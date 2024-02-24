트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1467 1...146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474...3399 새 코멘트 [삭제] 2019.05.06 15:26 #14661 안드레이 딕 : 센카유... 역시, 성배가 있다고 생각하는데, 그는 먹을 수밖에 없다. 나는 술에 취해 "예, 아니요"라고 말하고 영양액으로 다시 매트릭스 욕조에 누워 ... 그렇지 않으면 다음과 같은 일이 발생할 것입니다. 약간의 주석 :) Andrey Dik 2019.05.06 15:29 #14662 막심 드미트리예프스키 : 약간의 주석 :) 가장 이상한 점은 인구의 모든 개인이 곡선(또는 오히려 직선)을 유지하고 oos에서는 기울기 각도만 다르며 이것이 엉덩이만큼 걱정되므로 피팅 냄새가 없다는 것입니다. , 그렇지 않으면 적합성이 있는 경우 oos에 하락이 있어야 합니다. Petros Shatakhtsyan 2019.05.06 15:31 #14663 여기에서 점차 유수프의 추종자들이 탄생합니다 :) 실제로 이것이 불가능하다는 것이 분명하지 않습니까? Andrey Dik 2019.05.06 15:32 #14664 페트로스 샤탁셴 : 여기에서 점차 유수프의 추종자들이 탄생합니다 :) 실제로 이것이 불가능하다는 것이 분명하지 않습니까? 현실에서도, 데모에서도, 꿈에서도, 어디에서도 불가능해 [삭제] 2019.05.06 15:36 #14665 안드레이 딕 : 가장 이상한 점은 인구의 모든 개인이 곡선(또는 오히려 직선)을 유지하고 oos에서는 기울기 각도만 다르며 이것이 엉덩이만큼 걱정되므로 피팅 냄새가 없다는 것입니다. , 그렇지 않으면 적합성이 있는 경우 oos에 하락이 있어야 합니다. 뭐, 악마는 디테일에 있다, 전처리 자체가 모든 것을 앗아가고, 국회의 유전자도 그렇다. 신호처리는 이미 내 의견으로는 그들의 Pts. 많은. 그런 다음 미끄러짐, 퍼짐 등을 확인해야 합니다. Ivan Butko 2019.05.06 15:44 #14666 안드레이 딕 : 현실에서도, 데모에서도, 꿈에서도, 어디에서도 불가능해 Vanguy PM은 "얼마나? 어디에서? 나에게 줘!" 몇 가지 부정 후,이 질문은 나를 위해 끝났습니다) Andrey Dik 2019.05.06 15:46 #14667 막심 드미트리예프스키 : 뭐, 악마는 디테일에 있다, 전처리 자체가 모든 것을 앗아가고, 국회의 유전자도 그렇다. 신호처리는 이미 내 의견으로는 그들의 Pts. 많은. 그런 다음 미끄러짐, 퍼짐 등을 확인해야 합니다. 예, 포인트의 평균 이익은 스프레드, 수수료 및 슬리피지를 제거하는 것과 같습니다. Petros Shatakhtsyan 2019.05.06 15:48 #14668 안드레이 딕 : 현실에서도, 데모에서도, 꿈에서도, 어디에서도 불가능해 모든 것이 과거 데이터에서 가능합니다. MO의 도움으로 10달러를 10억 달러로 바꿀 수 있습니다. MO는 Forex에 적합하지 않습니다. Andrey Dik 2019.05.06 15:49 #14669 페트로스 샤탁셴 : 모든 것이 과거 데이터에서 가능합니다. MO의 도움으로 10달러를 10억 달러로 바꿀 수 있습니다. MO는 Forex에 적합하지 않습니다. 물론, 당신이 무엇을 말하든지. Даниил Минин 2019.05.06 15:54 #14670 안드레이 딕 : das ist fantastisch, ja ja... 실생활에서는 작동하지 않습니다. 아마도 어딘가에 버그가있을 것입니다 ... 1...146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
센카유... 역시, 성배가 있다고 생각하는데, 그는 먹을 수밖에 없다.
나는 술에 취해 "예, 아니요"라고 말하고 영양액으로 다시 매트릭스 욕조에 누워 ... 그렇지 않으면 다음과 같은 일이 발생할 것입니다.
약간의 주석 :)
가장 이상한 점은 인구의 모든 개인이 곡선(또는 오히려 직선)을 유지하고 oos에서는 기울기 각도만 다르며 이것이 엉덩이만큼 걱정되므로 피팅 냄새가 없다는 것입니다. , 그렇지 않으면 적합성이 있는 경우 oos에 하락이 있어야 합니다.
실제로 이것이 불가능하다는 것이 분명하지 않습니까?
현실에서도, 데모에서도, 꿈에서도, 어디에서도 불가능해
뭐, 악마는 디테일에 있다, 전처리 자체가 모든 것을 앗아가고, 국회의 유전자도 그렇다. 신호처리는 이미내 의견으로는 그들의 Pts. 많은. 그런 다음 미끄러짐, 퍼짐 등을 확인해야 합니다.
Vanguy PM은 "얼마나? 어디에서? 나에게 줘!"
몇 가지 부정 후,이 질문은 나를 위해 끝났습니다)
예, 포인트의 평균 이익은 스프레드, 수수료 및 슬리피지를 제거하는 것과 같습니다.
모든 것이 과거 데이터에서 가능합니다. MO의 도움으로 10달러를 10억 달러로 바꿀 수 있습니다.
MO는 Forex에 적합하지 않습니다.
물론, 당신이 무엇을 말하든지.
das ist fantastisch, ja ja...
실생활에서는 작동하지 않습니다. 아마도 어딘가에 버그가있을 것입니다 ...