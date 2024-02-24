트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1355 1...134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2019.02.21 20:28 #13541 도서관 : 2번째 사진 진짜 좋네요! 알고리즘의 어떤 변화가 그것을 얻을 수 있게 하였습니까? 대상 계산에 대한 필터 매개변수가 변경되었습니다. 잡초는 고주파 성분을 퍼트려 주었다. 나는 가격을 예측하는 것이 아니라 가능한 분포의 가능한 중심의 이동만을 예측한다는 것을 상기시켜 드리겠습니다. Aleksei Kuznetsov 2019.02.21 20:58 #13542 유리 아사울렌코 : 대상을 계산하기 위해 필터 매개변수를 변경했습니다. 퍼진 고주파 성분 을 제거했습니다. 나는 가격을 예측하는 것이 아니라 가능한 분포의 가능한 중심만을 예측한다는 것을 상기시켜 드리겠습니다. 유리 아사울렌코 : 이미 훨씬 낫습니다.) 예측에서 시작하여 x의 경우 > 2 및 < -2에서 시작 하여 5분 안에 어리석게 닫는다면 수익성 없는 거래는 거의 예상되지 않습니다. RF 구성 요소를 제거한 경우 5분이 아니라 최소 30분을 기다려야 합니다. 그리고 30분 후에 첫 번째 그림에서 무슨 일이 일어날 것입니다. 저것들. SL을 잡을 수 있습니다. 그러나 발이 크게 만들어지면 운동할 수 있습니다. 반면에 하나의 큰 정지는 여러 개의 작은 TP를 차단합니다. Yuriy Asaulenko 2019.02.21 21:16 #13543 도서관 : RF 구성 요소를 제거한 경우 5분이 아니라 최소 30분을 기다려야 합니다. 그리고 30분 후에 첫 번째 그림에서 무슨 일이 일어날 것입니다. 저것들. 잡는 것을 멈출 수 있습니다. 그러나 발이 크게 만들어지면 운동할 수 있습니다. 하지 않아도 됩니다.) NN 훈련을 위한 대상의 세분화는 어떤 경우에도 좋습니다. 거래 중지 및 종료도 취소되지 않았으며 거래 과정에서 누구도 예측을 금지하지 않았습니다.) 이것은 검토조차되지 않았으며 계획에도 없습니다. 30분 동안의 예측은 일반적으로 비현실적입니다. 10-15분 동안 이러한 설정을 사용하면 이론상으로도 모든 것이 무너지기 시작해야 합니다. 저는 장기적으로 하지 않습니다. 추신: 10분 동안 무너지기 시작했습니다. 그러나 여전히 살 수 있습니다.)) 실제로 영역별 차트에서 거래의 ~1/4만 빨간색으로 표시됩니다. 명확히 하려면 회귀선을 그려야 합니다. 일반적으로 PS2는 HF 구성 요소의 관점에서 특별한 경우를 제외하고는 가격이 너무 비싸지 않아야합니다. 그녀가 보통 얼마나 걷는지, 더 많은 경우 발로 덮으십시오. Murrey 수학 거래 시스템 흥미롭고 유머러스한 [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 [삭제] 2019.02.21 22:34 #13544 알렉세이 니콜라예프 : 이해할 수 없는 상황에서 스펙트럼을 고려하십시오! 스펙트럼은 당신의 선택입니다! (이제 non-stationarity의 경우에도 스펙트럼을 사용할 수 있습니다) 예를 들어 어떤 거래소나 외환 상품의 범위 를 실제로 계산하려고 시도한 적이 있습니까? 확인하다. 유용할 것입니다. 눈을 뜨게 됩니다. 그러면 눈가리개를 버릴지도... Yuriy Asaulenko 2019.02.21 23:30 #13545 올렉 자동판매기 : 예를 들어 어떤 거래소나 외환 상품의 범위 를 실제로 계산하려고 시도한 적이 있습니까? 확인하다. 유용할 것입니다. 눈을 뜨게 됩니다. 그러면 눈가리개를 버릴지도... 살로와 라드 - 왜 그것을 시도하십시오.) [삭제] 2019.02.22 00:18 #13546 유리 아사울렌코 : 살로와 라드 - 왜 그것을 시도하십시오.) ;))) 라드는 라드이고, 라드의 양이 많지만 맛, 냄새, 두께, 후추, 마늘 또는 훈제 만 다를뿐입니다 ... --- 연속 비정상이므로 ... ;))) )))) Aleksey Nikolayev 2019.02.22 07:36 #13547 올렉 자동판매기 : 예를 들어 어떤 거래소나 외환 상품의 범위 를 실제로 계산하려고 시도한 적이 있습니까? 확인하다. 유용할 것입니다. 눈을 뜨게 됩니다. 그러면 눈가리개를 버릴지도... 라디오 아마추어는 matstat의 기초를 잘 모릅니다. 값의 샘플 아날로그 계산은 실제 값(샘플 크기의 증가와 함께)으로 수렴하는 경우에만 의미가 있습니다. 예를 들어, 항상 코시 분포 표본의 산술 평균을 계산할 수 있지만 이것이 이 분포에 예상 값이 있음을 의미하지는 않습니다. 가격은 Wiener 프로세스에 매우 가깝기 때문에 스펙트럼이 없습니다. 그러나 특정 일정(무작위 프로세스 구현)에 따라 항상 스펙트럼이라고 부르는 무언가를 계산할 수 있습니다. [삭제] 2019.02.22 08:54 #13548 알렉세이 니콜라예프 : 라디오 아마추어는 matstat의 기초를 잘 모릅니다. 값의 샘플 아날로그 계산은 실제 값(샘플 크기의 증가와 함께)으로 수렴하는 경우에만 의미가 있습니다. 예를 들어, 항상 코시 분포 표본의 산술 평균을 계산할 수 있지만 이것이 이 분포에 평균이 있음을 의미하지는 않습니다. 가격은 Wiener 프로세스에 매우 가깝기 때문에 스펙트럼이 없습니다. 그러나 특정 일정(무작위 프로세스 구현)에 따라 항상 스펙트럼이라고 부르는 무언가를 계산할 수 있습니다. 일반적으로 연습이 없습니다. 실천 없는 이론은 죽은 것이다. Aleksey Nikolayev 2019.02.22 09:27 #13549 올렉 자동판매기 : 일반적으로 연습이 없습니다. 실천 없는 이론은 죽은 것이다. "실천 없는 이론은 죽고 무익하고, 이론 없는 실천은 무익하고 해롭다" P. L. 체비쇼프 Yuriy Asaulenko 2019.02.22 12:18 #13550 올렉 자동판매기 : 일반적으로 연습이 없습니다. 실천 없는 이론은 죽은 것이다. 올렉, 그만해 그 동지는 너무 똑똑해서 일주일 동안 그는 아빠가 계단에서 떨어질 때까지 이 문제에 대한 그의 진술 범위에 대해 아무 말도 할 수 없다는 생각을 우리에게 전달하려고 노력하고 있습니다. 왜냐하면 왜냐하면. 그들은 존재하지 않습니다. 1...134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
2번째 사진 진짜 좋네요! 알고리즘의 어떤 변화가 그것을 얻을 수 있게 하였습니까?
대상 계산에 대한 필터 매개변수가 변경되었습니다. 잡초는 고주파 성분을 퍼트려 주었다. 나는 가격을 예측하는 것이 아니라 가능한 분포의 가능한 중심의 이동만을 예측한다는 것을 상기시켜 드리겠습니다.
유리 아사울렌코 :
이미 훨씬 낫습니다.) 예측에서 시작하여 x의 경우 > 2 및 < -2에서 시작 하여 5분 안에 어리석게 닫는다면 수익성 없는 거래는 거의 예상되지 않습니다.
도서관 :

RF 구성 요소를 제거한 경우 5분이 아니라 최소 30분을 기다려야 합니다. 그리고 30분 후에 첫 번째 그림에서 무슨 일이 일어날 것입니다. 저것들. SL을 잡을 수 있습니다. 그러나 발이 크게 만들어지면 운동할 수 있습니다. 반면에 하나의 큰 정지는 여러 개의 작은 TP를 차단합니다.
Yuriy Asaulenko 2019.02.21 21:16 #13543

도서관 :

RF 구성 요소를 제거한 경우 5분이 아니라 최소 30분을 기다려야 합니다. 그리고 30분 후에 첫 번째 그림에서 무슨 일이 일어날 것입니다. 저것들. 잡는 것을 멈출 수 있습니다. 그러나 발이 크게 만들어지면 운동할 수 있습니다.
하지 않아도 됩니다.) NN 훈련을 위한 대상의 세분화는 어떤 경우에도 좋습니다. 거래 중지 및 종료도 취소되지 않았으며 거래 과정에서 누구도 예측을 금지하지 않았습니다.) 이것은 검토조차되지 않았으며 계획에도 없습니다.
30분 동안의 예측은 일반적으로 비현실적입니다. 10-15분 동안 이러한 설정을 사용하면 이론상으로도 모든 것이 무너지기 시작해야 합니다. 저는 장기적으로 하지 않습니다.
추신: 10분 동안 무너지기 시작했습니다. 그러나 여전히 살 수 있습니다.)) 실제로 영역별 차트에서 거래의 ~1/4만 빨간색으로 표시됩니다. 명확히 하려면 회귀선을 그려야 합니다.
일반적으로 PS2는 HF 구성 요소의 관점에서 특별한 경우를 제외하고는 가격이 너무 비싸지 않아야합니다. 그녀가 보통 얼마나 걷는지, 더 많은 경우 발로 덮으십시오.
이해할 수 없는 상황에서 스펙트럼을 고려하십시오! 스펙트럼은 당신의 선택입니다! (이제 non-stationarity의 경우에도 스펙트럼을 사용할 수 있습니다)
올렉 자동판매기 :

예를 들어 어떤 거래소나 외환 상품의 범위 를 실제로 계산하려고 시도한 적이 있습니까?
확인하다. 유용할 것입니다. 눈을 뜨게 됩니다. 그러면 눈가리개를 버릴지도...
살로와 라드 - 왜 그것을 시도하십시오.)
Aleksey Nikolayev 2019.02.22 07:36 #13547

올렉 자동판매기 :

라디오 아마추어는 matstat의 기초를 잘 모릅니다. 값의 샘플 아날로그 계산은 실제 값(샘플 크기의 증가와 함께)으로 수렴하는 경우에만 의미가 있습니다. 예를 들어, 항상 코시 분포 표본의 산술 평균을 계산할 수 있지만 이것이 이 분포에 예상 값이 있음을 의미하지는 않습니다.
가격은 Wiener 프로세스에 매우 가깝기 때문에 스펙트럼이 없습니다. 그러나 특정 일정(무작위 프로세스 구현)에 따라 항상 스펙트럼이라고 부르는 무언가를 계산할 수 있습니다.
"실천 없는 이론은 죽고 무익하고, 이론 없는 실천은 무익하고 해롭다"
P. L. 체비쇼프
Yuriy Asaulenko 2019.02.22 12:18 #13550

올렉 자동판매기 :

올렉, 그만해 그 동지는 너무 똑똑해서 일주일 동안 그는 아빠가 계단에서 떨어질 때까지 이 문제에 대한 그의 진술 범위에 대해 아무 말도 할 수 없다는 생각을 우리에게 전달하려고 노력하고 있습니다. 왜냐하면 왜냐하면. 그들은 존재하지 않습니다.