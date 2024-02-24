트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1349 1...134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2019.02.19 11:46 #13481 올렉 자동판매기 : 이것은 고정 과정의 상관 함수의 스펙트럼 표현에 대한 정리입니다. 그녀는 질문에 대한 답변을 제공하지 않습니다. 질문의 맨 아래로 이동합니다. 그리고 다시 대답해 보세요. 이를 기반으로 고정 프로세스의 스펙트럼 표현이 구성됩니다(p. 248). 가능하다면 스펙트럼 개념과 관련된 이 책의 다른 부분을 지적하십시오. [삭제] 2019.02.19 12:12 #13482 알렉세이 니콜라예프 : 이를 기반으로 고정 프로세스의 스펙트럼 표현이 구성됩니다(p. 248). 가능하다면 스펙트럼 개념과 관련된 이 책의 다른 부분을 지적하십시오. 그게 다야! 그리고 당신은 예수회처럼 행동하여 " 당신은 Koroliuk에 동의하지 않습니까? "라고 묻지만 Koroliuk는 그것과 아무 관련이 없습니다. 이것은 당신의 추측일 뿐이며 다른 사람의 권위 뒤에 숨으려는 시도입니다. (Cicero의 연설, 당신 자신의 말로) Korolyuk은 어디에도 스펙트럼의 개념이 정지된 과정에 대해서만 정의된다고 언급하지 않습니다. Korolyuk은 어디에도 스펙트럼 개념이 고정되지 않은 프로세스에 대해 존재하지 않는다고 언급하지 않습니다. 그리고 스펙트럼 분석을 마스터하는 것이 좋습니다. 현재 알려지지 않은 스펙트럼에 대해 많은 흥미로운 사실을 배우게 될 것입니다. Aleksey Nikolayev 2019.02.19 12:31 #13483 올렉 자동판매기 : 그게 다야! 그리고 당신은 예수회처럼 행동하여 " 당신은 Koroliuk에 동의하지 않습니까? "라고 묻지만 Koroliuk는 그것과 아무 관련이 없습니다. 이것은 당신의 추측일 뿐이며 다른 사람의 권위 뒤에 숨으려는 시도입니다. Korolyuk은 어디에도 스펙트럼의 개념이 정지된 과정에 대해서만 정의된다고 언급하지 않습니다. Korolyuk은 어디에도 스펙트럼 개념이 고정되지 않은 프로세스에 대해 존재하지 않는다고 언급하지 않습니다. 그리고 스펙트럼 분석을 마스터하는 것이 좋습니다. 현재 알려지지 않은 스펙트럼에 대해 많은 흥미로운 사실을 배우게 될 것입니다. 간단하게 설명하려고 합니다. 스펙트럼은 ACF가 일반적인 경우와 같이 두 개의 변수가 아닌 하나의 변수에 의존하는 경우에만 결정할 수 있습니다. 이것은 광범위하게 고정된 프로세스에만 해당됩니다(사실 이것은 정의의 일부입니다). 아마추어 라디오의 경우 ACF는 ACF의 개념과 선택적 버전을 구분하지 않기 때문에 항상 하나의 변수에만 의존합니다. 즉, 이전에 썼듯이 무작위 프로세스와 그 구현의 개념을 혼합합니다. 아마도 이것은 그들의 지역에서 중요하지 않지만 가격을 위해 이것을 하는 것은 잘못된 것입니다. [삭제] 2019.02.19 12:45 #13484 알렉세이 니콜라예프 : 간단하게 설명하려고 합니다. 스펙트럼은 ACF가 일반적인 경우처럼 두 변수가 아닌 하나의 변수에 의존하는 경우에만 결정할 수 있습니다. 이것은 광범위하게 고정된 프로세스에만 해당됩니다(사실 이것은 정의의 일부입니다). 아마추어 라디오의 경우 ACF는 ACF의 개념과 선택적 버전을 구분하지 않기 때문에 항상 하나의 변수에만 의존합니다. 즉, 앞서 쓴 것처럼 무작위 프로세스의 개념과 구현을 혼합합니다. 아마도 이것은 그들의 지역에서 중요하지 않지만 가격을 위해 이것을 하는 것은 잘못입니다. 반복합니다: 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등) 올렉 avtomat , 2019.02.19 06:53 테오버에 집착하는 이유는... 아마도 지식의 범위가 이것으로 제한되어 있기 때문일 것입니다. 나는 당신이 개념에 익숙하지 않다는 것을 알았습니다. 1) 일반화된 스펙트럼; 2) 순간 스펙트럼; 3) 비정상 과정의 스펙트럼 구조. 비정상 프로세스의 분석이 어떻게 수행되는지 모릅니다. 당신은 그것에 접근하는 방법조차 모릅니다. 인터넷에서 찾아서 주의 깊게 읽으십시오. 그리고 더 이상 바보짓 하지 마세요. 나열된 항목 1, 항목 2, 항목 3에 관심을 가지십시오. 실수가 무엇인지 이해하게 될 것입니다. 흥미롭고 유머러스한 이론부터 실습까지 오류, 버그, 질문 Alexander_K 2019.02.19 13:23 #13485 알렉세이 니콜라예프 : Alexy, 상황을 불합리한 수준으로 끌어올려야 합니다. "Theory" 분기를 열고 유지해야 합니다. 그것은 단지 "이론"이고 잘렸습니다. 그것은 걸작이 될 것입니다. 연습을 원한다면 마법사가 하라는 대로 하세요. 슬라이딩 시간 주기, 애니메이션 만들기 - 이 기간 동안 틱(또는 초) 증가 의 확률 밀도가 어떻게 작동하는지, 첨도와 비대칭을 계산합니다. 당신은 많은 것을 배우게 될 것이고 그것은 진정한 거래가 될 것입니다. mytarmailS 2019.02.19 15:40 #13486 올렉 자동판매기 : 반복합니다: 나열된 항목 1, 항목 2, 항목 3에 관심을 가지십시오. 실수가 무엇인지 이해하게 될 것입니다. 그는 이해하지 못할 것입니다 ... 당신의 에너지를 낭비하지 마십시오 Aleksey Nikolayev 2019.02.19 16:54 #13487 올렉 자동판매기 : 반복합니다: 나열된 항목 1, 항목 2, 항목 3에 관심을 가지십시오. 실수가 무엇인지 이해하게 될 것입니다. 준정상성(quasi-stationarity), 조각별-정상성(piecewise-stationarity) 등의 아이디어는 그 자체로 유용할 수 있지만 스펙트럼 분석과 관련하여 그것들은 해로울 뿐입니다. [삭제] 2019.02.19 17:46 #13488 알렉세이 니콜라예프 : 준정상성(quasi-stationarity), 조각별-정상성(piecewise-stationarity) 등의 아이디어는 그 자체로 유용할 수 있지만 스펙트럼 분석과 관련하여 그것들은 해로울 뿐입니다. ??? 해로운? 누구에게 해로운가? 또는 무엇을 위해? 당신에게 유해한가? 또는 스펙트럼 분석에 유해합니까? 또는 과학에 해로운가? 아니면 인류에게 해로운가? 그럼에도 불구하고 그것들은 당신에게 해롭고 당신에게만 해롭습니다. 왜냐하면 그것들이 당신을 혼미하게 만들기 때문입니다. [삭제] 2019.02.19 17:48 #13489 mytarmailS : 그는 이해하지 못할 것입니다 ... 당신의 에너지를 낭비하지 마십시오 분명히 그것은 ... [삭제] 2019.02.19 19:49 #13490 알렉세이 니콜라예프 : . 다음은 간단하지만 매우 유용한 작업입니다. 주인? 1...134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것은 고정 과정의 상관 함수의 스펙트럼 표현에 대한 정리입니다.
그녀는 질문에 대한 답변을 제공하지 않습니다.
질문의 맨 아래로 이동합니다. 그리고 다시 대답해 보세요.
이를 기반으로 고정 프로세스의 스펙트럼 표현이 구성됩니다(p. 248).
가능하다면 스펙트럼 개념과 관련된 이 책의 다른 부분을 지적하십시오.
그게 다야!
그리고 당신은 예수회처럼 행동하여 " 당신은 Koroliuk에 동의하지 않습니까? "라고 묻지만 Koroliuk는 그것과 아무 관련이 없습니다. 이것은 당신의 추측일 뿐이며 다른 사람의 권위 뒤에 숨으려는 시도입니다. (Cicero의 연설, 당신 자신의 말로)
Korolyuk은 어디에도 스펙트럼의 개념이 정지된 과정에 대해서만 정의된다고 언급하지 않습니다.
Korolyuk은 어디에도 스펙트럼 개념이 고정되지 않은 프로세스에 대해 존재하지 않는다고 언급하지 않습니다.
그리고 스펙트럼 분석을 마스터하는 것이 좋습니다. 현재 알려지지 않은 스펙트럼에 대해 많은 흥미로운 사실을 배우게 될 것입니다.
간단하게 설명하려고 합니다. 스펙트럼은 ACF가 일반적인 경우와 같이 두 개의 변수가 아닌 하나의 변수에 의존하는 경우에만 결정할 수 있습니다. 이것은 광범위하게 고정된 프로세스에만 해당됩니다(사실 이것은 정의의 일부입니다).
아마추어 라디오의 경우 ACF는 ACF의 개념과 선택적 버전을 구분하지 않기 때문에 항상 하나의 변수에만 의존합니다. 즉, 이전에 썼듯이 무작위 프로세스와 그 구현의 개념을 혼합합니다. 아마도 이것은 그들의 지역에서 중요하지 않지만 가격을 위해 이것을 하는 것은 잘못된 것입니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등)
올렉 avtomat , 2019.02.19 06:53
테오버에 집착하는 이유는... 아마도 지식의 범위가 이것으로 제한되어 있기 때문일 것입니다.
나는 당신이 개념에 익숙하지 않다는 것을 알았습니다.
1) 일반화된 스펙트럼;
2) 순간 스펙트럼;
3) 비정상 과정의 스펙트럼 구조.
비정상 프로세스의 분석이 어떻게 수행되는지 모릅니다. 당신은 그것에 접근하는 방법조차 모릅니다.
인터넷에서 찾아서 주의 깊게 읽으십시오. 그리고 더 이상 바보짓 하지 마세요.
나열된 항목 1, 항목 2, 항목 3에 관심을 가지십시오. 실수가 무엇인지 이해하게 될 것입니다.
Alexy, 상황을 불합리한 수준으로 끌어올려야 합니다. "Theory" 분기를 열고 유지해야 합니다. 그것은 단지 "이론"이고 잘렸습니다. 그것은 걸작이 될 것입니다.
연습을 원한다면 마법사가 하라는 대로 하세요. 슬라이딩 시간 주기, 애니메이션 만들기 - 이 기간 동안 틱(또는 초) 증가 의 확률 밀도가 어떻게 작동하는지, 첨도와 비대칭을 계산합니다.
당신은 많은 것을 배우게 될 것이고 그것은 진정한 거래가 될 것입니다.
준정상성(quasi-stationarity), 조각별-정상성(piecewise-stationarity) 등의 아이디어는 그 자체로 유용할 수 있지만 스펙트럼 분석과 관련하여 그것들은 해로울 뿐입니다.
준정상성(quasi-stationarity), 조각별-정상성(piecewise-stationarity) 등의 아이디어는 그 자체로 유용할 수 있지만 스펙트럼 분석과 관련하여 그것들은 해로울 뿐입니다.
???
해로운? 누구에게 해로운가? 또는 무엇을 위해? 당신에게 유해한가? 또는 스펙트럼 분석에 유해합니까? 또는 과학에 해로운가? 아니면 인류에게 해로운가?
그럼에도 불구하고 그것들은 당신에게 해롭고 당신에게만 해롭습니다. 왜냐하면 그것들이 당신을 혼미하게 만들기 때문입니다.
