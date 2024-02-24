트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1353

유리 아사울렌코 :

시장 BP는 LPF의 입력에 공급되었습니다. NS의 입력에는 동일한 VR이 있습니다. 네, 맞습니다. 네트워크는 저역 통과 필터의 작동을 설명하고 주어진 간격으로 출력을 예측했습니다.

부스팅에 - 아니요, 시도하지 않았습니다.

샘플을 배치해 보세요. 어렵지 않다면 시도해 보겠습니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

샘플을 배치해 보세요. 어렵지 않다면 시도해 보겠습니다.

어떤 샘플을 이해하지 못하셨나요? VR 그 자체? 있을 수있다. 그리고 VR의 샘플은 무작위입니다.

 
유리 아사울렌코 :

어떤 샘플을 이해하지 못하셨나요? VR 그 자체? 있을 수있다. 그리고 VR의 샘플은 무작위입니다.

파일에 쓸 수 없나요? 아마 파이썬으로 하실 겁니다. 훈련을 위해 준비된 깨진 샘플을 파일에 업로드할 수도 있습니까?

 
알렉세이 비아즈미킨 :

파일에 쓸 수 없나요? 아마 파이썬으로 하실 겁니다. 훈련을 위해 준비된 깨진 샘플을 파일에 업로드할 수도 있습니까?

다시 해보자.

1. 모든 BP - 55,000 OHLSV. 무작위로 길이가 20인 5 - 6,000줄이 추출됩니다(닫기만 해당). 그녀는 훈련을 위해 국회의 입력에 갈 것입니다.

2. 제1항에 따른 샘플은 LPF를 통과함. 길이가 20+Tr인 시퀀스를 얻습니다. 여기서 Tr은 예측 시간입니다. LPF 출력의 마지막 값은 대상입니다.

3. 우리는 국회 1, 2에 지원합니다 - 우리는 훈련합니다.

아니면 이해가 안되는 부분이 있습니다.(

추신: 데이터를 저장하려고 합니다. .mat 또는 .spydata 파일 형식이 작동합니까? 어떻게 든 CSV로 내보낼 필요가 없었습니다. 찾아야합니다.

 
유리 아사울렌코 :

다시 해보자.

1. 모든 BP - 55,000 OHLSV. 무작위로 길이가 20인 5 - 6,000줄이 추출됩니다(닫기만 해당). 그녀는 훈련을 위해 국회의 입력에 갈 것입니다.

2. 제1항에 따른 시료는 LPF를 통과합니다. 길이가 20+Tr인 시퀀스를 얻습니다. 여기서 Tr은 예측 시간입니다. LPF 출력의 마지막 값은 대상입니다.

3. 우리는 국회 1, 2에 지원합니다 - 우리는 훈련합니다.

아니면 이해가 안되는 부분이 있습니다.(

추신: 데이터를 저장하려고 합니다. .mat 또는 .spydata 파일 형식이 작동합니까? 어떻게 든 CSV로 내보낼 필요가 없었습니다. 찾아야합니다.

알겠습니다. 귀찮게 하지 마세요.

이 형식을 읽는 방법을 모르겠습니다.

그러나 나는 예측자가 무엇인지 잘 이해하지 못했습니다 ...

 
알렉세이 비아즈미킨 :

알겠습니다. 귀찮게 하지 마세요.

이 형식을 읽는 방법을 모르겠습니다.

그러나 나는 예측자가 무엇인지 잘 이해하지 못했습니다 ...

거기에는 예측 변수가 없습니다. Close 값의 스케일링된 시리즈 - [Close[i-0], Close[i-1], Close[i-2],...,Close[i-19]]는 직접 NN 입력에 공급됩니다.

목표로 - LPF 출력 [i + Tp]의 하나의 값, 여기서 Tp는 분 단위의 예측 시간입니다. 총 5-6,000개의 라인이 있습니다.

위협 일반적으로 숲에서 결과를 보는 것은 흥미 롭습니다. 그렇게 하면 가까운 시일 내에 CSV를 만들 것입니다.

힙에 대한 예측 차트를 하나 더 작성하고 완료했습니다. 5분 동안 LPF 예측(EMA(8)에 대략적으로 해당). 보여주기 때문에 작업이 가능한 예측.

.

 
Alexander_K :

글쎄,이 시민은 많이 그리고 막연하게 말했다 ... 그의 메시지의 주요 목표는 - 아무것도 나에게 도움이되지 않을 것입니다 : Erlang도 Bachelier도 그가 준 것과 같은 행을 제외하고는 아무 것도 없습니다.

내 모델에서는 아무 것도 작동하지 않습니다. 그래서 여기로 돌아섰습니다. 아마도 신경망에서 무언가를 볼 수 있을 것입니다.

Wikipedia에서 더 많은 이름을 찾아보세요. 많은 이름이 있습니다. 이름을 더 많이 알수록 더 똑똑해 보일 것입니다. Kalomorov는 다시 무언가를 언급하는 것을 잊었습니다.

 
유리 아사울렌코 :

거기에는 예측 변수가 없습니다. Close 값의 스케일링된 시리즈 - [Close[i-0], Close[i-1], Close[i-2],...,Close[i-19]]는 직접 NN 입력에 공급됩니다.

목표로 - LPF 출력 [i + Tp]의 하나의 값, 여기서 Tp는 분 단위의 예측 시간입니다. 총 5-6,000개의 라인이 있습니다.

위협 일반적으로 숲에서 결과를 보는 것은 흥미 롭습니다. 그렇게 하면 가까운 시일 내에 CSV를 만들 것입니다.

선택을 하시면 트위스트 해드립니다. 사실, 이것은 더 이상 분류가 아닙니다. 음, 흥미롭습니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

선택을 하시면 트위스트 해드립니다. 사실, 이것은 더 이상 분류가 아닙니다. 음, 흥미롭습니다.

확인. 하지만 급하지 않습니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

선택을 하시면 트위스트 해드립니다. 사실, 이것은 더 이상 분류가 아닙니다. 음, 흥미롭습니다.

아카이브를 유지합니다. 첨부 파일을 참조.

Learn.csv - 입력. 각 줄의 첫 번째 숫자는 기록에 대한 링크이므로 삭제해야 합니다.

Cell.scv - 대상.

이 데이터에 대한 교육을 마치면 이 그래프와 같은 결과를 얻을 수 있습니다.

필터는 대략 ЕМА(16), 예측 - 5분에 해당합니다.

ZY 그러면 필요할 때 테스트하겠습니다.

파일:
TS1.zip  961 kb
