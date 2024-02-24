트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1343 1...133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350...3399 새 코멘트 [삭제] 2019.02.18 03:20 #13421 그리고 그건 그렇고, 이 소음발생기에 대한 국회 작업의 결과는 "SB에서 벌기"의 가능성, "코인으로 벌기" 의 가능성을 다시 한 번 확인시켜준다. 많은 사람들에게 그것은 머리에 맞지 않습니다. 그건 그렇고. Доктор 2019.02.18 03:32 #13422 유리 아사울렌코 : ...모델을 주세요... 유리, 안전보장이사회에 유물을 추가해 보세요. 예를 들면 다음과 같습니다. https://smart-lab.ru/blog/186186.php Осознанность при построении систем smart-lab.ru Рассмотрим вот такой инструмент: Видно, что за несколько месяцев акция очень существенно выросла. Значит, это волатильная и достаточно трендовая вещь. Поэтому логично ее торговать при помощи трендовой системы. Нетрудно построить простейшую трендовуху. По классике будем входить на пересечении скользящих средних, а выходить по... sibirqk 2019.02.18 04:50 #13423 유리 아사울렌코 : 작업은 잡음 발생기에서 만들어지며 이론적으로 이 잡음을 예측할 수 있는 방식으로 인공적입니다. 나는 몇 가지 계산을 미리 시도했다. 비밀이 아니라면 어떤 원리로 인공 시리즈가 만들어지는 걸까요? 대략적으로 말하면 노이즈가 섞인 사인파입니까, 아니면 좀 더 복잡합니까? Женя 2019.02.18 12:57 #13424 올렉 자동판매기 : 그리고 그건 그렇고, 이 소음발생기에 대한 국회 작업의 결과는 "SB에서 벌기"의 가능성, "코인으로 벌기" 의 가능성을 다시 한 번 확인시켜준다. 많은 사람들에게 그것은 머리에 맞지 않습니다. 그건 그렇고. 글쎄요, 이것은 물리학의 영구 운동 기계와 같은 불합리합니다. 물론 완전히 명백한 부조리는 아닙니다. 7살 때 저만의 영구 운동 기계 버전을 만들었지만 할아버지가 보존에 대해 설명하고 난 후에 법에 따라 초보자에게 변명의 여지가 있고 심지어 연구에 권장되지만 모든 시도가 SB를 거래하려는 시도와 동일하게 헛된 것임을 쉽게 깨달았습니다)) [삭제] 2019.02.18 14:35 #13425 제냐 : 글쎄요, 이것은 물리학의 영구 운동 기계와 같은 불합리합니다. 물론 완전히 명백한 부조리는 아닙니다. 7살 때 저만의 영구 운동 기계 버전을 만들었지만 할아버지가 보존에 대해 설명하고 난 후에 법에 따라 초보자에게 변명의 여지가 있고 심지어 연구에 권장되지만 모든 시도가 SB를 거래하려는 시도와 동일하게 헛된 것임을 쉽게 깨달았습니다)) 글쎄, 서커스는 떠났고 광대는 남았어 [삭제] 2019.02.18 15:20 #13426 현명한 여러분, 소음 발생기가 무엇인지 잘 생각해 보십시오. Vitaly Muzichenko 2019.02.18 15:41 #13427 올렉 자동판매기 : 현명한 여러분, 소음 발생기가 무엇인지 잘 생각해 보십시오. [삭제] 2019.02.18 15:44 #13428 비탈리 무지첸코 : 모자에서 이 문구를 보셨을 겁니다. 착한 소년. Mihail Marchukajtes 2019.02.18 18:17 #13429 안녕하세요. 여러 면에서 마지막 주석가는 소음 발생기에 대해 옳습니다. 무선 공학에서 가져온 시장의 주파수 변동 이론은 절대적으로 실패한 주제입니다. 2006년 즈음에 FATL SATL을 알게 되었고 자연스럽게 결과가 없는 형태로 실패를 보여주었다. 높은 빈도의 가격 변동이 있지만 이는 가격의 결과일 뿐입니다. 예, 여기 저기에 이런 빈도가 있었습니다. 예, 하지만 여기에서는 그랬습니다. 그러나 이것은 미래에 어떤 빈도가 될 것인지 전혀 말하지 않습니다. 유일하게 가치 있는 성과는 CSSA입니다. CSSA는 SSA에 의해 다시 그려지지만 CSSA에 의해 다시 그려지지 않는 이동 평균 의 끝 부분을 완성하는 방법을 배웠습니다. 이 도구를 사용하는 연구원들은 그것을 너무 과대평가하고 많은 것을 쏟는 것뿐입니다. 글쎄, 누군가가 그것을 가져 가서 그의 차량에 묶을 수있었습니다. 그러나 일반적으로 나는 주파수 분석에 대해 회의적이며 노이즈 발생기에 대해서는 더욱 회의적입니다. 여기서 당신은 그것을 없애기 위해 가능한 모든 방법을 시도하고 누군가가 그것을 추가합니다. 크랭크 및 만 :-) 한 전문가가 실제로 작동하는 적응형 디지털 필터 메타 트레이더를 위한 소원 Mihail Marchukajtes 2019.02.18 18:26 #13430 그건 그렇고, 아무도 마술사를 본 사람이 없었습니까 ??? 그와 정말 의논하고 싶었어. . . . . . . 그럴 때가 있었어. 우리는 영웅이 아니야!!! :-) 1...133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 그건 그렇고,
이 소음발생기에 대한 국회 작업의 결과는 "SB에서 벌기"의 가능성, "코인으로 벌기" 의 가능성을 다시 한 번 확인시켜준다. 많은 사람들에게 그것은 머리에 맞지 않습니다.
그건 그렇고.
...모델을 주세요...
유리, 안전보장이사회에 유물을 추가해 보세요.
예를 들면 다음과 같습니다. https://smart-lab.ru/blog/186186.php
작업은 잡음 발생기에서 만들어지며 이론적으로 이 잡음을 예측할 수 있는 방식으로 인공적입니다. 나는 몇 가지 계산을 미리 시도했다.
비밀이 아니라면 어떤 원리로 인공 시리즈가 만들어지는 걸까요? 대략적으로 말하면 노이즈가 섞인 사인파입니까, 아니면 좀 더 복잡합니까?
그리고 그건 그렇고,
이 소음발생기에 대한 국회 작업의 결과는 "SB에서 벌기"의 가능성, "코인으로 벌기" 의 가능성을 다시 한 번 확인시켜준다. 많은 사람들에게 그것은 머리에 맞지 않습니다.
그건 그렇고.
글쎄요, 이것은 물리학의 영구 운동 기계와 같은 불합리합니다. 물론 완전히 명백한 부조리는 아닙니다. 7살 때 저만의 영구 운동 기계 버전을 만들었지만 할아버지가 보존에 대해 설명하고 난 후에 법에 따라 초보자에게 변명의 여지가 있고 심지어 연구에 권장되지만 모든 시도가 SB를 거래하려는 시도와 동일하게 헛된 것임을 쉽게 깨달았습니다))
글쎄요, 이것은 물리학의 영구 운동 기계와 같은 불합리합니다. 물론 완전히 명백한 부조리는 아닙니다. 7살 때 저만의 영구 운동 기계 버전을 만들었지만 할아버지가 보존에 대해 설명하고 난 후에 법에 따라 초보자에게 변명의 여지가 있고 심지어 연구에 권장되지만 모든 시도가 SB를 거래하려는 시도와 동일하게 헛된 것임을 쉽게 깨달았습니다))
글쎄, 서커스는 떠났고 광대는 남았어
현명한 여러분, 소음 발생기가 무엇인지 잘 생각해 보십시오.
모자에서 이 문구를 보셨을 겁니다. 착한 소년.