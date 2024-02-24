트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1355

새 코멘트
 
도서관 :
2번째 사진 진짜 좋네요! 알고리즘의 어떤 변화가 그것을 얻을 수 있게 하였습니까?

대상 계산에 대한 필터 매개변수가 변경되었습니다. 잡초는 고주파 성분을 퍼트려 주었다. 나는 가격을 예측하는 것이 아니라 가능한 분포의 가능한 중심의 이동만을 예측한다는 것을 상기시켜 드리겠습니다.

 
유리 아사울렌코 :

대상을 계산하기 위해 필터 매개변수를 변경했습니다. 퍼진 고주파 성분 을 제거했습니다. 나는 가격을 예측하는 것이 아니라 가능한 분포의 가능한 중심만을 예측한다는 것을 상기시켜 드리겠습니다.


유리 아사울렌코 :

이미 훨씬 낫습니다.) 예측에서 시작하여 x의 경우 > 2 및 < -2에서 시작 하여 5분 안에 어리석게 닫는다면 수익성 없는 거래는 거의 예상되지 않습니다.


RF 구성 요소를 제거한 경우 5분이 아니라 최소 30분을 기다려야 합니다. 그리고 30분 후에 첫 번째 그림에서 무슨 일이 일어날 것입니다. 저것들. SL을 잡을 수 있습니다. 그러나 발이 크게 만들어지면 운동할 수 있습니다. 반면에 하나의 큰 정지는 여러 개의 작은 TP를 차단합니다.

 
도서관 :

RF 구성 요소를 제거한 경우 5분이 아니라 최소 30분을 기다려야 합니다. 그리고 30분 후에 첫 번째 그림에서 무슨 일이 일어날 것입니다. 저것들. 잡는 것을 멈출 수 있습니다. 그러나 발이 크게 만들어지면 운동할 수 있습니다.

하지 않아도 됩니다.) NN 훈련을 위한 대상의 세분화는 어떤 경우에도 좋습니다. 거래 중지 및 종료도 취소되지 않았으며 거래 과정에서 누구도 예측을 금지하지 않았습니다.) 이것은 검토조차되지 않았으며 계획에도 없습니다.

30분 동안의 예측은 일반적으로 비현실적입니다. 10-15분 동안 이러한 설정을 사용하면 이론상으로도 모든 것이 무너지기 시작해야 합니다. 저는 장기적으로 하지 않습니다.

추신: 10분 동안 무너지기 시작했습니다. 그러나 여전히 살 수 있습니다.)) 실제로 영역별 차트에서 거래의 ~1/4만 빨간색으로 표시됩니다. 명확히 하려면 회귀선을 그려야 합니다.

일반적으로 PS2는 HF 구성 요소의 관점에서 특별한 경우를 제외하고는 가격이 너무 비싸지 않아야합니다. 그녀가 보통 얼마나 걷는지, 더 많은 경우 발로 덮으십시오.

[삭제]  
알렉세이 니콜라예프 :

이해할 수 없는 상황에서 스펙트럼을 고려하십시오! 스펙트럼은 당신의 선택입니다! (이제 non-stationarity의 경우에도 스펙트럼을 사용할 수 있습니다)

예를 들어 어떤 거래소나 외환 상품의 범위 를 실제로 계산하려고 시도한 적이 있습니까?

확인하다. 유용할 것입니다. 눈을 뜨게 됩니다. 그러면 눈가리개를 버릴지도...

 
올렉 자동판매기 :

예를 들어 어떤 거래소나 외환 상품의 범위 를 실제로 계산하려고 시도한 적이 있습니까?

확인하다. 유용할 것입니다. 눈을 뜨게 됩니다. 그러면 눈가리개를 버릴지도...

살로와 라드 - 왜 그것을 시도하십시오.)

[삭제]  
유리 아사울렌코 :

살로와 라드 - 왜 그것을 시도하십시오.)

;)))



라드는 라드이고, 라드의 양이 많지만 맛, 냄새, 두께, 후추, 마늘 또는 훈제 만 다를뿐입니다 ... --- 연속 비정상이므로 ... ;))) ))))

 
올렉 자동판매기 :

예를 들어 어떤 거래소나 외환 상품의 범위 를 실제로 계산하려고 시도한 적이 있습니까?

확인하다. 유용할 것입니다. 눈을 뜨게 됩니다. 그러면 눈가리개를 버릴지도...

라디오 아마추어는 matstat의 기초를 잘 모릅니다. 값의 샘플 아날로그 계산은 실제 값(샘플 크기의 증가와 함께)으로 수렴하는 경우에만 의미가 있습니다. 예를 들어, 항상 코시 분포 표본의 산술 평균을 계산할 수 있지만 이것이 이 분포에 예상 값이 있음을 의미하지는 않습니다.

가격은 Wiener 프로세스에 매우 가깝기 때문에 스펙트럼이 없습니다. 그러나 특정 일정(무작위 프로세스 구현)에 따라 항상 스펙트럼이라고 부르는 무언가를 계산할 수 있습니다.

[삭제]  
알렉세이 니콜라예프 :

라디오 아마추어는 matstat의 기초를 잘 모릅니다. 값의 샘플 아날로그 계산은 실제 값(샘플 크기의 증가와 함께)으로 수렴하는 경우에만 의미가 있습니다. 예를 들어, 항상 코시 분포 표본의 산술 평균을 계산할 수 있지만 이것이 이 분포에 평균이 있음을 의미하지는 않습니다.

가격은 Wiener 프로세스에 매우 가깝기 때문에 스펙트럼이 없습니다. 그러나 특정 일정(무작위 프로세스 구현)에 따라 항상 스펙트럼이라고 부르는 무언가를 계산할 수 있습니다.

일반적으로 연습이 없습니다.

실천 없는 이론은 죽은 것이다.

 
올렉 자동판매기 :

일반적으로 연습이 없습니다.

실천 없는 이론은 죽은 것이다.

"실천 없는 이론은 죽고 무익하고, 이론 없는 실천은 무익하고 해롭다"

P. L. 체비쇼프

 
올렉 자동판매기 :

일반적으로 연습이 없습니다.

실천 없는 이론은 죽은 것이다.

올렉, 그만해 그 동지는 너무 똑똑해서 일주일 동안 그는 아빠가 계단에서 떨어질 때까지 이 문제에 대한 그의 진술 범위에 대해 아무 말도 할 수 없다는 생각을 우리에게 전달하려고 노력하고 있습니다. 왜냐하면 왜냐하면. 그들은 존재하지 않습니다.

1...134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362...3399
새 코멘트