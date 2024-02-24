트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1350

올렉 자동판매기 :

.

다음은 간단하지만 매우 유용한 작업입니다. 주인?

Cooper가 무작위 프로세스에 대해 쓴 내용을 주의 깊게 연구하는 것이 좋습니다. 그것은 당신에게 정말 도움이 될 것입니다.

알렉세이 니콜라예프 :

Cooper가 무작위 프로세스에 대해 쓴 내용을 주의 깊게 연구하는 것이 좋습니다. 그것은 당신에게 정말 도움이 될 것입니다.

;) 감사합니다.

 

주님!

성배는 공기처럼 필요하기 때문에 극단적인 조치를 취하지 않을 수 없지만 정보의 기밀성을 침해하지 않습니다.

내 PM에는 특정 Mister X가 탐내는 Grail을 받은 데이터가 있습니다(첨부 아카이브 참조).

데이터 형식은 표준입니다: 시간, OHLC, 볼륨.

이 데이터를 얻는 비표준적이고 고유한 방법입니다. 예를 들어 CLOSE 증분의 분포 밀도는 다음과 같습니다.

이 밑바닥도 못 가겠어...

바쁘지 않은 분 - 포레스트/신경망의 도움으로 이러한 순위에서 폭주하는 이익을 추출할 수 있는지 확인하십시오.

특히 반품 작업을 하는 사람들에게 부탁합니다.

우리는 간단한 대답이 필요합니다. Grail이 있습니다 / Grail은 없습니다.

고맙습니다.

Alexander_K :

이해할 수 없는 상황에서 스펙트럼을 고려하십시오! 스펙트럼은 당신의 선택입니다! (이제 non-stationarity의 경우에도 스펙트럼을 사용할 수 있습니다)

그것은 이미 가명이 되었고, Moshniks 는 날개와 꼬리에 관심을 기울이지 않고 더 높은 실리콘 의식에 완전히 의존하여 이 주제에서 진정한 고통으로 기도하지만 그만큼 광신적이고 궁핍한 Gaussians입니다. 아멘.
 
막심 드미트리예프스키 :
이미 일반 명사가 된 Moshniks 는 날개와 꼬리에주의를 기울이지 않고 더 높은 실리콘 의식에 완전히 의존하여이 주제에서 진정한 고통으로기도하지만 그만큼 광신적이고 빈곤한 Gaussians입니다. 아멘.

사람이 없는 것 같았는데...

Lesha Vyazmikin - 마지막 광란의 환자 - 그리고 그는 분명히 숲에서 길을 잃어 신선한 식물 표본 상자에 얼굴이 떨어졌습니다.

Alexander_K :

사람이 없는 것 같았는데...

Lesha Vyazmikin - 마지막 광란의 환자 - 그리고 그는 분명히 숲에서 길을 잃어 신선한 식물 표본 상자에 얼굴이 떨어졌습니다.

엉뚱한 발상이 조금 식은 것 같아요.. 힘을 내서 다시 새로운 멍뭉이들과 함께 전진해야 합니다..))

나는 재미있는 책을 읽고, 너무 게으르게 무언가를 쓰기에 게으르며, 내 관심 주제에 대해 거의 아무도 대답하지 않습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

엉뚱한 발상이 조금 식은 것 같아요.. 힘을 내서 다시 새로운 멍뭉이들과 함께 전진해야 합니다..))

나는 재미있는 책을 읽고, 너무 게으르게 무언가를 쓰기에 게으르며, 내 관심 주제에 대해 거의 아무도 대답하지 않습니다.

분명한.

글쎄요. 우리는 Grail 의 새로운 광란의 구도자들을 기다릴 것입니다. 스레드가 너무 비워져서 아쉽습니다.

 
Alexander_K :

그러한 그림은 어디에서 왔습니까 ???, 파일에 6 개의 열이 있으며 그 중 첫 번째는 시간이므로 고려하지 않을 것이며 2에서 6까지의 열이 있습니다

우리는 모든 열에 대한 배포판을 구축합니다 ....

처음 5개 배포판은 원래 시리즈에 따라 작성되고 두 번째 5개(아래에 있음)는 시리즈 배포판에 따라 작성됩니다.

일명 바보


그래서 이 사진들은 어디에서 왔습니까?

 
Alexander_K :


렌코

이를 기반으로 이러한 데이터는 0.001 단계로 수집됩니다.
