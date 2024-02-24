트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1470 1...146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2019.05.08 16:39 #14691 개인적으로 나는 이미 Java로 작성된 Reshetov 옵티마이저를 아주 잘 알아냈습니다. 예측. 지금은 교육을 조직화하고, 받은 모델의 품질을 평가하는 등의 수준에서 수정하고 있습니다. Женя 2019.05.08 18:35 #14692 liroy333 : 안녕하세요, 성공했다면 축하합니다! 우리는 NN을 통해 1년 넘게 predikshina를 하고 있습니다. 불행히도 어떤 시간 간격으로든 이익을 줄 수 있는 안정적이고 수익성이 높은 NS를 만드는 것은 아직 불가능합니다. 그녀는 일정 기간 동안 일련의 좋은 거래를 한 다음 백만 개의 마이너스를 얻었지만 더 적은 .. 허스터(시그널, 파마 ...) 또는 과적합으로 모두 거짓말을 하고 있으며 SB에서 동일한 결과를 보일 것입니다. Женя 2019.05.08 18:40 #14693 위키타 : 글쎄, 고급 신경 상인은 지금 무엇을 사용합니까? 아니면 네트워크를 위한 자체 소프트웨어를 작성합니까? ML 소프트 쓰기, 이것은 Alpha로 가는 첫 번째 소심한 단계입니다. 우리는 더 많은 고품질 데이터가 필요하고 순수한 가격으로 정보가 거의 없으며 스프레드는 거의 보상될 수 없습니다. Dialog22 2019.05.11 08:40 #14694 모두를 환영합니다! Neuropro에서 작동하는 네트워크를 만든 사람이 있습니까? 아무리 뒤틀어도 테스트 사이트에 50/50이 있습니다. 가격, 지표 및 거래량의 다양한 조합을 입력으로 제출했습니다. Dialog22 2019.05.11 20:07 #14695 아무도 하지 않은 것 같습니다) 다른 소프트웨어를 시도해야 합니다. Renat Akhtyamov 2019.05.11 22:57 #14696 알렉산더 이바노프 : 나는 봇(Google)이 탁구를 치는 것을 보았고 최고의 히트를 발견했습니다. 그리고 그것은 우리에게 불가능합니다???? 아니면 외환이 사기입니까??? 예 이것은 정확히 당신이 찾아야 할 것입니다 - 어떻게 이루어 졌습니까? 그리고 grul이있을 것입니다 Aleksey Vyazmikin 2019.05.12 21:20 #14697 많은 돈을 인공지능에 맡긴 사람이 지금 개발자에게 손해배상을 청구하려는 글 입니다. Who to Sue When a Robot Loses Your Fortune 2019.05.06Thomas Beardsworthwww.bloomberg.com By and Who to Sue When a Robot Loses Your Fortune By and Farkhat Guzairov 2019.05.13 08:23 #14698 마이클 마르쿠카이테스 : 개인적으로 나는 이미 Java로 작성된 Reshetov 옵티마이저를 아주 잘 알아냈습니다. 예측. 지금은 교육을 조직화하고, 받은 모델의 품질을 평가하는 등의 수준에서 수정하고 있습니다. 어떤 버전의 JPrediction을 사용하고 있습니까? [삭제] 2019.05.13 11:56 #14699 type은 내가 확인할 때까지 작동해야 합니다(메타 마크업). 곧 확인하겠습니다. 두 번째 모델을 입력하면 혼동 행렬의 결과가 향상됩니다. 정말 죄송합니다, 주인님. 하지만 당신은 바보입니까 아니면 쓸 만한 것이 전혀 없는 겁니까? https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e Financial Machine Learning Part 1: Labels 2019.03.18Maks Ivanovtowardsdatascience.com Setting up a supervised learning problem Aleksei Kuznetsov 2019.05.13 12:50 #14700 막심 드미트리예프스키 : type은 내가 확인할 때까지 작동해야 합니다(메타 마크업). 곧 확인하겠습니다. 두 번째 모델을 입력하면 혼동 행렬의 결과가 향상됩니다. 정말 죄송합니다, 주인님. 하지만 당신은 바보입니까 아니면 쓸 만한 것이 전혀 없는 겁니까? https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e 글쎄요, 그게 제가 하려고 하는 일입니다. TP가 작동하면 각 막대를 1로 표시하고 SL이 작동하면 0으로 표시합니다. 오른쪽 경계선을 표시하지 않고 10,000개의 막대를 미리 봅니다. TP 또는 SL은 확실히 작동합니다. 그리고 그의 모델은 끔찍했습니다. 1 및 -1 클래스에 대한 356개의 오류 및 48개의 올바른 추측 - 즉. 우리가 거래할 때. 0이면 기대치가 있습니다. 1...146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요, 성공했다면 축하합니다!
우리는 NN을 통해 1년 넘게 predikshina를 하고 있습니다.
불행히도 어떤 시간 간격으로든 이익을 줄 수 있는 안정적이고 수익성이 높은 NS를 만드는 것은 아직 불가능합니다. 그녀는 일정 기간 동안 일련의 좋은 거래를 한 다음 백만 개의 마이너스를 얻었지만 더 적은 ..
허스터(시그널, 파마 ...) 또는 과적합으로 모두 거짓말을 하고 있으며 SB에서 동일한 결과를 보일 것입니다.
글쎄, 고급 신경 상인은 지금 무엇을 사용합니까? 아니면 네트워크를 위한 자체 소프트웨어를 작성합니까?
ML 소프트 쓰기, 이것은 Alpha로 가는 첫 번째 소심한 단계입니다. 우리는 더 많은 고품질 데이터가 필요하고 순수한 가격으로 정보가 거의 없으며 스프레드는 거의 보상될 수 없습니다.
모두를 환영합니다! Neuropro에서 작동하는 네트워크를 만든 사람이 있습니까? 아무리 뒤틀어도 테스트 사이트에 50/50이 있습니다.
가격, 지표 및 거래량의 다양한 조합을 입력으로 제출했습니다.
나는 봇(Google)이 탁구를 치는 것을 보았고 최고의 히트를 발견했습니다.
그리고 그것은 우리에게 불가능합니다????아니면 외환이 사기입니까???
예
이것은 정확히 당신이 찾아야 할 것입니다 - 어떻게 이루어 졌습니까?
그리고 grul이있을 것입니다
많은 돈을 인공지능에 맡긴 사람이 지금 개발자에게 손해배상을 청구하려는 글 입니다.
개인적으로 나는 이미 Java로 작성된 Reshetov 옵티마이저를 아주 잘 알아냈습니다. 예측. 지금은 교육을 조직화하고, 받은 모델의 품질을 평가하는 등의 수준에서 수정하고 있습니다.
어떤 버전의 JPrediction을 사용하고 있습니까?
type은 내가 확인할 때까지 작동해야 합니다(메타 마크업). 곧 확인하겠습니다. 두 번째 모델을 입력하면 혼동 행렬의 결과가 향상됩니다.
정말 죄송합니다, 주인님. 하지만 당신은 바보입니까 아니면 쓸 만한 것이 전혀 없는 겁니까?
https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e
글쎄요, 그게 제가 하려고 하는 일입니다. TP가 작동하면 각 막대를 1로 표시하고 SL이 작동하면 0으로 표시합니다. 오른쪽 경계선을 표시하지 않고 10,000개의 막대를 미리 봅니다. TP 또는 SL은 확실히 작동합니다.
그리고 그의 모델은 끔찍했습니다.
1 및 -1 클래스에 대한 356개의 오류 및 48개의 올바른 추측 - 즉. 우리가 거래할 때. 0이면 기대치가 있습니다.