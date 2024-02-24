트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1341 1...133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 16:05 #13401 관심 있는 사람이 있는 경우 스크립트 코드 - 아아, 클래스 없음 CSV *csv_Write= new CSV(); int NomerStolbca= 0 ; input int Set_Total= 10 ; //Количество сетов настроек 1к10 input string CB_Dir= "Catboost_Tester" ; //Директория проекта input string Version= "catboost-0.11.1.exe" ; //Имя exe файла CatBoost input int depth= 6 ; //Глубина дерева input int iterations= 1000 ; //Максимальное число итераций (деревьев) input double learning_rate= 0.03 ; //Шаг обучения input int od_wait= 100 ; //Число деревьев без улучщения для остановки обучения //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { csv_Write.Add_column(dt_string, 0 ); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); csv_Write.Add_column(dt_string,s()); NomerStolbca= 0 ; string Train_All[ 23 ]; Train_All[ 0 ]=Version+ " fit" ; Train_All[s()]= " --learn-set train.csv" ; Train_All[s()]= " --test-set test.csv" ; Train_All[s()]= " --column-description %%a" ; Train_All[s()]= " --has-header" ; Train_All[s()]= " --delimiter ;" ; Train_All[s()]= " --model-format CatboostBinary,CPP" ; Train_All[s()]= " --train-dir ..\Rezultat\RS_01/result_4_%%a" ; Train_All[s()]= " --depth " +depth; Train_All[s()]= " --iterations " +iterations; Train_All[s()]= " --nan-mode Forbidden " ; Train_All[s()]= " --learning-rate " +learning_rate; Train_All[s()]= " --rsm 1 " ; Train_All[s()]= " --fold-permutation-block 1" ; Train_All[s()]= " --boosting-type Ordered" ; Train_All[s()]= " --l2-leaf-reg 6" ; Train_All[s()]= " --loss-function Logloss:border=0.5" ; Train_All[s()]= " --use-best-model" ; Train_All[s()]= " --eval-metric Precision" ; Train_All[s()]= " --custom-metric Logloss:border=0.5" ; Train_All[s()]= " --od-type Iter" ; Train_All[s()]= " --od-wait " +od_wait; Train_All[s()]= " --random-seed " ; NomerStolbca= 0 ; int Size_Arr= ArraySize (Train_All); int Seed= 0 ; int line= 0 ; for ( int N= 0 ;N<Set_Total;N++) { int line=csv_Write.Add_line(); csv_Write.Set_value(line, 1 , "FOR %%a IN (*.) DO (" , false ); for ( int Z= 2 ;Z< 22 + 1 ;Z++)csv_Write.Set_value(line,Z, "" , false ); for ( int i= 1 ;i< 10 + 1 ;i++) { Seed=N* 10 +i; Train_All[ 7 ]= " --train-dir ..\Rezultat\RS_" +Seed+ "/result_4_%%a" ; line=csv_Write.Add_line(); int x= 0 ; csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++], false ); csv_Write.Set_value(line,s(),Train_All[x++]+Seed, false ); NomerStolbca= 0 ; } line=csv_Write.Add_line(); csv_Write.Set_value(line, 1 , ")" , false ); for ( int Z= 2 ;Z< 22 + 1 ;Z++)csv_Write.Set_value(line,Z, "" , false ); } line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , "Pause" , false ); csv_Write.data_separator= '\t' ; csv_Write.Write_to_file(CB_Dir+ "\\Setup\\_01_Train_All.txt" , true , true , false , true , false ); csv_Write.Clear_all(); //--------- string Rezultat_Exam[ 9 ]; Rezultat_Exam[ 0 ]=Version+ " calc" ; Rezultat_Exam[s()]= " --model-path ..\Rezultat\RS_" + "\result_4_%%a\model.bin" ; //Добавлять номер директории Rezultat_Exam[s()]= " --input-path exam.csv" ; Rezultat_Exam[s()]= " --column-description %%a" ; Rezultat_Exam[s()]= " --has-header" ; Rezultat_Exam[s()]= " --delimiter ;" ; Rezultat_Exam[s()]= " --output-path ..\Rezultat\RS_" + "\result_4_%%a\output" ; //Добавлять номер директории Rezultat_Exam[s()]= " --has-header" ; Rezultat_Exam[s()]= " --prediction-type Probability" ; NomerStolbca= 0 ; Seed= 0 ; Size_Arr= ArraySize (Rezultat_Exam); for ( int Z= 0 ;Z<Size_Arr+ 1 ;Z++)csv_Write.Add_column(dt_string,Z); for ( int N= 0 ;N<Set_Total;N++) { int line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , "FOR %%a IN (*.) DO (" , false ); for ( int i= 1 ;i< 10 + 1 ;i++) { Seed=N* 10 +i; Rezultat_Exam[ 1 ]= " --model-path ..\Rezultat\RS_" +Seed+ "\\result_4_%%a\model.bin" ; Rezultat_Exam[ 6 ]= " --output-path ..\Rezultat\RS_" +Seed+ "\\result_4_%%a\output" ; int line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); int x= 0 ; for ( int S= 1 ;S<Size_Arr+ 1 ;S++)csv_Write.Set_value(line,S,Rezultat_Exam[S- 1 ], false ); } line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , ")" , false ); } line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , "Pause" , false ); csv_Write.data_separator= '\t' ; csv_Write.Write_to_file(CB_Dir+ "\\Setup\\_02_Rezultat_Exam.txt" , true , true , false , true , false ); csv_Write.Clear_all(); //---------- string Rezultat_Test[ 9 ]; Rezultat_Test[ 0 ]=Version+ " calc" ; Rezultat_Test[s()]= " --model-path ..\Rezultat\RS_" + "\result_4_%%a\model.bin" ; //Добавлять номер директории Rezultat_Test[s()]= " --input-path test.csv" ; Rezultat_Test[s()]= " --column-description %%a" ; Rezultat_Test[s()]= " --has-header" ; Rezultat_Test[s()]= " --delimiter ;" ; Rezultat_Test[s()]= " --output-path ..\Rezultat\RS_" + "\result_4_%%a\output_test" ; //Добавлять номер директории Rezultat_Test[s()]= " --has-header" ; Rezultat_Test[s()]= " --prediction-type Probability" ; NomerStolbca= 0 ; Seed= 0 ; Size_Arr= ArraySize (Rezultat_Test); for ( int Z= 0 ;Z<Size_Arr+ 1 ;Z++)csv_Write.Add_column(dt_string,Z); for ( int N= 0 ;N<Set_Total;N++) { int line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , "FOR %%a IN (*.) DO (" , false ); for ( int i= 1 ;i< 10 + 1 ;i++) { Seed=N* 10 +i; //Train_All[7]=" --train-dir ..\Rezultat\RS_"+Seed+"/result_4_%%a"; Rezultat_Test[ 1 ]= " --model-path ..\Rezultat\RS_" +Seed+ "\\result_4_%%a\model.bin" ; Rezultat_Test[ 6 ]= " --output-path ..\Rezultat\RS_" +Seed+ "\\result_4_%%a\output_test" ; int line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); int x= 0 ; for ( int S= 1 ;S<Size_Arr+ 1 ;S++)csv_Write.Set_value(line,S,Rezultat_Test[S- 1 ], false ); } line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , ")" , false ); } line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , "Pause" , false ); csv_Write.data_separator= '\t' ; csv_Write.Write_to_file(CB_Dir+ "\\Setup\\_02_Rezultat_Test.txt" , true , true , false , true , false ); csv_Write.Clear_all(); //----------------- string Rezultat_Train[ 9 ]; Rezultat_Train[ 0 ]=Version+ " calc" ; Rezultat_Train[s()]= " --model-path ..\Rezultat\RS_" + "\\result_4_%%a\model.bin" ; //Добавлять номер директории Rezultat_Train[s()]= " --input-path train.csv" ; Rezultat_Train[s()]= " --column-description %%a" ; Rezultat_Train[s()]= " --has-header" ; Rezultat_Train[s()]= " --delimiter ;" ; Rezultat_Train[s()]= " --output-path ..\Rezultat\RS_" + "\\result_4_%%a\output_train" ; //Добавлять номер директории Rezultat_Train[s()]= " --has-header" ; Rezultat_Train[s()]= " --prediction-type Probability" ; NomerStolbca= 0 ; Seed= 0 ; Size_Arr= ArraySize (Rezultat_Train); for ( int Z= 0 ;Z<Size_Arr+ 1 ;Z++)csv_Write.Add_column(dt_string,Z); for ( int N= 0 ;N<Set_Total;N++) { int line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , "FOR %%a IN (*.) DO (" , false ); for ( int i= 1 ;i< 10 + 1 ;i++) { Seed=N* 10 +i; Rezultat_Train[ 1 ]= " --model-path ..\Rezultat\RS_" +Seed+ "\\result_4_%%a\model.bin" ; Rezultat_Train[ 6 ]= " --output-path ..\Rezultat\RS_" +Seed+ "\\result_4_%%a\output_train" ; int line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); int x= 0 ; for ( int S= 1 ;S<Size_Arr+ 1 ;S++)csv_Write.Set_value(line,S,Rezultat_Train[S- 1 ], false ); } line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , ")" , false ); } line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , "Pause" , false ); csv_Write.data_separator= '\t' ; csv_Write.Write_to_file(CB_Dir+ "\\Setup\\_02_Rezultat_Train.txt" , true , true , false , true , false ); csv_Write.Clear_all(); //----------------- string Metrik_Exam[ 8 ]; Metrik_Exam[ 0 ]=Version+ " eval-metrics" ; Metrik_Exam[s()]= " --metrics Logloss:border=0.5,Precision,Recall,Kappa,Accuracy,BalancedAccuracy,AUC,F1,MCC" ; Metrik_Exam[s()]= " --model-path ..\Rezultat\RS_\result_4_%%a\model.bin" ; Metrik_Exam[s()]= " --input-path exam.csv" ; Metrik_Exam[s()]= " --column-description %%a" ; Metrik_Exam[s()]= " --has-header" ; Metrik_Exam[s()]= " --delimiter ;" ; Metrik_Exam[s()]= " --result-dir ..\Rezultat\RS_\result_4_%%a\metr\Exam" ; NomerStolbca= 0 ; Seed= 0 ; Size_Arr= ArraySize (Metrik_Exam); for ( int Z= 0 ;Z<Size_Arr+ 1 ;Z++)csv_Write.Add_column(dt_string,Z); for ( int N= 0 ;N<Set_Total;N++) { int line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , "FOR %%a IN (*.) DO (" , false ); for ( int i= 1 ;i< 10 + 1 ;i++) { Seed=N* 10 +i; Metrik_Exam[ 2 ]= " --model-path ..\Rezultat\RS_" +Seed+ "\\result_4_%%a\model.bin" ; Metrik_Exam[ 7 ]= " --result-dir ..\Rezultat\RS_" +Seed+ "\\result_4_%%a\metr\Exam" ; int line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); int x= 0 ; for ( int S= 1 ;S<Size_Arr+ 1 ;S++)csv_Write.Set_value(line,S,Metrik_Exam[S- 1 ], false ); } line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , ")" , false ); } line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , "Pause" , false ); csv_Write.data_separator= '\t' ; csv_Write.Write_to_file(CB_Dir+ "\\Setup\\_03_Metrik_Exam.txt" , true , true , false , true , false ); csv_Write.Clear_all(); //----------------- string Metrik_Test[ 8 ]; Metrik_Test[ 0 ]=Version+ " eval-metrics" ; Metrik_Test[s()]= " --metrics Logloss:border=0.5,Precision,Recall,Kappa,Accuracy,BalancedAccuracy,AUC,F1,MCC" ; Metrik_Test[s()]= " --model-path ..\Rezultat\RS_\result_4_%%a\model.bin" ; Metrik_Test[s()]= " --input-path test.csv" ; Metrik_Test[s()]= " --column-description %%a" ; Metrik_Test[s()]= " --has-header" ; Metrik_Test[s()]= " --delimiter ;" ; Metrik_Test[s()]= " --result-dir ..\Rezultat\RS_\result_4_%%a\metr\Test" ; NomerStolbca= 0 ; Seed= 0 ; Size_Arr= ArraySize (Metrik_Test); for ( int Z= 0 ;Z<Size_Arr+ 1 ;Z++)csv_Write.Add_column(dt_string,Z); for ( int N= 0 ;N<Set_Total;N++) { int line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , "FOR %%a IN (*.) DO (" , false ); for ( int i= 1 ;i< 10 + 1 ;i++) { Seed=N* 10 +i; Metrik_Test[ 2 ]= " --model-path ..\Rezultat\RS_" +Seed+ "\\result_4_%%a\model.bin" ; Metrik_Test[ 7 ]= " --result-dir ..\Rezultat\RS_" +Seed+ "\\result_4_%%a\metr\Test" ; int line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); int x= 0 ; for ( int S= 1 ;S<Size_Arr+ 1 ;S++)csv_Write.Set_value(line,S,Metrik_Test[S- 1 ], false ); } line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , ")" , false ); } line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , "Pause" , false ); csv_Write.data_separator= '\t' ; csv_Write.Write_to_file(CB_Dir+ "\\Setup\\_03_Metrik_Test.txt" , true , true , false , true , false ); csv_Write.Clear_all(); //----------------- string Metrik_Train[ 8 ]; Metrik_Train[ 0 ]=Version+ " eval-metrics" ; Metrik_Train[s()]= " --metrics Logloss:border=0.5,Precision,Recall,Kappa,Accuracy,BalancedAccuracy,AUC,F1,MCC" ; Metrik_Train[s()]= " --model-path ..\Rezultat\RS_\result_4_%%a\model.bin" ; Metrik_Train[s()]= " --input-path test.csv" ; Metrik_Train[s()]= " --column-description %%a" ; Metrik_Train[s()]= " --has-header" ; Metrik_Train[s()]= " --delimiter ;" ; Metrik_Train[s()]= " --result-dir ..\Rezultat\RS_\result_4_%%a\metr\Train" ; NomerStolbca= 0 ; Seed= 0 ; Size_Arr= ArraySize (Metrik_Train); for ( int Z= 0 ;Z<Size_Arr+ 1 ;Z++)csv_Write.Add_column(dt_string,Z, 100 ); for ( int N= 0 ;N<Set_Total;N++) { int line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , "FOR %%a IN (*.) DO (" , false ); for ( int i= 1 ;i< 10 + 1 ;i++) { Seed=N* 10 +i; Metrik_Train[ 2 ]= " --model-path ..\Rezultat\RS_" +Seed+ "\\result_4_%%a\model.bin" ; Metrik_Train[ 7 ]= " --result-dir ..\Rezultat\RS_" +Seed+ "\\result_4_%%a\metr\Train" ; int line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); int x= 0 ; for ( int S= 1 ;S<Size_Arr+ 1 ;S++)csv_Write.Set_value(line,S,Metrik_Train[S- 1 ], false ); } line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , ")" , false ); } line=csv_Write.Add_line( 1 , false , true ); csv_Write.Set_value(line, 1 , "Pause" , false ); csv_Write.data_separator= '\t' ; csv_Write.Write_to_file(CB_Dir+ "\\Setup\\_03_Metrik_Train.txt" , true , true , false , true , false ); csv_Write.Clear_all(); } //+------------------------------------------------------------------+ int s() { NomerStolbca++; return (NomerStolbca); } Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 16:54 #13402 모델의 병렬성을 분석했습니다. 테스트 세트의 임계값 활성화 지점(기본적으로 0.5)을 보여줍니다. 모델은 일반적으로 매우 유사하지만 활성화가 발생하지 않은 매우 긴 시간 간격이라는 놀라운 사실을 알 수 있습니다. 아마도 그 이유는 월간 막대에서 정보를 가져오는 예측 변수에 있을 것입니다... Aleksei Kuznetsov 2019.02.15 17:09 #13403 알렉세이 비아즈미킨 : 모델의 병렬성을 분석했습니다. 테스트 세트의 임계값 활성화 지점(기본적으로 0.5)을 보여줍니다. 모델은 일반적으로 매우 유사하지만 활성화가 발생하지 않은 매우 긴 시간 간격이라는 놀라운 사실을 알 수 있습니다. 아마도 그 이유는 월간 막대에서 정보를 가져오는 예측 변수에 있을 것입니다... 그런 다음 각 막대에 일련의 트랜잭션이 있습니까? NS에서도 비슷한 경험을 했습니다. 결론은 비슷합니다. 큰 TF는 영향을 미치고 작은 TF는 보완합니다. Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 17:14 #13404 도서관 : 그런 다음 각 막대에 일련의 트랜잭션이 있습니까? NS에서도 비슷한 경험을 했습니다. 결론은 비슷합니다. 큰 TF는 영향을 미치고 작은 TF는 보완합니다. 실제로는 화면 너비보다 더 많은 거래가 있습니다. 나는 많이 게시하지 않았습니다. 그러나 이것이 그룹화의 형태로 발생한다는 사실 - 그렇습니다. 진입 가능성을 이만큼 줄인 상위 TF를 버릴 가치가 있느냐 없느냐 그것이 문제로다... Женя 2019.02.15 17:27 #13405 Alexander_K : ++++ Alexei에게 불쾌감을주지 마십시오. 그가 쓴 것에서 한 단어라도 이해하면 천둥으로 저를 때리십시오. 목표도 달성 방법도 명확하고 정당하지 않습니다. 신경망에서 15년을 보냈고 지금은 세차장에서 일하는 교사의 정신이 그를 덮칩니다. 네, 우리 모두는 신 아래 걸으며 세차장이나 일종의 관리자와 별 차이가 없습니다. 의사 파트너로 "성장한" 하지만 은퇴하기 전에 쉽게 엉덩이에 발로 차기도 합니다. 아무것도 남지 않았습니다. 이제 100명의 직원을 위한 일부 서양식 사무실에는 30명의 "부사장"이 있고, 중간 관리자는 이제 월 50명의 부사장입니다.))) 웃음과 죄 ... 어떤 식 으로든 세차장에서 일하는 것에 대한 의식적인 위험과 실제 위협이 있지만 큰 열정, 관심 및 모험을 동반하거나 훨씬 더 큰 위험이 있지만 "경력 성장"의 "카펫 아래" 숨겨져 있습니다. 과정과 결과 모두 실망스럽습니다. 나는 평민으로 태어났습니다. 희망을 즉시 포기하는 것이 낫습니다. 그러나 "성공에 도달"하려고 노력할 수 있습니다. 여전히 잃을 것이 없습니다. 적어도 죽기 전에 할 수 있는 모든 일을 했다고 말할 수 있습니다. 평생을 암캐처럼 기어 다니지 마십시오)))) [Scalper EA] 이 EA MQL의 비동기 및 다중 많은 사람들에게 흥미로운 주제: Aleksei Kuznetsov 2019.02.15 17:42 #13406 알렉세이 비아즈미킨 : 진입 가능성을 이만큼 줄인 상위 TF를 버릴 가치가 있느냐 없느냐 그것이 문제로다... 글쎄, 수동으로 테스트하고 결정하거나 최적화하십시오. Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 17:50 #13407 도서관 : 글쎄, 수동으로 테스트하고 결정하거나 최적화하십시오. 시트를 집어 들고 원인을 식별해야합니다. 앞으로 며칠 안에 할 것입니다.이 경우 코딩해야합니다. 지금까지 여기에 몇 가지 모델이 포함되어 있습니다. 더 큰 스프레드가 있는 것으로 보이며, 이는 페어링 적용 측면에서 흥미로울 수 있습니다. Vladimir Perervenko 2019.02.15 20:44 #13408 축하합니다. 터미널: R 언어 를 사용하는 애플리케이션을 통해 MetaTrader 5 터미널에서 데이터를 요청하기 위한 API를 추가했습니다 . 작업을 위해 특별한 MetaTraderR 패키지를 준비했습니다. 여기에는 R과 MetaTrader 5 터미널, 문서 및 보조 r-파일 간의 상호 작용을 위한 DLL이 포함되어 있습니다. 패키지는 현재 CRAN 리포지토리에 등록되는 중이며 곧 다운로드하여 설치할 수 있습니다. 계속을 기다리자. 행운을 빕니다 Aleksey Vyazmikin 2019.02.16 02:12 #13409 블라디미르 페레르벤코 : 축하합니다. 터미널: R 언어 를 사용하는 애플리케이션을 통해 MetaTrader 5 터미널에서 데이터를 요청하기 위한 API를 추가했습니다 . 작업을 위해 특별한 MetaTraderR 패키지를 준비했습니다. 여기에는 R과 MetaTrader 5 터미널, 문서 및 보조 r-파일 간의 상호 작용을 위한 DLL이 포함되어 있습니다. 패키지는 현재 CRAN 리포지토리에 등록되는 중이며 곧 다운로드하여 설치할 수 있습니다. 계속을 기다리자. 행운을 빕니다 개발자는 피드백 문제를 무시합니다. 즉, 그렇게 될 가능성은 크지 않습니다... Aleksey Vyazmikin 2019.02.16 06:12 #13410 다음은 샘플에서 모델의 동작을 나타내는 또 다른 옵션입니다. 여기에서 색상으로: TP - 올바른 분류 "1" - 녹색 FP - 오분류 "1" - 빨간색 FN - 잘못된 분류 "0"(실제로는 "1"이 누락됨) - 파란색 화면의 크기가 커서 클릭으로 보는 것이 더 재미있습니다. 그리고 두 가지 옵션을 누를 때 GIF는 명확성을 위해 전환됩니다. 파란색이 많기 때문에 내 모델이 시장을 거의 다루지 않는다는 것이 분명합니다. 행동하지 않는 이유를 이해해야 합니다. 아마도 정확성뿐만 아니라 학습을 중단하는 다른 방법을 찾아야 할 것입니다. 물론 완성도와 정확도를 어느 정도는 제한하겠지만, 알 수 없는 이유로 이 교육 중단 옵션은 개발자가 제공하지 않아 안타깝습니다. 구독을 위해 어떤 신호를 헐 MA MQL5 교육 1...133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
관심 있는 사람이 있는 경우 스크립트 코드 - 아아, 클래스 없음
모델의 병렬성을 분석했습니다. 테스트 세트의 임계값 활성화 지점(기본적으로 0.5)을 보여줍니다.
모델은 일반적으로 매우 유사하지만 활성화가 발생하지 않은 매우 긴 시간 간격이라는 놀라운 사실을 알 수 있습니다. 아마도 그 이유는 월간 막대에서 정보를 가져오는 예측 변수에 있을 것입니다...
모델의 병렬성을 분석했습니다. 테스트 세트의 임계값 활성화 지점(기본적으로 0.5)을 보여줍니다.
모델은 일반적으로 매우 유사하지만 활성화가 발생하지 않은 매우 긴 시간 간격이라는 놀라운 사실을 알 수 있습니다. 아마도 그 이유는 월간 막대에서 정보를 가져오는 예측 변수에 있을 것입니다...
그런 다음 각 막대에 일련의 트랜잭션이 있습니까? NS에서도 비슷한 경험을 했습니다. 결론은 비슷합니다. 큰 TF는 영향을 미치고 작은 TF는 보완합니다.
실제로는 화면 너비보다 더 많은 거래가 있습니다. 나는 많이 게시하지 않았습니다. 그러나 이것이 그룹화의 형태로 발생한다는 사실 - 그렇습니다. 진입 가능성을 이만큼 줄인 상위 TF를 버릴 가치가 있느냐 없느냐 그것이 문제로다...
++++
Alexei에게 불쾌감을주지 마십시오. 그가 쓴 것에서 한 단어라도 이해하면 천둥으로 저를 때리십시오. 목표도 달성 방법도 명확하고 정당하지 않습니다. 신경망에서 15년을 보냈고 지금은 세차장에서 일하는 교사의 정신이 그를 덮칩니다.
네, 우리 모두는 신 아래 걸으며 세차장이나 일종의 관리자와 별 차이가 없습니다. 의사 파트너로 "성장한" 하지만 은퇴하기 전에 쉽게 엉덩이에 발로 차기도 합니다. 아무것도 남지 않았습니다. 이제 100명의 직원을 위한 일부 서양식 사무실에는 30명의 "부사장"이 있고, 중간 관리자는 이제 월 50명의 부사장입니다.))) 웃음과 죄 ...
어떤 식 으로든 세차장에서 일하는 것에 대한 의식적인 위험과 실제 위협이 있지만 큰 열정, 관심 및 모험을 동반하거나 훨씬 더 큰 위험이 있지만 "경력 성장"의 "카펫 아래" 숨겨져 있습니다. 과정과 결과 모두 실망스럽습니다. 나는 평민으로 태어났습니다. 희망을 즉시 포기하는 것이 낫습니다. 그러나 "성공에 도달"하려고 노력할 수 있습니다. 여전히 잃을 것이 없습니다. 적어도 죽기 전에 할 수 있는 모든 일을 했다고 말할 수 있습니다. 평생을 암캐처럼 기어 다니지 마십시오))))
진입 가능성을 이만큼 줄인 상위 TF를 버릴 가치가 있느냐 없느냐 그것이 문제로다...
글쎄, 수동으로 테스트하고 결정하거나 최적화하십시오.
글쎄, 수동으로 테스트하고 결정하거나 최적화하십시오.
시트를 집어 들고 원인을 식별해야합니다. 앞으로 며칠 안에 할 것입니다.이 경우 코딩해야합니다.
지금까지 여기에 몇 가지 모델이 포함되어 있습니다. 더 큰 스프레드가 있는 것으로 보이며, 이는 페어링 적용 측면에서 흥미로울 수 있습니다.
축하합니다.
터미널: R 언어 를 사용하는 애플리케이션을 통해 MetaTrader 5 터미널에서 데이터를 요청하기 위한 API를 추가했습니다 .
작업을 위해 특별한 MetaTraderR 패키지를 준비했습니다. 여기에는 R과 MetaTrader 5 터미널, 문서 및 보조 r-파일 간의 상호 작용을 위한 DLL이 포함되어 있습니다. 패키지는 현재 CRAN 리포지토리에 등록되는 중이며 곧 다운로드하여 설치할 수 있습니다.
계속을 기다리자.
행운을 빕니다
축하합니다.
터미널: R 언어 를 사용하는 애플리케이션을 통해 MetaTrader 5 터미널에서 데이터를 요청하기 위한 API를 추가했습니다 .
작업을 위해 특별한 MetaTraderR 패키지를 준비했습니다. 여기에는 R과 MetaTrader 5 터미널, 문서 및 보조 r-파일 간의 상호 작용을 위한 DLL이 포함되어 있습니다. 패키지는 현재 CRAN 리포지토리에 등록되는 중이며 곧 다운로드하여 설치할 수 있습니다.
계속을 기다리자.
행운을 빕니다
개발자는 피드백 문제를 무시합니다. 즉, 그렇게 될 가능성은 크지 않습니다...
다음은 샘플에서 모델의 동작을 나타내는 또 다른 옵션입니다. 여기에서 색상으로:
TP - 올바른 분류 "1" - 녹색
FP - 오분류 "1" - 빨간색
FN - 잘못된 분류 "0"(실제로는 "1"이 누락됨) - 파란색
화면의 크기가 커서 클릭으로 보는 것이 더 재미있습니다.
그리고 두 가지 옵션을 누를 때 GIF는 명확성을 위해 전환됩니다.
파란색이 많기 때문에 내 모델이 시장을 거의 다루지 않는다는 것이 분명합니다. 행동하지 않는 이유를 이해해야 합니다. 아마도 정확성뿐만 아니라 학습을 중단하는 다른 방법을 찾아야 할 것입니다. 물론 완성도와 정확도를 어느 정도는 제한하겠지만, 알 수 없는 이유로 이 교육 중단 옵션은 개발자가 제공하지 않아 안타깝습니다.