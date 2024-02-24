트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1470

개인적으로 나는 이미 Java로 작성된 Reshetov 옵티마이저를 아주 잘 알아냈습니다. 예측. 지금은 교육을 조직화하고, 받은 모델의 품질을 평가하는 등의 수준에서 수정하고 있습니다.
 
liroy333 :

안녕하세요, 성공했다면 축하합니다!

우리는 NN을 통해 1년 넘게 predikshina를 하고 있습니다.

불행히도 어떤 시간 간격으로든 이익을 줄 수 있는 안정적이고 수익성이 높은 NS를 만드는 것은 아직 불가능합니다. 그녀는 일정 기간 동안 일련의 좋은 거래를 한 다음 백만 개의 마이너스를 얻었지만 더 적은 ..

허스터(시그널, 파마 ...) 또는 과적합으로 모두 거짓말을 하고 있으며 SB에서 동일한 결과를 보일 것입니다.

 
위키타 :

글쎄, 고급 신경 상인은 지금 무엇을 사용합니까? 아니면 네트워크를 위한 자체 소프트웨어를 작성합니까?

ML 소프트 쓰기, 이것은 Alpha로 가는 첫 번째 소심한 단계입니다. 우리는 더 많은 고품질 데이터가 필요하고 순수한 가격으로 정보가 거의 없으며 스프레드는 거의 보상될 수 없습니다.

 

모두를 환영합니다! Neuropro에서 작동하는 네트워크를 만든 사람이 있습니까? 아무리 뒤틀어도 테스트 사이트에 50/50이 있습니다.

가격, 지표 및 거래량의 다양한 조합을 입력으로 제출했습니다.

 
아무도 하지 않은 것 같습니다) 다른 소프트웨어를 시도해야 합니다.
 
알렉산더 이바노프 :

나는 봇(Google)이 탁구를 치는 것을 보았고 최고의 히트를 발견했습니다.

그리고 그것은 우리에게 불가능합니다????

아니면 외환이 사기입니까???

이것은 정확히 당신이 찾아야 할 것입니다 - 어떻게 이루어 졌습니까?

그리고 grul이있을 것입니다

 

많은 돈을 인공지능에 맡긴 사람이 지금 개발자에게 손해배상을 청구하려는 입니다.

Who to Sue When a Robot Loses Your Fortune
Who to Sue When a Robot Loses Your Fortune
  • 2019.05.06
  • Thomas Beardsworth
  • www.bloomberg.com
Who to Sue When a Robot Loses Your Fortune By and
 
어떤 버전의 JPrediction을 사용하고 있습니까?

type은 내가 확인할 때까지 작동해야 합니다(메타 마크업). 곧 확인하겠습니다. 두 번째 모델을 입력하면 혼동 행렬의 결과가 향상됩니다.

정말 죄송합니다, 주인님. 하지만 당신은 바보입니까 아니면 쓸 만한 것이 전혀 없는 겁니까?

https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e

Financial Machine Learning Part 1: Labels
Financial Machine Learning Part 1: Labels
  • 2019.03.18
  • Maks Ivanov
  • towardsdatascience.com
Setting up a supervised learning problem
 
글쎄요, 그게 제가 하려고 하는 일입니다. TP가 작동하면 각 막대를 1로 표시하고 SL이 작동하면 0으로 표시합니다. 오른쪽 경계선을 표시하지 않고 10,000개의 막대를 미리 봅니다. TP 또는 SL은 확실히 작동합니다.

그리고 그의 모델은 끔찍했습니다.

1 및 -1 클래스에 대한 356개의 오류 및 48개의 올바른 추측 - 즉. 우리가 거래할 때. 0이면 기대치가 있습니다.

