #18729 누가 운동하고 싶어? 위 그래프는 입구, 세 번째 그래프는 출구입니다. 2번과 4번 테스트. 일부 설명, 1 증가 차트, 3 차트는 "클래식" 시스템을 구매하라는 신호입니다. 그건 그렇고, 빠른 질문입니다. 지그재그 및 높음/낮음 표시기와 같은 논리 및 메모리 표시기를 에뮬레이트할 수 있습니까? [삭제] 2020.07.14 19:31 #18730 mytarmailS : 나는 노력할 것이다 -------------- 이게 대체 뭐야??? 그것은해야한다?? 쉼표 구분 기호가 있습니다 1...186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
네트워크를 다루는 사람이 있습니까? Epoch 수, 배치 크기 및 레인 속도의 비율을 어떻게 선택합니까?
스토캐스틱의 기간을 선택하는 것과 똑같은 방식으로 정확히 동일한 결과를 얻습니다.
흥미로운 질문을 하셨습니다! 내가 어떻게하는지 확인하십시오. Reshetov 옵티마이저는 두 클래스를 나누는 초평면에 대한 벡터의 방향을 결정하는 지원 벡터 방법을 구현한다는 것을 상기시켜 드리겠습니다. 그리고 아시다시피 이 방법은 가장 노동 집약적이며 오류의 역전파를 찾는 기울기 하강법이 아닙니다. 여기서는 약간 다릅니다. 두 개의 서로 다른 피처 사이에 수직인 평면을 찾는 것과 비슷하지만 이 평면이 두 클래스에 수직이 되도록 이 두 클래스의 최대 거리를 고려합니다. 일반적으로 이러한 공포는 모든 벡터에서 발생합니다. 걱정하지 마세요. 엄마. 다음 벡터가 변경되면 이전 평면이 이동하고 한 에포크 동안 근처에 있는 다른 클래스 근처의 모든 평면을 나누는 검색이 있으므로 걱정하지 마십시오. 그래서 나에게 에포크의 수는 동적으로 변합니다. 대단한 것은 아니며 아마도 열렸을 것입니다. 그리고 변화의 논리는 다항식에 주어진 입력의 수에 따라 달라집니다. 새로운 항목이 있을 때마다 검색이 기하학적으로 늘어납니다. 결과적으로 11개의 입력으로 약 800개의 Epoch가 있고 5개의 경우 약 3000개의 Epoch를 쓰고 싶지만 그제서야 깨달았습니다. 오랜만에 자바를 안 올렸는데 RSME가 뭔지도 몰라서 솔직히 지옥에 보내줬는데 이걸로 덮는 거 봤는데 mytarmailS 맞죠?? ?? 그래서 저는 나쁜 사람이 아닙니다. 처음부터 그런 비난을 하기 위해 내가 일하는 것이 바보가 될 것입니다 :-) 그냥 농담이에요, 그래서 저는 친절할 때 :-)))))))))))))))))))) ))!!!!!!!!!!!!!
여기 정확한 데이터가 있습니다. <7=1600 epochs, >=12 epochs 30이 됩니다. 나는 지금 내가 능력에서 맹렬히 잃고 있다는 것을 이해하지만 방법의 아킬레스건. 코어 수뿐만 아니라 주파수도 필요합니다. 다른 방법들에 비해 적절하지 않습니까? 난 그냥 이해가 안 돼요.... 컴퓨터에 대한 쉬운 방법을 찾는 것은 분명히 적어도 자신을 제한하고 있습니다... 독점 IMHO!!!!! 그리고 제가 드린 데이터는 최대 주파수 32코어 입니다..... 가끔 메일로 빌려드립니다. 적극 권장합니다.... 편리한 기능, 광고가 전혀 없습니다 :-)
그리고 네, mytarmails, 제가 이 게시물에서 귀하를 언급한 것은 헛된 것이 아닙니다. 왜냐하면 귀하가 제안한 평가를 파악하고 매우 흥미롭다는 것을 알았기 때문입니다. 나는 최적화 과정에서 그것을 사용하지 않고 그것이 무엇인지 보기만 한다면 내가 받은 모델의 추정치는 얼마가 될 것인지 스스로에게 질문했다. 가장 좋은 모델은 동일한 최적화 결과(훈련 조건에 따라)를 보여주지만 동시에 RMSE 점수가 더 나쁜 모델이라는 느낌이 있습니다. 어떻게 생각하나요? 이해하거나 반복합니까? 그러니 술 마시지 마세요... 자기야, 오래전부터 말하고 싶었어. 케이스가 없어서 찾아갔습니다 :-)))))))
날짜/시간 인덱스(5분)가 있는 데이터 프레임이 있다고 가정해 보겠습니다. 2시간 단위로 분류됩니다. 첫 번째 시간에 이어 두 번째 시간, 두 번째 시간에 이어집니다. 1시간 후의 일. 낮.
사이클에서 약 5분 또는 전체 시간의 간격이 있는지 확인하고 그 중 적어도 하나에 간격이 있는 경우 몇 시간을 줄여야 합니다. 유형별 dropna 또는 fillna(가장 가까운 값의 경우). 하지만 NA가 없다.
들어보니 무리해서 이익이 전혀 안나는 것 같은데 정보 자체를 제시하는데 MO 정보를 더 큰 TF의 양초 형태로 제시해야 한다는 의혹이 있다. 예를 들면, 시간의 시작부터 종료까지의 시간을 5분으로 표시하고 다음을 예측합니다. 시간이 흐르고 클러스터를 어지럽히는 것보다 나쁘지도 않고 더 좋지도 않을 것 같지만 이것은 순전히 가설입니다.
그러나 어딘가에서 몇 시간 또는 몇 분을 건너 뛰고 어디를 봐야할지 잘 모르겠습니다. 기본적으로 시계의 접점이 맞지 않아
전에 했던 것처럼 내 파일에 커브를 만들 수 있습니까? 클러스터 없이 가능
5시간과 6시간을 잡습니다.
5시에서 6시 방향으로 움직일 때 거의 같은 크기로 날카로운 점프가 때때로 발생합니다. 이것이 실제 전환일 가능성은 낮고, 어딘가에서 한 시간 건너뛰고 하루에 교대가 있을 가능성이 큽니다. 이 때문에 클러스터링이 비뚤어지게 작동할 수 있습니다.
나는 노력할 것이다
누가 운동하고 싶어? 위 그래프는 입구, 세 번째 그래프는 출구입니다. 2번과 4번 테스트. 일부 설명, 1 증가 차트, 3 차트는 "클래식" 시스템을 구매하라는 신호입니다. 그건 그렇고, 빠른 질문입니다. 지그재그 및 높음/낮음 표시기와 같은 논리 및 메모리 표시기를 에뮬레이트할 수 있습니까?
