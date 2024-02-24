트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1463 1...145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2019.05.03 19:36 #14621 도서관 : 나는 논쟁하지 않는다. 내 생각에 숲은 빠른 액세스가 가능한 데이터베이스입니다. 약 3년 전 저는 MySQL에서 템플릿 엔진을 만들었습니다. 백만 개의 예 중 50개의 열에 대해 가장 유사한 10-20개의 예가 검색되었습니다. 1초가 1초가 부족합니다. 숲은 이 10-20가지 예를 모으면 수백, 수천 배 더 빨리 잎사귀를 찾습니다. 오히려 PLM, 또는 덜 정확하게는 연관 어레이입니다. 그런데 몇 년 동안 데이터베이스가 없는 자동 전화 교환은 상상할 수 없습니다. Access 또는 SQL Server를 사용했는데 이제는 SQLite 로 전환했습니다. 간단하고 세련되었습니다.)) [삭제] 2019.05.03 20:18 #14622 유리 아사울렌코 : 그는 논리 수준에서 모든 것을 완벽하게 기억할 것입니다. 그가 기억하지 못한다면 이것은 작업을 설정하는 문제입니다. 따라서 이 스레드의 앞부분에서 숲 이 실제 시장 VR을 예측하는 데 탁월한 역할을 하는 것으로 나타났습니다. 그건 그렇고, 나는 이것을 보여주지 않았지만 훈련은 내 데이터로 수행되었습니다 . https://www.mql5.com/en/blogs/post/724896 ))))) 다시 한 번, 선생님 선생님께 감사드립니다. Прогнозирование цены нейросетью. 2 2019.02.25www.mql5.com Сейчас я решил монетизировать результаты прогноза, и посмотреть, можно ли из этого прогноза извлечь реальную пользу. Для этого на графике сравнивались результата прогноза и смещение реальной цены на интервале 5 м. Вначале график самого прогноза, где сравнивается мат.ожидание (М) прогноза смещения с реальным смещением М цены. И теперь график... Yuriy Asaulenko 2019.05.03 20:45 #14623 막심 드미트리예프스키 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/724896 ))))) 다시 한 번, 선생님 선생님께 감사드립니다. 글쎄, 당신이 아무것도 이해하지 못한다면 같은 정신으로 계속하십시오. 정신과를 가보라고 합니다 위협 댓글에는 일반적으로 어리 석음이 쓰여 있습니다. [삭제] 2019.05.03 20:50 #14624 유리 아사울렌코 : 글쎄, 당신이 아무것도 이해하지 못한다면 같은 정신으로 계속하십시오. 정신과를 가보라고 합니다 위협 댓글에는 일반적으로 어리 석음이 쓰여 있습니다. RMS와 표준편차 를 구별하는 방법을 이미 배웠습니까? Yuriy Asaulenko 2019.05.03 20:53 #14625 막심 드미트리예프스키 : RMS와 표준편차 를 구별하는 방법을 이미 배웠습니까? 얘야, 산책하러 가자. [삭제] 2019.05.03 20:53 #14626 유리 아사울렌코 : 얘야, 산책하러 가자. 요컨대, 아니면 ... 뇌가 아니면 몰라, 도움이 될 것이 없습니다 Yuriy Asaulenko 2019.05.03 20:57 #14627 막심 드미트리예프스키 : 요컨대, 아니면 ... 뇌가 아니면 몰라, 도움이 될 것이 없습니다 당신은 정신과 의사에게. [삭제] 2019.05.03 21:06 #14628 유리 아사울렌코 : 당신은 정신과 의사에게. 사람들의 의사 소통을 방해하지 말고 계속 오이를 재배하십시오. Yuriy Asaulenko 2019.05.03 21:22 #14629 막심 드미트리예프스키 : 사람들의 의사 소통을 방해하지 말고 계속 오이를 재배하십시오. 진행자님, 언제까지 이 바보짓이 계속될까요? 유치원 수준이라 얼굴도 하고 혀도 내밀어야 했다. 이 말도 안되는 소리를 멈춰주세요. [삭제] 2019.05.03 21:27 #14630 asaulenka, 당신은 전쟁을 원했습니까? 무릎을 꿇고 거기에 쓰여진 내용을 이해하면 결국 용서를 구하기 위해 기어 갈 것입니다 (내생의 mb) 1...145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 논쟁하지 않는다.
내 생각에 숲은 빠른 액세스가 가능한 데이터베이스입니다.
약 3년 전 저는 MySQL에서 템플릿 엔진을 만들었습니다. 백만 개의 예 중 50개의 열에 대해 가장 유사한 10-20개의 예가 검색되었습니다. 1초가 1초가 부족합니다. 숲은 이 10-20가지 예를 모으면 수백, 수천 배 더 빨리 잎사귀를 찾습니다.
그런데 몇 년 동안 데이터베이스가 없는 자동 전화 교환은 상상할 수 없습니다. Access 또는 SQL Server를 사용했는데 이제는 SQLite 로 전환했습니다. 간단하고 세련되었습니다.))
그는 논리 수준에서 모든 것을 완벽하게 기억할 것입니다. 그가 기억하지 못한다면 이것은 작업을 설정하는 문제입니다.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/724896
))))) 다시 한 번, 선생님 선생님께 감사드립니다.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/724896
))))) 다시 한 번, 선생님 선생님께 감사드립니다.
글쎄, 당신이 아무것도 이해하지 못한다면 같은 정신으로 계속하십시오. 정신과를 가보라고 합니다
RMS와 표준편차 를 구별하는 방법을 이미 배웠습니까?
RMS와 표준편차 를 구별하는 방법을 이미 배웠습니까?
얘야, 산책하러 가자.
요컨대, 아니면 ... 뇌가 아니면 몰라, 도움이 될 것이 없습니다
요컨대, 아니면 ... 뇌가 아니면 몰라, 도움이 될 것이 없습니다
당신은 정신과 의사에게.
사람들의 의사 소통을 방해하지 말고 계속 오이를 재배하십시오.
사람들의 의사 소통을 방해하지 말고 계속 오이를 재배하십시오.
asaulenka, 당신은 전쟁을 원했습니까? 무릎을 꿇고 거기에 쓰여진 내용을 이해하면 결국 용서를 구하기 위해 기어 갈 것입니다 (내생의 mb)