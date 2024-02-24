트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1456 1...144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2019.04.29 03:01 #14551 막심 드미트리예프스키 : 이것은 뉴런이 아니라 Galton 보드입니다. 그들은 학교를 통과합니다. 부럽다, 나는 학교에서 이것을 겪지 않았다. 설명을 읽어보니 정규 분포가 있어야 하지만 비디오는 다른 효과를 냅니다. 분포가 거의 균일 하고 검은 공이 중앙에 부딪힙니다. [삭제] 2019.04.29 03:44 #14552 정규 분포는 모든 값을 가질 수 있으며 표준일 필요는 없습니다. 거의 균일 - 그러한 분포 없음 검은 공은 더 무겁습니다. 색상 때문에가 아니라 중앙을 칩니다. Aleksey Vyazmikin 2019.04.29 08:49 #14553 막심 드미트리예프스키 : 정규 분포는 모든 값을 가질 수 있으며 표준일 필요는 없습니다. 거의 균일 - 그러한 분포 없음 검은 공은 더 무겁습니다. 색상 때문이 아니라 중앙을 칩니다. 예,이 공에는 특성이 있으므로 서로 다릅니다. 이것은 데이터 선택을 본 레이아웃 일뿐입니다. Aleksei Kuznetsov 2019.05.01 17:48 #14554 시장 변동성에 대해 ... 저는 숲에 고정 TP/SL로 거래하도록 가르치려고 합니다. 흥미로운 백테스트를 보았습니다(즉, 이야기에 적합함). 2017년 1월 17일까지 TP=120, SL=80 세트가 좋은 수익을 냈다가 작동을 멈췄습니다. 분명히 가격 변동의 진폭은 변경되었습니다. 예를 들어 2016년 비슷한 지점에서 120포인트에 도달하는 것을 멈췄습니다. 포워드는 2017 년 전체와 거의 비슷하게 나타났습니다. 50/50 Yuriy Asaulenko 2019.05.01 19:19 #14555 막심 드미트리예프스키 : 정규 분포는 모든 값을 가질 수 있으며 표준일 필요는 없습니다. 정신과 의사에게. Sergey Chalyshev 2019.05.01 21:08 #14556 도서관 : 시장 변동성에 대해 ... 고정 TP/SL과 거래하도록 숲을 훈련시키려고 합니다. 흥미로운 백테스트를 보았습니다(즉, 이야기에 적합함). 2017년 1월 17일까지 TP=120, SL=80 세트가 좋은 수익을 냈다가 작동을 멈췄습니다. 분명히 가격 변동의 진폭은 변경되었습니다. 예를 들어 2016년 비슷한 지점에서 120포인트에 도달하는 것을 멈췄습니다. 포워드는 2017 년 전체와 거의 비슷하게 나타났습니다. 50/50 이것은 좋은 "적합"이며 이미 수익성있는 전략을 수립하는 것이 가능합니다. Aleksei Kuznetsov 2019.05.01 21:16 #14557 세르게이 찰리셰프 : 이것은 좋은 "적합"이며 이미 수익성있는 전략을 수립하는 것이 가능합니다. Forward 50/50 - 이것은 거래하기에 흥미롭지 않습니다. Sergey Chalyshev 2019.05.01 21:23 #14558 도서관 : Forward 50/50 - 이것은 거래하기에 흥미롭지 않습니다. 신경망에서 최고를 얻을 수는 없습니다. 좋은 mm를 적용하면 행복할 것입니다. Aleksei Kuznetsov 2019.05.01 21:28 #14559 세르게이 찰리셰프 : 신경망에서 최고를 얻을 수는 없습니다. 좋은 mm를 적용하면 행복할 것입니다. 평균을 내는 것은 불가능할 것입니다. 연속으로 너무 많은 손실 거래가 있습니다. Sergey Chalyshev 2019.05.01 21:31 #14560 도서관 : 평균을 내는 것은 불가능할 것입니다. 연속으로 너무 많은 손실 거래가 있습니다. 귀하의 사진으로 판단하면 많은 사람들이 꿈꾸는 정규 분포로 판명되었습니다. 똑똑한 mm를 사용해야하며 어리석게 두 번은 안됩니다. 추신 감사합니다, 이것은 많은, 아니 감사합니다, 내 계정에 대한 관심이 바로 ))) 1...144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것은 뉴런이 아니라 Galton 보드입니다. 그들은 학교를 통과합니다.
부럽다, 나는 학교에서 이것을 겪지 않았다.
설명을 읽어보니 정규 분포가 있어야 하지만 비디오는 다른 효과를 냅니다. 분포가 거의 균일 하고 검은 공이 중앙에 부딪힙니다.
정규 분포는 모든 값을 가질 수 있으며 표준일 필요는 없습니다.
거의 균일 - 그러한 분포 없음
검은 공은 더 무겁습니다. 색상 때문에가 아니라 중앙을 칩니다.
예,이 공에는 특성이 있으므로 서로 다릅니다. 이것은 데이터 선택을 본 레이아웃 일뿐입니다.
시장 변동성에 대해 ...
저는 숲에 고정 TP/SL로 거래하도록 가르치려고 합니다.
흥미로운 백테스트를 보았습니다(즉, 이야기에 적합함).
2017년 1월 17일까지 TP=120, SL=80 세트가 좋은 수익을 냈다가 작동을 멈췄습니다. 분명히 가격 변동의 진폭은 변경되었습니다. 예를 들어 2016년 비슷한 지점에서 120포인트에 도달하는 것을 멈췄습니다. 포워드는 2017 년 전체와 거의 비슷하게 나타났습니다. 50/50
이것은 좋은 "적합"이며 이미 수익성있는 전략을 수립하는 것이 가능합니다.
Forward 50/50 - 이것은 거래하기에 흥미롭지 않습니다.
신경망에서 최고를 얻을 수는 없습니다. 좋은 mm를 적용하면 행복할 것입니다.
평균을 내는 것은 불가능할 것입니다. 연속으로 너무 많은 손실 거래가 있습니다.
귀하의 사진으로 판단하면 많은 사람들이 꿈꾸는 정규 분포로 판명되었습니다.
똑똑한 mm를 사용해야하며 어리석게 두 번은 안됩니다.추신 감사합니다, 이것은 많은, 아니 감사합니다, 내 계정에 대한 관심이 바로 )))