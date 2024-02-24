트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1468

막심 드미트리예프스키 :

뭐, 악마는 디테일에 있다, 전처리 자체가 모든 것을 앗아가고, 국회의 유전자도 그렇다. 신호처리는 이미

그리드에 넣은 것이 출력에서 얻는 것 같습니다 ...

그리드는 숫양으로 과자를 만들 수 없습니다 (아마도 최근에는 확실하지 않습니다)

 
안드레이 딕 :

das ist fantastisch, ja ja...

19세, 2007년부터 2009년까지 훈련, 앞으로 - 양방향으로 다른 섹션

 
안녕하세요 여러분, 이 신경망의 멋진 결과를 희생시키면서. 훈련 영역이 처음이 아니라 OOS의 중간에 있음을 비디오에서 알 수 있습니다. 나는 이것이 시간 순서 위반이라는 관점에서 완전히 가능하지 않다고 생각합니다. 시간적 맥락에서 적절한 방식으로 파티션을 만드십시오. 교육-테스트-OOS. 시간 순서를 유지하려면. 결과가 어떻게 되는지 봅시다.
안드레이 딕 :

어떤 형태로든 그 자체로 할 수 없습니다 - 삶거나 구운 것

이반 부코 :

거래에 대한 통계(시간, 기간 등)를 보는 것은 흥미로울 것입니다.

그녀는 당신의 신호에, 그렇지? 더 기다려야 할 것이다

 
막심 드미트리예프스키 :

2주 후에는 테스트의 한 달과 같을 것이므로(처음 두 거래는 검증을 위해 수동으로 열림) 시작은 4월 24일이고 5월 24일에 대략적인 결론을 도출할 수 있습니다.

 

우연히 누군가에게 MetaTraderR 라이브러리 파일이 남아 있으면 PM에게 보내주십시오.

행운을 빕니다

 
블라디미르 페레르벤코 :

아니요. 그들이 새로운 MT5(2005) 빌드와 함께 발표한 Metaquotes 라이브러리는 내가 틀리지 않은 경우입니다. 그들이 단순히 지운 토론이 있는 스레드.

 
블라디미르 페레르벤코 :

아니요. 그들이 새로운 MT5(2005) 빌드와 함께 발표한 Metaquotes 라이브러리는 내가 틀리지 않은 경우입니다. 그들이 단순히 지운 토론이 있는 스레드.

구글캐시는 여전히 삭제된 주제를 찾는데 구글이 첨부파일을 캐싱하는지 모르겠다

