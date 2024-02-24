트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1465

안녕하세요!
엔진룸의 성과는?
프로모션이 있습니까?
AI가 포함된 기성품 봇을 어디에서 다운로드할 수 있습니까? 적어도 평가판.

 
안드레이 딕 :

das ist fantastisch, ja ja...

사실 너무 좋은. 신호를 기다리고 있습니다. 실제 거래의 검증을 보는 것은 흥미 롭습니다 ...
 
도서관 :
파운드, 엔, 프랑, 뉴질랜드인을 시도했습니다. 캐나다, 호주, 수구 및 에테르 ..... 마침내 무엇을 거래할지 신경 쓰지 마십시오. 결과는 동일합니다. 나는 석유, 가스, 주식 및

추신 ... 시도, 석유, 가스, 지수 - 동일

어떤 마법이... 매트릭스를 해킹한 것 같습니다.

그리고, 컨트롤 샷.. 2018년 초부터 2개월간의 훈련과 지금까지의 테스트..


 
안드레이 딕 :

무엇을 가져오고 있습니까? 그리고 무엇을 가르칩니까(선생님이 있든 없든)?
 
도서관 :
입장료 - 교사가 없는 가격, 검증이 없는 가격

변신 로봇? 변신 로봇? :)

음, 분명히 RL은 아닙니다.

 
안드레이 딕 :

가격 - 현재 가격에서 몇 바 뒤로, 얼마나 증가합니까? 자체 가격 또는 다른 통화도 마찬가지입니까?
 
도서관 :
나는 정보를 제공할 수 없습니다. 그렇지 않으면 우주가 붕괴될 것입니다....과학자들은 130억년마다 일어난다고 말합니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

변신 로봇? 변신 로봇? :)

음, 분명히 RL은 아닙니다.

RL이 뭔가요?

 
안드레이 딕 :

나는 정보를 제공할 수 없습니다. 그렇지 않으면 우주가 붕괴될 것입니다....과학자들은 130억년마다 일어난다고 말합니다.

그러면 신호를 기다리겠습니다.
