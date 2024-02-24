트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1459 1...145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466...3399 새 코멘트 [삭제] 2019.05.02 13:41 #14581 유리 아사울렌코 : 그가 말한 것을 이해했습니까? 그것은 전혀 그것에 관한 것이 아닙니다. 다시 한 번, 정말 바보를 위해: 네안데르탈인 수준의 완전한 넌센스 - 그는 이해하지 못한다고 반복합니다. 당신은 디? 그것은 같은 것을 말한다 d.. 수사학에 대한 질문 [삭제] 2019.05.02 13:41 #14582 마법사_ : 선생님, 지옥에 가세요. 너도 디... [삭제] 2019.05.02 21:33 #14583 도서관 : 시장 변동성에 대해 ... 고정 TP/SL과 거래하도록 숲을 훈련시키려고 합니다. 흥미로운 백테스트를 보았습니다(즉, 이야기에 적합함). 2017년 1월 17일까지 TP=120, SL=80 세트가 좋은 수익을 냈다가 작동을 멈췄습니다. 분명히 가격 변동의 진폭은 변경되었습니다. 예를 들어 2016년 비슷한 지점에서 120포인트에 도달하는 것을 멈췄습니다. 포워드는 2017 년 전체와 거의 비슷하게 나타났습니다. 50/50 경향 구성 요소의 손실과 함께 노이즈에 대해 재교육되었을 가능성이 큽니다. 추세가 재교육되면 주식은 그 반대로 미러링됩니다. 가끔 이런식으로 나오기도 하는데, 무슨 연관이 있는지 완전히 이해하지 못했는데, 항상 다른 방식으로 (자가 학습의 경우, 제어 없이) 여기에 두 번째 유형의 재교육(추세에 따라)이 있습니다. 옳고 그른 방향으로 재교육 (동일 모델) 2019.03 교육부터 가장 간단하게 가르치는 방법을 알고 계십니까? 예를 들어 일일 차트에서 추세를 구축합니다. 법선 또는 다항식이 있는 섹션을 찾고 있는데 반으로 훈련하고 두 번째에서는 똑같이 좋아야 합니다. 추세가 지속되는 한(추세와의 편차를 확인) 봇과 계속 거래합니다. KimIV의 유용한 기능 MQL5의 OOP에 대한 질문 우리는 재미있는 것을 무료로 Aleksei Kuznetsov 2019.05.02 22:26 #14584 막심 드미트리예프스키 : 경향 구성 요소의 손실과 함께 노이즈에 대해 재교육되었을 가능성이 큽니다. 추세가 재교육되면 주식은 그 반대로 미러링됩니다. 가끔 이런식으로 나오기도 하는데, 무슨 연관이 있는지 완전히 이해하지 못했는데, 항상 다른 방식으로 (자가 학습의 경우, 제어 없이) 여기에 두 번째 유형의 재교육(추세에 따라)이 있습니다. 옳고 그른 방향으로 재교육 (동일 모델) 2019.03 교육부터 가장 간단하게 가르치는 방법을 알고 계십니까? 예를 들어 일일 차트에서 추세를 구축합니다 . 당신은 당신이 만든 다항식이나 법선이 있는 플롯을 찾고 있습니다. 당신은 반으로 훈련하고, 두 번째에서는 똑같이 좋아야 합니다. 추세가 지속되는 한(추세와의 편차를 확인) 봇과 계속 거래합니다. 나는 다른 길을 파고 있다. 나는 트렌드를 만들지 않고, 선생님과 훈련을 하고, 각 막대는 TP 또는 SL에 도달할지 여부가 표시됩니다. 그곳의 트렌드나 아파트 - 숲이 스스로를 정리하게 하십시오. 제 경우에는 2017년 1월 17일 이후에 TP가 덜 달성되거나 SL이 더 자주 달성되었음을 분명히 알 수 있습니다. [삭제] 2019.05.02 22:30 #14585 도서관 : 나는 다른 길을 파고 있다. 나는 트렌드를 만들지 않고, 선생님과 훈련을 하고, 각 막대는 TP 또는 SL에 도달할지 여부가 표시됩니다. 트렌드 또는 아파트 - 숲이 스스로를 정리하게하십시오. 제 경우에는 2017년 1월 17일 이후에 TP 달성 빈도가 줄어들거나 SL 달성 빈도가 높아진 것을 분명히 알 수 있습니다. 숲이 그것을 어떻게 알아낼 것인가, 그것은 큰 영광이 아닙니까? 추세를 담당하는 기능이 있거나 그렇지 않습니다. Aleksei Kuznetsov 2019.05.02 22:35 #14586 막심 드미트리예프스키 : 숲이 그것을 어떻게 알아낼 것인가, 그것은 큰 영광이 아닙니까? 추세를 담당하는 기능이 있거나 그렇지 않습니다. 다른 시간대의 12개 막대가 이러한 정보를 전달합니다. [삭제] 2019.05.02 22:37 #14587 도서관 : 다른 시간대의 12개 막대가 이러한 정보를 전달합니다. 그럴 가능성이 없다 Aleksei Kuznetsov 2019.05.02 22:43 #14588 막심 드미트리예프스키 : 그럴 가능성이 없다 음, 일반적으로 숲은 이 10개 막대의 패턴을 단순히 기억하고 가까운 상황에서 유사하게 행동합니다. 그도 그 소음을 기억할 것이 유감입니다. [삭제] 2019.05.02 22:48 #14589 도서관 : 음, 일반적으로 숲은 이 10개 막대의 패턴을 단순히 기억하고 유사한 상황에서 유사하게 행동합니다. 아니요, 그렇게 작동하지 않습니다. Yusuf처럼 나타납니다(즉, 평소와 같이). 계량 경제학 은 유형별로 개발 된 것이 헛되지 않았으며 아무도 그러한 작은 샘플에서 아무것도 기억하지 못합니다. 트렌드 및 기타 구성 요소가 두드러집니다. 그 후 NS에 맞는 비선형성이 남습니다. 저것들. 겹겹이 쌓인 케이크입니다(최소 2겹) 모든 종류의 asayulenki 및 기타 tryndya-책을 읽지 않는 한심한 사람들 Aleksei Kuznetsov 2019.05.02 22:54 #14590 막심 드미트리예프스키 : 아니요, 그렇게 작동하지 않습니다. Yusuf처럼 나타납니다(즉, 평소와 같이). 계량 경제학 은 유형별로 개발 된 것이 헛되지 않았으며 아무도 그러한 작은 샘플에서 아무것도 기억하지 못합니다. 트렌드 및 기타 구성 요소가 두드러집니다. 그 후 NS에 맞는 비선형성이 남습니다. 저것들. 레이어드 케이크입니다(최소 2겹) 이제 50개의 H1 막대로 테스트하고 있는데 10개보다 나은 것 같습니다. 물론 일반적으로 다른 칠면조를 숲에 먹이려고 노력하고 결과를 봐야합니다. 아마 시간이 지나면 트렌드에 맞춰지겠죠. Zigzag는 주었지만 32%는 Alexei처럼 작동하지 않았습니다. 1...145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
시장 변동성에 대해 ...
고정 TP/SL과 거래하도록 숲을 훈련시키려고 합니다.
흥미로운 백테스트를 보았습니다(즉, 이야기에 적합함).
2017년 1월 17일까지 TP=120, SL=80 세트가 좋은 수익을 냈다가 작동을 멈췄습니다. 분명히 가격 변동의 진폭은 변경되었습니다. 예를 들어 2016년 비슷한 지점에서 120포인트에 도달하는 것을 멈췄습니다. 포워드는 2017 년 전체와 거의 비슷하게 나타났습니다. 50/50
경향 구성 요소의 손실과 함께 노이즈에 대해 재교육되었을 가능성이 큽니다.
추세가 재교육되면 주식은 그 반대로 미러링됩니다.
가끔 이런식으로 나오기도 하는데, 무슨 연관이 있는지 완전히 이해하지 못했는데, 항상 다른 방식으로 (자가 학습의 경우, 제어 없이)
여기에 두 번째 유형의 재교육(추세에 따라)이 있습니다. 옳고 그른 방향으로 재교육 (동일 모델)
2019.03 교육부터
가장 간단하게 가르치는 방법을 알고 계십니까? 예를 들어 일일 차트에서 추세를 구축합니다. 법선 또는 다항식이 있는 섹션을 찾고 있는데 반으로 훈련하고 두 번째에서는 똑같이 좋아야 합니다. 추세가 지속되는 한(추세와의 편차를 확인) 봇과 계속 거래합니다.
나는 다른 길을 파고 있다.
나는 트렌드를 만들지 않고, 선생님과 훈련을 하고, 각 막대는 TP 또는 SL에 도달할지 여부가 표시됩니다. 그곳의 트렌드나 아파트 - 숲이 스스로를 정리하게 하십시오.
제 경우에는 2017년 1월 17일 이후에 TP가 덜 달성되거나 SL이 더 자주 달성되었음을 분명히 알 수 있습니다.
숲이 그것을 어떻게 알아낼 것인가, 그것은 큰 영광이 아닙니까?추세를 담당하는 기능이 있거나 그렇지 않습니다.
다른 시간대의 12개 막대가 이러한 정보를 전달합니다.
그럴 가능성이 없다
음, 일반적으로 숲은 이 10개 막대의 패턴을 단순히 기억하고 가까운 상황에서 유사하게 행동합니다.
그도 그 소음을 기억할 것이 유감입니다.
아니요, 그렇게 작동하지 않습니다. Yusuf처럼 나타납니다(즉, 평소와 같이). 계량 경제학 은 유형별로 개발 된 것이 헛되지 않았으며 아무도 그러한 작은 샘플에서 아무것도 기억하지 못합니다.
트렌드 및 기타 구성 요소가 두드러집니다. 그 후 NS에 맞는 비선형성이 남습니다. 저것들. 겹겹이 쌓인 케이크입니다(최소 2겹)모든 종류의 asayulenki 및 기타 tryndya-책을 읽지 않는 한심한 사람들
이제 50개의 H1 막대로 테스트하고 있는데 10개보다 나은 것 같습니다. 물론 일반적으로 다른 칠면조를 숲에 먹이려고 노력하고 결과를 봐야합니다. 아마 시간이 지나면 트렌드에 맞춰지겠죠. Zigzag는 주었지만 32%는 Alexei처럼 작동하지 않았습니다.