트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1467

새 코멘트
[삭제]  
안드레이 딕 :

센카유... 역시, 성배가 있다고 생각하는데, 그는 먹을 수밖에 없다.

나는 술에 취해 "예, 아니요"라고 말하고 영양액으로 다시 매트릭스 욕조에 누워 ... 그렇지 않으면 다음과 같은 일이 발생할 것입니다.


약간의 주석 :)

 
막심 드미트리예프스키 :

약간의 주석 :)

가장 이상한 점은 인구의 모든 개인이 곡선(또는 오히려 직선)을 유지하고 oos에서는 기울기 각도만 다르며 이것이 엉덩이만큼 걱정되므로 피팅 냄새가 없다는 것입니다. , 그렇지 않으면 적합성이 있는 경우 oos에 하락이 있어야 합니다.

 

여기에서 점차 유수프의 추종자들이 탄생합니다 :)

실제로 이것이 불가능하다는 것이 분명하지 않습니까?

 
페트로스 샤탁셴 :

여기에서 점차 유수프의 추종자들이 탄생합니다 :)

실제로 이것이 불가능하다는 것이 분명하지 않습니까?

현실에서도, 데모에서도, 꿈에서도, 어디에서도 불가능해

[삭제]  
안드레이 딕 :

가장 이상한 점은 인구의 모든 개인이 곡선(또는 오히려 직선)을 유지하고 oos에서는 기울기 각도만 다르며 이것이 엉덩이만큼 걱정되므로 피팅 냄새가 없다는 것입니다. , 그렇지 않으면 적합성이 있는 경우 oos에 하락이 있어야 합니다.

뭐, 악마는 디테일에 있다, 전처리 자체가 모든 것을 앗아가고, 국회의 유전자도 그렇다. 신호처리는 이미

내 의견으로는 그들의 Pts. 많은. 그런 다음 미끄러짐, 퍼짐 등을 확인해야 합니다.
 
안드레이 딕 :

현실에서도, 데모에서도, 꿈에서도, 어디에서도 불가능해

Vanguy PM은 "얼마나? 어디에서? 나에게 줘!"

몇 가지 부정 후,이 질문은 나를 위해 끝났습니다)

 
막심 드미트리예프스키 :

뭐, 악마는 디테일에 있다, 전처리 자체가 모든 것을 앗아가고, 국회의 유전자도 그렇다. 신호처리는 이미

내 의견으로는 그들의 Pts. 많은. 그런 다음 미끄러짐, 퍼짐 등을 확인해야 합니다.

예, 포인트의 평균 이익은 스프레드, 수수료 및 슬리피지를 제거하는 것과 같습니다.

 
안드레이 딕 :

현실에서도, 데모에서도, 꿈에서도, 어디에서도 불가능해

모든 것이 과거 데이터에서 가능합니다. MO의 도움으로 10달러를 10억 달러로 바꿀 수 있습니다.

MO는 Forex에 적합하지 않습니다.

 
페트로스 샤탁셴 :

모든 것이 과거 데이터에서 가능합니다. MO의 도움으로 10달러를 10억 달러로 바꿀 수 있습니다.

MO는 Forex에 적합하지 않습니다.

물론, 당신이 무엇을 말하든지.


 
안드레이 딕 :

das ist fantastisch, ja ja...

실생활에서는 작동하지 않습니다. 아마도 어딘가에 버그가있을 것입니다 ...

1...146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474...3399
새 코멘트