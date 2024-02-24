트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 862 1...855856857858859860861862863864865866867868869...3399 새 코멘트 Vladimir Karputov 2018.04.26 06:16 #8611 막심 드미트리예프스키 : 멋진 변동성 지표를 만들었습니다. 추가된 볼륨 기능으로 필요한 사람이 있습니까? https://www.mql5.com/ru/code/12567 그래서 다시 수정하고 틱 볼륨을 추가하고 이 모든 것에서 루트를 취했습니다(이유는 일반적으로 주기를 결정합니다). 지연을 변경할 수 있는 빨간색 표시 숙제: 변동성 n 막대를 미리 예측하고 다시 가격으로 변환 가장 쉬운 방법: autoregression 및 https://www.mql5.com/en/articles/318 코드가 아직 업데이트되지 않았습니까? [삭제] 2018.04.26 06:18 #8612 블라디미르 카르푸토프 : 코드가 아직 업데이트되지 않았습니까? 이것은 내 지표가 아닙니다 Vladimir Karputov 2018.04.26 06:20 #8613 막심 드미트리예프스키 : 이것은 내 지표가 아닙니다 죄송합니다. 보지 않았다. 그런 다음 다음과 같이 하십시오. 버전을 업로드하시겠습니까? [삭제] 2018.04.26 06:22 #8614 블라디미르 카르푸토프 : 죄송합니다. 보지 않았다. 그런 다음 다음과 같이 하십시오. 버전을 업로드하시겠습니까? 무엇 때문에? 수정한 모습을 보여줬습니다 + 변동성을 예측하기 더 쉬운 비교는 아직 없습니다 - 원래 지표에서 또는 수정됨 Mihail Marchukajtes 2018.04.26 06:32 #8615 음....바스타 카라푸지키, 춤 끝!!!! 오늘 우리는 출구에 대한 좋은 수준의 VI를 가진 BO의 모델을 얻을 수 있었습니다. 이 짐승이 얼마나 강한지 봅시다. R+레셰토프+R. 여기에서 모든 것을 한 번에 볼 수 있습니다. 누가 멋져요 :-) 좋아, 밤은 잠이 오지 않았지만 나는 순위에 있습니다. Bo와 함께 플레이하고 싶은 사람들을 위해 다음을 수행합니다. 여기에서 기본 TD Sequence 표시기를 다운로드하십시오. 매개변수 5와 5를 사용하여 M15 파운드 차트에 던지고 녹색 점이 표시되자마자 녹색 점이 나타날 때까지 기다렸다가 즉시 이 분기에 들어가 BO 거래에 대한 권장 사항을 기다립니다. 오늘 저녁까지 아직 집에 있으니 장사할게, 괜찮은 것 같아... 코딩하는 방법? 다중 기간 표시기 10포인트 3.mq4 [삭제] 2018.04.26 06:35 #8616 마이클 마르쿠카이테스 : 글쎄, 당신은 잘 목표하고 있습니다, 당신은 BO에 자신의 헤지 펀드를 만들 수 없습니다 Mihail Marchukajtes 2018.04.26 06:42 #8617 막심 드미트리예프스키 : 글쎄, 당신은 잘 목표하고 있습니다, 당신은 BO에 자신의 헤지 펀드를 만들 수 없습니다 글쎄요. 재미를 위해!!! 어디에도 올라가지 않도록 손을 잡아주세요... :-) Mihail Marchukajtes 2018.04.26 08:10 #8618 마법사_ : 고맙습니다! 지시를 따랐습니다. 녹색 점을 기대하십시오! 당신은 진짜입니까 아니면 농담입니까??? 비아냥거릴때도, 진짜 바글바글할 때도 이해가 안가는데.... 스크린샷을 보여주세요. 표시가 맞는지 확인해야 합니다..... Mihail Marchukajtes 2018.04.26 08:23 #8619 자, 여기 BO의 첫 번째 신호가 있습니다. 다음 바는 30분 후에 열릴 것이다..... Mihail Marchukajtes 2018.04.26 09:26 #8620 잘. 마술사??? BO의 진행 상황에 놀랐습니까??? 이미 2마리가 들어왔으니 이제라도 1마리만 더 데마이가 날아갈 것이다. 바라보다. 유유유를 위한 스페셜... 화살표는 한 막대 다음에 막대가 무엇인지 알려줍니다. 즉, 우리는 건설중인 것을 건너 뛰고 다음에는 옵션을 사려고 생각합니다. 잘 지내고 있나요? 나랑???... 1...855856857858859860861862863864865866867868869...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
멋진 변동성 지표를 만들었습니다. 추가된 볼륨
기능으로 필요한 사람이 있습니까?
https://www.mql5.com/ru/code/12567
그래서 다시 수정하고 틱 볼륨을 추가하고 이 모든 것에서 루트를 취했습니다(이유는 일반적으로 주기를 결정합니다).
지연을 변경할 수 있는 빨간색 표시
숙제: 변동성 n 막대를 미리 예측하고 다시 가격으로 변환
가장 쉬운 방법: autoregression 및 https://www.mql5.com/en/articles/318
코드가 아직 업데이트되지 않았습니까?
이것은 내 지표가 아닙니다
그런 다음 다음과 같이 하십시오. 버전을 업로드하시겠습니까?
그런 다음 다음과 같이 하십시오. 버전을 업로드하시겠습니까?
무엇 때문에? 수정한 모습을 보여줬습니다
+ 변동성을 예측하기 더 쉬운 비교는 아직 없습니다 - 원래 지표에서 또는 수정됨
음....바스타 카라푸지키, 춤 끝!!!! 오늘 우리는 출구에 대한 좋은 수준의 VI를 가진 BO의 모델을 얻을 수 있었습니다. 이 짐승이 얼마나 강한지 봅시다. R+레셰토프+R. 여기에서 모든 것을 한 번에 볼 수 있습니다. 누가 멋져요 :-)
좋아, 밤은 잠이 오지 않았지만 나는 순위에 있습니다. Bo와 함께 플레이하고 싶은 사람들을 위해 다음을 수행합니다. 여기에서 기본 TD Sequence 표시기를 다운로드하십시오. 매개변수 5와 5를 사용하여 M15 파운드 차트에 던지고 녹색 점이 표시되자마자 녹색 점이 나타날 때까지 기다렸다가 즉시 이 분기에 들어가 BO 거래에 대한 권장 사항을 기다립니다. 오늘 저녁까지 아직 집에 있으니 장사할게, 괜찮은 것 같아...
글쎄, 당신은 잘 목표하고 있습니다, 당신은 BO에 자신의 헤지 펀드를 만들 수 없습니다
글쎄요. 재미를 위해!!! 어디에도 올라가지 않도록 손을 잡아주세요... :-)
고맙습니다! 지시를 따랐습니다. 녹색 점을 기대하십시오!
당신은 진짜입니까 아니면 농담입니까??? 비아냥거릴때도, 진짜 바글바글할 때도 이해가 안가는데....
스크린샷을 보여주세요. 표시가 맞는지 확인해야 합니다.....
잘. 마술사??? BO의 진행 상황에 놀랐습니까??? 이미 2마리가 들어왔으니 이제라도 1마리만 더 데마이가 날아갈 것이다. 바라보다. 유유유를 위한 스페셜...
화살표는 한 막대 다음에 막대가 무엇인지 알려줍니다. 즉, 우리는 건설중인 것을 건너 뛰고 다음에는 옵션을 사려고 생각합니다. 잘 지내고 있나요? 나랑???...