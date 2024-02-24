트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1457

새 코멘트
 
세르게이 찰리셰프 :

귀하의 사진으로 판단하면 많은 사람들이 꿈꾸는 정규 분포로 판명되었습니다.

똑똑한 mm를 사용해야하며 어리석게 두 번은 안됩니다.

여기서 정규분포란 무엇인가? 이것이 균형의 선입니다. 1년 동안 주어진 TP/SL 전략이 효과가 있었고 2017년 1월부터 중단된 것을 볼 수 있는 곳입니다. 나는 움직임의 진폭이 작아지고 덜 자주 TP=120pt에 도달하기 시작했다고 가정합니다.
시장이 어떻게 변화하고 있는지를 보여주는 그림입니다.
 
도서관 :
여기서 정규분포란 무엇인가? 이것이 균형의 선입니다. 1년 동안 주어진 TP/SL 전략이 효과가 있었고 2017년 1월부터 중단된 것을 볼 수 있는 곳입니다. 나는 움직임의 진폭이 작아지고 덜 자주 TP=120pt에 도달하기 시작했다고 가정합니다.
시장이 어떻게 변화하고 있는지를 보여주는 그림입니다.

포인트를 백분율로 변경합니다.

그리고 어떻게 원하셨어요? 당신은 당신이 다른 사람에게서 돈을 받고 일년 내내 그것을 참을 것이라고 생각합니까?

전략을 포기하기 전에 얼마나 오랫동안 손실을 감수하시겠습니까?

 
세르게이 찰리셰프 :

포인트를 백분율로 변경합니다.

그리고 어떻게 원하셨어요? 당신은 당신이 다른 사람에게서 돈을 받고 일년 내내 그것을 참을 것이라고 생각합니까?

전략을 포기하기 전에 얼마나 오랫동안 손실을 감수하시겠습니까?

나는 다른 방식으로 돈을 번다. 아직 검색 중에 있습니다.
 
도서관 :
나는 다른 방식으로 돈을 번다. 아직 검색 중에 있습니다.

핑계를 대고 있는 것 같습니다.

나는 비난이 아니라 시장이 변하고 있다는 사실에 대해.

[삭제]  
유리 아사울렌코 :

정신과 의사에게.

나가라볼카


 
막심 드미트리예프스키 :

나가라볼카

막심 드미트리예프스키 :

정규 분포는 모든 값을 가질 수 있으며 표준일 필요는 없습니다.

그러니 당신의 무지로 사람들을 속이지 마십시오. 첫째, 정신과 의사에게, 그리고 그들이 학교에 갈 때. 그러나 먼저 정신과 의사를 만나십시오.

[삭제]  
유리 아사울렌코 :

그러니 당신의 무지로 사람들을 속이지 마십시오. 첫째, 정신과 의사에게, 그리고 그들이 학교에 갈 때. 그러나 먼저 정신과 의사를 만나십시오.

가다 가다

이미 광기에 살았고, 얼마 남지 않았습니다.
 
막심 드미트리예프스키 :

가다 가다

이미 광기에 살았고, 얼마 남지 않았습니다.

누구에게 무엇을 하라고 말할 필요는 없습니다. 정신과 의사에게 가서 학교에 가서 수학의 기초를 배우십시오.

[삭제]  
유리 아사울렌코 :

누구에게 무엇을 하라고 말할 필요는 없습니다. 정신과 의사에게 가서 학교에 가서 수학의 기초를 배우십시오.

들어봐, 미친 .. 나에게 가까이 오지 마라. 그러면 모든 것이 잘 될 것이다))

조언을 줄 곳을 찾으십시오
 
막심 드미트리예프스키 :

들어봐, 미친 .. 나에게 가까이 오지 마라. 그러면 모든 것이 잘 될 것이다))

조언을 줄 곳을 찾으십시오

당신은 정신과 의사에게. 치료되지는 않지만 공격은 중지됩니다.)

1...145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464...3399
새 코멘트