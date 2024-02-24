트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1468 1...146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475...3399 새 코멘트 Andrey Dik 2019.05.06 19:15 #14671 막심 드미트리예프스키 : 뭐, 악마는 디테일에 있다, 전처리 자체가 모든 것을 앗아가고, 국회의 유전자도 그렇다. 신호처리는 이미 그리드에 넣은 것이 출력에서 얻는 것 같습니다 ... 그리드는 숫양으로 과자를 만들 수 없습니다 (아마도 최근에는 확실하지 않습니다) Ivan Butko 2019.05.06 20:12 #14672 안드레이 딕 : das ist fantastisch, ja ja... 답변 19세, 2007년부터 2009년까지 훈련, 앞으로 - 양방향으로 다른 섹션 Mihail Marchukajtes 2019.05.06 23:14 #14673 안녕하세요 여러분, 이 신경망의 멋진 결과를 희생시키면서. 훈련 영역이 처음이 아니라 OOS의 중간에 있음을 비디오에서 알 수 있습니다. 나는 이것이 시간 순서 위반이라는 관점에서 완전히 가능하지 않다고 생각합니다. 시간적 맥락에서 적절한 방식으로 파티션을 만드십시오. 교육-테스트-OOS. 시간 순서를 유지하려면. 결과가 어떻게 되는지 봅시다. [삭제] 2019.05.07 01:12 #14674 안드레이 딕 : 그리드에 넣은 것이 출력에서 얻는 것 같습니다 ... 그리드는 숫양으로 과자를 만들 수 없습니다 (아마도 최근에는 확실하지 않습니다) 어떤 형태로든 그 자체로 할 수 없습니다 - 삶거나 구운 것 [삭제] 2019.05.07 01:14 #14675 이반 부코 : 답변 19세, 2007년부터 2009년까지 훈련, 앞으로 - 양방향으로 다른 섹션 거래에 대한 통계(시간, 기간 등)를 보는 것은 흥미로울 것입니다. 그녀는 당신의 신호에, 그렇지? 더 기다려야 할 것이다 Ivan Butko 2019.05.07 06:22 #14676 막심 드미트리예프스키 : 거래에 대한 통계(시간, 기간 등)를 보는 것은 흥미로울 것입니다. 그녀는 당신의 신호에, 그렇지? 더 기다려야 할 것이다 2주 후에는 테스트의 한 달과 같을 것이므로(처음 두 거래는 검증을 위해 수동으로 열림) 시작은 4월 24일이고 5월 24일에 대략적인 결론을 도출할 수 있습니다. Vladimir Perervenko 2019.05.07 11:59 #14677 우연히 누군가에게 MetaTraderR 라이브러리 파일이 남아 있으면 PM에게 보내주십시오. 행운을 빕니다 Aleksei Kuznetsov 2019.05.07 13:40 #14678 블라디미르 페레르벤코 : 우연히 누군가에게 MetaTraderR 라이브러리 파일이 남아 있으면 PM에게 보내주십시오. 행운을 빕니다 그런? https://www.mql5.com/en/code/17468 mt-R www.mql5.com Исходная библиотека mt4R, разработанная Bernd Kreuss, несколько раз модифицировалась разными авторами. Последний ее экземпляр находится здесь с необходимыми ссылками на первоисточник, изменениями и адресом хранения на GitHub. Данный вариант библиотеки адаптирован под 64 бит, что дает возможность ее использования с терминалом МetaТrader 5. Для... Vladimir Perervenko 2019.05.07 13:44 #14679 도서관 : 그런? https://www.mql5.com/en/code/17468 아니요. 그들이 새로운 MT5(2005) 빌드와 함께 발표한 Metaquotes 라이브러리는 내가 틀리지 않은 경우입니다. 그들이 단순히 지운 토론이 있는 스레드. Igor Makanu 2019.05.07 17:53 #14680 블라디미르 페레르벤코 : 아니요. 그들이 새로운 MT5(2005) 빌드와 함께 발표한 Metaquotes 라이브러리는 내가 틀리지 않은 경우입니다. 그들이 단순히 지운 토론이 있는 스레드. 구글캐시는 여전히 삭제된 주제를 찾는데 구글이 첨부파일을 캐싱하는지 모르겠다 1...146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
뭐, 악마는 디테일에 있다, 전처리 자체가 모든 것을 앗아가고, 국회의 유전자도 그렇다. 신호처리는 이미
그리드에 넣은 것이 출력에서 얻는 것 같습니다 ...
그리드는 숫양으로 과자를 만들 수 없습니다 (아마도 최근에는 확실하지 않습니다)
das ist fantastisch, ja ja...
19세, 2007년부터 2009년까지 훈련, 앞으로 - 양방향으로 다른 섹션
어떤 형태로든 그 자체로 할 수 없습니다 - 삶거나 구운 것
거래에 대한 통계(시간, 기간 등)를 보는 것은 흥미로울 것입니다.
그녀는 당신의 신호에, 그렇지? 더 기다려야 할 것이다
2주 후에는 테스트의 한 달과 같을 것이므로(처음 두 거래는 검증을 위해 수동으로 열림) 시작은 4월 24일이고 5월 24일에 대략적인 결론을 도출할 수 있습니다.
우연히 누군가에게 MetaTraderR 라이브러리 파일이 남아 있으면 PM에게 보내주십시오.
https://www.mql5.com/en/code/17468
아니요. 그들이 새로운 MT5(2005) 빌드와 함께 발표한 Metaquotes 라이브러리는 내가 틀리지 않은 경우입니다. 그들이 단순히 지운 토론이 있는 스레드.
구글캐시는 여전히 삭제된 주제를 찾는데 구글이 첨부파일을 캐싱하는지 모르겠다