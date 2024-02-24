트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1351 1...134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358...3399 새 코멘트 mytarmailS 2019.02.20 15:46 #13501 예브게니 라스파에프 : 렌코 이를 기반으로 이러한 데이터는 0.001 단계로 수집됩니다. 흠.... 최고 수준의 전문가들이 여기에 모였습니다))) ..... renko는 데이터의 각 지점에서 고정된 단계를 가정합니다. 즉, 차별화된 Renko 시리즈의 분포는 다음과 같습니다. Evgeny Raspaev 2019.02.20 15:51 #13502 mytarmailS : 흠.... 최고 수준의 전문가들이 여기에 모였습니다))) ..... renko는 데이터의 각 지점에서 고정된 단계를 가정합니다. 즉, 차별화된 Renko 시리즈의 분포는 다음과 같습니다. 당신을 혼란스럽게합니다. 델타 하이는 상승과 하락에 따라 항상 0.001klose를 넘지 않습니다. 거기에 아무것도 없다 스페셜은 특별하지 않지만 성배 는 없습니다. 나와 함께도, 당신에게도 없습니다. 누구나 작업을 복잡하게 만들 수 있습니다. Alexander_K 2019.02.20 16:13 #13503 mytarmailS : 그러한 그림은 어디에서 왔습니까 ???, 파일에 6 개의 열이 있으며 그 중 첫 번째는 시간이므로 고려하지 않을 것이며 2에서 6까지의 열이 있습니다 우리는 모든 열에 대한 배포판을 구축합니다 .... 처음 5개 배포판은 원래 시리즈에 따라 작성되고 두 번째 5개(아래에 있음)는 시리즈 배포판에 따라 작성됩니다. 그래서 이 사진들은 어디에서 왔습니까? 예를 들어 열 E - CLOSE 가격 1.0864 1.08525 1.0855 1.08481 1.08437 1.08368 1.08372 1.08467 1.08574 1.08642 ............ 증분은 각각 다음과 같습니다. -0.00115 0.00025 -0.00069 -0.00044 -0.00069 3.99E-05 0.00095 0.00107 0.00068 ....... 따라서 이러한 증분의 히스토그램은 이상하게 보입니다. 그리고 렌코가 아니다! 처음으로 증분으로 작업하는 경우 Doc이 했던 것처럼 다음 증분의 "+" 또는 "-" 기호를 예측해 보십시오. Machine learning in trading: 나에게서 예측 10포인트 3.mq4 Aleksey Vyazmikin 2019.02.20 16:38 #13504 Alexander_K : 주님! 성배는 공기처럼 필요하기 때문에 극단적인 조치를 취해야 하지만 정보의 기밀성을 침해하지 않습니다. 내 PM에는 특정 Mister X가 탐내는 Grail을 받은 데이터가 있습니다(첨부 아카이브 참조). 데이터 형식은 표준입니다: 시간, OHLC, 볼륨. 이 데이터를 얻는 비표준적이고 고유한 방법입니다. 예를 들어 CLOSE 증분의 분포 밀도는 다음과 같습니다. 이 밑바닥도 못 가겠어... 바쁘지 않은 분 - 포레스트/신경망의 도움으로 이러한 순위에서 폭주하는 이익을 추출할 수 있는지 확인하십시오. 특히 반품 작업을 하는 사람들에게 부탁합니다. 우리는 간단한 대답이 필요합니다. Grail이 있습니다 / Grail은 없습니다. 고맙습니다. 어떤 이야기가 그렇게 찢어졌습니까? 틈 없이 평범하게 가자, 그럼 뭔가를 보는 것이 합리적일지도... Yuriy Asaulenko 2019.02.20 16:41 #13505 무작위 프로세스 예측에 대한 게시물 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1344#comment_10678027 외에도. 이제 모든 것이 동일합니다. 실제 시장 데이터에서 신경망을 사용하여 저역 통과 필터의 출력 값을 예측합니다. 예측 간격 - TF 1m에서 5분. 모든 값은 NS 데이터 척도의 기존 단위입니다. 당연히 실제 값으로 변환될 수 있습니다. 5m < -(3-4) 또는 > (3-4)에 대한 예측 값을 사용하면 이미 실제 TS에서 작업할 수 있습니다. 반대 방향으로 가지 않습니다. 글쎄, 힙에, 10m에 대한 예측 예측 시간 = 0이면 45도 각도로 직선을 얻습니다. Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только) 2019.02.18www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... Ind-TD-Demark-3-1 가격 변동의 불균등한 확률에 EURUSD - 동향, 예측 multiplicator 2019.02.20 16:44 #13506 Alexander_K : 주님! 성배는 공기처럼 필요하기 때문에 극단적인 조치를 취하지 않을 수 없지만 정보의 기밀성을 침해하지 않습니다. 내 PM에는 특정 Mister X가 탐내는 Grail을 받은 데이터가 있습니다(첨부 아카이브 참조). 데이터 형식은 표준입니다: 시간, OHLC, 볼륨. 이 데이터를 얻는 비표준적이고 고유한 방법입니다. 예를 들어 CLOSE 증분의 분포 밀도는 다음과 같습니다. 이 밑바닥도 못 가겠어... 바쁘지 않은 분 - 포레스트/신경망의 도움으로 이러한 순위에서 폭주하는 이익을 추출할 수 있는지 확인하십시오. 특히 반품 작업을 하는 사람들에게 부탁합니다. 우리는 간단한 대답이 필요합니다. Grail이 있습니다 / Grail은 없습니다. 고맙습니다. 그리고 당신이 알고 있는 그러한 배포에 대해 어떻게 벌 수 있습니까? Alexander_K 2019.02.20 16:46 #13507 알렉세이 비아즈미킨 : 어떤 이야기가 그렇게 찢어졌습니까? 틈 없이 평범하게 가자, 그럼 뭔가를 보는 것이 합리적일지도... 나는 나에게 보내진 것을 주었다. 이 사람은 더 이상 연락하지 않습니다. 이것은 동화가 아닙니다. 저를 믿으십시오. 나는 이 행에 매우 관심이 있었습니다. 나는 그런 것을 본 적이 없습니다. 적어도 무언가가 작동한다면, 우리는 그 형성을 위한 알고리즘을 함께 알아낼 것입니다. 나는 그에 대한 단편적인 데이터만 가지고 있습니다. 분명히 이 사람은 그에 대해 이야기하고 싶지 않았습니다. :)) Aleksey Vyazmikin 2019.02.20 16:46 #13508 실험을 위해 표본 형태로 예측 변수를 교환하려는 사람이 있습니까? 저것들. 도구를 알려주세요(맞춤형 도구가 더 나을 수도 있습니다. 처리해야 함). 예측기로 선택하고(최소 TF 분) 결과로 csv 파일을 재설정하는 데 사용합니다. 내가 필요한 기호와 동일합니다. 가치 있는 예측자가 있다면 알고리즘을 상호 교환하는 것이 가능하거나 적어도 당신이나 내가 무엇을 위해 노력하는지 알게 될 것입니다. Aleksey Vyazmikin 2019.02.20 16:49 #13509 Alexander_K : 나는 나에게 보내진 것을 주었다. 이 사람은 더 이상 연락하지 않습니다. 이것은 동화가 아닙니다. 저를 믿으십시오. 나는 이 행에 매우 관심이 있었습니다. 나는 그런 것을 본 적이 없습니다. 적어도 무언가가 작동한다면, 우리는 그 형성을 위한 알고리즘을 함께 알아낼 것입니다. 나는 그에 대한 단편적인 데이터만 가지고 있습니다. 분명히 이 사람은 그에 대해 이야기하고 싶지 않았습니다. :)) 이것이 결정 포인트라고 가정 해 봅시다. 그런 다음 어떤 종류의 도구인지 확인하고 예측 변수를 생성하기 위한 기록을 복원해야 합니다. 이해할 수 없는 이산화가 있는 맨 숫자가 아니라 분명히 기록이 있기 때문입니다. 이야기가있을 것입니다. 차트에 겹쳐서 이것이 어떤 점인지 생각할 수 있습니다. Alexander_K 2019.02.20 16:51 #13510 승수 : 그리고 당신이 알고 있는 그러한 배포에 대해 어떻게 벌 수 있습니까? 이럴 줄 알았으면 여기까지 오지 않았을 텐데. 일반적으로 나와 함께 이 파일이 나타난 이력은 모호합니다. 보낸 사람의 동기와 목적을 이해할 수 없습니다. 그러나 그것을 탐구하지 않는 것은 큰 어리석은 일입니다. 임호. 1...134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
렌코이를 기반으로 이러한 데이터는 0.001 단계로 수집됩니다.
최고 수준의 전문가들이 여기에 모였습니다)))
renko는 데이터의 각 지점에서 고정된 단계를 가정합니다.
즉, 차별화된 Renko 시리즈의 분포는 다음과 같습니다.
당신을 혼란스럽게합니다. 델타 하이는 상승과 하락에 따라 항상 0.001klose를 넘지 않습니다. 거기에 아무것도 없다스페셜은 특별하지 않지만 성배 는 없습니다. 나와 함께도, 당신에게도 없습니다. 누구나 작업을 복잡하게 만들 수 있습니다.
그러한 그림은 어디에서 왔습니까 ???, 파일에 6 개의 열이 있으며 그 중 첫 번째는 시간이므로 고려하지 않을 것이며 2에서 6까지의 열이 있습니다
우리는 모든 열에 대한 배포판을 구축합니다 ....
처음 5개 배포판은 원래 시리즈에 따라 작성되고 두 번째 5개(아래에 있음)는 시리즈 배포판에 따라 작성됩니다.
그래서 이 사진들은 어디에서 왔습니까?
예를 들어 열 E - CLOSE 가격
증분은 각각 다음과 같습니다.
따라서 이러한 증분의 히스토그램은 이상하게 보입니다. 그리고 렌코가 아니다!
처음으로 증분으로 작업하는 경우 Doc이 했던 것처럼 다음 증분의 "+" 또는 "-" 기호를 예측해 보십시오.
주님!
성배는 공기처럼 필요하기 때문에 극단적인 조치를 취해야 하지만 정보의 기밀성을 침해하지 않습니다.
내 PM에는 특정 Mister X가 탐내는 Grail을 받은 데이터가 있습니다(첨부 아카이브 참조).
데이터 형식은 표준입니다: 시간, OHLC, 볼륨.
이 데이터를 얻는 비표준적이고 고유한 방법입니다. 예를 들어 CLOSE 증분의 분포 밀도는 다음과 같습니다.
이 밑바닥도 못 가겠어...
바쁘지 않은 분 - 포레스트/신경망의 도움으로 이러한 순위에서 폭주하는 이익을 추출할 수 있는지 확인하십시오.
특히 반품 작업을 하는 사람들에게 부탁합니다.
우리는 간단한 대답이 필요합니다. Grail이 있습니다 / Grail은 없습니다.
고맙습니다.
어떤 이야기가 그렇게 찢어졌습니까? 틈 없이 평범하게 가자, 그럼 뭔가를 보는 것이 합리적일지도...
무작위 프로세스 예측에 대한 게시물 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1344#comment_10678027 외에도.
이제 모든 것이 동일합니다. 실제 시장 데이터에서 신경망을 사용하여 저역 통과 필터의 출력 값을 예측합니다. 예측 간격 - TF 1m에서 5분.
모든 값은 NS 데이터 척도의 기존 단위입니다. 당연히 실제 값으로 변환될 수 있습니다.
5m < -(3-4) 또는 > (3-4)에 대한 예측 값을 사용하면 이미 실제 TS에서 작업할 수 있습니다. 반대 방향으로 가지 않습니다.
글쎄, 힙에, 10m에 대한 예측
예측 시간 = 0이면 45도 각도로 직선을 얻습니다.
나는 나에게 보내진 것을 주었다. 이 사람은 더 이상 연락하지 않습니다. 이것은 동화가 아닙니다. 저를 믿으십시오.
나는 이 행에 매우 관심이 있었습니다. 나는 그런 것을 본 적이 없습니다.
적어도 무언가가 작동한다면, 우리는 그 형성을 위한 알고리즘을 함께 알아낼 것입니다. 나는 그에 대한 단편적인 데이터만 가지고 있습니다. 분명히 이 사람은 그에 대해 이야기하고 싶지 않았습니다. :))
이것이 결정 포인트라고 가정 해 봅시다. 그런 다음 어떤 종류의 도구인지 확인하고 예측 변수를 생성하기 위한 기록을 복원해야 합니다. 이해할 수 없는 이산화가 있는 맨 숫자가 아니라 분명히 기록이 있기 때문입니다.이야기가있을 것입니다. 차트에 겹쳐서 이것이 어떤 점인지 생각할 수 있습니다.
그리고 당신이 알고 있는 그러한 배포에 대해 어떻게 벌 수 있습니까?
이럴 줄 알았으면 여기까지 오지 않았을 텐데.
일반적으로 나와 함께 이 파일이 나타난 이력은 모호합니다. 보낸 사람의 동기와 목적을 이해할 수 없습니다. 그러나 그것을 탐구하지 않는 것은 큰 어리석은 일입니다. 임호.