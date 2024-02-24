트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1347 1...134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2019.02.19 09:22 #13461 Alexander_K : :))) 알렉시! 당신은 알겠습니다 - 뒤적입니다. 그러나 나는 시장을 테어버 혼자서는 차지할 수 없다고 서둘러 보고합니다. 한 가지 이유로 - "시간"과 같은 것은 전혀 고려되지 않습니다. 네, 네, 보통 시간은 초, 시간, ... 시간의 역할을 이해하지 못하고 고려하지 않으면 TViMS의 모든 힘도 무력합니다. 검증되었습니다. 우리 모두는 여기에서 더듬거리고 더듬거리고 여전히 그것을 찾을 수 없습니다) 시간 추적은 가격 모델에 비정상성을 도입하는 것입니다. Alexander_K 2019.02.19 09:30 #13462 알렉세이 니콜라예프 : 우리 모두는 여기에서 더듬거리고 더듬거리고 여전히 그것을 찾을 수 없습니다) 시간 추적은 가격 모델에 비정상성을 도입하는 것입니다. 두려워하지마, 알렉세이. 특정 시간 슬라이딩 윈도우(특정 샘플 크기가 아니라) 내에서 가격 파동 패키지의 동작(틱 증가 의 확률 밀도 , 비모수 첨도, 비대칭)에 주의를 기울이면 다음을 얻을 수 있습니다. 내가 가진 결과 (+ 월 30-40%). 하지만 더 많은 것을 원합니다. 따라서이 모든 것을 통과하면 기사를 작성하십시오 - TIP 분기로 돌아가십시오. 우리는 함께 갈망하는 Grail의 길을 계속 갈 것입니다. 이론부터 실습까지 "복잡한" 고문을 작성하는 데 수익 생성기 EA [삭제] 2019.02.19 09:34 #13463 알렉세이 니콜라예프 : 우리 모두는 여기에서 더듬거리고 더듬거리고 여전히 그것을 찾을 수 없습니다) 시간 추적은 가격 모델에 비정상성을 도입하는 것입니다. ... 그리고 결과적으로 TV 사용의 기반이 상실되었습니까? 그리고 특히 스펙트럼 분석은 당신이 말했듯이이 경우 스펙트럼의 개념조차 없기 때문에 적용 할 수 없습니다. 나는 당신의 입장을 올바르게 말하고 있습니까? Alexander_K 2019.02.19 09:37 #13464 올렉 자동판매기 : Alexy는 1.5년 전, 하나의 이론가로 시장을 부숴버릴 수 있다고 생각했던 저를 생각나게 합니다. 벌써부터 눈물이 나네요... [삭제] 2019.02.19 10:05 #13465 Alexander_K : Alexy는 1.5년 전, 하나의 이론가로 시장을 부숴버릴 수 있다고 생각했던 저를 생각나게 합니다. 벌써부터 눈물이 나네요... . https://www.mql5.com/ru/forum/70676 Aleksey Nikolayev 2019.02.19 10:08 #13466 올렉 자동판매기 : ... 그리고 결과적으로 TV 사용의 기반이 상실되었습니까? 그리고 특히 스펙트럼 분석은 당신이 말했듯이이 경우 스펙트럼의 개념조차 없기 때문에 적용 할 수 없습니다. 나는 당신의 입장을 올바르게 말하고 있습니까? TV가 넓은 의미에서 고정된 프로세스(그리고 가까운 프로세스, 축소 가능한 프로세스)만 고려했다면 이것은 사실일 것입니다. Korolyuk 핸드북의 목차를 적어도 읽으십시오. 다른 클래스의 임의 프로세스가 있습니다. Aleksey Nikolayev 2019.02.19 10:10 #13467 Alexander_K : Alexy는 1.5년 전, 하나의 이론가로 시장을 부숴버릴 수 있다고 생각했던 저를 생각나게 합니다. 벌써부터 눈물이 나네요... 그리고 당신은 ACF SB를 계산하지 못한 학생처럼 보입니다. Alexander_K 2019.02.19 10:12 #13468 올렉 자동판매기 : . https://www.mql5.com/ru/forum/70676 아니요, 저도 TViMS를 사용합니다. 그러나 적어도 지금 당장은 이것만으로는 불가능하다는 것을 이해합니다. 시간은 그것 없이는 아무것도 아닙니다. 시간 주기, 내가 완전히 이해하지 못한 일종의 미묘한 시간 구조... 그리고 이미 시간 기간 안에 있습니다. 예, 나는 이론으로 시장을 문지릅니다. Theorver는 시간을 고려하지 않고 작동하지 않습니다. [삭제] 2019.02.19 10:14 #13469 알렉세이 니콜라예프 : TV가 넓은 의미에서 고정된 프로세스(그리고 가까운 프로세스, 축소 가능한 프로세스)만 고려했다면 이것은 사실일 것입니다. Korolyuk 핸드북의 목차를 적어도 읽으십시오. 다른 클래스의 임의 프로세스가 있습니다. "적어도 목차"가 좋습니다 ;))) 그러나 당신은 이것을 잊지 않았습니다(?): 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등) 알렉세이 니콜라예프 , 2019.02.18 20:44 스펙트럼의 개념은 정지된 과정에 대해서만 정의됩니다. 시간이 지남에 따라 분산이 증가하기 때문에 가격은 그렇지 않습니다. 비정상 과정에 스펙트럼 개념이 존재하지 않는다고 계속 주장하십니까? Alexander_K 2019.02.19 10:15 #13470 알렉세이 니콜라예프 : 그리고 당신은 ACF SB를 계산하지 못한 학생처럼 보입니다. Alexy, 자기야... Heaviside 기능이 있는데, 그것을 계산하는 요점이 무엇입니까? 아니면 여기에서 가장 똑똑하다고 생각합니까? 졸업장을 보여주세요. 보여. 1...134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
:))) 알렉시! 당신은 알겠습니다 - 뒤적입니다. 그러나 나는 시장을 테어버 혼자서는 차지할 수 없다고 서둘러 보고합니다. 한 가지 이유로 - "시간"과 같은 것은 전혀 고려되지 않습니다. 네, 네, 보통 시간은 초, 시간, ... 시간의 역할을 이해하지 못하고 고려하지 않으면 TViMS의 모든 힘도 무력합니다. 검증되었습니다.
시간 추적은 가격 모델에 비정상성을 도입하는 것입니다.
두려워하지마, 알렉세이. 특정 시간 슬라이딩 윈도우(특정 샘플 크기가 아니라) 내에서 가격 파동 패키지의 동작(틱 증가 의 확률 밀도 , 비모수 첨도, 비대칭)에 주의를 기울이면 다음을 얻을 수 있습니다. 내가 가진 결과 (+ 월 30-40%). 하지만 더 많은 것을 원합니다. 따라서이 모든 것을 통과하면 기사를 작성하십시오 - TIP 분기로 돌아가십시오. 우리는 함께 갈망하는 Grail의 길을 계속 갈 것입니다.
... 그리고 결과적으로 TV 사용의 기반이 상실되었습니까? 그리고 특히 스펙트럼 분석은 당신이 말했듯이이 경우 스펙트럼의 개념조차 없기 때문에 적용 할 수 없습니다. 나는 당신의 입장을 올바르게 말하고 있습니까?
https://www.mql5.com/ru/forum/70676
TV가 넓은 의미에서 고정된 프로세스(그리고 가까운 프로세스, 축소 가능한 프로세스)만 고려했다면 이것은 사실일 것입니다. Korolyuk 핸드북의 목차를 적어도 읽으십시오. 다른 클래스의 임의 프로세스가 있습니다.
그리고 당신은 ACF SB를 계산하지 못한 학생처럼 보입니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/70676
아니요, 저도 TViMS를 사용합니다. 그러나 적어도 지금 당장은 이것만으로는 불가능하다는 것을 이해합니다. 시간은 그것 없이는 아무것도 아닙니다. 시간 주기, 내가 완전히 이해하지 못한 일종의 미묘한 시간 구조... 그리고 이미 시간 기간 안에 있습니다. 예, 나는 이론으로 시장을 문지릅니다.
Theorver는 시간을 고려하지 않고 작동하지 않습니다.
"적어도 목차"가 좋습니다 ;)))
그러나 당신은 이것을 잊지 않았습니다(?):
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등)
알렉세이 니콜라예프 , 2019.02.18 20:44
스펙트럼의 개념은 정지된 과정에 대해서만 정의됩니다. 시간이 지남에 따라 분산이 증가하기 때문에 가격은 그렇지 않습니다.
비정상 과정에 스펙트럼 개념이 존재하지 않는다고 계속 주장하십니까?
Alexy, 자기야... Heaviside 기능이 있는데, 그것을 계산하는 요점이 무엇입니까? 아니면 여기에서 가장 똑똑하다고 생각합니까? 졸업장을 보여주세요. 보여.